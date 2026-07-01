НЕРУ Джавахарлал

Индийский политический и государственный деятель.

Сын одного и старейших лидеров Индийского национального конгресса (ИНК) Мотилала Неру.

Семья Неру принадлежала к роду кашмирских брахманов. В 1905-1912 гг. Неру жил в Великобритании, учился в английской аристократической школе Харроу и в Кембриджском университете. Получил профессию адвоката, был воспитан в духе глубокого уважения к европейской культуре. Но, вернувшись в Индию, он был возмущен неравноправием своего народа, и в 1912 г. вступил в ИНК. В 1919 г. стал сподвижником М. Ганди. В 1923 г. избран председателем муниципалитета Аллахабада. В 1927 г. избран одним из президентов и членом исполкома Антиимпериалистической лиги. В 1927 г. Неру был избран генеральным секретарем ИНК. По его инициативе в декабре 1927 г. ИНК взял курс на независимость Индии. Избирался председателем ИНК в 1929, 1936 и 1946 гг. Организовывал кампании протеста против англичан, сидел в тюрьмах (в целом свыше 10 лет). После посещения СССР в 1927 г. Неру стал сторонником социализма. Автор книги «Советская Россия» (1928). Неру выступал за индустриализацию Индии и аграрную реформу. Поддерживал Испанскую республику, выступал против фашизма. Лидер левого крыла ИНК. Автор книг «Автобиография» (1935), «Открытие Индии» (1944).

В августе 1946 г. сфор­ми­ро­вал временное пра­ви­тель­ст­во Ин­дии, в котором занял посты ви­це-пре­мье­ра и министра иностранных дел. С 15 августа 1947 г., с образованием независимой Индии, до своей кончины бессменно занимал посты премьер-министра и министра иностранных дел. Занимал и другие министерские посты.

После прихода к власти Неру прежде всего должен был спасти государство от распада. Индийский союз состоял из множества разнородных территорий и княжеств, некоторые из которых сохранили формальную независимость даже при англичанах. Князья стремились сохранить суверенитет. Но ИНК организовал массовые манифестации за единство страны. Неру создал сильную армию, которая заняла владения сепаратистов. Княжества были ликвидированы, Индия стала единой федеративной республикой, состоящей из штатов. Тяжелой проблемой стал индо-пакистанский конфликт 1948-1949 гг. и столкновения индусов и мусульман.

В конце 40-х - начале 50-х гг. Неру провел аграрную реформу. Земли, которые крестьяне арендовали у помещиков-заминдари, были переданы в крестьянскую собственность. Помещики получили только небольшую часть своей прежней земли и превратились в крупных фермеров. Однако некоторые крестьяне не смогли доказать, что они давно арендуют землю. Массы лишившихся земли крестьян вынуждены были переселиться в города, где усилилась безработица и нищета.

Неру взял курс на индустриализацию страны. 17 отраслей промышленности и банки были объявлены объектами государственного регулирования, принимались планы развития промышленности. Неру стремился получать техническую помощь и от СССР, и от США. В результате в Индии были построены десятки крупных государственных предприятий. Неру провозгласил, что Индия строит демократический социализм. Всеобщие выборы принесли победу ИНК, но существовали и оппозиционные партии. В то же время Неру жестко выступал против религиозных экстремистов и коммунистов. В 1959 г. был разогнан парламент штата Керала, где большинство на выборах получили коммунисты. В 1959 г. обострились отношения Индии с коммунистическим Китаем, так как Индия поддержала буддистсткое население Тибета, выступившее против китайских властей (китайско-индийский конфликт 1959 г.). В 1962 г. китайцы вторглись на спорные территории штата Ассам. Неру тяжело переживал неспособность индийских войск выбить китайцев с территории Индии (китайско-индийский конфликт 1962 г.). В 1961 г. индийские войска заняли португальские колонии в Индии – Гоа, Даман и Диу.

В 1954 г. Неру выдвинул пять принципов мирного сосуществования «панча шила», был одним из организаторов Бандунгской конференции 1955 г. и одним из признанных лидеров Движения неприсоединения — объединения стран, не входящих во враждующие военные блоки.

Неру стал основателем политической династии, в которую вошли премьер-министры Индира (дочь Неру) и Раджив (сын Индиры) Ганди, правившие страной с перерывами до 1991 г., и лидер ИНК Соня Ганди (жена Раджива).

Сочинения:

Автобиография. М., 1955;

Внеш­няя по­ли­ти­ка Ин­дии: Из­бран­ные ре­чи и вы­сту­п­ле­ния. М., 1965;

Взгляд на всемирную историю. М., 1977;

Открытие Индии. М., 1989.

Selected works. New Delhi, 1984–2011.

Автор статьи: Шубин А.В.