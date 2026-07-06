НЕРВИ Пьер Луиджи

НЕРВИ Пьер Луиджи - Итальянский инженер и архитектор.

Учил­ся на инженерном факультетете Бо­лон­ско­го университета (1908-1913 год), за­тем ра­бо­тал в бо­лон­ском и фло­рен­тий­ском от­де­ле­ни­ях кон­ст­рук­тор­ско­го бю­ро «Societ ̀a per Costruzioni Cementizie» (в 1915-1918 годах слу­жил в инженерных вой­сках). Рас­ши­рил тех­нические и ху­дожественные воз­мож­но­сти при­ме­не­ния же­ле­зо­бе­то­на. В 1920 году (по другим дан­ным, в 1923 году) ос­но­вал совместно с инженером Р. Неб­бь­о­зи бю­ро в Ри­ме (про­су­ще­ст­во­ва­ло до 1932 года), в 1932-1960 годах ра­бо­тал в со­труд­ни­че­ст­ве с инженером Дж. Бар­то­ли.

Пер­вой круп­ной по­строй­кой П.Л. Нерви стал ки­но­те­атр «Ау­гу­стео» в Не­апо­ле (1926-1929 годы), так­же в меж­во­ен­ный пе­ри­од при уча­стии П.Л. Нерви в Ита­лии воз­ве­де­ны зда­ния бан­ков в Ба­ри и других го­ро­дах, фаб­ри­ка и ту­бер­ку­лёз­ный са­на­то­рий в Леч­че, за­во­ды в Ри­ме и прочее. Са­мая мас­штаб­ная и из­вест­ная его ра­бо­та это­го пе­рио­да - ста­ди­он «Джо­ван­ни Бер­та» во Фло­рен­ции (1930-1932 годы; ны­не «Ар­те­мио Фран­ки»), где П.Л. Нерви чёт­ко вы­явил струк­ту­ру со­ору­же­ния и до­бил­ся вы­ра­зи­тель­но­сти про­стран­ст­вен­ной ком­по­зи­ции, ис­кус­но­го со­че­та­ния функ­цио­наль­но­сти с аб­ст­ракт­ной скульп­тур­ной фор­мой (вин­то­вая ле­ст­ни­ца и ко­зырь­ки над три­бу­на­ми).

С 1935 года П.Л. Нерви раз­ра­бо­тал се­рию про­ек­тов авиационных ан­га­ров для итальянских ВВС в Ор­вие­то (1938 год), Ор­бе­тел­ло (начало 1940-х годов; оба не сохранились) и другие, где при­ме­нил сбор­ные боль­ше­про­лёт­ные сво­ды из ром­бо­вид­ных железно-бе­тонных эле­мен­тов. В начале 1940-х годов изо­брёл ар­мо­це­мент, ко­то­рый ис­поль­зо­вал впер­вые при строи­тель­ст­ве морской ях­ты (1943 год) и не­боль­шо­го скла­да. Главный зал вы­ста­воч­но­го па­виль­о­на «Са­лон Б» в Ту­ри­не («Дво­рец вы­ста­вок»; 1948-1949 годы) П.Л. Нерви пе­ре­крыл тон­ко­стен­ным сво­дом (про­лёт 93 м) из сбор­ных ар­мо­це­мент­ных вол­но­об­раз­ных эле­мен­тов. В зда­нии пла­ва­тель­но­го бас­сей­на Морской ака­де­мии в Ли­вор­но (1949 год) П.Л. Нерви при­ме­нил схо­жую кон­ст­рук­цию. В 1950-1970-е годы П.Л. Нерви соз­дал инженерные проекты для Ма­ло­го двор­ца спор­та («Па­лац­цет­то де­лло спорт») для Олим­пий­ских игр 1960 года в Ри­ме (1958-1960 годы, совместно с архитектором А. Ви­тел­лоц­ци; уп­ло­щён­ный ку­пол диа­мет­ром около 60 м опи­ра­ет­ся на пе­ре­се­каю­щие­ся бе­тон­ные бал­ки), Двор­ца тру­да в Ту­ри­не с «зон­тич­ны­ми» опо­ра­ми (1961 год; совместно с сы­ном Ан­то­нио); зда­ния ЮНЕСКО в Па­ри­же (1952-1958 годы; совместно с ар­хи­тек­то­ра­ми М. Брёй­е­ром и Б. Зер­фюс­сом), 32-этаж­но­го не­бо­скрё­ба фир­мы «Пи­рел­ли» в Ми­ла­не (1955-1959 годы; совместно с архитектором Дж. Пон­ти и другими), зда­ния по­соль­ст­ва Ита­лии в Бра­зи­лиа, под­ня­то­го на дре­во­вид­ных опо­рах над пру­дом (1973-1977 годы), и многие другие. Отец ар­хи­тек­то­ров и ин­же­не­ров Ан­то­нио (1925-1979 годы), Ма­рио (родился в 1926 году) и Вит­то­рио (родился в 1930 году) Нер­ви.