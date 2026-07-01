НЭШ ДЖОН
НЭШ ДЖОН - английский архитектор.
Родился в семье слесаря. Около 1770 года поступил в ученики к архитектору Р. Тейлору, представителю позднего палладианства. С 1777 года работал в Лондоне как архитектор, проектируя в стиле классицизма. Построил террасу домов на Грейт-Расселл-стрит (1777-1778) и перестроил дом на Блумсбери-сквер (около 1782 года), в которых использовал необычный для Англии того времени, но характерный для творчества Нэша фасадный материал - штукатурку. В 1783 году Нэш объявлен банкротом и уехал в Уэльс, где строил тюрьмы в Кармартене (1789-1792, не сохранились) и в других городах, а также классицистические виллы для местной знати. В 1795 году вернулся в Лондон, где началось его сотрудничество (до 1800 года) с известным мастером садово-паркового искусства Х. Рептоном. В последующие годы построил свыше 20 усадебных домов, в том числе собственное имение Ист-Каус-касл на острове Уайт (с 1798 года, не сохранилось), Ласком-касл в Долише, Девоншир (1800-1804), Кархейс-касл в Корнуолле (около 1808 года), Киллимун в Кукстауне (1803), Лох-Кутра (1811, перестроен; оба - в Ирландии). Эти дома решены как «замки» - живописные группы башен и павильонов «готизирующего» стиля. Нэш работал в усадьбе филантропа Дж. Хартфорда Блейз-касл в Бристоле, где построил теплицу и поселок Блейз-Хамлет (1810-1811) из 9 асимметрично расположенных крытых соломой коттеджей для пенсионеров на попечении владельца усадьбы в духе английской традиционной архитектуры. Как и парки Рептона, «замки» и коттеджи Нэша - образцы «живописного» направления в английской ландшафтной и усадебной архитектуре. В духе средневековой английской архитектуры Нэш обновил усадьбы Хелмингем в Суффолке (1800) и Парнем-хаус в Дорсете (1807-1811). Вилла Кронкхилл в Шрусбери (около 1802 года) - пример сельского дома в русле традиционной архитектуры Италии; там Нэш впервые применил свой излюбленный приём, не встречающийся у других архитекторов: вдоль фасада идёт одноэтажная галерея, на которую выходят двери всех помещений 1-го этажа, а на устроенную на плоской крыше галереи лоджию - двери из комнат 2-го этажа.
C 1806 года Нэш работал в Кабинете Главного смотрителя лесов, парков и охотничьих угодий (в 1810 году объединён с Кабинетом Главного смотрителя земельных доходов короны под руководством архитектора Т. Левертона), в 1815 году стал (наряду с Дж. Соуном и Р. Смёрком) одним из «приписанных архитекторов» Кабинета королевских работ. Около 1810 года начата разработка плана застройки обширной пустоши Марилебон на северо-восточной окраине Лондона; Левертон отдал предпочтение проекту Нэша (1811), по которому участок должно было окружать двойное кольцо плотной застройки, внутри него - пейзажный парк, где планировалось построить 50 вилл (что предвосхищало идею «города-сада», где дома располагаются живописными группами среди деревьев), также провести к парку широкую улицу из центра города. В 1819 году и улица, и парк названы в честь принца- регента - Риджент-стрит (строительство завершено в 1825 году) и Риджентс-парк. Риджент-стрит идёт от парка на юг и заканчивается площадью Ватерлоо перед Карлтон-хаус, дворцом принца-регента. Фасады домов на наиболее значимых участках этой улицы (Ватерлоо, Квадрант, круглые площади Оксфорд-Серкус и Пиккадилли-Серкус) проектировал сам Нэш (не сохранились). По обе стороны Квадранта, где требовались сложные расчёты, чтобы соблюсти кривизну намеченной дуги, он спроектировал дома полностью (не сохранились). Кроме того, Нэш разработал проект церкви Олл-Соулс на Риджент-стрит (1822). Вместо первоначального плана застройки Риджентс-парка там было возведено 12 «террас» - блоков из 12-30 домов, объединённых общим фасадом, и 9 вилл. «Террасы» окружают парк с 3 сторон, в их числе - самая масштабная и пышно оформленная Камберленд-террас (1825). С севера парк огибает прорытый по проекту Нэша канал Риджентс-канал, который используется для пополнения водоёмов парка. Нэш приобрёл в 1824 году землю на его берегах и построил две «деревни» из живописно расположенных вилл в духе неоготики и традиционной итальянской архитектуры (Park Villages; сохранились частично). Творчество Нэша в этом районе повлияло на типологию и стилистику городской и пригородной английской жилой архитектуры XIX - начала XX веков.
С начала XIX века и до 1830 года Нэш выполнял заказы Георга, принца Уэльского (затем принца-регента, с 1820 года короля Георга IV), в том числе по работам в Карлтон-хаус и Виндзоре; в 1815-1823 годах перестроил принадлежавшую принцу резиденцию Морской павильон (ныне Королевский павильон) в Брайтоне, подражая индо-исламской архитектуре и используя новые строительные материалы (сталь, чугун). С 1825 года реконструировал и расширил Букингемский дворец [от его замысла сохранился только парковый фасад, сооружённый с небольшими отклонениями от проекта Нэша архитектором Э. Блором (1832-1837); возведённая Нэшем в качестве ворот во двор триумфальная Мраморная арка (1828) перенесена в Гайд-парк в 1851 году] и занимался планировкой окружающих улиц: улица Мэлл (Молл), ведущая к центру Лондона, была расширена и превращена в прямую парадную аллею, дворец Карлтон-хаус снесён, на его месте построен жилой комплекс Карлтон-хаус-террас (1827-1829), центральная часть которого - «пропилеи» с лестницей, соединяющие Риджент-стрит и Мэлл. В 1826 году Нэш разобрал старые Королевские конюшни и на их месте спроектировал одну из главных площадей столицы - Трафальгарскую, которая соединила ключевые улицы города (в частности, Странд и Мэлл). Таким образом, центр Лондона превратился в огромный парадный ансамбль новых площадей и улиц, обрамлённых торжественными классицистическими фасадами. Благодаря работам Нэша он стал одной из первых европейских столиц, получивших в XIX веке единообразный архитектурный облик. После смерти Георга IV (1830) Нэш не получал официальных заказов из-за превышения бюджета перестройки Букингемского дворца (на тот момент ещё не была завершена) и подозрений в растрате. Нэш покинул Лондон и последние годы жизни провёл в своей усадьбе Ист-Каус-касл.
В XIX веке профессиональный авторитет Нэша не был бесспорным: ему часто ставили в упрёк скудость деталировки в проектах. Это можно объяснить невиданным масштабом деятельности его мастерской: у её руководителя не хватало времени на прорисовку деталей. Нэш много работы поручал своим помощникам, двое из которых, Д. Бертон и Дж. Пеннеторн, успешно вели дела мастерской после его отъезда из Лондона, достраивая Букингемский дворец, террасы и виллы Риджентс-парка. Сейчас Нэша рассматривают как одного из ведущих архитекторов Великобритании эпохи Регентства, представителя позднего английского классицизма и «живописного» направления в архитектуре.