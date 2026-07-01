НЕРВЮРА
1) Нервюра в архитектуре - выступающее укреплённое ребро свода, основа его конструкции.
Отсюда термин «нервюрный (ребристый) свод». Образованный Нервюрой каркас передаёт нагрузку свода на его опоры, что позволяет облегчить кладку свода, заполняющую проёмы между Нервюрой. Подчёркивая структуру свода, Нервюра нередко богато декорируются; в поздней готике они образуют сложные узоры на веерных, звездчатых и других сводах.
2) Нервюра в авиастроении - элемент поперечного силового набора каркаса крыла, оперения и др. частей ЛА, предназначенный для придания им формы профиля. Нервюра закрепляются на продольном силовом наборе (стрингерах, лонжеронах) и служат основой для крепления обшивки.