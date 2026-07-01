НЕСМЕЛОВ ВИКТОР ИВАНОВИЧ

НЕСМЕ́ЛОВ ВИКТОР ИВАНОВИЧ - русский пра­во­слав­ный бо­го­слов и фи­ло­соф.

Из се­мьи свя­щен­ни­ка. Окон­чил Са­ра­тов­скую (1883 год) и Ка­зан­скую (1887 год, с 1888 года пре­по­да­вал; профессор с 1898 года) ду­хов­ные ака­де­мии.

В 1919-1920 годы ис­пол­нял обя­зан­но­сти рек­то­ра ака­де­мии, по­сле её за­кры­тия (1921 год) про­дол­жал чи­тать лек­ции на до­му. Профессор Ка­зан­ско­го университета (1920-1922 годы). В 1921 году В.И. Несмелов ко­рот­кое вре­мя про­вёл под аре­стом; в 1930 году об­ви­нён ОГПУ в соз­да­нии контр­ре­во­люционного цен­тра и в 1932 году аре­сто­ван, но по ста­рос­ти и бо­лез­ни от­пу­щен.

В главном со­чи­не­нии - «Нау­ка о че­ло­ве­ке» (3-е издание, т. 1, 1905 год; 2-е издание, т. 2, 1906 год) В.И. Несмелов пред­при­нял по­пыт­ку фи­лосовского обос­но­ва­ния пра­во­слав­но­го уче­ния о че­ло­ве­ке, став тем са­мым од­ним из ос­но­во­по­лож­ни­ков рус­ской ре­лигиозно-фи­лосовской ан­тро­по­ло­гии.

Первый том («Опыт пси­хо­ло­ги­че­ской ис­то­рии и кри­ти­ки ос­нов­ных во­про­сов жиз­ни») по­свя­щён пси­хо­ло­гическому и ло­ги­ко-гно­сео­ло­гическому ана­ли­зу соз­на­ния. Ис­хо­дя из внутреннего опы­та че­ло­ве­ка, ко­то­рый в ак­те са­мо­соз­на­ния об­на­ру­жи­ва­ет «за­га­доч­ную двой­ствен­ность» сво­его су­ще­ст­во­ва­ния (с од­ной сто­ро­ны, он - ди­тя при­ро­ды, «про­стая вещь» фи­зического ми­ра, под­вла­ст­ная его за­ко­нам, с дру­гой - он осоз­на­ёт се­бя сво­бод­ной нрав­ст­вен­ной лич­но­стью , при­над­ле­жа­щей выс­ше­му, ду­хов­но­му по­ряд­ку), Н. вы­дви­нул эк­зи­стен­ци­аль­но-пси­хо­ло­ги­че­ское, или ан­тро­по­ло­ги­че­ское, сви­де­тель­ст­во су­ще­ст­во­ва­ния Бо­га: на­ли­чие в че­ло­ве­ке без­ус­лов­но­го, над­при­род­но­го на­ча­ла (ра­зум, са­мо­со­зна­ние, сво­бод­ная во­ля, нрав­ст­вен­ность) не­по­сред­ст­вен­но ука­зы­ва­ет на су­ще­ст­во­ва­ние без­ус­лов­но­го на­ча­ла и вне че­ло­ве­ка, т. к. в ок­ру­жаю­щем ма­те­ри­аль­ном ми­ре ни­че­го это­го нет. Со­глас­но В.И. Несмелову, че­ло­ве­че­ская лич­ность яв­ля­ет­ся не про­сто зер­ка­лом по от­но­ше­нию к Бо­гу, а ре­аль­ным ото­бра­же­ни­ем Бо­га, при этом об­раз Бо­жий ото­бра­жа­ет­ся не в какой-либо од­ной со­став­ляю­щей че­ло­ве­ка, напр. в уме, а во всём объ­ё­ме «при­род­но­го со­дер­жа­ния» лич­но­сти, «так что это со­дер­жа­ние не­по­сред­ст­вен­но от­кры­ва­ет нам ис­тин­ную при­ро­ду Бо­га, ка­ким Он су­ще­ст­ву­ет в Се­бе Са­мом» («Нау­ка о че­ло­ве­ке». СПб., 2000 год. Т. 1. С. 252).

Про­ти­во­ре­чи­вая двой­ст­вен­ность че­ло­ве­че­ско­го бы­тия сви­де­тель­ст­ву­ет так­же и о ви­нов­но­сти че­ло­ве­ка. Во втором то­ме («Ме­та­фи­зи­ка жиз­ни и хри­сти­ан­ское от­кро­ве­ние») раз­вёр­ну­та бо­го­слов­ско-фи­лосовского эк­зе­ге­за биб­лей­ско­го уче­ния о про­ис­хо­ж­де­нии зла и спа­се­нии. Гре­хо­па­де­ние лю­дей, в от­ли­чие от гре­хо­па­де­ния в ми­ре бес­плот­ных ду­хов, не бы­ло, со­глас­но В.И. Несмелову, «на­ме­рен­ным про­ти­во­дей­стви­ем во­ле» Бо­га, а про­изош­ло «по не­сча­ст­ной ошиб­ке». Сущ­ность пре­сту­п­ле­ния В.И. Несмелов ви­дел в суе­вер­но-ма­гич. ис­поль­зо­ва­нии людь­ми пред­ме­тов ма­те­ри­аль­но­го ми­ра (за­прет­ных пло­дов как сим­во­ла лю­бо­го ма­те­ри­аль­но­го пред­ме­та) для об­ре­те­ния ду­хов­но­го со­вер­шен­ст­ва вме­сто сво­бод­но­го раз­ви­тия ими сво­их ду­хов­ных сил. Ут­ра­тив да­ро­ван­ную Бо­гом сво­бо­ду, лю­ди ока­за­лись в за­ви­си­мо­сти от при­чин­но-след­ст­вен­ных от­но­ше­ний ма­те­ри­аль­ной при­ро­ды, под­чи­ни­ли се­бя за­ко­ну гре­ха и смер­ти, из­вра­тив нор­маль­ный по­ря­док ми­ро­во­го бы­тия. Дог­мат ис­ку­п­ле­ния Н. не­раз­рыв­но свя­зы­вал с дог­ма­том тво­ре­ния: толь­ко ис­тин­ный Тво­рец ми­ра, Бо­же­ст­вен­ный Ло­гос - Ии­сус Хри­стос , жерт­вен­но при­няв на Се­бя гре­хи все­го ми­ра, Сво­ей смер­тью дей­стви­тель­но унич­то­жа­ет их. Ис­ку­п­ле­ние ми­ра Ии­су­сом Хри­стом есть но­вое тво­ре­ние. Бла­го­да­ря Вос­кре­се­нию Бо­го­че­ло­ве­ка вос­кре­се­ние при­об­ре­та­ет ха­рак­тер все­об­ще­го и не­об­хо­ди­мо­го ан­тро­по­ло­гического за­ко­на, «по­то­му что ка­ж­дый че­ло­век но­сит ту са­мую при­ро­ду, ко­то­рую Хри­стос сде­лал веч­ной при­ро­дой; так что по сво­ей че­ло­ве­че­ской при­ро­де, как еди­но­сущ­ный Хри­сту, ка­ж­дый че­ло­век не­об­хо­ди­мо яв­ля­ет­ся чле­ном веч­но­го те­ла Хри­сто­ва» («Нау­ка о че­ло­ве­ке». СПб., 2000 год. Т. 2. С. 353). Ду­ши умер­ших, об­ла­даю­щие па­мя­тью, по дан­ной им от Бо­га энер­гии вос­кре­се­ния соз­да­дут но­вые те­ла для бы­тия в ус­ло­ви­ях «но­во­го не­ба и но­вой зем­ли».

Сочинения:

Дог­ма­ти­че­ская сис­те­ма св. Гри­го­рия Нис­ско­го. Ка­зань, 1887. СПб., 2000;

Во­прос о смыс­ле жиз­ни в уче­нии но­во­за­вет­но­го От­кро­ве­ния. Ка­зань, 1895;

Ве­ра и зна­ние с точ­ки зре­ния гно­сео­ло­гии. Ка­зань, 1913;

Нау­ка о че­ло­ве­ке. СПб., 2000. Т. 1–2.