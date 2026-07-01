НЕСТЕРОВА НАТАЛЬЯ ИГОРЕВНА

НЕСТЕРОВА НАТАЛЬЯ ИГОРЕВНА - российский жи­во­пи­сец, сце­но­граф, заслуженный художник РФ (1994 год), действительный член РАХ (2001 год).

Учи­лась в МХИ (1962-1968 годы) у А.М. Гри­цая, Д.Д. Жи­лин­ско­го, С.Н. Шиль­ни­ко­ва.

Ис­то­ки твор­че­ст­ва Н.И. Нестеровой вос­хо­дят к не­оп­ри­ми­ти­виз­му и экс­прес­сио­низ­му ; сю­же­ты кар­тин ча­ще все­го взя­ты из жиз­ни и трак­то­ва­ны в иро­ническом клю­че. Искусству Н.И. Нестеренко свой­ст­вен­ны ме­та­форич­ность, те­ат­ра­ли­за­ция, кар­на­валь­ность, стрем­ле­ние по­ка­зать дра­ма­тизм и да­же тра­гизм бы­тия. В сво­их про­из­ве­де­ни­ях она стре­мит­ся пе­ре­да­вать слож­ный мир че­ло­ве­че­ских пе­ре­жи­ва­ний, свя­зан­ных с чув­ст­вом оди­но­че­ст­ва, про­бле­мой от­чу­ж­де­ния современного че­ло­ве­ка, ут­ра­той гу­ма­ни­стичеких цен­но­стей.

Жи­во­пись Н.И. Нестеренко от­ли­ча­ет­ся ак­цен­ти­ро­ван­ным кор­пус­ным маз­ком [«Тра­пе­за» (1969 год), «Ка­ру­сель» (1975 год), «Дом Го­го­ля» (1979 год), «Ка­фе в Ял­те» (1979 год; все - ГТГ); трип­тих «Осень в пар­ке» (1985 год), цикл «За­столье» («Пи­ры», 1997 год) и др.].

С конца 1960-х годов ху­дож­ни­ца об­ра­ща­ет­ся к еван­гель­ским сю­же­там, ин­тер­пре­ти­руя их в ме­та­фи­зи­че­ском, фи­ло­соф­ском пла­не («Бла­го­ве­ще­ние», 1994 год; дип­тих «Не­се­ние Кре­ста», 1995 год; по­лип­тих «Тай­ная ве­че­ря», 1996-1997 годы). Офор­ми­ла по­ста­нов­ку опе­ры «Пре­крас­ная мель­ни­чи­ха» Дж. Паи­зи­ел­ло (1998 год, Боль­шой те­атр, Мо­ск­ва).

Ра­бо­та­ет в Рос­сии и США. Пре­по­да­ёт в Российском университете те­ат­раль­но­го искусства - ГИТИС (профессор ка­фед­ры сце­но­гра­фии с 1992 года).

Государственая премия РФ (1998 год).