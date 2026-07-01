НЕСИН АЗИЗ

НЕСИ́Н АЗИЗ (псевдоним; настоящее имя - Мех­мет Нус­рет) - турецкий пи­са­тель.

Вос­пи­ты­вал­ся в шко­ле-ин­тер­на­те для бед­ня­ков и си­рот. Окон­чил выс­шее во­енное училище (1939 года) в Стам­бу­ле .

Со­труд­ни­чал во мно­гих пе­рио­дич. из­да­ни­ях; в 1944-1946 годы вы­пус­кал са­ти­рические жур­на­лы, в т. ч. «Marko Pașa» (совместно с Са­ба­хат­ти­ном Али), ко­то­рый не­од­но­крат­но за­кры­вал­ся, но вы­хо­дил под другими на­зва­ния­ми. Два­ж­ды под­вер­гал­ся тю­рем­но­му за­клю­че­нию. В 1956-1963 годы воз­глав­лял со­циа­ли­стическое издательство «D ̈uș ̈un», ос­но­ван­ное в 1951 году Та­хи­ром Ке­ма­лем .

Ши­ро­кую из­вест­ность А. Несину при­нес­ли юмо­ри­стические и са­ти­рические про­из­ве­де­ния, вы­смеи­ваю­щие по­ро­ки турецкого об­ще­ст­ва, за­си­лье бю­ро­кра­тии, курь­ё­зы ев­ро­пеи­за­ции: сборники но­велл «Пар­тию ос­но­вать, пар­тию ра­зо­гнать» («Parti Kurmak, Parti Vurmak», 1945 год), ро­ма­ны «Ес­ли бы я был жен­щи­ной» («Kadın Olan Erkeğin Hatıraları», 1955 год), «Ко­роль фут­бо­ла» («Futbol Kralı», 1957 год; русский перевод 1973 года), «Зю­бюк» («Z ̈ub ̈uk», 1961 год), сборники ска­зок «В од­ной стра­не» («Memle­ketin Birin­de», 1958 год), «Хоп­ти­ри­нам» («Hoptiri­nam», 1960 год), «По­спал бы ты, мой маль­чик» («Uyusana Tosunum», 1971 год) и др. Ав­тор ав­то­био­гра­фического ро­ма­на «Так бы­ло, но так не бу­дет» («Böyle Gelmiș Böyle Gitmez», ч. 1-2, 1966-1967 годы); фель­е­то­нов, эс­се, пьес, пуб­ли­ци­сти­ки .

Сочинения:

Со­ба­чьи хво­сты. М., 1958;

Пись­ма с то­го све­та: [Са­ти­ри­че­ские фель­е­то­ны]. М., 1960;

Сто лир за су­ма­сшед­ше­го. М., 1964;

При­хо­ди­те раз­влечь­ся! М., 1966;

Из­бран­ное. М., 1974;

Избр. про­из­ве­де­ния. М., 1985;

Пье­сы. М., 1985;

Ес­ли бы я был жен­щи­ной. М., 1998.