НЬЕРЕРЕ ДЖУЛИУС
НЬЕРЕРЕ ДЖУЛИУС Камбарадже - государственный и политический деятель Танзании.
Из семьи вождя племени занаки. Учился в католических миссионерских школах в городах Мусома и Табора, в 1944 году окончил Университетский колледж Макерере (Уганда), в 1952 году - Эдинбургский университет (Великобритания). По возвращении на родину работал учителем. В 1953-1954 годах президент Африканской ассоциации Танганьики. С июня 1954 года президент партии Африканский национальный союз Танганьики (ТАНУ), фактически возглавил национально-освободительное движение Танганьики. В 1958 и 1960 годах избирался в Законодательный совет, с сентября 1960 года главный министр, с мая 1961 года премьер-министр. С декабря 1961 года премьер-министр, с 1962 года президент независимой Танганьики, с 1964 года (после её объединения с Занзибаром) президент Объединённой Республики Танзания. С 1977 года председатель партии Чама ча мапиндузи (Революционная партия), правящей и единственной в стране. Один из создателей теории «африканского социализма», в основе которой лежала идея построения общества, опирающегося на свободные аграрные объединения. В соответствии с этой теорией проводил политику кооперации (не имела успеха). Добился значительного прогресса в реализации социальных программ, прежде всего в ликвидации неграмотности. Один из инициаторов создания в 1963 году Организации африканского единства. Активно участвовал в Движении неприсоединения, выступал против сегрегационной политики белого меньшинства в ЮАР и Родезии, в 1978 году возглавил борьбу против вторгшихся в страну угандийских войск И. Амина Дады. В 1985 году добровольно сложил с себя полномочия президента. В 1987 году удостоен Международной Ленинской премии «За укрепление мира между народами». В 1990 году оставил пост председателя партии, вернулся в родную деревню и вёл жизнь простого крестьянина. В 1990-х годах неоднократно привлекался в качестве посредника к урегулированию политических кризисов в африканских странах. Умер от лейкемии.
Ньерере - автор теоретических работ («Свобода и единство», 1967; «Свобода и социализм», 1968; «Рациональный выбор», 1972, и др.), прозаических и стихотворных произведений на языке суахили; перевёл на суахили ряд произведений У. Шекспира.
Учитывая огромные заслуги Ньерере в развитии Танзании и уважение, которым пользуется в этой стране его имя, а также то, что Ньерере всю жизнь оставался ревностным католиком, диоцез Мусома Римско-католической церкви в январе 2005 года начал процесс его беатификации, что получило поддержку лидеров ряда африканских стран.