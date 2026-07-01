НЕСИМИ НАСИМИ

НЕСИМИ НАСИМИ, На­си­ми (Nəsimi) (псевдоним; букв. - ут­рен­ний лёг­кий ве­те­рок; настоящее имя - Се­ид Али Има­дед­дин) - азербайджанский по­эт. Пи­сал так­же на арабском и персидском язы­ках.

За­ни­мал­ся са­мо­об­ра­зо­ва­ни­ем, мно­го пу­те­ше­ст­во­вал по Ближ­не­му Вос­то­ку и Тур­ции. По­след­ние го­ды жил в Си­рии.

В мо­ло­до­сти был при­вер­жен­цем су­физ­ма . Позд­нее ис­по­ве­до­вал пан­теи­стическое ре­лигиозно-фи­лосовское уче­ние - ху­ру­физм . Мис­тическая сим­во­ли­ка су­физ­ма и ху­ру­физ­ма на­шла от­ра­же­ние в по­эзии Н. Несими, в цен­тре ко­то­рой - по­зна­ние Бо­га и са­мо­по­зна­ние, стрем­ле­ние к слия­нию с бо­же­ст­вом, ут­вер­жде­ние свя­щен­ной не­при­кос­но­вен­но­сти жиз­ни, про­тест про­тив ос­корб­ле­ния че­ло­ве­че­ско­го до­сто­ин­ст­ва.

Со­хра­ни­лись 3 по­этических ди­ва­на лю­бов­ной, гражданской и ре­лигиозно-фи­лосовской ли­ри­ки. Сти­хи, про­ни­зан­ные фольк­лор­ным ко­ло­ри­том, на­пи­са­ны ару­дом и от­ли­ча­ют­ся чёт­ко­стью мет­ри­ки, раз­но­об­ра­зи­ем по­этических фи­гур и ме­та­фор. Соз­дал об­раз­цы прак­ти­че­ски во всех жан­рах тюрк­ской по­эзии: га­зе­ли, ру­баи, ка­сы­ды, тую­ги, терд­жи­бен­ды и др.

Аре­сто­ван и каз­нён как ере­тик.

Сочинения:

Ди­ван: Сб. сти­хов. Ба­ку, 1962;

Со­чи­не­ния. Ба­ку, 1973. Т. 1–3 (на азерб. яз.);

Избр. ли­ри­ка. Ба­ку, 1973–1976. Т. 1–2; Ли­ри­ка. М.; СПб., 2001.