НЕПРЕОДОЛИМАЯ СИЛА

НЕПРЕОДОЛИМАЯ СИЛА - в гражданском праве чрезвычайное и непредотвратимое при данных условиях обстоятельство.

Под непреодолимой силой по­ни­ма­ет­ся та­кое чрез­вы­чай­ное со­бы­тие, вред­ные по­след­ст­вия ко­то­ро­го не мо­гут быть пре­дот­вра­ще­ны ли­цом, обя­зан­ным это сде­лать - сти­хий­ные бед­ст­вия (зем­ле­тря­се­ния, на­вод­не­ния), об­ще­ст­вен­ные яв­ле­ния (вой­на) и т. п. Бу­ду­чи не­пре­дот­вра­ти­мой, непреодолимая сила об­ла­да­ет тем не ме­нее от­но­си­тель­ным ха­рак­те­ром: со­бы­тие, не­пре­одо­ли­мое в од­них ус­ло­ви­ях, мо­жет стать пре­одо­ли­мым в дру­гих. Как пра­ви­ло, непреодолимая сила не за­ви­сит от во­ли и соз­на­ния лю­дей и рас­смат­ри­ва­ет­ся как об­стоя­тель­ст­во, ос­во­бо­ж­даю­щее от иму­щественной от­вет­ст­вен­но­сти за не­ис­пол­не­ние до­го­во­ра или при­чи­не­ние вре­да, ес­ли имен­но непреодолимая сила - при­чи­на пра­во­на­ру­ше­ния и от­сут­ст­ву­ет ви­на обя­зан­но­го ли­ца. Непреодолимая сила яв­ля­ет­ся так­же ос­но­ва­ни­ем при­ос­та­нов­ле­ния сро­ка те­че­ния ис­ко­вой дав­но­сти.

В за­ру­беж­ных граж­дан­ско-пра­во­вых си­сте­мах ис­поль­зу­ет­ся тер­мин «форс-ма­жор».

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)