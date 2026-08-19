НЕРИ ДИ БИЧИ

Итальянский художник эпохи Раннего Возрождения , представитель флорентийской школы живописи.

Ранние годы

Родился в семье потомственного живописца. Дедушка Нери, Лоренцо ди Бичи, будучи довольно известным во Флоренции художником, имел собственную мастерскую. Как и его современники, он трудился над выполнением заказов на религиозные сюжеты (наиболее известные его работы – «Мадонна с младенцем и ангелами» (ок.1405-1410), «Мадонна Умиление с двумя ангелами» (ок. 1375-1380), «Мадонна и младенец» (ок.1400)). Вероятно, азам профессии Нери обучался как у дедушки, так и у отца, Бичи ди Лоренцо. Вместе отец и сын работали над разнообразными заказами, в числе которых были и фресковые росписи Палаццо Медичи Рикарди. Впоследствии Нери продолжил семейную традицию совместного исполнения заказов. В связи с этим атрибуция произведений, созданных членами семейства ди Бичи, представляет определенную сложность для исследователей.

В 1434 г. в возрасте 15 лет Нери был принят в Братство св. Луки, являвшееся частью одноименной Гильдии. Этот факт, однако, не говорит о начале самостоятельного творческого пути молодого ди Бичи. Так, еще в 1439 г. ди Бичи вместе с отцом работал над фреской для флорентийского кафедрального собора. На данный момент это самое раннее атрибутируемое Нери произведение. В 1440 г. отец и сын вместе работали над «Благовещеньем» для Сан-Анжело-а-Легнайя.

Согласно документам, первым самостоятельно исполненным заказом Нери стал триптих «Дева Мария с младенцем на троне и шестью святыми» 1444 г. для капеллы Сан Якомо в Сантиссима Анунциата. В этом произведении Бичи проявил себя как сформировавшийся живописец, заметен некоторый отход от творческой манеры его отца.

Творчество

В 1452 г. Бичи ди Лоренцо скончался, и фамильная мастерская отошла к Нери. В 1450-е он активно работает над циклом фресок о жизни св. Иоанна Гуальберта для капеллы семейства Спини в Санта-Тринита. Сохранившийся фрагмент этого произведения указывает на схожесть творческой манеры ди Бичи с Фра Анжелико и Доменико Венециано в этот период. Среди основных приемов, используемых Нери, - активное включение архитектурных и пейзажных элементов в тектонику картины. Несмотря на изображение пространства, при построении которого художник использовал принципы линейной перспективы, чаще всего фоном в его работах выступает золотой цвет. Застывшие в молитвенных позах, созерцающие, преклоненные и т.д. святые и персонажи из Библии лишены эмоциональности и выразительности. Фактически одни и те же ракурсы, колористические решения и детали другого характера (например, форма глаз, бровей и кисти рук) повторялись из произведения в произведение. Все это дает возможность охарактеризовать ди Бичи как художника, работавшего в русле устоявшейся религиозной живописной традиции.

В 1460-е и в 1470-е Бичи написал несколько алтарных композиций. Эти работы объединяет практически идентичное композиционное решение – в центре на троне восседает Дева Мария. Объемность ее монументальной фигуры формируется драпировкой, созданной достаточно контрастными светотеневыми переходами. Ниспадающие складки и полы её одежды напоминают готические скульптуры. Богоматерь окружена фигурами различных святых, изображенных на золотом фоне. Все они изображены в статичных позах. Типичен также и металлический холодный отблеск одежд героев ди Бичи.

Нери как глава мастерской заботился не только о выполнении заказов, но и о передаче своего мастерства юным живописцам. В 1453 г. в его мастерскую поступил Козимо Росселли, впоследствии ставший одним из авторов росписей Сикстинской капеллы. Также под его началом обучались Бернардо ди Стефано Росселли, Франческо Боттичини и др. Ди Бичи был довольно успешным и популярным педагогом. Примечательно, что в ноябре 1458 г. ему пришлось открыть вторую мастерскую, что позволило художнику и его ученикам работать над произведениями более крупного формата и увеличить количество исполняемых заказов. Самым популярным образом был образ Мадонны с младенцем. За несколько лет в мастерской было создано около пятидесяти ее практически идентичных изображений.

О деятельности мастерской ди Бичи сохранились «Записи». Они охватывают период с 10 марта 1453 по 24 апреля 1475 г. и являются одним из самых ценных документов XV в. «Записи» содержат разнообразную информацию: имена и род деятельности заказчиков; технику смешивания красок; формы рам; иконографию религиозных сцен; цены на картины и т.д. Фактически это главный источник о жизни живописных мастерских в эпоху Раннего Возрождения. Также они позволяют оценить масштаб деятельности Нери и его учеников. Благодаря этому документу стала возможной достоверная атрибуция картин ди Бичи.

Нери ди Бичи скончался в 1492 г. У него было четверо сыновей и две дочери. Никто из детей не продолжил семейное дело.