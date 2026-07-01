НЕСТЛЕ ЭБЕРХАРД
НЕСТЛЕ ЭБЕРХАРД - немецкий протестантский библеист.
Из семьи судебного служащего. Отец Эрвина Нестле. Учился в богословской семинарии при Тюбингенском университете, затем в самом ун-те (1869-1874 годы), изучал восточные языки.
В 1870-1871 годы во время франко-прусской войны, прервав обучение, служил добровольцем в полевом госпитале. Докторская диссертация (1874 год) посвящена соотношению еврейских и греческих текстов Книги пророка Иезекииля. Некоторое время Э. Нестеле служил пастором в Лондоне, одновременно изучая сирийскую палеографию в Британском музее. Преподавал в семинарии в Тюбингене семитские языки и Ветхий Завет (1877-1880 годы); с 1883 года работал в гимназии в Ульме; с 1898 года профессор, с 1912 года директор семинарии в Маульбронне.
Э. Нестле - автор 40 научных работ и более 1000 статей и заметок для немецкой, английской и американской энциклопедий и журналов. Издал на латинском языке грамматику сирийского языка (1881 год; немецкий перевод 1888 год; английский перевод 1889 год). Его работы, посвящённые изучению текста Септуагинты, составили 6 томов. Главной заслугой Э. Нестле стало критическое издание греческого текста Нового Завета (1-е издание 1898 года вышло анонимно под эгидой Вюртембергского библейского общества). Э. Нестле реконструировал греческий текст на основе 3 современного ему печатных изданий Нового Завета: К. Тишендорфа (1868 год), Б. Уэсткотта и Ф. Хорта (1881 год) и Р. Уэймута (1886 год) [начиная с 3-го изданного текста Э. Нестле изд. Уэймута было заменено на изд. Б. Вайса (1894-1900 годы)]. Текст, реконструированный Э. Нестле, лёг в основу подавляющего большинства переводов греческого Нового Завета на другие языки, выполненных в XX веке [в т. ч. русский перевод под редакцией еп. Кассиана (Безобразова)]. Издание Нового Завета Э. нестле благодаря «карманному» формату стало доступно широкому читателю (только при его жизни вышло 9 переизданий). Э. Нестле выпустил также двуязычные издания Нового Завета: на греческом и немецком (1898 год) и на греческом и латинском (1906 год) языках. В последние годы жизни активно работал над подготовкой к изданию критического текста Септуагинты [посмертно издана только Книга пророка Иеремии (1924 год)].
Сочинения:
Die israelitischen Eigennamen I: nach ihrer religionsgeschichtlichen Bedeutung. Walluf (bei Wiesbaden), 1876;
Brevis linguae syriacae grammatica... B., 1881; Septuagintastudien. [Ulm], 1886–1911. Bd 1–6; Marginalien und Materialien. Tüb., 1893;
Einführung in das griechische Neue Testament... Gött., 1897;
Novum Testamentum Graece cum apparatu critico ex editionibus et libris manuscriptis collecto. 27 ed. Stuttg., 2007.