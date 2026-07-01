НЕПРИКОСНОВЕННОСТЬ

НЕПРИКОСНОВЕННОСТЬ - это:

1) Особое правовое положение, а иногда и фактическое состояние лиц, занимающих соответствующий пост или должность (мо­нар­хи, пре­зи­ден­ты , пар­ла­мен­та­рии, су­дьи, про­ку­ро­ры).

Тра­ди­ция идёт от дав­них вре­мён, ко­гда цар­ские под­дан­ные по раз­ным при­чи­нам бы­ли не впра­ве при­ка­сать­ся к мо­нар­ху (в том числе в це­лях его бе­зо­пас­но­сти). До сих пор мо­нарх об­ла­да­ет пол­ной неприкосновенностью, он не не­сёт уго­лов­ной, административной и граждской от­вет­ст­вен­но­сти за свои по­ступ­ки, за его пуб­лич­ную дея­тель­ность от­ве­ча­ют ми­ни­ст­ры. Позд­нее по­ло­же­ние о неприкосновенности бы­ло рас­про­стра­не­но на пре­зи­ден­тов рес­пуб­лик (но не сра­зу и не во всех стра­нах, по­сколь­ку это не со­гла­су­ет­ся с от­вет­ствен­но­стью пре­зи­ден­та рес­пуб­ли­ки в по­ряд­ке им­пич­мен­та), неприкосновенностью ста­ли так­же об­ла­дать и не­ко­то­рые другие ли­ца. Так, неприкосновенность пар­ла­мен­та­рия рас­про­стра­ня­ет­ся на не­го, его жи­ли­ще, транс­порт­ное сред­ст­во, до­ку­мен­ты, пе­ре­пис­ку и т. д. Лич­ная неприкосновенность пар­ла­мен­та­рия (см. в статье Де­пу­тат) пред­по­ла­га­ет, что он не мо­жет быть за­дер­жан, аре­сто­ван и т. д. без со­гла­сия па­ла­ты пар­ла­мен­та, в ко­то­рой он со­сто­ит. Ино­гда в по­ня­тие неприкосновенности де­пу­та­та вклю­ча­ет­ся и его не­от­вет­ст­вен­ность за вы­сту­п­ле­ния в пар­ла­мен­те (см. Ин­дем­ни­тет ). В не­ко­то­рых стра­нах неприкосновенность де­пу­та­та дей­ст­ву­ет толь­ко в пе­ри­од сес­сии пред­ста­вительного ор­га­на (Япо­ния), а так­же во вре­мя по­езд­ки на неё и об­рат­но (США). В кон­сти­ту­ци­ях не­ко­то­рых стран за­кре­п­ля­ет­ся неприкосновенность су­дей. Это оз­на­ча­ет, что су­дья не мо­жет быть при­вле­чён к от­вет­ст­вен­но­сти без со­гла­сия осо­бо­го ор­га­на су­дей­ско­го со­об­ще­ст­ва (Выс­ше­го или Вер­хов­но­го со­ве­та ма­ги­ст­ра­ту­ры, Выс­шей ква­ли­фи­ка­ци­он­ной кол­ле­гии и т. п.).

2) Эле­мент лич­но­го пра­во­во­го ста­ту­са. За гра­ж­да­на­ми при­зна­ёт­ся пра­во на лич­ную неприкосновенность, неприкосновенность жи­ли­ща, ча­ст­ной жиз­ни и др. Это оз­на­ча­ет, что ли­цо не мо­жет быть про­из­воль­но ли­ше­но сво­бо­ды, ни­кто не дол­жен вме­ши­вать­ся в ча­ст­ную жизнь гра­ж­дан, со­би­рать о ней све­де­ния, вхо­дить в жи­ли­ще без со­гла­сия про­жи­ваю­щих в нём лиц и т. д. Упол­но­мо­чен­ные государственные ор­га­ны мо­гут ог­ра­ни­чи­вать пра­во гра­ж­дан на неприкосновенность толь­ко в слу­ча­ях, пре­ду­смот­рен­ных за­ко­ном.

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