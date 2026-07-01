НЬЕРЕРЕ ДЖУЛИУС

НЬЕРЕРЕ ДЖУЛИУС Камбарадже - государственный и политический деятель Танзании.

Из се­мьи во­ж­дя пле­ме­ни за­на­ки. Учил­ся в ка­то­лических мис­сио­нер­ских шко­лах в го­ро­дах Му­со­ма и Та­бо­ра, в 1944 году окон­чил Уни­вер­си­тет­ский кол­ледж Ма­ке­ре­ре (Уган­да), в 1952 году - Эдин­бург­ский университет (Ве­ли­ко­бри­та­ния). По воз­вра­ще­нии на ро­ди­ну ра­бо­тал учи­те­лем. В 1953-1954 годах пре­зи­дент Африканской ас­со­циа­ции Тан­гань­и­ки. С ию­ня 1954 года пре­зи­дент пар­тии Африканский национальный со­юз Тан­гань­и­ки (ТАНУ), фак­ти­че­ски воз­гла­вил национально-ос­во­бо­дительное дви­же­ние Тан­гань­и­ки. В 1958 и 1960 годах из­би­рал­ся в За­ко­но­дательный со­вет, с сентября 1960 года главный ми­нистр, с мая 1961 года пре­мьер-ми­нистр . С декабря 1961 года пре­мьер-ми­нистр, с 1962 года пре­зи­дент не­за­ви­си­мой Тан­гань­и­ки, с 1964 года (по­сле её объ­е­ди­не­ния с Зан­зи­ба­ром) пре­зи­дент Объ­е­ди­нён­ной Рес­пуб­ли­ки Тан­за­ния. С 1977 года председатель пар­тии Ча­ма ча ма­пин­ду­зи (Ре­во­люционная пар­тия), пра­вя­щей и един­ст­вен­ной в стра­не. Один из соз­да­те­лей тео­рии «африканского со­циа­лиз­ма», в ос­но­ве ко­то­рой ле­жа­ла идея по­строе­ния об­ще­ст­ва, опи­раю­ще­го­ся на сво­бод­ные аг­рар­ные объ­е­ди­не­ния. В со­от­вет­ст­вии с этой тео­ри­ей про­во­дил по­ли­ти­ку коо­пе­ра­ции (не име­ла ус­пе­ха). До­бил­ся зна­чительного про­грес­са в реа­ли­за­ции со­ци­аль­ных про­грамм, пре­ж­де все­го в ли­к­ви­да­ции не­гра­мот­но­сти. Один из ини­циа­то­ров со­з­да­ния в 1963 году Ор­га­ни­за­ции аф­ри­кан­ско­го един­ст­ва . Ак­тив­но уча­ст­во­вал в Дви­же­нии не­при­сое­ди­не­ния, вы­сту­пал про­тив сег­ре­га­цион­ной по­ли­ти­ки бе­ло­го мень­шин­ст­ва в ЮАР и Ро­де­зии, в 1978 году воз­гла­вил борь­бу про­тив вторг­ших­ся в стра­ну уган­дий­ских войск И. Ами­на Да­ды. В 1985 году доб­ро­воль­но сло­жил с се­бя пол­но­мо­чия пре­зи­ден­та. В 1987 году удо­сто­ен Ме­ж­ду­народной Ле­нин­ской премии «За ук­ре­п­ле­ние ми­ра ме­ж­ду на­ро­да­ми». В 1990 году ос­та­вил пост председателя пар­тии, вер­нул­ся в род­ную де­рев­ню и вёл жизнь про­сто­го кре­сть­я­ни­на. В 1990-х годах не­од­но­крат­но при­вле­кал­ся в ка­че­ст­ве по­сред­ни­ка к уре­гу­ли­ро­ва­нию по­ли­тических кри­зи­сов в африканских стра­нах. Умер от лей­ке­мии.

Ньерере - ав­тор тео­ре­тических ра­бот («Сво­бо­да и един­ст­во», 1967; «Сво­бо­да и со­циа­лизм», 1968; «Ра­цио­наль­ный вы­бор», 1972, и др.), про­за­ических и сти­хотворных про­из­ве­де­ний на языке суа­хи­ли; пе­ре­вёл на суа­хи­ли ряд про­из­ве­де­ний У. Шек­спи­ра.

Учи­ты­вая ог­ром­ные за­слу­ги Ньерере в раз­ви­тии Тан­за­нии и ува­же­ние, ко­то­рым поль­зу­ет­ся в этой стра­не его имя, а так­же то, что Ньерере всю жизнь ос­та­вал­ся рев­но­ст­ным ка­то­ли­ком, дио­цез Му­со­ма Рим­ско-ка­то­лической церк­ви в январе 2005 года на­чал про­цесс его беа­ти­фи­ка­ции, что по­лу­чи­ло под­держ­ку ли­де­ров ря­да африканских стран.