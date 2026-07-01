НЕСТЛЕ ЭБЕРХАРД

НЕСТЛЕ ЭБЕРХАРД - немецкий про­тес­тант­ский биб­ле­ист.

Из се­мьи су­деб­но­го слу­жа­ще­го. Отец Эр­ви­на Не­ст­ле. Учил­ся в бо­го­слов­ской се­ми­на­рии при Тю­бин­ген­ском университете, за­тем в са­мом ун-те (1869-1874 годы), изу­чал восточные язы­ки.

В 1870-1871 годы во вре­мя фран­ко-прусской вой­ны , пре­рвав обу­че­ние, слу­жил доб­ро­воль­цем в по­ле­вом гос­пи­та­ле. Док­тор­ская диссертация (1874 год) по­свя­ще­на со­от­но­ше­нию еврейских и греческих тек­стов Кни­ги про­ро­ка Ие­зе­кии­ля. Не­ко­то­рое вре­мя Э. Нестеле слу­жил пас­то­ром в Лон­до­не, од­но­вре­мен­но изу­чая сирийскую па­лео­гра­фию в Бри­тан­ском му­зее. Пре­по­да­вал в се­ми­на­рии в Тю­бин­ге­не се­мит­ские язы­ки и Вет­хий За­вет (1877-1880 годы); с 1883 года ра­бо­тал в гим­на­зии в Уль­ме; с 1898 года профессор, с 1912 года ди­рек­тор се­ми­на­рии в Ма­ульб­рон­не.

Э. Нестле - ав­тор 40 на­учных ра­бот и бо­лее 1000 ста­тей и за­ме­ток для немецкой, английской и американской эн­цик­ло­пе­дий и жур­на­лов. Из­дал на латинском языке грам­ма­ти­ку сирийского языка (1881 год; немецкий перевод 1888 год; английский перевод 1889 год). Его ра­бо­ты, по­свя­щён­ные изу­че­нию тек­ста Сеп­туа­гин­ты, со­ста­ви­ли 6 то­мов. Главной за­слу­гой Э. Нестле ста­ло кри­тическое из­да­ние греческого тек­ста Но­во­го За­ве­та (1-е издание 1898 года вы­шло ано­ним­но под эги­дой Вюр­тем­берг­ско­го биб­лей­ско­го общества). Э. Нестле ре­кон­ст­руи­ро­вал греческий текст на ос­но­ве 3 современного ему пе­чат­ных из­да­ний Но­во­го За­ве­та : К. Ти­шен­дор­фа (1868 год), Б. Уэст­кот­та и Ф. Хор­та (1881 год) и Р. Уэй­му­та (1886 год) [на­чи­ная с 3-го изданного тек­ста Э. Нестле изд. Уэй­му­та бы­ло за­ме­не­но на изд. Б. Вай­са (1894-1900 годы)]. Текст, ре­кон­ст­руи­ро­ван­ный Э. Нестле, лёг в ос­но­ву по­дав­ляю­ще­го боль­шин­ст­ва пе­ре­во­дов греческого Но­во­го За­ве­та на другие язы­ки, вы­пол­нен­ных в XX веке [в т. ч. русский пе­ре­вод под ре­дак­ци­ей еп. Кас­сиа­на (Без­обра­зо­ва)]. Из­да­ние Но­во­го За­ве­та Э. нестле бла­го­да­ря «кар­ман­но­му» фор­ма­ту ста­ло дос­туп­но ши­ро­ко­му чи­та­те­лю (толь­ко при его жиз­ни вы­шло 9 пе­ре­из­да­ний). Э. Нестле вы­пус­тил так­же дву­языч­ные из­да­ния Но­во­го За­ве­та: на греческом и немецком (1898 год) и на греческом и латинском (1906 год) язы­ках. В по­след­ние го­ды жиз­ни ак­тив­но ра­бо­тал над под­го­тов­кой к из­да­нию кри­тического тек­ста Сеп­туа­гин­ты [посмертно из­да­на толь­ко Кни­га про­ро­ка Ие­ре­мии (1924 год)].

Сочинения:

Die israelitischen Eigennamen I: nach ihrer religionsgeschichtlichen Bedeutung. Walluf (bei Wiesbaden), 1876;

Brevis linguae syriacae gram­matica... B., 1881; Septuagintastudien. [Ulm], 1886–1911. Bd 1–6; Marginalien und Materia­lien. Tüb., 1893;

Einführung in das griechische Neue Testament... Gött., 1897;

Novum Testa­men­tum Graece cum apparatu critico ex edi­tionibus et libris manuscriptis collecto. 27 ed. Stuttg., 2007.