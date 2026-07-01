НЕСМЕЛОВ ВИКТОР ИВАНОВИЧ
НЕСМЕ́ЛОВ ВИКТОР ИВАНОВИЧ - русский православный богослов и философ.
Из семьи священника. Окончил Саратовскую (1883 год) и Казанскую (1887 год, с 1888 года преподавал; профессор с 1898 года) духовные академии.
В 1919-1920 годы исполнял обязанности ректора академии, после её закрытия (1921 год) продолжал читать лекции на дому. Профессор Казанского университета (1920-1922 годы). В 1921 году В.И. Несмелов короткое время провёл под арестом; в 1930 году обвинён ОГПУ в создании контрреволюционного центра и в 1932 году арестован, но по старости и болезни отпущен.
В главном сочинении - «Наука о человеке» (3-е издание, т. 1, 1905 год; 2-е издание, т. 2, 1906 год) В.И. Несмелов предпринял попытку филосовского обоснования православного учения о человеке, став тем самым одним из основоположников русской религиозно-филосовской антропологии.
Первый том («Опыт психологической истории и критики основных вопросов жизни») посвящён психологическому и логико-гносеологическому анализу сознания. Исходя из внутреннего опыта человека, который в акте самосознания обнаруживает «загадочную двойственность» своего существования (с одной стороны, он - дитя природы, «простая вещь» физического мира, подвластная его законам, с другой - он осознаёт себя свободной нравственной личностью, принадлежащей высшему, духовному порядку), Н. выдвинул экзистенциально-психологическое, или антропологическое, свидетельство существования Бога: наличие в человеке безусловного, надприродного начала (разум, самосознание, свободная воля, нравственность) непосредственно указывает на существование безусловного начала и вне человека, т. к. в окружающем материальном мире ничего этого нет. Согласно В.И. Несмелову, человеческая личность является не просто зеркалом по отношению к Богу, а реальным отображением Бога, при этом образ Божий отображается не в какой-либо одной составляющей человека, напр. в уме, а во всём объёме «природного содержания» личности, «так что это содержание непосредственно открывает нам истинную природу Бога, каким Он существует в Себе Самом» («Наука о человеке». СПб., 2000 год. Т. 1. С. 252).
Противоречивая двойственность человеческого бытия свидетельствует также и о виновности человека. Во втором томе («Метафизика жизни и христианское откровение») развёрнута богословско-филосовского экзегеза библейского учения о происхождении зла и спасении. Грехопадение людей, в отличие от грехопадения в мире бесплотных духов, не было, согласно В.И. Несмелову, «намеренным противодействием воле» Бога, а произошло «по несчастной ошибке». Сущность преступления В.И. Несмелов видел в суеверно-магич. использовании людьми предметов материального мира (запретных плодов как символа любого материального предмета) для обретения духовного совершенства вместо свободного развития ими своих духовных сил. Утратив дарованную Богом свободу, люди оказались в зависимости от причинно-следственных отношений материальной природы, подчинили себя закону греха и смерти, извратив нормальный порядок мирового бытия. Догмат искупления Н. неразрывно связывал с догматом творения: только истинный Творец мира, Божественный Логос - Иисус Христос, жертвенно приняв на Себя грехи всего мира, Своей смертью действительно уничтожает их. Искупление мира Иисусом Христом есть новое творение. Благодаря Воскресению Богочеловека воскресение приобретает характер всеобщего и необходимого антропологического закона, «потому что каждый человек носит ту самую природу, которую Христос сделал вечной природой; так что по своей человеческой природе, как единосущный Христу, каждый человек необходимо является членом вечного тела Христова» («Наука о человеке». СПб., 2000 год. Т. 2. С. 353). Души умерших, обладающие памятью, по данной им от Бога энергии воскресения создадут новые тела для бытия в условиях «нового неба и новой земли».
Сочинения:
Догматическая система св. Григория Нисского. Казань, 1887. СПб., 2000;
Вопрос о смысле жизни в учении новозаветного Откровения. Казань, 1895;
Вера и знание с точки зрения гносеологии. Казань, 1913;
Наука о человеке. СПб., 2000. Т. 1–2.