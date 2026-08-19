Нессельрóде, Карл Васильевич
Нессельрóде, Карл Васильевич (Карл Роберт фон Нессельроде-Эресховен, нем. Karl Robert Reichsgraf von Nesselrode-Ehreshoven) (02[13].12.1780, Лиссабон — 11[13].03.1862, Санкт-Петербург) — граф, российский государственный деятель, дипломат, министр иностранных дел (1822–1856), государственный канцлер (1844–1862), почетный член Петербургской Академии наук (1833/34).
Родился в семье российского посла, учился в берлинской гимназии (1787–1796). С 1788 в чине мичмана флота состоит на русской службе. С 1796 по 1800 — на военной службе, флигель-адъютант императора Павла I. В 1801 перешел на дипломатическую службу. Состоял в должности секретаря при российских посольствах в Берлине и Гааге. После знакомства с посланником в Дрездене, а затем министром иностранных дел Австрийской империи К. Меттернихом стал активным сторонником дипломатического сближения Австрии и России. В 1807 в составе русской делегации принял участие в русско-французских переговорах в г. Тильзите, завершившихся подписанием мирного договора (Тильзитский мир) и военного союза между Россией и Францией. В 1808 участвовал во встрече императоров Наполеона I и Александра I в Эрфурте, где обеспечивал тайные сношения Александра I и французского министра иностранных дел Ш.-М. Тайлерана. В 1810 назначен статс-секретарем российского императора. В годы Отечественной войны 1812 и Заграничных походов русской армии принял активное участие в формировании 6‑й антифранцузской коалиции, что привело к подписанию Рейхенбахских конвенций (1813). В 1814–1815 в составе русской делегации активно участвовал в работе Венского конгресса. В 1816 — управляющий иностранной коллегией. Участвовал в работе конгрессов Священного Союза в Аахене, Троппау (ныне Опава), Лайбахе (ныне Любляна) и Вероне. В 1822 назначен министром иностранных дел, а в 1826 состоял членом Верховного уголовного суда по делу декабристов от Государственного Совета. Во внешней политике Н. придерживался умереннореакционных взглядов на систему международных отношений, выступал за сближение с Австрией. При его содействии были заключены конвенции с США о торговле, мореплавании и рыбной ловле, позволявшие кораблям США заходить во все внутренние моря, заливы и бухты Русской Америки. В правление императора Николая I (1825–1855) был инициатором участия русской армии в подавлении Венгерского восстания 1848–1849. Политика канцлера во многом привела к дипломатической изоляции России накануне и в ходе Крымской войны. После заключения Парижского мирного мира 1856 Н. был уволен от должности министра иностранных дел с оставлением в чине канцлера.
Соч.: О политических соотношениях России // Русский архив. 1872. № 2.
Ист.: Lettres et papiers du chancelier comte de Nesselrode, 1760–1850. 10 vols. Paris, 1904–1910.
Лит.: Тупицын О. М. К вопросу о «немецком засилье» и «невежестве» в МИД России второй четверти XIX в. // Русский сборник. 2009. Т. 6; Таньшина Н. П. К. В. Нессельроде: Искусство быть дипломатом. СПб., 2021. Н. А. Копылов.