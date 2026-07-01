НЕПРЕОДОЛИМАЯ СИЛА
НЕПРЕОДОЛИМАЯ СИЛА - в гражданском праве чрезвычайное и непредотвратимое при данных условиях обстоятельство.
Под непреодолимой силой понимается такое чрезвычайное событие, вредные последствия которого не могут быть предотвращены лицом, обязанным это сделать - стихийные бедствия (землетрясения, наводнения), общественные явления (война) и т. п. Будучи непредотвратимой, непреодолимая сила обладает тем не менее относительным характером: событие, непреодолимое в одних условиях, может стать преодолимым в других. Как правило, непреодолимая сила не зависит от воли и сознания людей и рассматривается как обстоятельство, освобождающее от имущественной ответственности за неисполнение договора или причинение вреда, если именно непреодолимая сила - причина правонарушения и отсутствует вина обязанного лица. Непреодолимая сила является также основанием приостановления срока течения исковой давности.
В зарубежных гражданско-правовых системах используется термин «форс-мажор».