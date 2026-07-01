НЕСТЛЕ ЭРВИН

НЕСТЛЕ ЭРВИН - немецкий про­тес­тант­ский биб­ле­ист. Сын Эбер­хар­да Не­стле.

Окон­чил Тю­бин­ген­ский унмверситет, где за­щи­тил дис­сер­та­цию по Ио­си­фу Фла­вию («Judaea bei Josephus», 1911 год).

Про­дол­жил ра­бо­ту сво­его от­ца по кри­тическому из­да­нию греческого тек­ста Но­во­го За­ве­та (на­чи­ная с 10-го издания). Вы­шед­шее в 1927 году 13-е издание бы­ло им пол­но­стью пе­ре­ра­бо­та­но, кри­тический ап­па­рат зна­чи­тель­но рас­ши­рен. С 21-го издания к про­ек­ту при­сое­ди­нил­ся К. Аланд, по­это­му с 22-го издания и до­ны­не из­да­вае­мый текст ши­ро­ко из­вес­тен по крат­ко­му на­зва­нию «Nestle- Aland», хо­тя в ра­бо­те над са­мы­ми по­пу­ляр­ны­ми в ми­ре 26-м и 27-м из­да­ния­ми Э. Нестле уча­стия уже не при­ни­мал.

Со­вме­ст­но с И. Да­зе Э. Нестле из­дал под­го­тов­лен­ный его от­цом кри­тический текст Кни­ги про­ро­ка Ие­ре­мии (Das Buch Jeremia, 1924 год), а так­же уча­ст­во­вал в под­го­тов­ке к пе­ре­из­да­нию от­ре­дак­ти­ро­ван­но­го М. Лю­те­ром латинского тек­ста Вуль­га­ты (Die Wittenberger Vul­gata von 1529 // Martin Luthers Werke. Weimarer Ausga­be. Abt. 3. Die Deutsche Bibel. Bd 5).