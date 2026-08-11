НЕРУДА ЯН
НЕРУДА ЯН - чешский писатель, журналист.
Из семьи лавочника. Учился в Пражском университете (1853-1856 годы).
Дебютировал как поэт в 1854 году.
С 1856 года сотрудничал в периодике, редактировал литературные журналы «Kv ̌ety» («Цветы», 1865-1867 годы), «Obrazy /zivota» («Картины жизни», 1859-1860 годы), «Lumí r» («Люмир», 1873 год); альманах «M ́aj» («Май», 1859 год).
Я. Неруда - основоположник жанра фельетона в чешской периодике; его деятельность как журналиста и публициста формировала общественное мнение 1850-1860-х годов: сборники «Статьи короткие и более короткие» («Studie krátké a krátší», 1876 год), «Шутки игривые и колючие» («Žerty, hravé i dravé», 1877 год) и пр. Первый поэтический сборник «Кладбищенские цветы» («H ̌rbitovní kvítí», 1857 год) - о жизни города, проникнут пессимистическими настроениями.
Многообразие тем (гражданская, философская, интимная, пейзажная лирика), поэтических структур и интонационно-стилевых вариаций характерно для сборников «Космические песни» («Písně kosmické», 1878 год), «Баллады и романсы» («Balady a romance», 1883 год), «Простые мотивы» («Prosté motivy», 1883 год) и др. В своеобразном поэтическом завещании Я. Неруда сборнике «Песни страстной пятницы» («Zpěvy Páteční», 1896 год, посм.) - выражена вера в счастливое будущее ческого народа, звучит призыв к борьбе за свободу и справедливость.
Важным этапом в развитии чешского реализма стали запечатлевшие жизнь городских низов Праги повести и рассказы: сборники «Арабески» («Arabesky», 1864 год), «Разные люди» («Různí lidé», 1871 год), «Малостранские повести» («Poví dky malostranské», 1878 год, русский перевод 1975 год). Проза, отмеченная лаконизмом и мастерством бытописания, сочетает юмор и лиризм с обличением пошлости и духовной пустоты обывателя.
Среди других сочинений: путевые очерки «Парижские картинки» («Pařižské obrázky», 1863 год), «Картины чужбины» («Obrazy z ciziny», 1872 год), «Ближние путешествия» («Bli ̌zní cesty», 1877 год); повесть «Босяки» («Trhani», 1872 год); литературная и театральная критика.
Фамилию Я. Неруда избрал в качестве своего псевдонима чилийский поэт Пабло Неруда.
Сочинения:
Sebrané spisy. Praha, 1950–1973. Sv. 1–41;
Избранное. М., 1959. Т. 1–2;
Стихотворения; Рассказы; Малостранские повести; Очерки и статьи. М., 1975;
Povídky malostranské. Praha, 2009.