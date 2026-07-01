НЕСТЕРЕНКО ЕВГЕНИЙ ЕВГЕНЬЕВИЧ

НЕСТЕРЕНКО ЕВГЕНИЙ ЕВГЕНЬЕВИЧ - российский пе­вец (бас), народный артист СССР (1976 год), Ге­рой Социалистического Тру­да (1988 год).

В 1961 году окон­чил Инженерно-стро­ительный институт в Ле­нин­гра­де, в 1965 году - Ле­нинградскую консерваторию по клас­су В.М. Лу­ка­ни­на.

Первая премия Ме­ж­дународного кон­кур­са им. П.И. Чай­ков­ско­го в Мо­ск­ве (1970 год).

Со­лист Ле­нинградского Ма­ло­го те­ат­ра опе­ры и ба­ле­та (1963-1967 годы), Ле­нинградского те­ат­ра опе­ры и ба­ле­та им. С.М. Ки­ро­ва (1967-1971 годы), московского Боль­шо­го те­ат­ра (1971-1993 годы).

Га­ст­ро­ли­ро­вал на круп­ней­ших сце­нах ми­ра, в т. ч. в теат­рах «Ла Ска­ла» (Ми­лан), «Ко­вент-Гар­ден» (Лон­дон), «Ли­сео» (Бар­се­ло­на), в «Мет­ро­по­ли­тен-опе­ре» (Нью- Йорк), Не­мец­кой государственной опе­ре (Бер­лин), Ба­вар­ской государственной опе­ре (Мюн­хен), Вен­ской государственной опе­ре. Уча­ст­ник опер­ных фес­ти­ва­лей в Са­вон­лин­не (Фин­лян­дия, 1982 год), «Аре­на-ди-Ве­ро­на» (Ита­лия, 1984 год), в Бре­ген­це (Ав­ст­рия, 1986 год).

Сре­ди пар­тий: Рус­лан («Рус­лан и Люд­ми­ла» М.И. Глин­ки), Бо­рис Го­ду­нов (од­но­именная опе­ра М.П. Му­сорг­ско­го), Фи­липп II, Зак­ка­рия, Ат­ти­ла («Дон Кар­лос», «На­бук­ко», «Ат­ти­ла» Дж. Вер­ди), За­рас­тро («Вол­шеб­ная флей­та» В.А. Мо­цар­та), Але­ко (од­но­им. опе­ра С.В. Рах­ма­ни­но­ва), Гер­цог Си­няя Бо­ро­да («За­мок Гер­цо­га Си­няя Бо­ро­да» Б. Бар­то­ка).

Один из луч­ших ин­тер­пре­та­то­ров про­из­ве­де­ний Г.В. Сви­ри­до­ва (соль­ная пар­тия в «Па­те­ти­че­ской ора­то­рии» и др.), с ко­то­рым его свя­зы­ва­ла творч. друж­ба. Ис­пол­нил соль­ные пар­тии в 14-й сим­фо­нии и ора­то­рии «Казнь Сте­па­на Ра­зи­на» Д.Д. Шос­та­ко­ви­ча , ко­то­рый по­свя­тил Н. Сюи­ту для ба­са и фортепиано на сти­хи Ми­ке­ланд­же­ло (1974 год).

Сре­ди мно­го­численых ау­дио­за­пи­сей - ро­ман­сы и пес­ни Му­сорг­ско­го .

Пре­по­да­вал в Ле­нинградской консерватории (1967-1971 годы), Московской консерватории (1975-1993 годы; заведующий ка­фед­рой соль­но­го пе­ния, професор с 1981 года). С 1993 года жи­вёт в Ве­не, пре­по­да­ёт. Почетное зва­ние «кам­мер­зен­гер» Австрийской Рес­пуб­ли­ки (1992 год).

Ле­нин­ская премия (1982 год). На­гра­ж­дён ор­де­ном Ле­ни­на (1988 год), ор­де­ном Св. Алек­сан­д­ра Нев­ско­го (2008 год).