НЕПТУН

НЕПТУН - один из древнейших римских богов.

Пер­во­на­чаль­ная при­ро­да и культ Нептуна из­вест­ны ма­ло, но, ве­ро­ят­но, он все­гда был свя­зан с во­дой, что обу­сло­ви­ло его ото­жде­ст­в­ле­ние с греческим бо­гом По­сей­до­ном (не позд­нее начала III века до нашей эры). Неп­ту­на­лии (празд­ни­ки в честь Нептуна) от­ме­ча­лись 23 ию­ля. Мор­ской Нептун по­чи­тал­ся мо­ря­ка­ми и от­прав­ляв­ши­ми­ся в мор­ское пу­те­ше­ст­вие. В про­вин­ци­ях с Нептуном ото­жде­ст­в­ля­лись мест­ные бо­же­ст­ва во­ды и мо­ря. Нептун так­же счи­тал­ся бо­гом всад­ни­че­ско­го со­сло­вия и имел эпи­тет «кон­ный». Вве­де­ние куль­та кон­но­го Нептуна и уч­ре­ж­де­ние празд­ни­ка в честь не­го при­пи­сы­ва­ет­ся ца­рю Ро­му­лу.

Ико­но­гра­фию Нептуна см. в статье По­сей­дон.

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