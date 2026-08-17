НЕССЕЛЬРОДЕ КАРЛ ВАСИЛЬЕВИЧ
Граф, российский государственный деятель, дипломат, государственный канцлер иностранных дел, почетный член Петербургской АН (1833/1834 год).
Из семьи российского дипломата, выходца из курфюршества Пфальц, гр. М.Ю.В. фон Нессельроде-Эресгофена. Зять Д.А. Гурьева (с 1812 года).
Служил на российском Балтийском флоте (1796 год), в Конной гвардии (1796-1800 годы; с 1799 года командующий 2-го эскадрона). Флигель- адъютант Его Императорского Величества по флоту и дежурный при императоре Павле I (1796-1799 годы). С 1801 года на службе в Коллегии иностранных дел, в 1802 году познакомился с К. Меттернихом, оказавшим большое влияние на формирование мировоззрения Н. Поверенный в делах в Гааге (1805-1806 годы). В период русско- прусско-французской войны 1806-1807 годов дипломатический агент при главнокомандующих российской армией - генерал-фельдмаршала гр. М.Ф. Каменском, генерал от инф. Ф.Ф. Буксгевдене (1806 год) и геннрала от кав. Л.Л. Беннигсене (1806/1807-1807 годы). Советник российского посольства в Париже (1807-1810 годы); посредник в тайных переговорах с Ш.М. Талейраном - императора Александра I, затем М.М. Сперанского. Статс-секретарь Его Императорского Величества (с 1811 года), во время заграничных походов российской армии 1813-1814 годов начала походной дипломатической канцелярии при Его Императорском Величестве. Подписал с российской стороны российско-прусскую конвенцию 1813 года об управлении землями Рейнского союза после вступления на его территорию союзнической армии, Рейхенбахские конвенции 1813 года с Великобританией (совместно с тайным советником И.О. Анштетом), а также с Австрийской империей и Пруссией, Теплицкие союзные договоры 1813 года, Шомонский трактат 1814 года; совместно с графом А.К. Разумовским - Парижский мирный договор 1814 года с Францией. Российский уполномоченный (вместе с М.Ф. Орловым) при принятии капитуляции Парижского гарнизона 18(31) марта 1814 года.
Управляющий Коллегией иностранных дел [10(22) августа 1814 - 9(21) августа 1816 года] и МИД [9(21) августа 1816 года - 15(27) апреля 1856 года; вопреки широко распространённому в историографии мнению, никогда не занимал пост министра иностранных дел]. Осуществлял проведение внешнеполитического курса России (в 1816-1822 годы наряду с графом И.А. Каподистрией). Российский уполномоченный (вместе с А.К. Разумовским и графом Г.О. Штакельбергом) на Венском конгрессе 1814-1815 годов; сопровождал имп. Александра I на все конгрессы Священного союза. Участвовал в подписании российско-австро-прусско-сардинской конвенции 1822 года о выводе австрийских войск из Пьемонта; Петербургской конвенции 1824 года и Петербургской конвенции 1825 года; Петербургского протокола 1826 года; Мюнхенгрецкой конвенции 1833 года и Берлинской конвенции 1833 года; подписал Петербургскую конвенцию 1826 года со Швецией об установлении росско-шведской границы в Лапландии по р. Патсойоки (Паз) и р. Якобсэльв (Ворьема), и пр. Руководил подготовкой и заключением Туркманчайского мира 1828 года, Адрианопольского мира 1829 года, Лондонских конвенций о проливах 1840 и 1841 годов (см. в ст. Лондонские конвенции о проливах 1840, 1841, 1871 годы), конкордата 1847 года с папой Римским. Председатль т. н. Особого комитета для обсуждения и выработки мер по укреплению своих позиций на Дальнем Востоке в связи с изменившейся там обстановкой (1843-1853 годы).
Отличался крайней осторожностью в принятии решений, что современники воспринимали как нерешительность или враждебность интересам России (кн. П.В. Долгоруков назвал К.В. Нессельрода «австрийским министром российских иностранных дел»). В историографии принято оценивать К.В. Нессельроде как исполнителя воли императора Александра I и императора Николая I, лично руководивших внешней политикой России («дипломатического Молчалина», по словам С.С. Татищева). Однако во многих вопросах К.В. Нессельроде занимал самостоятельную позицию. Выступил вместе с великим князем Константином Павловичем и Е.Ф. Канкриным против предложения императора Николая I с помощью российских войск подавить Бельгийскую революцию 1830 года. Настоял на признании Россией Луи Филиппа французским королём (1830 год). В 1839 года убедил Николая I установить международный контроль над прол. Дарданеллы. Противник активизации российской политики на Дальнем Востоке: опасался военные столкновения с Китаем и разрыва российско-китайских торговых связей, противодействовал исследованиям устья р. Амур под руководством Г.И. Невельского. Накануне Крымской войны 1853-1856 годов неоправданно надеялся на сохранение Великобританией вооруж. нейтралитета, на совещаниях в Зимнем дворце 20.12.1855(1.1.1856) и 3(15).1.1856 высказался за прекращение войны. В 1856 году К.В. Нессельроде в своей записке (опубликовал в журнале «Русский архив», 1872 год, № 2) признал ошибочным следование принципу легитимизма, которого российское правительство придерживалось 40 лет, считал необходимым для России отстаивать на междунар. арене в первую очередь свои интересы, а не следовать противоречившим им условиям договоров с европейскими государствами.
Член Госкдарственного совета (с 1821 года), Верховного уголовного суда над декабристами (1826 года), Комитета по делам Царства Польского (1831-1841 годы). Председатель Комитета финансов (1848-1862 годы; его член с 1839 года) и Комитета железных дорог (1858-1862 годы). Крупный земле- и душевладелец (в конце 1850-х годов ему принадлежало свыше 10 тыс. га земли в Оренбургской, Саратовской, Санкт-Петербургской, Тамбовской губерниях и св. 3 тыс. душ крестьян мужского пола, а также несколько виноку-ренных заводов), крупный акционер Российской бумагопрядильной мануфактуры в Санкт-Петербурге. В своих поместьях вводил технические и сельско-хозяйственые новшества, одним из первых в России начал разводить овец-мериносов. Действительный член ВЭО (1818 год), почетный член Московского обещства сельского хозяйства (1820 год), Московского общества улучшенного овцеводства (1833 года), Общества сельского хозяйства Южной России (1835 год), Императорской публичной библиотеки (ныне РНБ; 1850 год). Соучредитель Общества для заведения пароходов на Волге (1823 год).
Автор воспоминаний (доведены до 1814 года включительно; написаны на французский язык, русский перевод опубликованный в журнале «Русский архив», 1905 год, кн. 2, № 8). Получил известность и как гурман, рецепты его любимых блюд носят имя К.В. Нессельроде, напр. пудинг Нессельроде (из каштанов), суп Нессельроде (из репы).
Награждён орденами Св. Александра Невского (1814 год; алмазными знаками к нему - 1817 год), Св. Владимира 1-й степени (1818 год), Св. Андрея Первозванного (1829 год; алмазными знаками к нему - 1834 год), Большим крестом французского ордена Почётного легиона (1818 год) и др.
Сочинения:
Защита политики России и положения, принятого ею в Европе в 1854 г. // Русская старина. 1873. Т. 8. № 11;
[Письма К. В. Нессельроде его жене] // Там же. 1884. № 1/3; Всеподданнейшая записка, 20.11.1850 // Там же. 1893. № 8;
Lettres et papiers du chancelier comte de Nesselrode, 1760–1850. P., 1904–1910. Vol. 1-10.