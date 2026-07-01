НЕРЮНГРИ

НЕРЮНГРИ - го­род в Рос­сии, на юге Яку­тии, центр Не­рюн­грин­ско­го района.

Население 60,5 тыс. человек (2012 год; вто­рой по чис­лу жи­те­лей го­род рес­пуб­ли­ки по­сле Якут­ска). Рас­по­ло­жен на северных от­ро­гах Ста­но­во­го хреб­та, на пра­во­бе­ре­жье р. Чуль­ман. Железнодородная стан­ция. Близ Нерюнгри про­хо­дит фе­де­раль­ная ав­то­трас­са «Ле­на» (Не­вер -Якутск). Аэ­ро­порт (близ п.г.т. Чуль­ман, к се­ве­ру от Нерюгри).

Ос­но­ван в 1950-х годах как по­сё­лок в свя­зи с раз­вед­кой Не­рюн­грин­ско­го ме­с­то­ро­ж­де­ния Юж­но-Якут­ско­го уголь­но­го бас­сей­на. На­зван по од­но­имённой ре­ке (с эвен­кий­ско­го - ха­ри­ус­ная). С 1972 года ра­бо­чий по­сё­лок. С 1975 года го­род. В 1984 году от­кры­то дви­же­ние по железнодорожной ли­нии Бер­ка­кит - Не­рюн­гри, в 2004 гоуд - Не­рюн­гри - Том­мот. С 2002 года рай­он­ный центр.

Тер­ри­то­рия го­ро­да раз­де­ле­на по функ­цио­наль­но­му на­зна­че­нию на жи­лую, про­из­вод­ст­вен­ную, ком­му­наль­но-склад­скую и транс­порт­ную зо­ны. В 1980-1990-е годы. воз­ве­де­ны: Дво­рец куль­ту­ры им. 40-ле­тия По­бе­ды (ны­не Центр куль­ту­ры и ду­хов­но­сти им. А.С. Пуш­ки­на ), кир­пич­ная цер­ковь в честь Ка­зан­ской ико­ны Бо­жи­ей Ма­те­ри с ярус­ны­ми 8-гран­ны­ми ба­ра­ба­на­ми (1992-1993 годы). Па­мят­ни­ки: «Пер­во­строи­те­лям го­ро­да Не­рюн­гри» (1985 год), обе­лиск Сла­вы уча­ст­ни­кам Великой Отечественной вой­ны (1986 год), В.И. Ле­ни­ну (1987 год); ме­мо­ри­ал в па­мять о по­гиб­ших и умер­ших соз­да­те­лях Юж­но-Якут­ско­го уголь­но­го ком­плек­са (2000 год), ме­мо­ри­ал Сла­вы уча­ст­ни­кам всех войн (2005 год). В Нерюнгри - Тех­нический институт (1992 год; фи­ли­ал Се­ве­ро-Вос­точ­но­го фе­де­раль­но­го университета), Се­ве­ро-Вос­точ­ный гу­ма­ни­тар­ный иниверситет (2002 год; не­го­су­дарственный вуз). Му­зей ис­то­рии ос­вое­ния Южной Яку­тии им. И.И. Пьян­ко­ва (1976 год, современное название с 1995 года). Те­атр ак­тё­ра и кук­лы Рес­пуб­ли­ки Са­ха (Яку­тия) (1985 год).

В 2008 и 2012 годы на кры­том ста­дио­не «Гор­няк» (3000 мест) про­во­ди­лись со­ре­вно­ва­ния в рам­ках Меж­ду­народных спор­тив­ных игр «Де­ти Азии».

Ос­но­ва эко­но­ми­ки - до­бы­ча (раз­рез «Не­рюн­грин­ский» и др.) и обо­га­ще­ние ка­мен­но­го уг­ля, осу­ще­ст­в­ляе­мые главной обрабатывающей ком­па­ни­ей «Якут­уголь» (в со­ста­ве груп­пы «Ме­чел»; в Нерюнгри - го­лов­ной офис ком­па­нии); свыше 1/2 про­дук­ции экс­пор­ти­ру­ет­ся. Не­рюн­грин­ское рай­он­ное не­фте­про­вод­ное уп­рав­ле­ние (фи­ли­ал ком­па­нии «Во­сточ­но-Си­бир­ские ма­ги­страль­ные не­фте­про­во­ды») об­слу­жи­ва­ет уча­сток (дли­на свыше 1300 км; ок­рест­но­сти Олёк­мин­ска - Джа­лин­да/гра­ни­ца с Ки­та­ем) не­фте­про­во­да Тай­шет - Братск (Ир­кут­ская обл.) - Ленск - Олёк­минск - Не­рюн­гри (Яку­тия) - Ско­во­ро­ди­но - Джа­лин­да (Амур­ская обл.) - ча­сти строя­щей­ся не­фте­про­вод­ной си­сте­мы «Во­сточ­ная Си­бирь - Ти­хий оке­ан». Пред­при­ятия пи­ще­вой промышленностисти; про­изводство строй­ма­те­риа­лов. Не­рюн­грин­ская ГРЭС (мощ­ность 570/630 МВт). В рай­оне - до­бы­ча зо­ло­та .

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