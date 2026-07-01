НЕРВЮРА

1) Нервюра в архитектуре - выступающее укреплённое ребро свода, основа его конструкции.

От­сю­да тер­мин «нер­вюр­ный (реб­ри­стый) свод». Об­ра­зо­ван­ный Нервюрой кар­кас пе­ре­да­ёт на­груз­ку сво­да на его опо­ры, что по­зво­ля­ет об­лег­чить клад­ку сво­да, за­пол­няю­щую про­ёмы ме­ж­ду Нервюрой. Под­чёр­ки­вая струк­ту­ру сво­да, Нервюра не­ред­ко бо­га­то де­ко­ри­ру­ют­ся; в позд­ней го­ти­ке они об­ра­зу­ют слож­ные узо­ры на ве­ер­ных, звезд­ча­тых и других сво­дах.

2) Нервюра в авиа­строе­нии - эле­мент по­пе­реч­но­го си­ло­во­го на­бо­ра кар­ка­са кры­ла, опе­ре­ния и др. ча­стей ЛА, пред­на­зна­чен­ный для при­да­ния им фор­мы про­фи­ля. Нервюра за­креп­ля­ют­ся на про­доль­ном си­ло­вом на­бо­ре (стрин­ге­рах, лон­же­ро­нах) и слу­жат ос­но­вой для креп­ле­ния об­шив­ки.

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