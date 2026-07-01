НЕСТЕРОВА НАТАЛЬЯ ИГОРЕВНА
НЕСТЕРОВА НАТАЛЬЯ ИГОРЕВНА - российский живописец, сценограф, заслуженный художник РФ (1994 год), действительный член РАХ (2001 год).
Училась в МХИ (1962-1968 годы) у А.М. Грицая, Д.Д. Жилинского, С.Н. Шильникова.
Истоки творчества Н.И. Нестеровой восходят к неопримитивизму и экспрессионизму; сюжеты картин чаще всего взяты из жизни и трактованы в ироническом ключе. Искусству Н.И. Нестеренко свойственны метафоричность, театрализация, карнавальность, стремление показать драматизм и даже трагизм бытия. В своих произведениях она стремится передавать сложный мир человеческих переживаний, связанных с чувством одиночества, проблемой отчуждения современного человека, утратой гуманистичеких ценностей.
Живопись Н.И. Нестеренко отличается акцентированным корпусным мазком [«Трапеза» (1969 год), «Карусель» (1975 год), «Дом Гоголя» (1979 год), «Кафе в Ялте» (1979 год; все - ГТГ); триптих «Осень в парке» (1985 год), цикл «Застолье» («Пиры», 1997 год) и др.].
С конца 1960-х годов художница обращается к евангельским сюжетам, интерпретируя их в метафизическом, философском плане («Благовещение», 1994 год; диптих «Несение Креста», 1995 год; полиптих «Тайная вечеря», 1996-1997 годы). Оформила постановку оперы «Прекрасная мельничиха» Дж. Паизиелло (1998 год, Большой театр, Москва).
Работает в России и США. Преподаёт в Российском университете театрального искусства - ГИТИС (профессор кафедры сценографии с 1992 года).
Государственая премия РФ (1998 год).