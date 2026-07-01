НЕРАДОВСКИЙ Пётр Иванович

НЕРАДОВСКИЙ Пётр Иванович - Российский музейный деятель, историк искусства, реставратор, художник, действительный член петербургской АХ (1914 год).

Брат (по от­цу) Ю.А. Ол­суфь­е­ва (офи­ци­аль­но - сын художника Ива­на Дмит­рие­ви­ча Не­ра­дов­ско­го, 1837-1881 годы). Учил­ся в МУЖВЗ (1889-1896 годы) у С.А. Ко­ро­ви­на и Л.О. Пас­тер­на­ка, в пе­тербургской АХ (1896-1903 годы) у И.Е. Ре­пи­на. Член Но­во­го общества ху­дож­ни­ков в Мо­ск­ве (1903-1917 годы), комитета по уве­ко­ве­чи­ва­нию па­мя­ти бит­вы на Ку­ли­ко­вом по­ле (1902-1908 годы; один из уст­рои­те­лей здесь хра­ма Святого Сер­гия Ра­до­неж­ско­го, 1913-1917 годы) и других. Изу­чал па­мят­ни­ки искусства и му­зеи в Ав­ст­рии, Ита­лии, Фран­ции, Гер­ма­нии (1911 год). В 1914-1916 годы слу­жил в са­ни­тар­ном по­ез­де.

Ра­бо­тал в Рус­ском му­зее (за­тем ГРМ): хра­ни­телем (1909-1912 годы) и заведующим (до 1929 года) ху­дожественным от­де­лом; в 1910 году соз­дал пер­вую в стра­не му­зей­ную рес­тав­рационную мас­тер­скую древней-русской ико­но­пи­си ; по­пол­нял кол­лек­цию икон (в том числе спо­соб­ст­во­вал по­куп­ке со­б­ра­ния Н.П. Ли­ха­чё­ва в 1913 году); в 1930-1933 годах заведующий от­де­ле­ни­ем искусствава XVIII-XIX веков и рес­тав­рационными мас­тер­ски­ми. По­сле 1917 года так­же член Ко­мис­сии по ох­ра­не па­мят­ни­ков искусства и ста­ри­ны, Кол­ле­гии по де­лам му­зе­ев и ох­ра­не па­мят­ни­ков искусства и ста­ри­ны при Нар­ком­про­се и других; при­ни­мал ак­тив­ное уча­стие в ох­ра­не па­мят­ни­ков Пет­ро­гра­да и его ок­ре­ст­но­стей. Один из ве­ду­щих со­зда­те­лей прин­ци­пов на­учной рес­тав­ра­ции; ру­ко­во­дил рес­тав­рационной мас­тер­ской в Нов­го­ро­де (1919-1922 годы). Три­ж­ды был ре­прес­си­ро­ван (1932 год; в 1933-1936 годах от­бы­вал срок в Ка­ра­ган­де и других ла­ге­рях, за­тем жил в Та­ру­се; в 1938 году вновь осу­ж­дён и до 1943 года на­хо­дил­ся в ла­ге­ре под Кар­го­по­лем, за­тем ра­бо­тал на за­во­де в посёлке Ком­му­нар Горь­ков­ской области). В 1944 году по­лу­чил раз­ре­ше­ние жить в Мо­ск­ве; в 1945 году пе­ре­ехал в За­горск, где был заведущим от­де­лом ар­хи­тек­ту­ры в му­зее Трои­це-Сер­гие­вой лав­ры (1945-1947 годы) и заведующим фи­лиа­лом Государственной центральной ху­дожественной на­учно-рес­тав­рационной мас­тер­ской (1945-1948 годы). Ру­ко­во­дил рес­тав­ра­ци­ей рос­пи­сей Тро­иц­ко­го со­бо­ра Трои­це-Сер­гие­вой лав­ры (1949-1954 годы), где впер­вые реа­ли­зо­ван прин­цип до­пол­не­ния ут­рат по ана­ло­ги­ям; ис­сле­до­вал и рес­тав­ри­ро­вал ико­ны и жи­во­пись. Ис­пол­нял так­же порт­ре­ты (пре­имущественно ка­ран­даш­ные и ак­ва­рель­ные; сре­ди жи­во­пис­ных - порт­рет графа А.В. Ол­суфь­е­ва, 1906 год, ГРМ). В 1956 году реа­би­ли­ти­ро­ван, с 1958 года жил в Мо­ск­ве.