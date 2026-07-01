НЕПОРОЖНИЙ Пётр Степанович
НЕПОРОЖНИЙ Пётр Степанович - Советский государственный деятель, гидротехник-строитель, член-корреспондент АН СССР (1979 год; РАН с 1991 года).
Окончил Ленинградский институт инженеров водного транспорта (1933 год, ныне Санкт-Петербургский государственный университетт водных коммуникаций), ученик Г.О. Графтио. Старший инженер Ленинградского института Гидроэнергопроект (1935-1936 годы), начальник технического отдела дирекции строительства Чирчикских ГЭС (1936-1937 годы), начальник производственно-распорядительного отдела Главного управления строительства гидроэлектростанций Наркомата тяжёлой промышлености (1937-1940 годы), главный инженер Энсогэсстроя (1940 год; 1944-1946 годы), главный инженер Среднеазиатского отделения Гидроэнергопроекта Наркомата электростанций СССР (1941-1944 годы). Главный инженер треста «Свирьстрой» (1946-1953 годы; участвовал в строительстве каскада Свирских ГЭС) и Днепростроя (1953-1954 годы; один из руководителей строительства Каховской ГЭС, с 2000 года имени П.С. Непорожнего). Заместитель председателя СМ (1954-1957 годы), председатель Госстроя (1956-1957 годы), заместитль председателя Госплана (1957-1959 годы) Украинской ССР. 1-й заместитель министра строительства электростанций СССР (1959-1962 годы). Минист энергетики и электрификации СССР (1962-1963; 1965-1985 годы; в 1963-1965 году председатель Государственного производственного комитета по энергетике и электрификации СССР - министр СССР). Член ЦК КПСС (1971-1986 годы; с 1966 года кандидат).
Под руководительством П.С. Непорожнего разработан план создания Единой энергетической системы СССР, сооружены системообразующие линии электропередачи с напряжением 500 и 750 кВ. Способствовал строительству и вводу в эксплуатацию тепловых электростанций с блоками 200, 300, 500, 800, 1200 тыс. кВт: Конаковской (1969 год), Ириклинской, Ладыжинской (обе в 1970 году), Трипольской (1972 год), Костромской (1980 год) и других; гидроэлектростанций - Братской (1967 год; Ленинская пр., 1968 год), Красноярской (1971 год), Саяно-Шушенской (1-й агрегат пущен в 1978 году; с 2002 года ГЭС носит имя П.С. Непорожнего), Нижнекамской (1-й агрегат в 1979 году), Нурекской (1979 год) и других; атомных электростанций: Нововоронежской (1964 год), Кольской (1973 год), Курской (1976год), Ровенской (1980 год), Смоленской (1982 год), Запорожской (1984 год) и других.
В 1962-1985 годах, в годы руководства П.С. Непорожнего электроэнергетической отраслью, генерирующая мощность электростанций СССР выросла с 82 млн. кВт до 315 млн. кВт. По инициативе П.С. Непорожнего широкое распространение получили системы централизованного теплообеспечения городов.
Автор свыше 200 научных трудов. Награждён 4 орденами Ленина. Памятник-бюст П.С. Непорожнего установлен в городе Яготин Киевской области (2002 год).