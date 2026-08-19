Нессельрóде, Карл Васильевич

Нессельрóде, Карл Васильевич (Карл Роберт фон Нессельроде-­Эресховен, нем. Karl Robert Reichsgraf von Nesselrode-Ehreshoven) (02[13].12.1780, Лиссабон — 11[13].03.1862, Санкт-­Петербург) — граф, российский государственный деятель, дипломат, министр иностранных дел (1822–1856), государственный канцлер (1844–1862), почетный член Петербургской Академии наук (1833/34).

Родился в семье российского посла, учился в берлинской гимназии (1787–1796). С 1788 в чине мичмана флота состоит на русской службе. С 1796 по 1800 — на военной службе, флигель-­адъютант императора Павла I. В 1801 перешел на дипломатическую службу. Состоял в должности секретаря при российских посольствах в Берлине и Гааге. После знакомства с посланником в Дрездене, а затем министром иностранных дел Австрийской империи К. Меттернихом стал активным сторонником дипломатического сближения Австрии и России. В 1807 в составе русской делегации принял участие в русско-­французских переговорах в г. Тильзите, завершившихся подписанием мирного договора ( Тильзитский мир ) и военного союза между Россией и Францией. В 1808 участвовал во встрече императоров Наполеона I и Александра I в Эрфурте, где обеспечивал тайные сношения Александра I и французского министра иностранных дел Ш.-М. Тайлерана . В 1810 назначен статс-­секретарем российского императора. В годы Отечественной вой­ны 1812 и Заграничных походов русской армии принял активное участие в формировании 6‑й антифранцузской коалиции, что привело к подписанию Рейхенбахских конвенций (1813). В 1814–1815 в составе русской делегации активно участвовал в работе Венского конгресса . В 1816 — управляющий иностранной коллегией. Участвовал в работе конгрессов Священного Союза в Аахене, Троппау (ныне Опава), Лайбахе (ныне Любляна) и Вероне. В 1822 назначен министром иностранных дел, а в 1826 состоял членом Верховного уголовного суда по делу декабристов от Государственного Совета. Во внешней политике Н. придерживался умеренно­реакционных взглядов на систему международных отношений, выступал за сближение с Австрией. При его содействии были заключены конвенции с США о торговле, мореплавании и рыбной ловле, позволявшие кораблям США заходить во все внутренние моря, заливы и бухты Русской Америки. В правление императора Николая I (1825–1855) был инициатором участия русской армии в подавлении Венгерского восстания 1848–1849 . Политика канцлера во многом привела к дипломатической изоляции России накануне и в ходе Крымской войны . После заключения Парижского мирного мира 1856 Н. был уволен от должности министра иностранных дел с оставлением в чине канцлера.

Соч. : О политических соотношениях России // Русский архив. 1872. № 2.

Ист. : Lettres et papiers du chancelier comte de Nesselrode, 1760–1850. 10 vols. Paris, 1904–1910.

Лит .: Тупицын О. М. К вопросу о «немецком засилье» и «невежестве» в МИД России второй четверти XIX в. // Русский сборник. 2009. Т. 6; Таньшина Н. П. К. В. Нессельроде: Искусство быть дипломатом. СПб., 2021. Н. А. Копылов.