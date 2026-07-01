НЕСТЛЕ ЭРВИН
НЕСТЛЕ ЭРВИН - немецкий протестантский библеист. Сын Эберхарда Нестле.
Окончил Тюбингенский унмверситет, где защитил диссертацию по Иосифу Флавию («Judaea bei Josephus», 1911 год).
Продолжил работу своего отца по критическому изданию греческого текста Нового Завета (начиная с 10-го издания). Вышедшее в 1927 году 13-е издание было им полностью переработано, критический аппарат значительно расширен. С 21-го издания к проекту присоединился К. Аланд, поэтому с 22-го издания и доныне издаваемый текст широко известен по краткому названию «Nestle- Aland», хотя в работе над самыми популярными в мире 26-м и 27-м изданиями Э. Нестле участия уже не принимал.
Совместно с И. Дазе Э. Нестле издал подготовленный его отцом критический текст Книги пророка Иеремии (Das Buch Jeremia, 1924 год), а также участвовал в подготовке к переизданию отредактированного М. Лютером латинского текста Вульгаты (Die Wittenberger Vulgata von 1529 // Martin Luthers Werke. Weimarer Ausgabe. Abt. 3. Die Deutsche Bibel. Bd 5).