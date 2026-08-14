НЕРЮНГРИНСКИЙ МУЗЕЙ

Нерюнгринский музей истории освоения Южной Якутии имени И.И. Пьянкова был образован по инициативе городского комитета КПСС 13 октября 1976 года как музей на общественных началах.

Директором музея была назначена Л.И. Першко, возглавлявшая его впоследствии на протяжении 20 лет. 24 июня 1981 года на основании приказа Министерства культуры ЯАССР музей был преобразован в филиал Якутского государственного объединенного музея истории и культуры народов Севера имени Ем. Ярославского как «Нерюнгринский музей истории строительства Малого БАМа и Южно-Якутского ТПК».

С 1991 года переведен из состава филиалов на финансирование из местного бюджета города Нерюнгри . В ознаменование 20-летия со дня основания города Нерюнгри распоряжением городской администрации 12 октября 1995 года музею был переименован в «Нерюнгринский музей истории освоения Южной Якутии имени И.И. Пьянкова». Музею было присвоено имя Ивана Ивановича Пьянкова одного из первых руководителей города, внесшего большой вклад в развитие музея.

Иллюстрации:

Нерюнгринский музей истории освоения Южной Якутии имени И.И.Пьянкова.