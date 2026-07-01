НЕПОРОЖНИЙ Пётр Степанович

НЕПОРОЖНИЙ Пётр Степанович - Советский государственный деятель, гидротехник-строитель, член-корреспондент АН СССР (1979 год; РАН с 1991 года).

Окон­чил Ле­нинградский институт ин­же­не­ров вод­но­го транс­пор­та (1933 год, ны­не Санкт-Пе­тербургский государственный университетт вод­ных ком­му­ни­ка­ций), уче­ник Г.О. Граф­тио. Стар­ший инженер Ле­нинградского ин­сти­тута Гид­ро­энер­го­про­ект (1935-1936 годы), начальник тех­нического от­де­ла ди­рек­ции строи­тель­ст­ва Чир­чик­ских ГЭС (1936-1937 годы), начальник про­из­вод­ст­вен­но-рас­по­ря­дительного от­де­ла Главного уп­рав­ле­ния строи­тель­ст­ва ги­дро­элек­тро­стан­ций Нар­ко­ма­та тя­жё­лой промышлености (1937-1940 годы), главный инженер Эн­со­гэс­строя (1940 год; 1944-1946 годы), главный инженер Сред­не­ази­ат­ско­го от­де­ле­ния Ги­дро­энер­го­про­ек­та Нар­ко­ма­та элек­тро­стан­ций СССР (1941-1944 годы). Главный ин­же­нер тре­ста «Свирь­ст­рой» (1946-1953 годы; уча­ст­во­вал в строи­тель­ст­ве кас­ка­да Свир­ских ГЭС) и Днеп­ро­ст­роя (1953-1954 годы; один из ру­ко­во­ди­те­лей строи­тель­ст­ва Ка­хов­ской ГЭС, с 2000 года име­ни П.С. Непорожнего). Заместитель председателя СМ (1954-1957 годы), председатель Гос­строя (1956-1957 годы), заместитль председателя Гос­пла­на (1957-1959 годы) Украинской ССР. 1-й заместитель министра строи­тель­ст­ва элек­тро­стан­ций СССР (1959-1962 годы). Минист энер­ге­ти­ки и элек­три­фи­ка­ции СССР (1962-1963; 1965-1985 годы; в 1963-1965 году председатель Государственного про­из­вод­ст­вен­но­го комитета по энер­ге­ти­ке и элек­три­фи­ка­ции СССР - ми­нистр СССР). Член ЦК КПСС (1971-1986 годы; с 1966 года кандидат).

Под руководительством П.С. Непорожнего раз­ра­бо­тан план соз­да­ния Еди­ной энер­ге­тической сис­те­мы СССР, со­ору­же­ны сис­те­мо­об­ра­зую­щие ли­нии элек­тро­пе­ре­да­чи с на­пря­же­ни­ем 500 и 750 кВ. Спо­соб­ст­во­вал строи­тель­ст­ву и вво­ду в экс­плуа­та­цию те­п­ло­вых элек­тро­стан­ций с бло­ка­ми 200, 300, 500, 800, 1200 тыс. кВт: Ко­на­ков­ской (1969 год), Ирик­лин­ской, Ла­ды­жин­ской (обе в 1970 году), Три­поль­ской (1972 год), Ко­ст­ром­ской (1980 год) и других; гид­ро­элек­тро­стан­ций - Брат­ской (1967 год; Ле­нин­ская пр., 1968 год), Крас­но­яр­ской (1971 год), Сая­но-Шу­шен­ской (1-й аг­ре­гат пу­щен в 1978 году; с 2002 года ГЭС но­сит имя П.С. Непорожнего), Ниж­не­кам­ской (1-й аг­ре­гат в 1979 году), Ну­рек­ской (1979 год) и других; атом­ных элек­тро­стан­ций: Но­во­во­ро­неж­ской (1964 год), Коль­ской (1973 год), Кур­ской (1976год), Ро­вен­ской (1980 год), Смо­лен­ской (1982 год), За­по­рож­ской (1984 год) и других.

В 1962-1985 годах, в го­ды ру­ко­во­дства П.С. Непорожнего элек­тро­энер­ге­тической от­рас­лью, ге­не­ри­рую­щая мощ­ность элек­тро­стан­ций СССР вы­рос­ла с 82 млн. кВт до 315 млн. кВт. По ини­циа­ти­ве П.С. Непорожнего ши­ро­кое рас­про­стра­не­ние по­лу­чи­ли сис­те­мы цен­тра­ли­зованного те­п­ло­обес­пе­че­ния го­ро­дов.

Ав­тор свыше 200 на­учных тру­дов. На­гра­ж­дён 4 ор­де­на­ми Ле­ни­на . Па­мят­ник-бюст П.С. Непорожнего ус­та­нов­лен в городе Яго­тин Ки­ев­ской области (2002 год).