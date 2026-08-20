НЕСТЕРОВ ПЕТР НИКОЛАЕВИЧ

Биография и военная карьера

Родился в семье офицера-воспитателя Нижегородского кадетского корпуса, в котором отучился с 1897 по 1904 г. Продолжил военное обучение в Михайловском артиллерийском училище. С 1906 г. начал военную службу во Владивостоке в составе 9-ой Восточно-Сибирской стрелковой артиллерийской бригаде. Находясь в отпуске в Нижнем Новгороде, Нестеров вступил в местное общество воздухоплавания. В 1913 г. окончил курс авиационного отдела Офицерской Воздухоплавательной школы в Гатчине, после чего начала проходить службу в военной авиации в Киеве в составе 7-й воздухоплавательной роте, а затем во 2-ом авиационном отряде. Проходил обучение на французском самолете «Ньюпор» в Варшаве, который был принят на вооружение русской армии. 27 августа 1913 г. именно на этом самолете близ Киева впервые в истории мировой авиации совершил фигуру высшего пилотажа «мертвую петлю», впоследствии получившую имя пилота: «петля Нестерова». 10 февраля 1914 г. Киевское Общество воздухоплавания присудило ему золотую медаль за теоретическую разработку и практическое осуществление «мертвой петли». Петр Николаевич получил широкую известность не только в России, но и в мире. 31 августа 1913 г. получил чин штабс-капитана. Совершил несколько рекордных перелетов (по скорости, продолжительности полета), а также занимался и активной конструкторской деятельностью. К сожалению, не все разработки Нестерова были завершены из-за начавшейся Первой мировой войны. Нестеров сражался во главе 11-го корпусного авиационного отряда на Юго-Западном фронте. Помимо воздушной разведки, пилот один из первых провел бомбардировку позиций противника. Вскоре противник стал распознавать самолет Нестерова, из-за особого стиля русского пилота. Его имя было хорошо известно австрийским летчикам, а командование противника даже учредило особую награду тому, кто собьет самолет русского аса. В августе 1914 г. Нестеров получил первую боевую награду: орден Св. Владимира 4-й степени. 26 августа состоялся последний полет русского летчика. Близ города Жолква австрийский самолет «Альбатрос» совершал разведывательный полет над позициями русских сил на недосягаемой высоте для выстрелов с земли. Петр Николаевич, увидев врага в небе, незамедлительно сел во французский самолет «Морана» и быстро настиг воздушное судно противника. Пилот Франц Малина безуспешно попытался уйти от Нестерова, но тот принял решение о воздушном таране. При ударе, мотор оторвался от самолета Нестерова, он потерял управление и русский летчик разбился. Ценой своей жизни, Петр Николаевич первым в истории мировой авиации применил воздушный таран и сбил самолет противника. За этот подвиг он был посмертно удостоен орденом Св. Георгия 4-й степени. На панихиде по погибшему пилоту помимо всех членов штаба присутствовал главнокомандующий 3-ей армией генерал Н.В. Рузский . Его останки были отправлены в Киев и захоронены в Аскольдовой могиле при большом стечении народа. Позже его могилу перенесли на Лукьяновское кладбище. В память о героическом русском летчике в 1994 г. в России была учреждена государственная награда: медаль Нестерова.