НЭРС ДЖОРДЖ

Ранние годы и начало карьеры

Джордж Стронг родился 24 апреля 1831 г. в Ллансенсельде. Отец – капитан Уильям Генри Нэрс.

Обучался в Королевской военно-морской школе в Нью-Кроссе. С 1845 г. – гардемарин; плавал на судне «Канопус». Входил в состав экипажей Австралийской морской станции.

Побывав за границей, Н. возвратился в Великобританию в 1852 г. Получил очередной чин лейтенанта после успешной сдачи экзаменов в Королевском военно-морском колледже.

Получил назначение на должность второго помощника капитана «Резолюта». Вместе с другими членами экипажа отправился в арктическую экспедицию, которую возглавлял Э. Белчер. Экспедиция должна была найти пропавшую группу Дж. Франклина. Спасательный отряд прошел мимо Баффиновой земли и вышел к проливу Барроу. Поисковые корабли разделились и провели зимовку на разных участках Канадского Арктического архипелага. На следующее лето отряд попал в ледяную ловушку. Корабли были брошены, экипажи выдвинулись пешком на юг. Единственным уцелевшим кораблем стал «Норт-Стар», который подобрал участников поисков и отплыл в Англию. По возвращению на Родину в 1854 г. Н. и другие члены экипажа оказались отданными под суд за утрату кораблей. Тем не менее, Н. оправдали и даже выдали денежную премию.

Военная служба и экспедиции

Участник Крымской войны. В 1855 – 1856 гг. сражался в Черном море. В дальнейшем переведен на учебное судно английского флота как офицер-воспитатель.

В 1866 г. отправился в Австралию, где до 1868 г. вел гидрографические работы. С 1869 г. – капитан. Переведен на должность главы донных промеров в Суэцкой бухте.

В 1872 – 1874 гг. Н. получил в командование корвет «Челленджер», на котором под руководством начальника экспедиции Ч.У. Томсона провел серию исследовательских походов по Атлантическому, Тихому, Индийскому океанам, собрав богатейшие географические, метеорологические, биологические материалы.

В 1875 г. Н. возглавил экспедицию в Арктику на «Алерте» и «Дискавери». Ему удалось проплыть через пролив между Гренландией и о-вом Элсмир. Оставив «Дискавери» на зимовку, Н. на «Алерте» двинулся на север, достигнув 82°24’ с.ш. У о-ва Элсмир «Алерте» зазимовал. Именно отсюда в апреле 1876 г. была предпринята попытка добраться до Северного полюса (неудачная). Была подготовлена карта северного берега о-ва Элсмир. Летом 1876 г. корабли вернулись по проливу, получившему имя Нэрса, назад и в сентябре прибыли в Ирландию.

В 1878 г. Н. побывал в Южной Атлантике, у берегов Чили. Заслугой Н. стало картографическое описание берега Патагонии и гидрографические работы в Магеллановом проливе.

Умер Н. 15 января 1915 г. уже будучи адмиралом.