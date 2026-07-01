НЕПРИКАСАЕМЫЕ
НЕПРИКАСАЕМЫЕ - общее название представителей вневарновых (см. Варны) низших каст в Индии.
Неприкасаемые не представляли собой единой общности, а были частью кастовой структуры каждого отдельно взятого индийского региона. За неприкасаемыми традиционно было закреплено выполнение «грязных» и тяжёлых работ, считающихся по канонам индуизма оскверняющими (убой скота, свежевание туш, выделка кожи, сапожное дело, свиноводство, плетение циновок и верёвок, добыча известняка, обработка строительного камня, покраска тканей, уборка дворов и улиц, ассенизаторские работы, пахота и др.). Неприкасаемых прикрепляли к сельским общинам в качестве зависимых людей; они выполняли как сельско-хозяйственные работы, так и отработки, но проживали на определённом расстоянии от основного поселения. Неприкасаемые не допускались к главным ценностям «чистых» индусов, прежде всего к индуистским храмам и источникам воды.
По инициативе М.К. Ганди, считавшего неприкасаемых неотъемлемой частью индийского общества, наименование «неприкасаемые» было заменено на «хариджаны» («дети Бога»). В 1936 году специальным указом британской колониальной администрации утверждён общий список каст, общностей и племён, в отношении которых продолжала соблюдаться неприкасаемость. В документах они стали фигурировать как «зарегистрированные касты», под этим же названием они вошли в индийскую Конституцию 1950 года. Несмотря на уголовный запрет практики неприкасаемости и закреплённые Конституцией квоты на представительство неприкасаемых на государственной службе, в законодательных органах и на получение мест в вузах, представители низших каст продолжали подвергаться притеснениям. Политические объединения низших каст - Республиканская партия (с конца 1950-х годов), организация «Пантеры далитов» (с начала 1970-х годов), Партия большинства народа (1980-е годы) - постоянно поднимали вопрос о преодолении продолжающейся дискриминации бывших неприкасаемых и замене наименования «хариджаны» на далиты («угнетённые»). В 1990 году премьер-министр Индии С. Чандра Шекхар рекомендовал правительствам штатов и союзных территорий отказаться от употребления термина «хариджаны» в политической практике и СМИ. В начале XXI века далиты составляют 16-17% населения Индии, в ряде регионов они по-прежнему подвергаются дискриминации.
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