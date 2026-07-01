НЕПРЕМЕННЫЙ СОВЕТ
НЕПРЕМЕННЫЙ СОВЕТ - распространённое в историографии наименование законосовещательного органа при российском императоре Александре I. Существовал наряду с действовавшим тайно Негласным комитетом.
Образован указами Александра I от 26 марта (7 апреля) и 30 марта (11 апреля) 1801 года вместо Совета при Высочайшем дворе. Порядок деятельности непременного совета определялся «Наказом» Александра I от 5(17) апреля 1801 года. Состоял из государственных и военных деятелей, пользовавшихся наибольшим доверием императора, с 1802 года в состав непременного совета также входили все министры по своей должности (за весь период всего 32 челеловека). Предстваителем непременного совета - граф Н.И. Салтыков. Собирался первоначально два раза в неделю, с 1802года - один раз; в 1801, 1805(06) и 1806 годах импеатор Александр I созывал экстраординарные заседания. Непременный совет разбирал дела, поступавшие на его рассмотрение по распоряжению императора и по предложению членов самого непременного совета. Имел право создавать особые комиссии для подготовки реформ. После одобрения большинством членов решения непременного совета поступали на утверждение императора, который мог утвердить мнение как большинства, так и меньшинства членов непременного совета или принять иное решение.
Непременный совет одобрил «Всемилостивейшую грамоту, Российскому народу жалуемую» (не была обнародована; опубликована в книге «Конституционные проекты в России. XVIII - начало XX веков», 2000 год), проекты манифестов Александра I о подтверждении Жалованной грамоты дворянству 1785 года и Жалованной грамоты городам 1785 года, вхождении Картли-Кахетинского царства в состав Российской империи, упразднении Тайной экспедиции, восстановлении орденов Святого Георгия и Святого Владимира (все в 1801 году), положение «О устройстве евреев», подготовленное 1-м Еврейским комитетом (1804 год; см. Еврейские комитеты), и др. Рассматривал отчёты государственного казначея, министра финансов, сенаторов, проводивших ревизии. Обсуждал крестьянский вопрос (запрет продажи крепостных крестьян без земли, проект графа С.П. Румянцева, лёгший в основу Указа о вольных хлебопашцах 1803 года, и пр.), указ Александра I от 12(24) декабря 1801 года о праве купцов, мещан и казённых крестьян покупать ненаселённые земли, а также реформу Сената (1802 год). В связи с проведением министерской реформы 1802 года и созданием Комитета министров (1802 год) стал решать главные образовательные вопросы по поступавшим в непременный совет по повелению императора из Сената по гражданским делам (сложение недоимок, покупка государством недвижимой частной собственности, наследование, усыновление и пр.) и уголовным делам. Преобразован указом императора Александра I от 1(13) января 1810 года в Государственный совет, в который вошли все члены Непременного совета.
Журналы непременного совета опубликовали в издании «Архив Государственного совета» (том 3, 1878 год); протоколы заседаний непременного совета хранятся в РГИА.
В историографии существует также мнение, что непременный совет - это неправомерно употребляемое наименование начального этапа существования Государственного совета (1801-1810 годы).