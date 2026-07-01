НЕРАДОВСКИЙ Пётр Иванович
НЕРАДОВСКИЙ Пётр Иванович - Российский музейный деятель, историк искусства, реставратор, художник, действительный член петербургской АХ (1914 год).
Брат (по отцу) Ю.А. Олсуфьева (официально - сын художника Ивана Дмитриевича Нерадовского, 1837-1881 годы). Учился в МУЖВЗ (1889-1896 годы) у С.А. Коровина и Л.О. Пастернака, в петербургской АХ (1896-1903 годы) у И.Е. Репина. Член Нового общества художников в Москве (1903-1917 годы), комитета по увековечиванию памяти битвы на Куликовом поле (1902-1908 годы; один из устроителей здесь храма Святого Сергия Радонежского, 1913-1917 годы) и других. Изучал памятники искусства и музеи в Австрии, Италии, Франции, Германии (1911 год). В 1914-1916 годы служил в санитарном поезде.
Работал в Русском музее (затем ГРМ): хранителем (1909-1912 годы) и заведующим (до 1929 года) художественным отделом; в 1910 году создал первую в стране музейную реставрационную мастерскую древней-русской иконописи; пополнял коллекцию икон (в том числе способствовал покупке собрания Н.П. Лихачёва в 1913 году); в 1930-1933 годах заведующий отделением искусствава XVIII-XIX веков и реставрационными мастерскими. После 1917 года также член Комиссии по охране памятников искусства и старины, Коллегии по делам музеев и охране памятников искусства и старины при Наркомпросе и других; принимал активное участие в охране памятников Петрограда и его окрестностей. Один из ведущих создателей принципов научной реставрации; руководил реставрационной мастерской в Новгороде (1919-1922 годы). Трижды был репрессирован (1932 год; в 1933-1936 годах отбывал срок в Караганде и других лагерях, затем жил в Тарусе; в 1938 году вновь осуждён и до 1943 года находился в лагере под Каргополем, затем работал на заводе в посёлке Коммунар Горьковской области). В 1944 году получил разрешение жить в Москве; в 1945 году переехал в Загорск, где был заведущим отделом архитектуры в музее Троице-Сергиевой лавры (1945-1947 годы) и заведующим филиалом Государственной центральной художественной научно-реставрационной мастерской (1945-1948 годы). Руководил реставрацией росписей Троицкого собора Троице-Сергиевой лавры (1949-1954 годы), где впервые реализован принцип дополнения утрат по аналогиям; исследовал и реставрировал иконы и живопись. Исполнял также портреты (преимущественно карандашные и акварельные; среди живописных - портрет графа А.В. Олсуфьева, 1906 год, ГРМ). В 1956 году реабилитирован, с 1958 года жил в Москве.