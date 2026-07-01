НЭШ ТОМАС
НЭШ ТОМАС - англлийский писатель.
Родился в семье протестантского священника. Учился в Сент-Джонс-колледже Кембриджского университета, где получил степень бакалавра в 1586 году. Принадлежал к кругу «университетских умов» - плеяде английских драматургов - выпускников Оксфордского и Кембриджского университетов (Дж. Лили, Т. Кид, Р. Грин, К. Марло и др.). Первая публикация - предисловие к роману «Менафон» Грина (1589), в котором Нэш изложил свои взгляды на литературу, выступив против слепого подражания античности и считая образцовым поэтом Э. Спенсера. Автор публицистических памфлетов, среди которых: «Анатомия нелепости» («The anatomie of absurditie»), написанный в эвфуистическом (смотри Эвфуизм) стиле и критикующий современную Н. литературу; «Миндаль для попугая» («An almond for a parrat», 1590) в защиту Англиканской церкви; «Мольба к чёрту Пирса Безгрошового» («Pierce Peniless his supplication to the divell», 1592) - сатира на современное Н. общество; «Плач Христа над Иерусалимом» («Christ’s tears over Jerusalem», 1593), направленный против властей Лондона и безнравственности его жителей (за этот памфлет Нэш был на короткое время заключён в тюрьму); «Ужасы ночи, или Рассуждение о призраках» («The terrors of the night, or A discourse of apparitions», 1594), где нападал на демонологию. Самое известное произведение - «Неудачливый путешественник, или Жизнь Джека Уилтона» («The Unfortunate Traveller, or The life of Jack Wilton», 1594) - первый плутовской роман в английской литературе. Проза Нэша сочетает яркость образов с неожиданными, порой вычурными стилистическими оборотами.
Из драматургического наследия Нэша сохранилась только пьеса «Последняя воля и завещание Семмерса» («Summer’s last will and testament», 1592, опубликована в 1600 году), которой присущи черты моралите и маски. Написанная совместно с Б. Джонсоном пьеса «Собачий остров» («The isle of dogs») после постановки в 1597 году вызвала скандал и была запрещена. Автор эротической поэмы «Выбор валентинок» («The choice of Valentines», 1590-e годы).
Сочинения:
The works. Oxf., 1958. Vol. 1–5.