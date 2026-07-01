НЁСТЛИНГЕР КРИСТИНА
НЁСТЛИНГЕР КРИСТИНА - австрийская писательница.
Родилась в рабочей семье. Училась на графика-иллюстратора в Академии прикладного искусства в Вене.
Известность К. Нёстлингер принесли книги для детей и подростков, в центре которых - остроконфликтные вопросы взаимопонимания поколений в семье, раскрытые откровенно и реалистично. Успех имели уже первые повести К. Нёстлингер: «Огненно-рыжая Фридерике» («Die feuerrote Friederike», 1970 год), «Дети из подвала» («Die Kinder aus dem Kinderkeller», 1971 год), «Долой огуречного короля» («Wir pfeifen auf den Gurkenkönig», 1972 год, русский перевод 1976 года), в которых звучит протест против любого деспотизма - властей, школьной системы, родителей и настойчиво утверждается необходимость уважения личности ребёнка и признания его прав.
Проникнутые юмором повести К. Нёстлингер чужды дидактики; язык максимально приближен к разговорному, широко используются диалектизмы, жаргонизмы, сленг: «Ильза Янда, лет - четырнадцать» («Ilse Janda, 14», 1974 год, русский перевод 1980 год), «Расписание занятий» («Stundenplan», 1975 год), «Само собой и вообще» («Sowieso und überhaupt», 1991 год, русский перевод 2008 год) и др.
Среди сочинений К. Нёстлингер - автобиографические романы о последних днях Второй мировой войны «Лети, майский жук!» («Maikäfer, flieg!», 1973 год, русский перевод 2006 год) - история освобождения советскими солдатами Вены, увиденная глазами восьмилетней девочки; «Две недели в мае» («Zwei Wochen im Mai», 1981 год). Золотая медаль Х.К. Андерсена (1984 год).
Сочинения:
Лоллипоп. М., 1979;
Небывалая игра. Долой огуречного короля. Минск, 1990.