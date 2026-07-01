НЕПРИКАСАЕМЫЕ

НЕПРИКАСАЕМЫЕ - общее название представителей вневарновых (см. Вар­ны ) низ­ших каст в Ин­дии.

Неприкасаемые не пред­став­ля­ли со­бой еди­ной общ­но­сти, а бы­ли ча­стью кас­то­вой струк­ту­ры ка­ж­до­го от­дель­но взя­то­го индийского ре­гио­на. За неприкасаемыми тра­ди­ци­он­но бы­ло за­кре­п­ле­но вы­пол­не­ние «гряз­ных» и тя­жё­лых ра­бот, счи­таю­щих­ся по ка­но­нам ин­ду­из­ма ос­к­вер­няю­щи­ми (убой ско­та, све­же­ва­ние туш, вы­дел­ка ко­жи, са­пож­ное де­ло, сви­но­вод­ст­во, пле­те­ние ци­но­вок и ве­рё­вок, до­бы­ча из­вест­ня­ка, об­ра­бот­ка стро­ительного кам­ня, по­кра­ска тка­ней, убор­ка дво­ров и улиц, ас­се­ни­за­тор­ские ра­бо­ты, па­хо­та и др.). Неприкасаемых при­кре­п­ля­ли к сель­ским об­щи­нам в ка­че­ст­ве за­ви­си­мых лю­дей; они вы­пол­ня­ли как сельско-хозяйственные ра­бо­ты, так и от­ра­бот­ки, но про­жи­ва­ли на оп­ре­де­лён­ном рас­стоя­нии от основного по­се­ле­ния. Неприкасаемые не до­пус­ка­лись к главным цен­но­стям «чис­тых» ин­ду­сов, пре­ж­де все­го к ин­дуи­ст­ским хра­мам и ис­точ­ни­кам во­ды.

По ини­циа­ти­ве М.К. Ган­ди , счи­тав­ше­го неприкасаемых не­отъ­ем­ле­мой ча­стью индийского об­ще­ст­ва, на­име­но­ва­ние «неприкасаемые» бы­ло за­ме­не­но на «ха­рид­жа­ны» («де­ти Бо­га»). В 1936 году специальным ука­зом британской ко­ло­ни­аль­ной ад­ми­ни­ст­ра­ции ут­вер­ждён об­щий спи­сок каст, общ­но­стей и пле­мён, в от­но­ше­нии ко­то­рых про­дол­жа­ла со­блю­дать­ся не­при­ка­сае­мость. В до­ку­мен­тах они ста­ли фи­гу­ри­ро­вать как «за­ре­ги­ст­ри­ро­ван­ные кас­ты», под этим же названием они во­шли в индийскую Кон­сти­ту­цию 1950 года. Не­смот­ря на уго­лов­ный за­прет прак­ти­ки не­при­ка­сае­мо­сти и за­кре­п­лён­ные Кон­сти­ту­ци­ей кво­ты на пред­ста­ви­тель­ст­во неприкасаемых на государственной служ­бе, в за­ко­но­дательных ор­га­нах и на по­лу­че­ние мест в ву­зах, пред­ста­ви­те­ли низ­ших каст про­дол­жа­ли под­вер­гать­ся при­тес­не­ни­ям. По­ли­тические объ­е­ди­не­ния низ­ших каст - Рес­пуб­ли­кан­ская пар­тия (с конца 1950-х годов), организация «Пан­те­ры да­ли­тов» (с начала 1970-х годов), Пар­тия боль­шин­ст­ва на­ро­да (1980-е годы) - по­сто­ян­но под­ни­ма­ли во­прос о пре­одо­ле­нии про­дол­жаю­щей­ся дис­кри­ми­на­ции бывших неприкасаемых и за­ме­не на­име­но­ва­ния «ха­рид­жа­ны» на да­ли­ты («уг­не­тён­ные»). В 1990 году пре­мьер-министр Ин­дии С. Чан­д­ра Шек­хар ре­ко­мен­до­вал пра­ви­тель­ст­вам шта­тов и со­юз­ных тер­ри­то­рий от­ка­зать­ся от упо­т­реб­ле­ния тер­ми­на «ха­рид­жа­ны» в по­ли­тической прак­ти­ке и СМИ. В начале XXI века да­ли­ты со­став­ля­ют 16-17% населения Ин­дии , в ря­де ре­гио­нов они по-преж­не­му под­вер­га­ют­ся дис­кри­ми­на­ции.

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