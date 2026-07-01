НЭШ ДЖОН

НЭШ ДЖОН - английский ар­хи­тек­тор.

Ро­дил­ся в се­мье сле­са­ря. Около 1770 года по­сту­пил в уче­ни­ки к архитектору Р. Тей­ло­ру, пред­ста­ви­те­лю позд­не­го пал­ла­ди­ан­ст­ва . С 1777 года ра­бо­тал в Лон­до­не как ар­хи­тек­тор, про­ек­ти­руя в сти­ле клас­си­циз­ма. По­стро­ил тер­ра­су до­мов на Грейт-Рас­селл-стрит (1777-1778) и пе­ре­стро­ил дом на Блум­сбе­ри-сквер (около 1782 года), в ко­то­рых ис­поль­зо­вал не­обыч­ный для Анг­лии то­го вре­ме­ни, но ха­рак­тер­ный для твор­че­ст­ва Нэша фа­сад­ный ма­те­ри­ал - шту­ка­тур­ку. В 1783 году Нэш объ­яв­лен бан­кро­том и уе­хал в Уэльс, где стро­ил тюрь­мы в Кар­мар­те­не (1789-1792, не сохранились) и в других го­ро­дах, а так­же клас­си­ци­стические вил­лы для ме­ст­ной зна­ти. В 1795 году вер­нул­ся в Лон­дон, где на­ча­лось его со­труд­ни­че­ст­во (до 1800 года) с из­вест­ным мас­те­ром са­до­во-пар­ко­во­го искусства Х. Реп­то­ном. В по­сле­дую­щие го­ды по­стро­ил свыше 20 уса­деб­ных до­мов, в том числе собственное име­ние Ист-Ка­ус-касл на острове Уайт (с 1798 года, не сохранилось), Лас­ком-касл в До­ли­ше, Де­вон­шир (1800-1804), Кар­хейс-касл в Кор­ну­ол­ле (около 1808 года), Кил­ли­мун в Кукс­тау­не (1803), Лох-Кут­ра (1811, пе­ре­стро­ен; оба - в Ир­лан­дии). Эти до­ма ре­ше­ны как «зам­ки» - жи­во­пис­ные груп­пы ба­шен и па­виль­о­нов «го­ти­зи­рую­ще­го» сти­ля. Нэш ра­бо­тал в усадь­бе фи­лан­тро­па Дж. Харт­фор­да Блейз-касл в Бри­сто­ле, где по­стро­ил те­п­ли­цу и поселок Блейз-Хам­лет (1810-1811) из 9 асим­мет­рич­но рас­по­ло­жен­ных кры­тых со­ло­мой кот­тед­жей для пен­сио­не­ров на по­пе­че­нии вла­дель­ца усадь­бы в ду­хе английской тра­диционной ар­хи­тек­ту­ры. Как и пар­ки Реп­то­на, «зам­ки» и кот­тед­жи Нэша - об­раз­цы «жи­во­пис­но­го» на­прав­ле­ния в английской ланд­шафт­ной и уса­деб­ной ар­хи­тек­ту­ре. В ду­хе средневековой английской ар­хи­тек­ту­ры Нэш об­но­вил усадь­бы Хел­мин­гем в Суф­фол­ке (1800) и Пар­нем-ха­ус в Дор­се­те (1807-1811). Вил­ла Кронк­хилл в Шрус­бе­ри (около 1802 года) - при­мер сель­ско­го до­ма в рус­ле тра­диционной ар­хи­тек­ту­ры Ита­лии; там Нэш впер­вые при­ме­нил свой из­люб­лен­ный при­ём, не встре­чаю­щий­ся у других ар­хи­тек­то­ров: вдоль фа­са­да идёт од­но­этаж­ная га­ле­рея, на ко­то­рую вы­хо­дят две­ри всех по­ме­ще­ний 1-го эта­жа, а на уст­ро­ен­ную на пло­ской кры­ше га­ле­реи лод­жию - две­ри из ком­нат 2-го эта­жа.

C 1806 года Нэш ра­бо­тал в Ка­би­не­те Главного смот­ри­те­ля ле­сов, пар­ков и охот­ничь­их уго­дий (в 1810 году объ­е­ди­нён с Ка­би­не­том Главного смот­ри­те­ля зе­мель­ных до­хо­дов ко­ро­ны под руководством архитектора Т. Ле­вер­то­на), в 1815 году стал (на­ря­ду с Дж. Со­уном и Р. Смёр­ком) од­ним из «при­пи­сан­ных ар­хи­тек­то­ров» Ка­би­не­та ко­ро­лев­ских ра­бот. Около 1810 года на­ча­та раз­ра­бот­ка пла­на за­строй­ки об­шир­ной пус­то­ши Ма­ри­ле­бон на северо-восточной ок­раи­не Лон­до­на; Ле­вер­тон от­дал пред­поч­те­ние про­ек­ту Нэша (1811), по ко­то­ро­му уча­сток долж­но бы­ло ок­ру­жать двой­ное коль­цо плот­ной за­строй­ки, внут­ри не­го - пей­заж­ный парк, где пла­ни­ро­ва­лось по­стро­ить 50 вилл (что пред­вос­хи­ща­ло идею «го­ро­да-са­да», где до­ма рас­по­ла­га­ют­ся жи­во­пис­ны­ми груп­па­ми сре­ди де­ревь­ев), так­же про­вес­ти к пар­ку ши­ро­кую ули­цу из цен­тра го­ро­да. В 1819 году и ули­ца, и парк на­зва­ны в честь прин­ца- ре­ген­та - Рид­жент-стрит (строи­тель­ст­во за­вер­ше­но в 1825 году) и Рид­жентс-парк. Рид­жент-стрит идёт от пар­ка на юг и за­кан­чи­ва­ет­ся площадью Ва­тер­лоо пе­ред Карл­тон-ха­ус, двор­цом прин­ца-ре­ген­та. Фа­са­ды до­мов на наи­бо­лее зна­чи­мых уча­ст­ках этой ули­цы (Ва­тер­лоо, Квад­рант, круг­лые пло­ща­ди Окс­форд-Сер­кус и Пик­ка­дил­ли-Сер­кус) про­ек­ти­ро­вал сам Нэш (не сохранились). По обе сто­ро­ны Квад­ран­та, где тре­бо­ва­лись слож­ные рас­чё­ты, что­бы со­блю­сти кри­виз­ну на­ме­чен­ной ду­ги, он спро­ек­ти­ро­вал до­ма пол­но­стью (не сохранились). Кро­ме то­го, Нэш раз­ра­бо­тал про­ект церкви Олл-Со­улс на Рид­жент-стрит (1822). Вме­сто пер­во­на­чаль­но­го пла­на за­строй­ки Рид­жентс-пар­ка там бы­ло воз­ве­де­но 12 «тер­рас» - бло­ков из 12-30 до­мов, объ­е­ди­нён­ных об­щим фа­са­дом, и 9 вилл. «Тер­ра­сы» ок­ру­жа­ют парк с 3 сто­рон, в их чис­ле - са­мая мас­штаб­ная и пыш­но оформ­лен­ная Кам­бер­ленд-тер­рас (1825). С се­ве­ра парк оги­ба­ет про­ры­тый по про­ек­ту Нэша ка­нал Рид­жентс-ка­нал, ко­то­рый ис­поль­зу­ет­ся для по­пол­не­ния во­до­ёмов пар­ка. Нэш при­об­рёл в 1824 году зем­лю на его бе­ре­гах и по­стро­ил две «де­рев­ни» из жи­во­пис­но рас­по­ло­жен­ных вилл в ду­хе нео­го­ти­ки и тра­ди­ци­он­ной итальянской ар­хи­тек­ту­ры (Park Villages; сохранились час­тич­но). Твор­че­ст­во Нэша в этом рай­оне по­влия­ло на ти­по­ло­гию и сти­ли­сти­ку городской и при­го­род­ной английской жи­лой ар­хи­тек­ту­ры XIX - начала XX веков.

С начала XIX века и до 1830 года Нэш вы­пол­нял за­ка­зы Ге­ор­га, прин­ца Уэль­ско­го (за­тем прин­ца-ре­ген­та, с 1820 года ко­ро­ля Ге­ор­га IV ​), в том числе по ра­бо­там в Карл­тон-ха­ус и Винд­зо­ре; в 1815-1823 годах пе­ре­стро­ил при­над­ле­жав­шую прин­цу ре­зи­ден­цию Морской па­виль­он (ны­не Ко­ро­лев­ский па­виль­он) в Брай­то­не, под­ра­жая ин­до-ис­лам­ской ар­хи­тек­ту­ре и ис­поль­зуя но­вые стро­ительные ма­те­риа­лы (сталь, чу­гун). С 1825 года ре­кон­ст­руи­ро­вал и рас­ши­рил Бу­кин­гем­ский дво­рец [от его за­мыс­ла со­хра­нил­ся толь­ко пар­ко­вый фа­сад, со­ору­жён­ный с не­боль­ши­ми от­кло­не­ния­ми от про­ек­та Нэша архитектором Э. Бло­ром (1832-1837); воз­ве­дён­ная Нэшем в ка­че­ст­ве во­рот во двор три­ум­фаль­ная Мра­мор­ная ар­ка (1828) пе­рене­се­на в Гайд-парк в 1851 году] и за­ни­мал­ся пла­ни­ров­кой ок­ру­жаю­щих улиц: улица Мэлл (Молл), ве­ду­щая к цен­тру Лон­до­на, бы­ла рас­ши­ре­на и пре­вра­ще­на в пря­мую па­рад­ную ал­лею, дво­рец Карл­тон-ха­ус сне­сён, на его мес­те по­стро­ен жи­лой ком­плекс Карл­тон-ха­ус-тер­рас (1827-1829), центральная часть ко­то­ро­го - «про­пи­леи» с ле­ст­ни­цей, со­еди­няю­щие Рид­жент-стрит и Мэлл. В 1826 году Нэш ра­зо­брал ста­рые Ко­ро­лев­ские ко­нюш­ни и на их мес­те спро­ек­ти­ро­вал од­ну из главных пло­ща­дей сто­ли­цы - Тра­фаль­гар­скую, ко­то­рая со­еди­ни­ла клю­че­вые ули­цы го­ро­да (в ча­ст­но­сти, Странд и Мэлл). Таким образом, центр Лон­до­на пре­вра­тил­ся в ог­ром­ный па­рад­ный ан­самбль но­вых пло­ща­дей и улиц, об­рам­лён­ных тор­же­ст­вен­ны­ми клас­си­ци­стическими фа­са­да­ми. Бла­го­да­ря ра­бо­там Нэша он стал од­ной из пер­вых ев­ропейских сто­лиц, по­лу­чив­ших в XIX веке еди­но­об­раз­ный ар­хитектурный об­лик. По­сле смер­ти Ге­ор­га IV (1830) Нэш не по­лу­чал официальных за­ка­зов из-за пре­вы­ше­ния бюд­же­та пе­ре­строй­ки Бу­кин­гем­ско­го двор­ца (на тот мо­мент ещё не бы­ла за­вер­ше­на) и по­доз­ре­ний в рас­тра­те. Нэш по­ки­нул Лон­дон и по­след­ние го­ды жиз­ни про­вёл в сво­ей усадь­бе Ист-Ка­ус-касл.

В XIX веке профессиональный ав­то­ри­тет Нэша не был бес­спор­ным: ему час­то ста­ви­ли в уп­рёк ску­дость де­та­ли­ров­ки в про­ек­тах. Это мож­но объ­яс­нить не­ви­дан­ным мас­шта­бом дея­тель­но­сти его мас­тер­ской: у её ру­ко­во­ди­те­ля не хва­та­ло вре­ме­ни на про­ри­сов­ку де­та­лей. Нэш мно­го ра­бо­ты по­ру­чал сво­им по­мощ­ни­кам, двое из ко­то­рых, Д. Бер­тон и Дж. Пен­не­торн, ус­пеш­но ве­ли де­ла мас­тер­ской по­сле его отъ­ез­да из Лон­до­на, до­ст­раи­вая Бу­кин­гем­ский дво­рец, тер­ра­сы и вил­лы Рид­жентс-пар­ка. Сей­час Нэша рас­смат­ри­ва­ют как од­но­го из ве­ду­щих ар­хи­тек­то­ров Ве­ли­ко­бри­та­нии эпо­хи Ре­гент­ст­ва, пред­ста­ви­те­ля позд­не­го анг­лий­ско­го клас­си­циз­ма и «жи­во­пис­но­го» на­прав­ле­ния в ар­хи­тек­ту­ре.