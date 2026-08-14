НЕСТРОЙ ИОГАНН НЕПОМУК

НЕСТРОЙ ИОГАНН НЕПОМУК - австрийский комедиограф, актёр, театральный деятель.

Ро­дил­ся в се­мье со­стоя­тель­но­го ад­во­ката. Не за­вер­шив юри­дическое об­ра­зо­ва­ния в Вен­ском университете, в 1822 году де­бю­ти­ро­вал как опер­ный пе­вец (пар­тия ба­са) в Вен­ском при­двор­ном те­ат­ре; пел на опер­ных сце­нах Ам­стер­да­ма, Брюн­на (Брно), Гра­ца. С 1826 гоа опер­ный и дра­ма­тический ак­тёр; в 1831 году окон­ча­тель­но ос­та­вил опе­ру; как ост­ро­ха­рак­тер­ный ко­ме­дий­ный ак­тёр иг­рал в те­ат­рах вен­ско­го пред­ме­стья, в «Ле­о­польд­штад­тер-теа­тер» в Ве­не (с 1847 года «Кар­лтеа­тер»; в 1854-1860 годы - так­же его ди­рек­тор и вла­делец). Сыг­рал свыше 800 ро­лей; га­ст­ро­ли­ро­вал в Бер­ли­не , Гам­бур­ге, Мюн­хе­не, Пра­ге.

С 1827 года вы­сту­пал как ав­тор ко­ме­дий­ных про­из­ве­де­ний (св. 80 шу­точ­ных музыкальных пьес, ска­зоч­ных и са­ти­рич. ко­ме­дий, фар­сов и па­ро­дий­ных драм), в ко­то­рых при­ни­мал уча­стие и в ка­че­ст­ве ак­тё­ра. Со­еди­нив тра­ди­ции те­ат­ра ба­рок­ко, австрийского на­род­но­го фар­са и итальянской ко­ме­дии дель ар­те, И.Н. Нестрой уси­лил со­ци­аль­ную и са­ти­рическую на­прав­лен­ность сво­их пьес. Ши­ро­ко за­им­ст­вуя сю­же­ты из литературы (Ш.П. де Кок, Э. Сю, Э. Скриб, Ч. Дик­кенс , французские во­де­ви­ли, вен­ская народная ко­ме­дия), соз­дал ори­ги­наль­ные про­из­ве­де­ния, ос­но­ван­ные на вир­ту­оз­ной сло­вес­ной иг­ре и изо­би­лую­щие раз­го­вор­ной и диа­лект­ной лек­си­кой.

По­стро­ен­ные на зло­бо­днев­ном ма­те­риа­ле и от­ли­чаю­щие­ся ди­на­мич­ным сю­же­том фар­со­вые ко­ме­дии И.Н Нестроя на­сы­ще­ны сар­ка­стическим юмо­ром, ост­рой па­ро­ди­ей, яр­кой ак­тёр­ской им­про­ви­за­ци­ей.

Боль­шой ус­пех имел вол­шеб­ный фарс с ку­пле­та­ми «Злой дух Лум­па­ци­ва­га­бун­дус, или Бес­ша­баш­ная трои­ца» («Der böse Geist Lumpazivagabundus oder das liederliche Kleeblatt», 1833 год) - ис­то­рия трёх вен­ских под­мас­терь­ев, по во­ле боги­ни Фор­ту­ны круп­но вы­иг­рав­ших в ло­те­рее, но не про­ме­няв­ших сво­бо­ду и раз­гуль­ное ве­се­лье на бюр­гер­скую со­лид­ность. Пе­ре­мен­чи­во­сти жиз­нен­ных об­стоя­тельств по­свя­ще­на фар­со­вая ко­ме­дия «На пер­вом эта­же и в бель­э­та­же, или Ка­при­зы судь­бы» («Zu ebener Erde und erster Stock oder die Launen des Glücks», 1835 год). Пе­ре­ход к са­ти­рической ко­ме­дии зна­ме­ну­ет пье­са «Та­лис­ман» («Der Talisman», 1840 год).

Выс­шим дос­ти­же­ни­ем стал ост­ро­по­ли­тический фарс «Сво­бо­да в Кре­вин­ке­ле» («Freiheit in Kräh­winkel», 1848 год), на­пи­сан­ный и по­став­лен­ный во вре­мя ре­во­люционых со­бы­тий в Ав­ст­рии. Ав­тор бле­стя­щих дра­ма­тич. па­ро­дий на про­из­ве­де­ния К.Ф. Хеб­бе­ля и Р. Ваг­не­ра , вы­смеи­ваю­щих лож­ный па­фос и на­пы­щен­ную серь­ёз­ность современного те­ат­ра: «Юдифь и Оло­ферн» («Judith und Holofernes», 1849 год), «Тан­гей­зер» («Tann­häuser», 1857 год).

Сочинения:

Не­зна­чи­тель­ный че­ло­век. М., 1955;

Sämt­liche Werke. W., 1977–2010. [Bd 1–40];

Сво­бо­да в Кре­вин­ке­ле: фарс с пе­ни­ем. Ека­те­рин­бург, 1998.