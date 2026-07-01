НЭШ ТОМАС

НЭШ ТОМАС - англлийский пи­са­тель.

Ро­дил­ся в се­мье про­тес­тант­ско­го свя­щен­ни­ка. Учил­ся в Сент-Джонс-кол­лед­же Кем­бридж­ско­го университета, где по­лу­чил сте­пень ба­ка­лав­ра в 1586 году. При­над­ле­жал к кру­гу «уни­вер­си­тет­ских умов» - плея­де английских дра­ма­тур­гов - вы­пу­ск­ни­ков Окс­форд­ско­го и Кем­бридж­ско­го университетов (Дж. Ли­ли, Т. Кид, Р. Грин, К. Мар­ло и др.). Пер­вая пуб­ли­ка­ция - пре­ди­сло­вие к ро­ма­ну «Ме­на­фон» Гри­на (1589), в ко­то­ром Нэш из­ло­жил свои взгля­ды на литературу, вы­сту­пив про­тив сле­по­го под­ра­жа­ния ан­тич­но­сти и счи­тая об­раз­цо­вым по­этом Э. Спен­сера. Ав­тор пуб­ли­ци­стических пам­фле­тов , сре­ди ко­то­рых: «Ана­то­мия не­ле­по­сти» («The anatomie of absurditie»), на­пи­сан­ный в эв­фуи­сти­че­ском (смотри Эв­фу­изм) сти­ле и кри­ти­кую­щий со­вре­мен­ную Н. литературу; «Мин­даль для по­пу­гая» («An almond for a parrat», 1590) в за­щи­ту Анг­ли­кан­ской церк­ви; «Моль­ба к чёр­ту Пир­са Без­гро­шо­во­го» («Pierce Peniless his supplica­tion to the divell», 1592) - са­ти­ра на со­вре­мен­ное Н. об­ще­ст­во; «Плач Хри­ста над Ие­ру­са­ли­мом» («Christ’s tears over Jerusalem», 1593), на­прав­лен­ный про­тив вла­стей Лон­до­на и без­нрав­ст­вен­но­сти его жи­те­лей (за этот пам­флет Нэш был на ко­рот­кое вре­мя за­клю­чён в тюрь­му); «Ужа­сы но­чи, или Рас­су­ж­де­ние о при­зра­ках» («The terrors of the night, or A discourse of apparitions», 1594), где на­па­дал на де­мо­но­ло­гию. Са­мое из­вест­ное про­из­ве­де­ние - «Не­удач­ли­вый пу­те­ше­ст­вен­ник, или Жизнь Дже­ка Уил­то­на» («The Un­fortunate Traveller, or The life of Jack Wil­ton», 1594) - пер­вый плу­тов­ской ро­ман в английской литературе. Про­за Нэша со­че­та­ет яр­кость об­ра­зов с не­ожи­дан­ны­ми, по­рой вы­чур­ны­ми стилистическими обо­ро­та­ми.

Из дра­ма­тур­гического на­сле­дия Нэша со­хра­ни­лась только пье­са «По­след­няя во­ля и за­ве­ща­ние Сем­мер­са» («Summer’s last will and testament», 1592, опубликована в 1600 году), ко­то­рой при­су­щи чер­ты мо­ра­ли­те и мас­ки. На­пи­сан­ная совместно с Б. Джон­со­ном пье­са «Со­ба­чий ост­ров» («The isle of dogs») по­сле по­ста­нов­ки в 1597 году вы­зва­ла скан­дал и бы­ла за­пре­ще­на. Ав­тор эро­тической по­эмы «Вы­бор ва­лен­ти­нок» («The choice of Valentines», 1590-e годы).

Сочинения:

The works. Oxf., 1958. Vol. 1–5.