НЕПРЕМЕННЫЙ СОВЕТ

НЕПРЕМЕННЫЙ СОВЕТ - распространённое в историографии наименование законосовещательного органа при российском императоре Александре I. Существовал наряду с действовавшим тайно Негласным комитетом .

Об­ра­зо­ван ука­за­ми Алек­сан­д­ра I от 26 марта (7 апреля) и 30 марта (11 апреля) 1801 года вме­сто Со­ве­та при Вы­со­чай­шем дво­ре. По­ря­док дея­тель­но­сти непременного совета оп­ре­де­лял­ся «На­ка­зом» Алек­сан­д­ра I от 5(17) апреля 1801 года. Со­сто­ял из государственных и во­енных дея­те­лей, поль­зо­вав­ших­ся наи­боль­шим до­ве­ри­ем им­пе­ра­то­ра, с 1802 года в со­став непременного совета так­же вхо­ди­ли все ми­ни­ст­ры по сво­ей долж­но­сти (за весь пе­ри­од все­го 32 челеловека). Предстваителем непременного совета - граф Н.И. Сал­ты­ков. Со­би­рал­ся пер­во­на­чаль­но два раза в не­де­лю, с 1802года - один раз; в 1801, 1805(06) и 1806 годах импеатор Алек­сандр I со­зы­вал экс­т­ра­ор­ди­нар­ные за­се­да­ния. Непременный совет раз­би­рал де­ла, по­сту­пав­шие на его рас­смот­ре­ние по рас­по­ря­же­нию им­пе­ра­то­ра и по пред­ло­же­нию чле­нов са­мо­го непременного совета. Имел пра­во соз­да­вать осо­бые ко­мис­сии для под­го­тов­ки ре­форм. По­сле одоб­ре­ния боль­шин­ст­вом чле­нов ре­ше­ния непременного совета по­сту­па­ли на ут­вер­жде­ние им­пе­ра­то­ра, ко­то­рый мог ут­вер­дить мне­ние как боль­шин­ст­ва, так и мень­шин­ст­ва чле­нов непременного совета или при­нять иное ре­ше­ние.

Непременный совет одоб­рил «Все­ми­ло­сти­вей­шую гра­мо­ту, Рос­сий­ско­му на­ро­ду жа­луе­мую» (не бы­ла об­на­ро­до­ва­на; опубликована в книге «Кон­сти­ту­ци­он­ные про­ек­ты в Рос­сии. XVIII - на­ча­ло XX веков», 2000 год), про­ек­ты ма­ни­фе­стов Алек­сан­д­ра I о под­твер­жде­нии Жа­ло­ван­ной гра­мо­ты дво­рян­ст­ву 1785 года и Жа­ло­ван­ной гра­мо­ты го­ро­дам 1785 года , вхо­ж­де­нии Карт­ли-Ка­хе­тин­ско­го цар­ст­ва в со­став Российской им­пе­рии, уп­разд­не­нии Тай­ной экс­пе­ди­ции, вос­ста­нов­ле­нии ор­де­нов Святого Ге­ор­гия и Святого Вла­ди­ми­ра (все в 1801 году), по­ло­же­ние «О уст­рой­ст­ве ев­ре­ев», под­го­тов­лен­ное 1-м Ев­рей­ским комитетом (1804 год; см. Ев­рей­ские ко­ми­те­ты ), и др. Рас­смат­ри­вал от­чё­ты государственного ка­зна­чея, министра фи­нан­сов, се­на­то­ров, про­во­див­ших ре­ви­зии. Об­су­ж­дал кре­сть­ян­ский во­прос (за­прет про­да­жи кре­по­ст­ных кре­сть­ян без зем­ли, про­ект графа С.П. Ру­мян­це­ва, лёг­ший в ос­но­ву Ука­за о воль­ных хле­бо­паш­цах 1803 года, и пр.), указ Алек­сан­д­ра I от 12(24) декабря 1801 года о пра­ве куп­цов, ме­щан и ка­зён­ных кре­сть­ян по­ку­пать не­на­се­лён­ные зем­ли, а так­же ре­фор­му Се­на­та (1802 год). В свя­зи с про­ве­де­ни­ем ми­ни­стер­ской ре­фор­мы 1802 года и соз­да­ни­ем Комитета ми­ни­ст­ров (1802 год) стал ре­шать главные образовательные во­про­сы по по­сту­пав­шим в непременный совет по по­ве­ле­нию им­пе­ра­то­ра из Се­на­та по гражданским де­лам (сло­же­ние не­дои­мок, по­куп­ка го­су­дар­ст­вом не­дви­жи­мой ча­ст­ной соб­ст­вен­но­сти, на­сле­до­ва­ние, усы­нов­ле­ние и пр.) и уго­лов­ным де­лам. Пре­об­ра­зо­ван ука­зом императора Алек­сан­д­ра I от 1(13) января 1810 года в Го­су­дар­ст­вен­ный со­вет , в ко­то­рый во­шли все чле­ны Не­пре­мен­но­го со­ве­та.

Жур­на­лы непременного совета опубликовали в издании «Ар­хив Го­су­дар­ст­вен­но­го со­ве­та» (том 3, 1878 год); про­то­ко­лы за­се­да­ний непременного совета хра­нят­ся в РГИА.

В ис­то­рио­гра­фии су­ще­ст­ву­ет так­же мне­ние, что непременный совет - это не­пра­во­мер­но упот­реб­ляе­мое на­име­но­ва­ние на­чаль­но­го эта­па су­ще­ст­во­ва­ния Государственного со­ве­та (1801-1810 годы).

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