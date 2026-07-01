НЭШ ПОЛ

НЭШ ПОЛ - английский живописец , график, дизайнер.

По­сле не­дол­го­го обу­че­ния в лон­дон­ской шко­ле Слей­да (1910) за­ни­мал­ся иск-вом са­мо­стоя­тель­но - вна­ча­ле как ри­со­валь­щик и гра­вёр, про­дол­жав­ший тра­ди­ции пре­ра­фа­эли­тов и английских ил­лю­ст­ра­то­ров конца XIX века. В пе­ри­од 1-й ми­ро­вой вой­ны при­зван в ар­мию в ка­че­ст­ве во­енного ри­со­валь­щи­ка. За­пе­чат­лён­ные им кар­ти­ны раз­ру­ше­ний со­ста­ви­ли се­рию «Опус­то­ше­ния вой­ны» (в том числе «Ме­нин­ская до­ро­га», 1918-1919, Им­пер­ский во­енный му­зей, Лон­дон; «Ноч­ная бом­бар­ди­ров­ка», 1919-1920, Национальная га­ле­рея, От­та­ва). В 1920-1930-х годах, ис­пы­тав влия­ние П. Се­зан­на, за­тем ме­та­фи­зи­че­ской жи­во­пи­си (Дж. Де Ки­ри­ко), Нэш от­хо­дит от тра­ди­ций реа­лиз­ма, вклю­чая в свои пей­за­жи за­га­доч­ные, изо­ли­ро­ван­ные от кон­тек­ста гео­мет­рические фор­мы («Пей­заж в Ай­де­не», 1929; «Га­вань и ком­на­та», 1932-1936; «Эк­ви­ва­лен­ты ме­га­ли­тов», 1935; все - га­ле­рея Тейт, Лон­дон); не­ко­то­рые кар­ти­ны гра­ни­чат с аб­ст­рак­цио­низ­мом («Ki­netic Feature», 1931, там же). В 1933 году стал од­ним из ор­га­ни­за­то­ров груп­пи­ров­ки английских аван­гард­ных ху­дож­ни­ков «Unit One» («Пер­вое под­раз­де­ле­ние», или, в трак­тов­ке идео­ло­га груп­пы Г. Ри­да, «Един­ст­во ин­ди­ви­ду­аль­но­стей»). Но­вая сти­ли­сти­ка ста­ла пред­по­сыл­кой сбли­же­ния Нэша с сюр­реа­лиз­мом, вы­ра­зив­ше­го­ся в его уча­стии в Ме­ж­ду­народной сюр­реа­ли­стической вы­став­ке (1936, Лон­дон). В кар­ти­нах это­го пе­рио­да над пус­тын­ны­ми ланд­шаф­та­ми ца­рят мёрт­вые де­ре­вья и стран­ные, фан­та­стические со­ору­же­ния, слов­но воз­двиг­ну­тые при­шель­ца­ми не­ве­до­мых ци­ви­ли­за­ций («Круг мо­но­ли­тов», 1937-1938, Городская га­лерея, Лидс; «Сно­вид­че­ский пей­заж», 1936-1938, га­ле­рея Тейт; «Чу­до­вищ­ное по­ле», 1939, Ху­дожественная га­ле­рея, Дур­бан; «Зем­ная оби­тель», 1939, Му­зей изящ­ных ис­кусств, Ли­он). В них пре­тво­ри­лись вос­по­ми­на­ния Нэша о фрон­то­вых ук­ре­п­ле­ни­ях и тран­ше­ях.

Во вре­мя 2-й ми­ро­вой вой­ны Нэш вновь ста­но­вит­ся во­енным ху­дож­ни­ком при Министерстве во­ен­но-воздушных сил. Сре­ди ра­бот это­го вре­ме­ни, час­то вы­пол­нен­ных по фо­то­гра­фи­ям, наи­боль­шую из­вест­ность при­об­ре­ло «Мёрт­вое мо­ре» («Totes Meer», 1940-1941, га­ле­рея Тейт) - жут­кое зре­ли­ще ог­ром­но­го клад­би­ща немецких са­мо­лё­тов, уви­ден­но­го ху­дож­ни­ком близ Окс­фор­да.

Сюр­реа­лизм Нэша про­ис­те­ка­ет не из об­ра­зов, тая­щих­ся в под­соз­на­нии, а из на­блю­де­ния аб­сурд­ной, чу­до­вищ­ной в сво­ей бес­смыс­лен­ной жес­то­ко­сти ре­аль­но­сти. За­ни­мал­ся так­же гра­фи­кой и фо­то­гра­фи­ей, пи­сал эс­се об искусстве. Его брат - жи­во­пи­сец и гра­фик Джон Нэш (1893-1977).

Сочинения:

Outline: an autobiography and other wri­tings. L., 1949;

Writings on art. Oxf., 2000.