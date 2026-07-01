НЕРУ МОТИЛАЛ

НЕРУ МОТИЛАЛ - по­ли­тический дея­тель Ин­дии.

Отец Дж. Не­ру . По об­ра­зо­ва­нию юрист, ра­бо­тал ад­во­ка­том.

В 1888 году всту­пил в пар­тию Ин­дий­ский на­цио­наль­ный кон­гресс (ИНК). В 1917 году воз­гла­вил Гом­ру­ля ли­ги. В 1919 и 1928 годы председатель ИНК. В 1920-1922 годы един­ст­вен­ный из ве­те­ра­нов ИНК, под­дер­жав­ший кам­па­нию гражданского не­по­ви­но­ве­ния (см. Сатья­гра­ха), ор­га­ни­зо­ван­ную М.К. Ган­ди .

В 1923 годы вме­сте с Ч. Да­сом ос­но­вал внут­ри ИНК Сва­рад­жи­стов пар­тию, сто­яв­шую на по­зи­ци­ях кон­сти­ту­цио­на­лиз­ма и рас­счи­ты­вав­шую до­бить­ся дос­ти­же­ния Ин­ди­ей са­мо­управ­ле­ния пу­тём при­вле­че­ния ин­дий­цев к ра­бо­те дей­ст­вую­щих за­ко­но­дательных ор­га­нов. В 1927 гоуд по­се­тил СССР .

В 1928 году вы­сту­пил с про­ек­том кон­сти­туционных ре­форм (т. н. Кон­сти­ту­ция М. Неру), ко­то­рый пре­ду­смат­ри­вал пре­дос­тав­ле­ние Ин­дии ста­ту­са до­ми­нио­на, фор­ми­ро­ва­ние от­ветственного пра­ви­тель­ст­ва, раз­де­ле­ние пол­но­мо­чий ме­ж­ду цен­тром и про­вин­ция­ми, пе­ре­смотр гра­ниц про­вин­ций на ос­но­ва­нии язы­ко­вой общ­но­сти, пря­мые вы­бо­ры в пар­ла­мент без ку­рий.

Про­ект был одоб­рен ИНК, но от­верг­нут Му­суль­ман­ской ли­гой. В 1930 году при­нял уча­стие во второй кам­па­нии гражданского не­по­ви­но­ве­ния, был аре­сто­ван, но вско­ре ос­во­бо­ж­дён из тюрь­мы по со­стоя­нию здо­ро­вья.

Сочинения:

Selected works. New Delhi, 1982–1998. Vol. 1–7.