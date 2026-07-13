НЕСТОР (АНИСИМОВ)
НЕСТОР (Анисимов Николай Александрович) - церковный и общественный деятель, миссионер, митрополит Кировоградский и Николаевский.
Из семьи военного. Учился на миссионерском отделении Казанской духовной академии. В 1907 году принял монашество, рукоположен в иеродиаконы, затем в иеромонахи и, по благословению Иоанна Кронштадтского, отправился миссионером на Камчатку, в с. Гижига под Петропавловским портом (ныне Петропавловск-Камчатский).
Нестор изучил корякский и тунгусский языки, перевёл на корякский язык литургию, частично Евангелие, на тунгусский - главные библейские тексты (молитву «Отче наш», заповеди Моисея и заповеди блаженства); составил особые молитвы для нужд местного населения (на лов рыбы и др.). Открыл школу в с. Тиличики, а также колонию- лепрозорий для больных проказой с храмом в честь Св. праведного Иова, позднее приют для детей кочующих народностей Камчатки. В 1910 гоуд по инициативе Нестора, при активном участии имп. фамилии, было создано Камчатское братство во имя Нерукотворного образа Всемилостивого Спаса; вскоре его отделения открылись в Санкт-Петербурге, Москве, Перми, Киеве и др. городах. Братство собирало средства, готовило разборные деревние храмы, школы, богадельни, больницы для Камчатской миссии, издавало религиозную и просветительскую литературу. На Камчатку были направлены учителя, монахи, врачи, сёстры милосердия. К 1917 году там было 32 церкви, 60 часовен, 45 школ, в Петропавловском порту находилась учительская школа.
В годы Певрой мировой войны Нестор служил военнным священником лейб-гвардии Драгунского полка, окормляя организованный им санитарный отряд «Первая помощь под огнём врага»; лично выносил солдат с передовой, поднимал воинов в атаку.
В 1916 году рукоположен в епископы с титулом Камчатский и Петропавловский; участвовал в работе Поместного собора Русской церкви 1917-1918 годов. В начале 1918 года, после выхода в свет книги Нестора «Расстрел Московского Кремля», в которой автор описывал ущерб, нанесённый Кремлю и его святыням во время штурма революц. войсками, епископ был арестован большевиками, но вскоре отпущен. В 1919 году Нестор отправился к месту служения на Камчатку, но не был допущен туда сов. властями и жил в Японии до 1922 года. Принял участие в организации и проведении Приамурского земского собора (1922 год), затем эмигрировал в Харбин (Китай), где создавался крупный центр русской эмиграции и церковной жизни. Усилиями Нестора в Харбине было создано Камчатское подворье для помощи русским эмигрантам, включавшее храм в честь иконы Божией Матери «Всех скорбящих Радость» и созданные ранее приют для престарелых и больных (1923 год), Дом милосердия (1927 год), приют для сирот, мастерские.
В 1933 году Нестор возведён в сан архиепископа, участвовал в Архиерейских соборах РПЦЗ. С 1938 года участвовал в подготовке соединения Малабарской (Сиро-яковитской) церкви Индии с РПЦЗ, но процесс был прерван Второй мировой войной. В июне 1945 года Нестор вернулся в юрисдикцию Московского патриархата. В 1946 году Нестор был назначен патриаршим экзархом созданного Восточноазиатского экзархата РПЦ, включившего Харбинскую епархию, Корейскую миссию и Пекинскую епархию, и возведён в сан митрополита с титулом Харбинский и Маньчжурский.
В июне 1948 году Нестор арестован китайским правительством по обвинению в связях с японцами, спустя 2 мес депортирован в СССР. В 1948-1956 годы находился в заключении в Читинской внутренней тюрьме и в мордовских лагерях строгого режима (Дубравлаг). После освобождения назначен митрополитом Новосибирским, но вскоре отстранён от управления епархией. В 1959-1962 гоыд управлял Кировоградской епархией (Украина), в этот период там, несмотря на антирелигиозную политику государства, не было закрыто ни одной церкви (через 3 мес после кончины Нестора из 320 приходов епархии осталось около 30).
Сочинения:
Православие в Сибири: Исторический очерк. СПб., 1910. Новосиб., 2000;
Моя Камчатка: Записки православного миссионера. Сергиев Посад, 2002;
Вернувшийся домой: Жизнеописание и сборник трудов митрополита Нестора (Анисимова). М., 2005. Т. 1–2.