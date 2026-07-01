НЕПТУН
НЕПТУН - один из древнейших римских богов.
Первоначальная природа и культ Нептуна известны мало, но, вероятно, он всегда был связан с водой, что обусловило его отождествление с греческим богом Посейдоном (не позднее начала III века до нашей эры). Нептуналии (праздники в честь Нептуна) отмечались 23 июля. Морской Нептун почитался моряками и отправлявшимися в морское путешествие. В провинциях с Нептуном отождествлялись местные божества воды и моря. Нептун также считался богом всаднического сословия и имел эпитет «конный». Введение культа конного Нептуна и учреждение праздника в честь него приписывается царю Ромулу.
Иконографию Нептуна см. в статье Посейдон.