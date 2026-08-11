НЕРУДА ЯН

НЕРУДА ЯН - чешский пи­са­тель, жур­на­лист.

Из се­мьи ла­воч­ни­ка. Учил­ся в Праж­ском университете (1853-1856 годы).

Де­бю­ти­ро­вал как по­эт в 1854 году.

С 1856 года со­труд­ни­чал в пе­рио­ди­ке, ре­дак­ти­ро­вал литературные жур­на­лы «Kv ̌ety» («Цве­ты», 1865-1867 годы), «Ob­razy /zi­vo­ta» («Кар­ти­ны жиз­ни», 1859-1860 годы), «Lu­mí r» («Лю­мир», 1873 год); аль­манах «M ́aj» («Май», 1859 год).

Я. Неруда - ос­но­во­по­лож­ник жан­ра фель­е­то­на в чешской пе­рио­ди­ке; его дея­тель­ность как жур­нали­ста и пуб­ли­ци­ста фор­ми­ро­ва­ла общественное мне­ние 1850-1860-х годов: сборники «Ста­тьи ко­рот­кие и бо­лее ко­рот­кие» («Studie krátké a krátší», 1876 год), «Шут­ки иг­ри­вые и ко­лю­чие» («Žerty, hravé i dravé», 1877 год) и пр. Пер­вый по­этический сборник «Клад­би­щен­ские цве­ты» («H ̌rbitovní kvítí», 1857 год) - о жиз­ни го­ро­да, про­ник­нут пес­си­ми­стическими на­строе­ния­ми.

Мно­го­об­ра­зие тем (гра­ж­дан­ская, фи­лософская, ин­тим­ная, пей­заж­ная ли­ри­ка), по­этических струк­тур и ин­то­на­ци­он­но-сти­ле­вых ва­риа­ций ха­рак­тер­но для сборников «Кос­ми­че­ские пес­ни» («Písně kosmické», 1878 год), «Бал­ла­ды и ро­ман­сы» («Balady a ro­man­ce», 1883 год), «Про­стые мо­ти­вы» («Prosté motivy», 1883 год) и др. В свое­образ­ном по­этическом за­ве­ща­нии Я. Неруда сборнике «Пес­ни стра­ст­ной пят­ни­цы» («Zpěvy Páteční», 1896 год, посм.) - вы­ра­же­на ве­ра в сча­ст­ли­вое бу­ду­щее ческого на­ро­да, зву­чит при­зыв к борь­бе за сво­бо­ду и спра­вед­ли­вость.

Важ­ным эта­пом в раз­ви­тии чешского реа­лиз­ма ста­ли за­пе­чат­лев­шие жизнь го­род­ских ни­зов Пра­ги по­вес­ти и рас­ска­зы: сборники «Ара­бе­ски» («Arabesky», 1864 год), «Раз­ные лю­ди» («Různí lidé», 1871 год), «Ма­ло­странс­кие по­вес­ти» («Poví dky ma­lo­stranské», 1878 год, русский перевод 1975 год). Про­за, от­ме­чен­ная ла­ко­низ­мом и мас­тер­ст­вом бы­то­пи­са­ния, со­че­та­ет юмор и ли­ризм с об­ли­че­ни­ем по­шло­сти и ду­хов­ной пус­то­ты обы­ва­те­ля.

Сре­ди других со­чи­не­ний: пу­те­вые очер­ки «Па­риж­ские кар­тин­ки» («Pařižské obrázky», 1863 год), «Кар­ти­ны чуж­би­ны» («Obrazy z ciziny», 1872 год), «Ближ­ние пу­те­ше­ст­вия» («Bli ̌zní cesty», 1877 год); по­весть «Бо­ся­ки» («Trhani», 1872 год); литературная и те­ат­раль­ная кри­ти­ка.

Фа­ми­лию Я. Неруда из­брал в ка­че­ст­ве сво­его псев­до­ни­ма чилийский по­эт Пабло Не­ру­да .

Сочинения:

Sebrané spisy. Praha, 1950–1973. Sv. 1–41;

Из­бран­ное. М., 1959. Т. 1–2;

Сти­хо­тво­ре­ния; Рас­ска­зы; Ма­ло­странс­кие по­вес­ти; Очер­ки и ста­тьи. М., 1975;

Povídky malostranské. Praha, 2009.