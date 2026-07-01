НЕРЮНГРИ
НЕРЮНГРИ - город в России, на юге Якутии, центр Нерюнгринского района.
Население 60,5 тыс. человек (2012 год; второй по числу жителей город республики после Якутска). Расположен на северных отрогах Станового хребта, на правобережье р. Чульман. Железнодородная станция. Близ Нерюнгри проходит федеральная автотрасса «Лена» (Невер -Якутск). Аэропорт (близ п.г.т. Чульман, к северу от Нерюгри).
Основан в 1950-х годах как посёлок в связи с разведкой Нерюнгринского месторождения Южно-Якутского угольного бассейна. Назван по одноимённой реке (с эвенкийского - хариусная). С 1972 года рабочий посёлок. С 1975 года город. В 1984 году открыто движение по железнодорожной линии Беркакит - Нерюнгри, в 2004 гоуд - Нерюнгри - Томмот. С 2002 года районный центр.
Территория города разделена по функциональному назначению на жилую, производственную, коммунально-складскую и транспортную зоны. В 1980-1990-е годы. возведены: Дворец культуры им. 40-летия Победы (ныне Центр культуры и духовности им. А.С. Пушкина), кирпичная церковь в честь Казанской иконы Божией Матери с ярусными 8-гранными барабанами (1992-1993 годы). Памятники: «Первостроителям города Нерюнгри» (1985 год), обелиск Славы участникам Великой Отечественной войны (1986 год), В.И. Ленину (1987 год); мемориал в память о погибших и умерших создателях Южно-Якутского угольного комплекса (2000 год), мемориал Славы участникам всех войн (2005 год). В Нерюнгри - Технический институт (1992 год; филиал Северо-Восточного федерального университета), Северо-Восточный гуманитарный иниверситет (2002 год; негосударственный вуз). Музей истории освоения Южной Якутии им. И.И. Пьянкова (1976 год, современное название с 1995 года). Театр актёра и куклы Республики Саха (Якутия) (1985 год).
В 2008 и 2012 годы на крытом стадионе «Горняк» (3000 мест) проводились соревнования в рамках Международных спортивных игр «Дети Азии».
Основа экономики - добыча (разрез «Нерюнгринский» и др.) и обогащение каменного угля, осуществляемые главной обрабатывающей компанией «Якутуголь» (в составе группы «Мечел»; в Нерюнгри - головной офис компании); свыше 1/2 продукции экспортируется. Нерюнгринское районное нефтепроводное управление (филиал компании «Восточно-Сибирские магистральные нефтепроводы») обслуживает участок (длина свыше 1300 км; окрестности Олёкминска - Джалинда/граница с Китаем) нефтепровода Тайшет - Братск (Иркутская обл.) - Ленск - Олёкминск - Нерюнгри (Якутия) - Сковородино - Джалинда (Амурская обл.) - части строящейся нефтепроводной системы «Восточная Сибирь - Тихий океан». Предприятия пищевой промышленностисти; производство стройматериалов. Нерюнгринская ГРЭС (мощность 570/630 МВт). В районе - добыча золота.