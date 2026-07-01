НЕРВА, МАРК КОКЦЕЙ (лат. Marcus Cocceius Nerva)

Римский император (96-98 гг.).

Происходил из старинного знатного рода, его семья была в дальнем родстве с императорской династией Юлиев-Клавдиев. В 65 г. Нерва помог Нерону в разоблачении заговора Пизона, за что был награжден триумфальными знаками отличия и статуей на форуме. С Нероном Нерва сблизился и на почве поэзии: он писал стихи, и Марциал называл его « Тибуллом наших дней». В 66 г. назначен претором.

Нерва не занимал видные посты, но был весьма влиятельным придворным. После самоубийства Нерона в 68 г. Нерва дальновидно старался не участвовать в интригах вокруг борьбы за престол, он отказался поддерживать своего шурина Отона , но принял сторону Веспасиана. В 71 г. становится консулом вместе с Веспасианом. В 90 г. Домициан снова назначает его консулом.

Возможно, Нерва не принимал участие в заговоре против Домициана, но после его убийства сенат в тот же день (18 сентября 96 г.) провозгласил Нерву императором; выбор объяснялся знатностью его рода, заслугами перед государством и хорошим знанием законов. Нерва наладил взаимодействие с сенатом, объявив, что ни один сенатор не будет казнен, пока он жив, прекратил дела по закону об умалении величия, амнистировал всех обвиняемых в этом и вернул все конфискованное Домицианом имущество. Нерва произвел раздачу денег римскому плебсу и воинам, было смягчено налоговое бремя и начал создание алиментарной системы.

Несмотря на принятые меры, популярность Нервы в армии была невысока, а вскоре последовали придворные заговоры и мятеж преторианцев (97 г.). Ситуация усугублялась тем, что у Нервы не было наследников. В октябре 97 г. он усыновил популярного полководца Марка Ульпия Траяна , тем самым положив начало адоптивной монархии. 1 января 98 г. Нерва перенес инсульт и вскоре скончался. Он был обожествлен, а его прах погребен в мавзолее Августа.

Исторические источники :

Плиний Младший. Панегирик Траяну;

Дион Кассий. Римская история;

Аврелий Виктор. О цезарях, 12;

Евтропий. Бревиарий от основания Города.

Иллюстрация :

Нерва. Бюст. Мрамор. 96-98 гг. Флоренция, Галерея Уффици.