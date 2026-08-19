НЕРЧИНСКИЙ МУЗЕЙ

Нерчинский краеведческий музей имени М.Д. Бутина основан в 1886 году и является старейшим музеем Забайкалья.

До 2003 года располагался в здании Нерчинского Воскресенского собора, с 2003 года находится в отреставрированном Дворце купца и золотопромышленника М.Д. Бутина.

Здесь расположены уникальные Венецианские зеркала, купленные Бутиным в 1878 году на Всемирной выставке в Париже и до сих пор считающиеся самыми большими зеркалами в мире (до 16 кв.метров).

Собрание музея насчитывает свыше 20000 единиц хранения по истории и природе Забайкалья. Музей расположен в главном здании усадьбы Бутиных - Дворце, выстроенном в 60-70-е годы XIX века в мавританском стиле с элементами готики . Архитектор не известен.

Иллюстрации:

Нерчинский краеведческий музей имени М.Д. Бутина.