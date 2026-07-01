НЕРУ МОТИЛАЛ
НЕРУ МОТИЛАЛ - политический деятель Индии.
Отец Дж. Неру. По образованию юрист, работал адвокатом.
В 1888 году вступил в партию Индийский национальный конгресс (ИНК). В 1917 году возглавил Гомруля лиги. В 1919 и 1928 годы председатель ИНК. В 1920-1922 годы единственный из ветеранов ИНК, поддержавший кампанию гражданского неповиновения (см. Сатьяграха), организованную М.К. Ганди.
В 1923 годы вместе с Ч. Дасом основал внутри ИНК Свараджистов партию, стоявшую на позициях конституционализма и рассчитывавшую добиться достижения Индией самоуправления путём привлечения индийцев к работе действующих законодательных органов. В 1927 гоуд посетил СССР.
В 1928 году выступил с проектом конституционных реформ (т. н. Конституция М. Неру), который предусматривал предоставление Индии статуса доминиона, формирование ответственного правительства, разделение полномочий между центром и провинциями, пересмотр границ провинций на основании языковой общности, прямые выборы в парламент без курий.
Проект был одобрен ИНК, но отвергнут Мусульманской лигой. В 1930 году принял участие во второй кампании гражданского неповиновения, был арестован, но вскоре освобождён из тюрьмы по состоянию здоровья.
Сочинения:
Selected works. New Delhi, 1982–1998. Vol. 1–7.