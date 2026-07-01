НЕПРИКОСНОВЕННОСТЬ
НЕПРИКОСНОВЕННОСТЬ - это:
1) Особое правовое положение, а иногда и фактическое состояние лиц, занимающих соответствующий пост или должность (монархи, президенты, парламентарии, судьи, прокуроры).
Традиция идёт от давних времён, когда царские подданные по разным причинам были не вправе прикасаться к монарху (в том числе в целях его безопасности). До сих пор монарх обладает полной неприкосновенностью, он не несёт уголовной, административной и граждской ответственности за свои поступки, за его публичную деятельность отвечают министры. Позднее положение о неприкосновенности было распространено на президентов республик (но не сразу и не во всех странах, поскольку это не согласуется с ответственностью президента республики в порядке импичмента), неприкосновенностью стали также обладать и некоторые другие лица. Так, неприкосновенность парламентария распространяется на него, его жилище, транспортное средство, документы, переписку и т. д. Личная неприкосновенность парламентария (см. в статье Депутат) предполагает, что он не может быть задержан, арестован и т. д. без согласия палаты парламента, в которой он состоит. Иногда в понятие неприкосновенности депутата включается и его неответственность за выступления в парламенте (см. Индемнитет). В некоторых странах неприкосновенность депутата действует только в период сессии представительного органа (Япония), а также во время поездки на неё и обратно (США). В конституциях некоторых стран закрепляется неприкосновенность судей. Это означает, что судья не может быть привлечён к ответственности без согласия особого органа судейского сообщества (Высшего или Верховного совета магистратуры, Высшей квалификационной коллегии и т. п.).
2) Элемент личного правового статуса. За гражданами признаётся право на личную неприкосновенность, неприкосновенность жилища, частной жизни и др. Это означает, что лицо не может быть произвольно лишено свободы, никто не должен вмешиваться в частную жизнь граждан, собирать о ней сведения, входить в жилище без согласия проживающих в нём лиц и т. д. Уполномоченные государственные органы могут ограничивать право граждан на неприкосновенность только в случаях, предусмотренных законом.