НЕСОВМЕСТИМОСТЬ ДОЛЖНОСТЕЙ

НЕСОВМЕСТИМОСТЬ ДОЛЖНОСТЕЙ - пра­ви­ло, за­пре­щаю­щее со­вме­щать не­сколь­ко государственных или об­щественных долж­но­стей.

Несовместимоть должностей ус­та­нав­ли­ва­ет­ся за­ко­ном для оп­ре­де­лён­но­го кру­га лиц (пред­ста­ви­те­ли пуб­лич­ной ад­ми­ни­ст­ра­ции, пра­во­ох­ра­нит. ор­га­нов, чле­ны пар­ла­мен­та и др.) с це­лью не до­пус­тить, что­бы они мог­ли по­пасть в за­ви­си­мость от государственных ор­га­нов вла­сти или ин­те­ре­сов ча­ст­ных лиц.

Раз­ли­ча­ют несовместимость должностей пред­ва­ри­тель­ную («жё­ст­кую») и по­сле­дую­щую («мяг­кую»). Пред­ва­ри­тель­ная несовместимость должностей оз­на­ча­ет, что кан­ди­дат на вы­бор­ную долж­ность дол­жен ос­та­вить свой пост за не­ко­то­рый про­ме­жу­ток вре­ме­ни до вы­бо­ров (Фран­ция); по­сле­дую­щая несовместимость должностей пред­по­ла­га­ет, что кан­ди­дат в де­пу­та­ты лишь по­сле по­бе­ды на вы­бо­рах при­ни­ма­ет ре­ше­ние со­хра­нить за­ни­мае­мый им пост или де­пу­тат­ский ман­дат (Рос­сия).

Как пра­ви­ло, прин­цип невместимости должностей рас­про­стра­ня­ет­ся на кад­ро­вых во­ен­ных (во мно­гих стра­нах они не мо­гут быть де­пу­та­та­ми пред­ста­вительный ор­га­нов), су­дей­ский кор­пус, государственных слу­жа­щих, вклю­чая му­ни­ци­паль­ных слу­жа­щих, ад­во­ка­тов и др. Ис­клю­че­ния де­ла­ют­ся для пре­по­да­ва­те­лей и на­учных ра­бот­ни­ков, ко­то­рые мо­гут со­вме­щать пре­по­да­ва­тель­скую и на­учная дея­тель­ность с де­пу­тат­ской, ад­ми­ни­ст­ра­тив­ной и иной.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)