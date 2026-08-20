НЕРОНОВ Иван Миронович
НЕРОНОВ Иван Миронович - архимандрит, один из идейных вдохновителей старообрядчества на начальном этапе его существования.
Из крестьянской семьи. После перипетий Смутного времени жил в Вологде, Великом Устюге, позднее в село Никольское близ города Юрьевец-Повольский (ныне Ивановская область), где стал причётником местной церкви. Обличал церковные нестроения и дурные нравы духовенства, что вызвало жалобу на него патриарху Московскому Филарету. Неронов бежал в Троице-Сергиев монастырь, там был рукоположен в диаконы, затем в священники. В 1630-1640-х годах служил в церкви Воскресения Христова в Нижнем Новгороде, где вёл активную проповедь. Неронов пытался влиять на светские власти, в частности призывал к отказу от войны с Речью Посполитой (1632 год), за что был сослан на 2 года в Николо-Корельский монастырь После освобождения из ссылки жил в Нижнем Новгороде, с 1647 года - в Москве. В 1649 году по ходатайству духовника царя Алексея Михайловича Стефана Вонифатьева и постельничего Ф.М. Ртищева Н. назначен протопопом Казанского собора на Красной площади, прославился как ревностный проповедник. Вместе с Вонифатьевым, Ртищевым, протопопом Аввакумом входил в московский «кружок ревнителей благочестия», ратовавший за устранение порочных явлений русской церковной жизни того времени, таких как многогласие и другие.
Церковные реформы и деспотизм патриарха Никона вызвали резкий протест Неронова. Решением собора 1653 года он был лишён сана и сослан в Спасо-Каменный монастырь на Кубенском озере, где его приняли с почётом. Неронов начал писательскую деятельность, но вскоре в качестве нового наказания был переведён в Кандалакшский Рождественский монастырь, откуда в 1655 году бежал сначала в Соловецкий монастырь, а затем в Москву. Скрывался у Стефана Вонифатьева, по совету которого в декабре 1655 года принял иноческий постриг с именем Григорий, после чего отправился в Игнатиеву Верхоломскую пустынь Вологодской епархии. В феврале 1656 года по настоянию патриарха Никона церковный собор предал Неронова анафеме, которая была подтверждена и на следующем соборе (май 1656 года). Неронов не признал своего отлучения и продолжал критиковать реформы Никона, однако в 1657 году примирился с патриархом и был принят в церковное общение, причём ему было разрешено служить по старому обряду.
После оставления Никоном патриаршего престола (1658 год) Неронов возвратился в Москву и подал царю Алексею Михайловичу челобитную с просьбой созвать собор, избрать нового главу Русской церкви и вернуться к дониконовскому богослужебному укладу. В другой челобитной от 6(16) декабря 1664 года он заступился за сосланного протопопа Аввакума. Большим Московским собором 1666-1667 годов Неронов был снова осуждён и отправлен под строгий надзор в Иосифо-Волоцкий монастырь. Это сломило его, и в 1667 году он принёс покаяние, отказавшись от противодействия церковным реформам. Вероятно, в 1669 году был поставлен архимандритом Свято-Троицкого Данилова монастыря в Переславле-Залесском.