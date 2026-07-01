НЕСТЕРЕНКО ЕВГЕНИЙ ЕВГЕНЬЕВИЧ
НЕСТЕРЕНКО ЕВГЕНИЙ ЕВГЕНЬЕВИЧ - российский певец (бас), народный артист СССР (1976 год), Герой Социалистического Труда (1988 год).
В 1961 году окончил Инженерно-строительный институт в Ленинграде, в 1965 году - Ленинградскую консерваторию по классу В.М. Луканина.
Первая премия Международного конкурса им. П.И. Чайковского в Москве (1970 год).
Солист Ленинградского Малого театра оперы и балета (1963-1967 годы), Ленинградского театра оперы и балета им. С.М. Кирова (1967-1971 годы), московского Большого театра (1971-1993 годы).
Гастролировал на крупнейших сценах мира, в т. ч. в театрах «Ла Скала» (Милан), «Ковент-Гарден» (Лондон), «Лисео» (Барселона), в «Метрополитен-опере» (Нью- Йорк), Немецкой государственной опере (Берлин), Баварской государственной опере (Мюнхен), Венской государственной опере. Участник оперных фестивалей в Савонлинне (Финляндия, 1982 год), «Арена-ди-Верона» (Италия, 1984 год), в Брегенце (Австрия, 1986 год).
Среди партий: Руслан («Руслан и Людмила» М.И. Глинки), Борис Годунов (одноименная опера М.П. Мусоргского), Филипп II, Заккария, Аттила («Дон Карлос», «Набукко», «Аттила» Дж. Верди), Зарастро («Волшебная флейта» В.А. Моцарта), Алеко (одноим. опера С.В. Рахманинова), Герцог Синяя Борода («Замок Герцога Синяя Борода» Б. Бартока).
Один из лучших интерпретаторов произведений Г.В. Свиридова (сольная партия в «Патетической оратории» и др.), с которым его связывала творч. дружба. Исполнил сольные партии в 14-й симфонии и оратории «Казнь Степана Разина» Д.Д. Шостаковича, который посвятил Н. Сюиту для баса и фортепиано на стихи Микеланджело (1974 год).
Среди многочисленых аудиозаписей - романсы и песни Мусоргского.
Преподавал в Ленинградской консерватории (1967-1971 годы), Московской консерватории (1975-1993 годы; заведующий кафедрой сольного пения, професор с 1981 года). С 1993 года живёт в Вене, преподаёт. Почетное звание «каммерзенгер» Австрийской Республики (1992 год).
Ленинская премия (1982 год). Награждён орденом Ленина (1988 год), орденом Св. Александра Невского (2008 год).