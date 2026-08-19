НЕРЧИНСКИЙ ДОГОВОР 1689 ГОДА

НЕРЧИНСКИЙ ДОГОВОР 1689 ГОДА - мир­ный до­го­вор ме­ж­ду Рос­си­ей и Ки­та­ем о гра­ни­цах и ус­ло­ви­ях тор­гов­ли, за­вер­шив­ший русско-китайский во­енный кон­фликт 1682-1689 годов в При­аму­рье ( Ал­ба­зи­на обо­ро­на 1680-х г одов).

За­клю­чён в ре­зуль­та­те русско-китайских ди­пло­ма­тических пе­ре­го­во­ров в об­ста­нов­ке бло­ка­ды г. Нер­чинска мань­чжур­ски­ми ар­ми­ей и фло­ти­ли­ей.

Текст Нерчинского договора со­став­лен на русском, латинском (в со­став китайской де­ле­га­ции вхо­ди­ли мис­сио­не­ры-ие­зуи­ты Т. Пе­рей­ра и Ж.Ф. Жер­бий­он) и маньчжурском язы­ках. Ва­ри­ан­ты тек­ста от­ли­ча­лись ко­ли­че­ст­вом ста­тей (в русском и латинском - 6, в маньчжурском - 8) и ре­дак­ци­ей фор­му­ли­ро­вок.

Под­пи­сан в Нер­чин­ске 29 августа имен­но латинский ва­ри­ант до­го­во­ра - с русской сто­ро­ны Ф.А. Го­ло­ви­ным, столь­ни­ком И.Е. Влась­е­вым и дья­ком С. Кор­ниц­ким, с ки­тай­ской - государственным со­вет­ни­ком кн. Сон­го­ту и др.

Нерчинский договор впер­вые ус­та­нав­ли­вал русско-китайскую гра­ни­цу: по р. Гор­би­ца - пра­во­му при­то­ку р. Ку­эн­га (ле­вый при­ток р. Шил­ка) и р. Ар­гунь, за­тем по хреб­ту Ма­лый Хин­ган. Тер­ри­то­рия ме­ж­ду р. Уда и хреб­том Ма­лый Хин­ган ос­та­ва­лась не­раз­гра­ни­чен­ной.

Рос­сия при­ня­ла тре­бо­ва­ния китайской сто­ро­ны срыть ук­ре­п­ле­ния г. Ал­ба­зин и вы­вес­ти его гар­ни­зон, а так­же пе­ре­не­сти Ар­гун­ский ост­рог с пра­во­го на ле­вый бе­рег р. Ар­гунь.

Нерчинский договор про­воз­гла­шал обо­юд­ную сво­бо­ду тор­гов­ли для лиц, имев­ших ох­ран­ные гра­мо­ты . Объ­яв­лял не­мед­лен­ную вы­да­чу пе­ре­беж­чи­ков обе­их сто­рон, кро­ме тех, кто бе­жал до под­пи­са­ния Нерченского договора. Оп­ре­де­лял по­ря­док раз­би­ра­тель­ст­ва пре­сту­п­ле­ний (раз­бой, убий­ст­во и пр.), со­вер­шён­ных на тер­ри­то­рии обо­их го­су­дарств.

По­ло­же­ния Нерчинского договора раз­ви­ты Кях­тин­ским до­го­во­ром 1727 года, Ай­гун­ским до­го­во­ром 1858 года, Тянь­цзинь­ским трак­та­том 1858 года и Пе­кин­ским трак­та­том 1860 года.

Ус­ло­вия Нерчинского дговора пред­по­ла­га­лось на­чер­тать на русском, латинском и маньчжурском язы­ках на специальных кам­нях и ус­та­но­вить их вдоль русско-китайской гра­ни­цы (в русском ва­ри­ан­те этот пункт ос­тав­лял­ся на ус­мот­ре­ние китайской сто­ро­ны).

Исторические ис­точники:

Рус­ско-ки­тай­ские от­но­ше­ния в XVII в. Ма­те­риа­лы и до­ку­мен­ты. М., 1972. Т. 2.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)