НЕСТРОЙ ИОГАНН НЕПОМУК
НЕСТРОЙ ИОГАНН НЕПОМУК - австрийский комедиограф, актёр, театральный деятель.
Родился в семье состоятельного адвоката. Не завершив юридическое образования в Венском университете, в 1822 году дебютировал как оперный певец (партия баса) в Венском придворном театре; пел на оперных сценах Амстердама, Брюнна (Брно), Граца. С 1826 гоа оперный и драматический актёр; в 1831 году окончательно оставил оперу; как острохарактерный комедийный актёр играл в театрах венского предместья, в «Леопольдштадтер-театер» в Вене (с 1847 года «Карлтеатер»; в 1854-1860 годы - также его директор и владелец). Сыграл свыше 800 ролей; гастролировал в Берлине, Гамбурге, Мюнхене, Праге.
С 1827 года выступал как автор комедийных произведений (св. 80 шуточных музыкальных пьес, сказочных и сатирич. комедий, фарсов и пародийных драм), в которых принимал участие и в качестве актёра. Соединив традиции театра барокко, австрийского народного фарса и итальянской комедии дель арте, И.Н. Нестрой усилил социальную и сатирическую направленность своих пьес. Широко заимствуя сюжеты из литературы (Ш.П. де Кок, Э. Сю, Э. Скриб, Ч. Диккенс, французские водевили, венская народная комедия), создал оригинальные произведения, основанные на виртуозной словесной игре и изобилующие разговорной и диалектной лексикой.
Построенные на злободневном материале и отличающиеся динамичным сюжетом фарсовые комедии И.Н Нестроя насыщены саркастическим юмором, острой пародией, яркой актёрской импровизацией.
Большой успех имел волшебный фарс с куплетами «Злой дух Лумпацивагабундус, или Бесшабашная троица» («Der böse Geist Lumpazivagabundus oder das liederliche Kleeblatt», 1833 год) - история трёх венских подмастерьев, по воле богини Фортуны крупно выигравших в лотерее, но не променявших свободу и разгульное веселье на бюргерскую солидность. Переменчивости жизненных обстоятельств посвящена фарсовая комедия «На первом этаже и в бельэтаже, или Капризы судьбы» («Zu ebener Erde und erster Stock oder die Launen des Glücks», 1835 год). Переход к сатирической комедии знаменует пьеса «Талисман» («Der Talisman», 1840 год).
Высшим достижением стал острополитический фарс «Свобода в Кревинкеле» («Freiheit in Krähwinkel», 1848 год), написанный и поставленный во время революционых событий в Австрии. Автор блестящих драматич. пародий на произведения К.Ф. Хеббеля и Р. Вагнера, высмеивающих ложный пафос и напыщенную серьёзность современного театра: «Юдифь и Олоферн» («Judith und Holofernes», 1849 год), «Тангейзер» («Tannhäuser», 1857 год).
Сочинения:
Незначительный человек. М., 1955;
Sämtliche Werke. W., 1977–2010. [Bd 1–40];
Свобода в Кревинкеле: фарс с пением. Екатеринбург, 1998.