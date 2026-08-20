НЕРОНОВ Иван Миронович

НЕРОНОВ Иван Миронович - архимандрит, один из идейных вдохновителей старообрядчества на начальном этапе его существования.

Из кре­сть­ян­ской се­мьи. По­сле пе­ри­пе­тий Смут­но­го вре­ме­ни жил в Во­ло­где, Ве­ли­ком Ус­тю­ге, позд­нее в село Ни­коль­ское близ города Юрь­е­вец-По­воль­ский (ны­не Ива­нов­ская область), где стал при­чёт­ни­ком ме­ст­ной церк­ви. Об­ли­чал цер­ков­ные не­строе­ния и дур­ные нра­вы ду­хо­вен­ст­ва, что вы­зва­ло жа­ло­бу на не­го пат­ри­ар­ху Мо­с­ков­ско­му Фи­ла­ре­ту. Неронов бе­жал в Трои­це-Сер­ги­ев монастырь, там был ру­ко­по­ло­жен в диа­ко­ны, за­тем в свя­щен­ни­ки. В 1630-1640-х годах слу­жил в церкви Вос­кре­се­ния Хри­сто­ва в Ниж­нем Нов­го­ро­де, где вёл ак­тив­ную про­по­ведь. Неронов пы­тал­ся вли­ять на свет­ские вла­сти, в ча­ст­но­сти при­зы­вал к от­ка­зу от вой­ны с Ре­чью По­спо­ли­той (1632 год), за что был со­слан на 2 го­да в Ни­ко­ло-Ко­рель­ский монастырь По­сле ос­во­бо­ж­де­ния из ссыл­ки жил в Ниж­нем Нов­го­ро­де, с 1647 года - в Мо­ск­ве. В 1649 году по хо­да­тай­ст­ву ду­хов­ни­ка ца­ря Алек­сея Ми­хай­ло­ви­ча Сте­фа­на Во­ни­фать­е­ва и по­стель­ни­че­го Ф.М. Рти­ще­ва Н. на­зна­чен про­то­по­пом Ка­зан­ско­го со­бо­ра на Крас­ной площади, про­сла­вил­ся как рев­но­ст­ный про­по­вед­ник. Вме­сте с Во­ни­фать­е­вым, Рти­ще­вым, про­то­по­пом Ав­ва­ку­мом вхо­дил в московский «кру­жок рев­ни­те­лей бла­го­чес­тия», ра­то­вав­ший за уст­ра­не­ние по­роч­ных яв­ле­ний русской цер­ков­ной жиз­ни то­го вре­ме­ни, та­ких как мно­го­гла­сие и другие.

Цер­ков­ные ре­фор­мы и дес­по­тизм пат­ри­ар­ха Ни­ко­на вы­зва­ли рез­кий про­тест Неронова. Ре­ше­ни­ем со­бо­ра 1653 года он был ли­шён са­на и со­слан в Спа­со-Ка­мен­ный монастырь на Ку­бен­ском озере, где его при­ня­ли с по­чё­том. Неронов на­чал пи­са­тель­скую дея­тель­ность, но вско­ре в ка­че­ст­ве но­во­го на­ка­за­ния был пе­ре­ве­дён в Кан­да­лакш­ский Ро­ж­де­ст­вен­ский монастырь, от­ку­да в 1655 году бе­жал сна­ча­ла в Со­ло­вец­кий монастырь, а за­тем в Мо­ск­ву. Скры­вал­ся у Сте­фа­на Во­ни­фать­е­ва, по со­ве­ту ко­то­ро­го в декабре 1655 года при­нял ино­чес­кий по­стриг с име­нем Гри­го­рий, по­сле че­го от­пра­вил­ся в Иг­на­тие­ву Вер­хо­лом­скую пус­тынь Во­ло­год­ской епар­хии. В феврале 1656 года по на­стоя­нию пат­ри­ар­ха Ни­ко­на цер­ков­ный со­бор пре­дал Неронова ана­фе­ме, ко­то­рая бы­ла под­твер­жде­на и на сле­дую­щем со­бо­ре (май 1656 года). Неронов не при­знал сво­его от­лу­че­ния и про­дол­жал кри­ти­ко­вать ре­фор­мы Ни­ко­на, од­на­ко в 1657 году при­ми­рил­ся с пат­ри­ар­хом и был при­нят в цер­ков­ное об­ще­ние, при­чём ему бы­ло раз­ре­ше­но слу­жить по ста­ро­му об­ря­ду.

По­сле ос­тав­ле­ния Ни­ко­ном пат­ри­ар­ше­го пре­сто­ла (1658 год) Неронов воз­вра­тил­ся в Мо­ск­ву и по­дал ца­рю Алек­сею Ми­хай­ло­ви­чу че­ло­бит­ную с прось­бой со­звать со­бор, из­брать но­во­го гла­ву Русской церк­ви и вер­нуть­ся к до­ни­ко­нов­ско­му бо­го­слу­жеб­но­му ук­ла­ду. В другой че­ло­бит­ной от 6(16) декабря 1664 года он за­сту­пил­ся за со­слан­но­го про­то­по­па Ав­ва­ку­ма. Боль­шим Мо­с­ков­ским со­бо­ром 1666-1667 годов Неронов был сно­ва осу­ж­дён и от­прав­лен под стро­гий над­зор в Ио­си­фо-Во­лоц­кий монастырь. Это сло­ми­ло его, и в 1667 году он при­нёс по­кая­ние, от­ка­зав­шись от про­ти­во­дей­ст­вия цер­ков­ным ре­фор­мам. Ве­ро­ят­но, в 1669 году был по­став­лен ар­хи­ман­д­ри­том Свя­то-Тро­иц­ко­го Да­ни­ло­ва монастыря в Пе­ре­слав­ле-За­лес­ском.