НЕРВИ Пьер Луиджи
НЕРВИ Пьер Луиджи - Итальянский инженер и архитектор.
Учился на инженерном факультетете Болонского университета (1908-1913 год), затем работал в болонском и флорентийском отделениях конструкторского бюро «Societ ̀a per Costruzioni Cementizie» (в 1915-1918 годах служил в инженерных войсках). Расширил технические и художественные возможности применения железобетона. В 1920 году (по другим данным, в 1923 году) основал совместно с инженером Р. Неббьози бюро в Риме (просуществовало до 1932 года), в 1932-1960 годах работал в сотрудничестве с инженером Дж. Бартоли.
Первой крупной постройкой П.Л. Нерви стал кинотеатр «Аугустео» в Неаполе (1926-1929 годы), также в межвоенный период при участии П.Л. Нерви в Италии возведены здания банков в Бари и других городах, фабрика и туберкулёзный санаторий в Лечче, заводы в Риме и прочее. Самая масштабная и известная его работа этого периода - стадион «Джованни Берта» во Флоренции (1930-1932 годы; ныне «Артемио Франки»), где П.Л. Нерви чётко выявил структуру сооружения и добился выразительности пространственной композиции, искусного сочетания функциональности с абстрактной скульптурной формой (винтовая лестница и козырьки над трибунами).
С 1935 года П.Л. Нерви разработал серию проектов авиационных ангаров для итальянских ВВС в Орвието (1938 год), Орбетелло (начало 1940-х годов; оба не сохранились) и другие, где применил сборные большепролётные своды из ромбовидных железно-бетонных элементов. В начале 1940-х годов изобрёл армоцемент, который использовал впервые при строительстве морской яхты (1943 год) и небольшого склада. Главный зал выставочного павильона «Салон Б» в Турине («Дворец выставок»; 1948-1949 годы) П.Л. Нерви перекрыл тонкостенным сводом (пролёт 93 м) из сборных армоцементных волнообразных элементов. В здании плавательного бассейна Морской академии в Ливорно (1949 год) П.Л. Нерви применил схожую конструкцию. В 1950-1970-е годы П.Л. Нерви создал инженерные проекты для Малого дворца спорта («Палаццетто делло спорт») для Олимпийских игр 1960 года в Риме (1958-1960 годы, совместно с архитектором А. Вителлоцци; уплощённый купол диаметром около 60 м опирается на пересекающиеся бетонные балки), Дворца труда в Турине с «зонтичными» опорами (1961 год; совместно с сыном Антонио); здания ЮНЕСКО в Париже (1952-1958 годы; совместно с архитекторами М. Брёйером и Б. Зерфюссом), 32-этажного небоскрёба фирмы «Пирелли» в Милане (1955-1959 годы; совместно с архитектором Дж. Понти и другими), здания посольства Италии в Бразилиа, поднятого на древовидных опорах над прудом (1973-1977 годы), и многие другие. Отец архитекторов и инженеров Антонио (1925-1979 годы), Марио (родился в 1926 году) и Витторио (родился в 1930 году) Нерви.