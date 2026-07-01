НЕСИМИ НАСИМИ
НЕСИМИ НАСИМИ, Насими (Nəsimi) (псевдоним; букв. - утренний лёгкий ветерок; настоящее имя - Сеид Али Имадеддин) - азербайджанский поэт. Писал также на арабском и персидском языках.
Занимался самообразованием, много путешествовал по Ближнему Востоку и Турции. Последние годы жил в Сирии.
В молодости был приверженцем суфизма. Позднее исповедовал пантеистическое религиозно-филосовское учение - хуруфизм. Мистическая символика суфизма и хуруфизма нашла отражение в поэзии Н. Несими, в центре которой - познание Бога и самопознание, стремление к слиянию с божеством, утверждение священной неприкосновенности жизни, протест против оскорбления человеческого достоинства.
Сохранились 3 поэтических дивана любовной, гражданской и религиозно-филосовской лирики. Стихи, пронизанные фольклорным колоритом, написаны арудом и отличаются чёткостью метрики, разнообразием поэтических фигур и метафор. Создал образцы практически во всех жанрах тюркской поэзии: газели, рубаи, касыды, туюги, терджибенды и др.
Арестован и казнён как еретик.
Сочинения:
Диван: Сб. стихов. Баку, 1962;
Сочинения. Баку, 1973. Т. 1–3 (на азерб. яз.);
Избр. лирика. Баку, 1973–1976. Т. 1–2; Лирика. М.; СПб., 2001.