Несториа́нство

Несториа́нство — богословское учение, названное именем Нестория (архиепископ Константинополя в 428–431) и положенное в основу одной из восточнохристианских конфессий. В халкидонской (православной) и антихалкидонской («монофизитской») традициях Н. рассматривается как ересь после осуждения Нестория на III Вселенском cоборе в Эфесе (431). Несториане разделяли с халкидонитами и антихалкидонитами представление о Христе как о совершенном Боге и совершенном человеке, но иначе понимали способ соединения в Нем Божества и человечества. В полемике с Кириллом Александрийским Несторий усилил крайние дифизитские тезисы Антиохийской школы и сформулировал учение о соединении в Воплощении не только двух индивидуализированных природ, но и двух ипостасей (δύο ὑποστάσεις), обладающих природными лицами (это вело к признанию во Христе двух индивидов, или субъектов природных свой­ств). Единый субъект самосознания природ — Лицо единения, т. е. Христос — не тождествен второму Лицу Троицы. Следовательно, наиболее корректное именование Девы Марии — «Христородица», а не «Богородица».

Уже в V в. учение, близкое к Н., распространилось в сирийском мире, в основном в Сасанидском Иране (из существовавших там христианских общин сложилась Церковь Востока ), а затем в Центральной Азии, Индии и Китае, где жили члены Церкви Востока. Соотношение Н. и восточносирийской христологии по-разному оценивается специалистами, но источники, прежде всего на сирийском языке, свидетельствуют об официальной рецепции Церковью Востока строгого Н. в начале VII в.

Лит. : Grillmeier A. Jesus der Chris­tus im Glauben der Kirche. Freiburg etc., 1990 (3 ed.). Bd. 1: Von der Apostolischen Zeit bis zum Konzil von Chalcedon (451). S. 637–726; Заболотный Е. А. Несторианство // Православная энциклопедия. Т. 49. М., 2018. С. 110–127; Его же. Сирийское христианство между Византией и Ираном. СПб., 2020. Е. А. Заболотный.