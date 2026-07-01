НЕПРЕРЫВНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

НЕПРЕРЫВНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ - процесс роста образовательного потенциала личности в течение жизни, обеспеченный системой государственных и общественных институтов и соответствующий потребностям личности и общества.

Це­лью непрерывного образования яв­ля­ет­ся ста­нов­ле­ние и раз­ви­тие лич­но­сти как в пе­рио­ды её фи­зического и со­ци­аль­но-пси­хо­ло­гического со­зре­ва­ния, рас­цве­та и ста­би­ли­за­ции жиз­нен­ных сил и спо­соб­но­стей, так и во вре­мя ста­ре­ния ор­га­низ­ма, ко­гда на пер­вый план вы­дви­га­ет­ся за­да­ча ком­пен­са­ции ут­ра­чи­вае­мых функ­ций и воз­мож­но­стей. Функ­цио­ни­ро­ва­ние непрерывного образования обус­лов­ле­но об­щественной по­треб­но­стью в по­сто­ян­ном раз­ви­тии лич­но­сти ка­ж­до­го че­ло­ве­ка. Этим оп­ре­де­ля­ет­ся упо­ря­до­че­ние мно­же­ст­ва об­ра­зо­вательных струк­тур - ос­нов­ных и па­рал­лель­ных, ба­зо­вых и до­пол­нительных, государственных и об­щественных, фор­маль­ных и не­фор­маль­ных. Един­ст­во це­лей непрерывного образования как сис­те­мы и спе­ци­фических за­дач ка­ж­до­го её зве­на ор­га­ни­че­ски со­че­та­ет­ся с ва­риа­тив­но­стью об­ра­зо­ва­ния, мно­го­об­ра­зи­ем ти­пов об­ра­зо­вательных уч­ре­ж­де­ний, пе­да­го­гических тех­но­ло­гий и форм государственного-об­щественного управ­ле­ния.

Непрерывное образование как пе­да­го­гическая сис­те­ма - это сово­куп­ность средств, спо­со­бов, форм при­об­ре­те­ния, уг­луб­ле­ния и рас­ши­ре­ния об­ще­го об­ра­зо­ва­ния, профессиональной ком­пе­тент­но­сти, куль­ту­ры, вос­пи­та­ния гражданской и нравствственной зре­ло­сти. Для го­су­дар­ст­ва непрерывное образование яв­ля­ет­ся ве­ду­щей сфе­рой со­ци­аль­ной по­ли­ти­ки по обес­пе­че­нию бла­го­при­ят­ных ус­ло­вий об­ще­го и профессионального раз­ви­тия лич­но­сти ка­ж­до­го че­ло­ве­ка. Для об­ще­ст­ва в це­лом непрерывное образование яв­ля­ет­ся ме­ха­низ­мом рас­ши­рен­но­го вос­про­из­вод­ст­ва его профессионального и куль­тур­но­го по­тен­циа­ла, ус­ло­ви­ем раз­ви­тия об­щественного про­изводства, ус­ко­ре­ния со­ци­аль­но-эко­но­мического про­грес­са стра­ны. Для ми­ро­во­го со­об­ще­ст­ва непрерывное образование вы­сту­па­ет спо­со­бом со­хра­не­ния, раз­ви­тия и взаи­мо­обо­га­ще­ния национальных куль­тур и об­ще­че­ло­ве­че­ских цен­но­стей, важ­ным фак­то­ром и ус­ло­ви­ем ме­ж­ду­народного со­труд­ни­че­ст­ва в сфе­ре об­ра­зо­ва­ния и ре­ше­ния гло­баль­ных за­дач со­вре­мен­но­сти. В 2000 году на Ев­ропейском сам­ми­те в Лис­са­бо­не при­нят Ме­мо­ран­дум не­пре­рыв­но­го об­ра­зо­ва­ния ЕС, со­глас­но ко­то­ро­му непрерывное образование пе­ре­ста­ёт быть лишь од­ним из ас­пек­тов об­ра­зо­ва­ния и пе­ре­под­го­тов­ки; оно ста­но­вит­ся ос­но­во­по­ла­гаю­щим прин­ци­пом об­ра­зо­вательной сис­те­мы и уча­стия в ней че­ло­ве­ка на про­тя­же­нии все­го не­пре­рыв­но­го про­цес­са его учеб­ной дея­тель­но­сти. В ми­ро­вой тео­рии пе­да­го­ги­ки по­ня­тие «непрерывного образования» вы­ра­жа­ет­ся ря­дом тер­ми­нов, сре­ди ко­то­рых «про­дол­жаю­щее­ся об­ра­зо­ва­ние», «по­жиз­нен­ное уче­ние», «пер­ма­нент­ное об­ра­зо­ва­ние». В ря­де стран дей­ст­ву­ют ре­гио­наль­ные, национальные и ме­ж­ду­народные цен­тры, раз­ра­ба­ты­ваю­щие про­бле­ма­ти­ку и ко­ор­ди­ни­рую­щие про­грам­мы и ин­фор­мационный об­мен по во­про­сам непрерывного образования (пре­имущественно в рус­ле об­ра­зо­ва­ния взрос­лых). С 1973 года дей­ст­ву­ет Ме­ж­ду­народный со­вет по об­ра­зо­ва­нию взрос­лых, из­даю­щий журнал «Convergence»; в 1995 году в Ка­на­де соз­дан ме­ж­ду­народный элек­трон­ный журнал «International Journal of Continuing Education Practice», по­свя­щён­ный прак­ти­ке не­пре­рыв­но­го об­ра­зо­ва­ния.

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