НЕСИН АЗИЗ
НЕСИ́Н АЗИЗ (псевдоним; настоящее имя - Мехмет Нусрет) - турецкий писатель.
Воспитывался в школе-интернате для бедняков и сирот. Окончил высшее военное училище (1939 года) в Стамбуле.
Сотрудничал во многих периодич. изданиях; в 1944-1946 годы выпускал сатирические журналы, в т. ч. «Marko Pașa» (совместно с Сабахаттином Али), который неоднократно закрывался, но выходил под другими названиями. Дважды подвергался тюремному заключению. В 1956-1963 годы возглавлял социалистическое издательство «D ̈uș ̈un», основанное в 1951 году Тахиром Кемалем.
Широкую известность А. Несину принесли юмористические и сатирические произведения, высмеивающие пороки турецкого общества, засилье бюрократии, курьёзы европеизации: сборники новелл «Партию основать, партию разогнать» («Parti Kurmak, Parti Vurmak», 1945 год), романы «Если бы я был женщиной» («Kadın Olan Erkeğin Hatıraları», 1955 год), «Король футбола» («Futbol Kralı», 1957 год; русский перевод 1973 года), «Зюбюк» («Z ̈ub ̈uk», 1961 год), сборники сказок «В одной стране» («Memleketin Birinde», 1958 год), «Хоптиринам» («Hoptirinam», 1960 год), «Поспал бы ты, мой мальчик» («Uyusana Tosunum», 1971 год) и др. Автор автобиографического романа «Так было, но так не будет» («Böyle Gelmiș Böyle Gitmez», ч. 1-2, 1966-1967 годы); фельетонов, эссе, пьес, публицистики.
Сочинения:
Собачьи хвосты. М., 1958;
Письма с того света: [Сатирические фельетоны]. М., 1960;
Сто лир за сумасшедшего. М., 1964;
Приходите развлечься! М., 1966;
Избранное. М., 1974;
Избр. произведения. М., 1985;
Пьесы. М., 1985;
Если бы я был женщиной. М., 1998.