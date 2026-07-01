НЕПРЕРЫВНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
НЕПРЕРЫВНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ - процесс роста образовательного потенциала личности в течение жизни, обеспеченный системой государственных и общественных институтов и соответствующий потребностям личности и общества.
Целью непрерывного образования является становление и развитие личности как в периоды её физического и социально-психологического созревания, расцвета и стабилизации жизненных сил и способностей, так и во время старения организма, когда на первый план выдвигается задача компенсации утрачиваемых функций и возможностей. Функционирование непрерывного образования обусловлено общественной потребностью в постоянном развитии личности каждого человека. Этим определяется упорядочение множества образовательных структур - основных и параллельных, базовых и дополнительных, государственных и общественных, формальных и неформальных. Единство целей непрерывного образования как системы и специфических задач каждого её звена органически сочетается с вариативностью образования, многообразием типов образовательных учреждений, педагогических технологий и форм государственного-общественного управления.
Непрерывное образование как педагогическая система - это совокупность средств, способов, форм приобретения, углубления и расширения общего образования, профессиональной компетентности, культуры, воспитания гражданской и нравствственной зрелости. Для государства непрерывное образование является ведущей сферой социальной политики по обеспечению благоприятных условий общего и профессионального развития личности каждого человека. Для общества в целом непрерывное образование является механизмом расширенного воспроизводства его профессионального и культурного потенциала, условием развития общественного производства, ускорения социально-экономического прогресса страны. Для мирового сообщества непрерывное образование выступает способом сохранения, развития и взаимообогащения национальных культур и общечеловеческих ценностей, важным фактором и условием международного сотрудничества в сфере образования и решения глобальных задач современности. В 2000 году на Европейском саммите в Лиссабоне принят Меморандум непрерывного образования ЕС, согласно которому непрерывное образование перестаёт быть лишь одним из аспектов образования и переподготовки; оно становится основополагающим принципом образовательной системы и участия в ней человека на протяжении всего непрерывного процесса его учебной деятельности. В мировой теории педагогики понятие «непрерывного образования» выражается рядом терминов, среди которых «продолжающееся образование», «пожизненное учение», «перманентное образование». В ряде стран действуют региональные, национальные и международные центры, разрабатывающие проблематику и координирующие программы и информационный обмен по вопросам непрерывного образования (преимущественно в русле образования взрослых). С 1973 года действует Международный совет по образованию взрослых, издающий журнал «Convergence»; в 1995 году в Канаде создан международный электронный журнал «International Journal of Continuing Education Practice», посвящённый практике непрерывного образования.