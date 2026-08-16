НЕРИ Филипп

НЕРИ Филипп - итальянский церковный деятель, основатель конгрегации ораторианцев , святой Римско-католической церкви.

Из се­мьи но­та­риу­са. Во­пре­ки во­ле от­ца от­ка­зал­ся от тор­го­вой карь­е­ры и уехал в Рим (1533 год), где изу­чал фи­ло­со­фию и бо­го­сло­вие в университете «Са­пи­ен­ца» и шко­ле ав­гу­стин­цев-эре­ми­тов (1535-1538 годы). Од­но­вре­мен­но на­чал ак­тив­но за­ни­мать­ся бла­го­тво­ри­тель­но­стью и про­по­вед­нической дея­тель­но­стью сре­ди бед­ней­ших жи­те­лей Ри­ма , за что впо­след­ст­вии был про­зван «апо­сто­лом Ри­ма». В 1548 году соз­дал брат­ст­во Святой Трои­цы для по­мо­щи бед­ным и боль­ным па­лом­ни­кам. В 1551 году ру­ко­по­ло­жен в свя­щен­ни­ки. Ор­га­ни­зо­вы­вал ре­лигиозные про­цес­сии по главным римским ба­зи­ли­кам, а так­же осо­бые мо­лит­вен­ные со­б­ра­ния (ора­то­рии) с уча­сти­ем как свя­щен­но­слу­жи­те­лей, так и ми­рян. Из чис­ла их по­сто­ян­ных уча­ст­ни­ков по­сте­пен­но сфор­ми­ро­ва­лось об­ще­ст­во ора­то­ри­ан­цев, в 1575 году офи­ци­аль­но ут­вер­ждён­ное как кон­гре­га­ция па­пой Рим­ским Гри­го­ри­ем XIII . Н. Филипп ос­та­вал­ся гла­вой кон­гре­га­ции до 1593 года, ко­гда по­дал в от­став­ку по бо­лез­ни. Беа­ти­фи­ци­ро­ван в 1615 году, ка­но­ни­зи­ро­ван в 1622 году. День па­мя­ти по ка­лен­да­рю Рим­ско-ка­то­лической церк­ви - 26 мая.