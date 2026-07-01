НЕСОВМЕСТИМОСТЬ ДОЛЖНОСТЕЙ
НЕСОВМЕСТИМОСТЬ ДОЛЖНОСТЕЙ - правило, запрещающее совмещать несколько государственных или общественных должностей.
Несовместимоть должностей устанавливается законом для определённого круга лиц (представители публичной администрации, правоохранит. органов, члены парламента и др.) с целью не допустить, чтобы они могли попасть в зависимость от государственных органов власти или интересов частных лиц.
Различают несовместимость должностей предварительную («жёсткую») и последующую («мягкую»). Предварительная несовместимость должностей означает, что кандидат на выборную должность должен оставить свой пост за некоторый промежуток времени до выборов (Франция); последующая несовместимость должностей предполагает, что кандидат в депутаты лишь после победы на выборах принимает решение сохранить занимаемый им пост или депутатский мандат (Россия).
Как правило, принцип невместимости должностей распространяется на кадровых военных (во многих странах они не могут быть депутатами представительный органов), судейский корпус, государственных служащих, включая муниципальных служащих, адвокатов и др. Исключения делаются для преподавателей и научных работников, которые могут совмещать преподавательскую и научная деятельность с депутатской, административной и иной.