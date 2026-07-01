НЁСТЛИНГЕР КРИСТИНА

НЁСТЛИНГЕР КРИСТИНА - австрийская пи­са­тель­ни­ца.

Ро­ди­лась в ра­бо­чей се­мье. Учи­лась на гра­фи­ка-ил­лю­ст­ра­то­ра в Ака­демии при­клад­но­го искусства в Ве­не.

Из­вест­ность К. Нёстлингер при­нес­ли кни­ги для де­тей и под­ро­ст­ков, в цен­тре ко­то­рых - ост­ро­кон­фликт­ные во­про­сы взаи­мо­по­ни­ма­ния по­ко­ле­ний в се­мье, рас­кры­тые от­кро­вен­но и реа­ли­стич­но. Ус­пех име­ли уже пер­вые по­вес­ти К. Нёстлингер: «Ог­нен­но-ры­жая Фри­де­ри­ке» («Die feuerrote Friede­rike», 1970 год), «Де­ти из под­ва­ла» («Die Kinder aus dem Kinderkeller», 1971 год), «До­лой огу­реч­но­го ко­ро­ля» («Wir pfeifen auf den Gurkenkönig», 1972 год, русский перевод 1976 года), в ко­то­рых зву­чит про­тест про­тив лю­бо­го дес­по­тиз­ма - вла­стей, школь­ной сис­те­мы, ро­ди­те­лей и на­стой­чи­во ут­вер­жда­ет­ся не­об­хо­ди­мость ува­же­ния лич­но­сти ре­бён­ка и при­зна­ния его прав.

Про­ник­ну­тые юмо­ром по­вес­ти К. Нёстлингер чу­ж­ды ди­дакти­ки; язык мак­си­маль­но при­бли­жен к раз­го­вор­но­му, ши­ро­ко ис­поль­зу­ют­ся диа­лек­тиз­мы, жар­го­низ­мы, сленг: «Иль­за Ян­да, лет - че­тыр­на­дцать» («Ilse Janda, 14», 1974 год, русский перевод 1980 год), «Рас­пи­са­ние за­ня­тий» («Stundenplan», 1975 год), «Са­мо со­бой и во­об­ще» («Sowieso und überhaupt», 1991 год, русский перевод 2008 год) и др.

Сре­ди со­чи­не­ний К. Нёстлингер - ав­то­био­гра­фические ро­ма­ны о по­след­них днях Второй ми­ро­вой вой­ны «Ле­ти, май­ский жук!» («Mai­kä­fer, flieg!», 1973 год, русский перевод 2006 год) - ис­то­рия ос­во­бо­ж­де­ния со­вет­ски­ми сол­да­та­ми Ве­ны, уви­ден­ная гла­за­ми вось­ми­лет­ней де­воч­ки; «Две не­де­ли в мае» («Zwei Wochen im Mai», 1981 год). Зо­ло­тая ме­даль Х.К. Ан­дер­се­на (1984 год).

Сочинения:

Лол­ли­поп. М., 1979;

Не­бы­ва­лая иг­ра. До­лой огу­реч­но­го ко­ро­ля. Минск, 1990.