НЕСТОР (АНИСИМОВ)

НЕСТОР (Ани­си­мов Ни­ко­лай Алек­сан­д­ро­вич) - цер­ков­ный и об­щественный дея­тель, мис­сио­нер, ми­тро­по­лит Ки­ро­во­град­ский и Ни­ко­ла­ев­ский.

Из се­мьи во­ен­но­го. Учил­ся на мис­сио­нер­ском от­де­ле­нии Ка­зан­ской ду­хов­ной ака­де­мии. В 1907 году при­нял мо­на­ше­ст­во, ру­ко­по­ло­жен в ие­ро­диа­ко­ны, за­тем в ие­ро­мо­на­хи и, по бла­го­сло­ве­нию Ио­ан­на Крон­штадт­ско­го , от­пра­вил­ся мис­сио­не­ром на Кам­чат­ку, в с. Ги­жи­га под Пет­ро­пав­лов­ским пор­том (ны­не Пе­тро­пав­ловск-Кам­чат­ский).

Нестор изу­чил ко­ряк­ский и тун­гус­ский язы­ки, пе­ре­вёл на ко­ряк­ский язык ли­тур­гию, час­тич­но Еван­ге­лие , на тун­гус­ский - главные биб­лей­ские тек­сты (мо­лит­ву «От­че наш», за­по­ве­ди Мои­сея и за­по­ве­ди бла­жен­ст­ва); со­ста­вил осо­бые мо­лит­вы для нужд ме­ст­но­го на­се­ле­ния (на лов ры­бы и др.). От­крыл шко­лу в с. Ти­ли­чи­ки, а так­же ко­ло­нию- ле­про­зо­рий для боль­ных про­ка­зой с хра­мом в честь Св. пра­вед­но­го Ио­ва, позд­нее при­ют для де­тей ко­чую­щих на­род­но­стей Кам­чат­ки. В 1910 гоуд по ини­циа­ти­ве Нестора, при ак­тив­ном уча­стии имп. фа­ми­лии, бы­ло соз­да­но Кам­чат­ское брат­ст­во во имя Не­ру­ко­твор­но­го об­раза Все­ми­ло­сти­во­го Спа­са; вско­ре его от­де­ле­ния от­кры­лись в Санкт-Пе­тер­бур­ге, Мо­ск­ве, Пер­ми, Кие­ве и др. го­ро­дах. Брат­ст­во со­би­ра­ло сред­ст­ва, го­то­ви­ло раз­бор­ные де­ревние хра­мы, шко­лы, бо­га­дель­ни, боль­ни­цы для Кам­чат­ской мис­сии, из­да­ва­ло ре­ли­ги­оз­ную и про­све­ти­тель­скую литературу. На Кам­чат­ку бы­ли на­прав­ле­ны учи­те­ля, мо­на­хи, вра­чи, сё­ст­ры ми­ло­сер­дия. К 1917 году там бы­ло 32 церк­ви, 60 ча­со­вен, 45 школ, в Пе­тро­пав­лов­ском пор­ту на­хо­ди­лась учи­тель­ская шко­ла.

В го­ды Певрой ми­ро­вой вой­ны Нестор слу­жил во­еннным свя­щен­ни­ком лейб-гвардии Дра­гун­ско­го пол­ка, окорм­ляя ор­га­ни­зо­ван­ный им са­ни­тар­ный от­ряд «Пер­вая по­мощь под ог­нём вра­га»; лич­но вы­но­сил сол­дат с пе­ре­до­вой, под­ни­мал вои­нов в ата­ку.

В 1916 году ру­ко­по­ло­жен в епи­ско­пы с ти­ту­лом Кам­чат­ский и Пе­тро­пав­лов­ский; уча­ст­во­вал в ра­бо­те По­ме­ст­но­го со­бо­ра Русской церк­ви 1917-1918 годов. В начале 1918 года, по­сле вы­хо­да в свет кни­ги Нестора «Рас­стрел Мо­с­ков­ско­го Крем­ля», в ко­то­рой ав­тор опи­сы­вал­ ущерб, на­не­сён­ный Крем­лю и его свя­ты­ням во вре­мя штур­ма ре­во­люц. вой­ска­ми, епи­скоп был аре­сто­ван боль­ше­ви­ка­ми, но вско­ре от­пу­щен. В 1919 году Нестор от­пра­вил­ся к мес­ту слу­же­ния на Кам­чат­ку, но не был до­пу­щен ту­да сов. вла­стя­ми и жил в Япо­нии до 1922 года. При­нял уча­стие в ор­га­ни­за­ции и про­ве­де­нии При­амур­ско­го зем­ско­го со­бо­ра (1922 год), за­тем эмиг­ри­ро­вал в Хар­бин (Ки­тай), где соз­да­вал­ся круп­ный центр русской эмиг­ра­ции и цер­ков­ной жиз­ни. Уси­лия­ми Нестора в Хар­би­не бы­ло соз­да­но Кам­чат­ское под­во­рье для по­мо­щи русским эмиг­ран­там, вклю­чав­шее храм в честь ико­ны Бо­жи­ей Ма­те­ри «Всех скор­бя­щих Ра­дость» и соз­дан­ные ра­нее при­ют для пре­ста­ре­лых и боль­ных (1923 год), Дом ми­ло­сер­дия (1927 год), при­ют для си­рот, мас­тер­ские.

В 1933 году Нестор воз­ве­дён в сан ар­хи­епи­ско­па, уча­ст­во­вал в Ар­хие­рей­ских со­бо­рах РПЦЗ. С 1938 года уча­ст­во­вал в под­го­тов­ке со­еди­не­ния Ма­ла­бар­ской (Си­ро-яко­вит­ской) церк­ви Ин­дии с РПЦЗ, но про­цесс был пре­рван Второй ми­ро­вой вой­ной . В ию­не 1945 года Нестор вер­нул­ся в юрис­дик­цию Мо­с­ков­ско­го пат­ри­ар­ха­та. В 1946 году Нестор был на­зна­чен пат­ри­ар­шим эк­зар­хом соз­дан­но­го Вос­точ­но­ази­ат­ско­го эк­зар­ха­та РПЦ, вклю­чив­ше­го Хар­бин­скую епар­хию, Ко­рей­скую мис­сию и Пе­кин­скую епар­хию, и воз­ве­дён в сан ми­тро­по­ли­та с ти­ту­лом Хар­бин­ский и Мань­чжур­ский.

В ию­не 1948 году Нестор аре­сто­ван китайским пра­витель­ст­вом по об­ви­не­нию в свя­зях с япон­ца­ми, спус­тя 2 мес де­пор­ти­ро­ван в СССР. В 1948-1956 годы на­хо­дил­ся в за­клю­че­нии в Чи­тин­ской внутренней тюрь­ме и в мор­дов­ских ла­ге­рях стро­го­го ре­жи­ма (Дуб­рав­лаг). По­сле ос­во­бо­ж­де­ния на­зна­чен ми­тро­по­ли­том Но­во­си­бир­ским, но вско­ре от­стра­нён от управ­ле­ния епар­хи­ей. В 1959-1962 гоыд управ­лял Ки­ро­во­град­ской епар­хи­ей (Ук­раи­на), в этот пе­ри­од там, не­смот­ря на ан­ти­ре­ли­ги­оз­ную по­ли­ти­ку го­су­дар­ст­ва, не бы­ло за­кры­то ни од­ной церк­ви (че­рез 3 мес по­сле кон­чи­ны Нестора из 320 при­хо­дов епар­хии ос­та­лось около 30).

Сочинения:

Пра­во­сла­вие в Си­би­ри: Ис­то­ри­че­ский очерк. СПб., 1910. Но­во­сиб., 2000;

Моя Кам­чат­ка: За­пис­ки пра­во­слав­но­го мис­сио­не­ра. Сер­ги­ев По­сад, 2002;

Вер­нув­ший­ся до­мой: Жиз­не­опи­са­ние и сбор­ник тру­дов ми­тро­по­ли­та Не­сто­ра (Ани­си­мо­ва). М., 2005. Т. 1–2.