НЭШ ПОЛ
НЭШ ПОЛ - английский живописец, график, дизайнер.
После недолгого обучения в лондонской школе Слейда (1910) занимался иск-вом самостоятельно - вначале как рисовальщик и гравёр, продолжавший традиции прерафаэлитов и английских иллюстраторов конца XIX века. В период 1-й мировой войны призван в армию в качестве военного рисовальщика. Запечатлённые им картины разрушений составили серию «Опустошения войны» (в том числе «Менинская дорога», 1918-1919, Имперский военный музей, Лондон; «Ночная бомбардировка», 1919-1920, Национальная галерея, Оттава). В 1920-1930-х годах, испытав влияние П. Сезанна, затем метафизической живописи (Дж. Де Кирико), Нэш отходит от традиций реализма, включая в свои пейзажи загадочные, изолированные от контекста геометрические формы («Пейзаж в Айдене», 1929; «Гавань и комната», 1932-1936; «Эквиваленты мегалитов», 1935; все - галерея Тейт, Лондон); некоторые картины граничат с абстракционизмом («Kinetic Feature», 1931, там же). В 1933 году стал одним из организаторов группировки английских авангардных художников «Unit One» («Первое подразделение», или, в трактовке идеолога группы Г. Рида, «Единство индивидуальностей»). Новая стилистика стала предпосылкой сближения Нэша с сюрреализмом, выразившегося в его участии в Международной сюрреалистической выставке (1936, Лондон). В картинах этого периода над пустынными ландшафтами царят мёртвые деревья и странные, фантастические сооружения, словно воздвигнутые пришельцами неведомых цивилизаций («Круг монолитов», 1937-1938, Городская галерея, Лидс; «Сновидческий пейзаж», 1936-1938, галерея Тейт; «Чудовищное поле», 1939, Художественная галерея, Дурбан; «Земная обитель», 1939, Музей изящных искусств, Лион). В них претворились воспоминания Нэша о фронтовых укреплениях и траншеях.
Во время 2-й мировой войны Нэш вновь становится военным художником при Министерстве военно-воздушных сил. Среди работ этого времени, часто выполненных по фотографиям, наибольшую известность приобрело «Мёртвое море» («Totes Meer», 1940-1941, галерея Тейт) - жуткое зрелище огромного кладбища немецких самолётов, увиденного художником близ Оксфорда.
Сюрреализм Нэша проистекает не из образов, таящихся в подсознании, а из наблюдения абсурдной, чудовищной в своей бессмысленной жестокости реальности. Занимался также графикой и фотографией, писал эссе об искусстве. Его брат - живописец и график Джон Нэш (1893-1977).
Сочинения:
Outline: an autobiography and other writings. L., 1949;
Writings on art. Oxf., 2000.