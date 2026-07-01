НЕПОЛНАЯ СРЕДНЯЯ ШКОЛА
НЕПОЛНАЯ СРЕДНЯЯ ШКОЛА - тип общеобразовательного учебного заведения, промежуточное звено между начальной и полной средней школой.
В дореволюц. России к неполной средней школе причислялись прогимназии и высшие начальные училища. В РСФСР по «Положению об единой трудовой школе» (1918 год) к неполной средней школе относились 6-й и 7-й годы обучения в школе 2-й ступени; затем 7-летняя школа. Официальное наименование «Неполная средняя школа» введено Постановлением СНК СССР и ЦК ВКП(б) «О структуре начальной и средней школы» (1934 год). С 1958 года по Закону «Об укреплении связи школы с жизнью» неполная средняя школа стала 8-летней; с 1984 года в соответствии с новой структурой общеобразовательной школы - 9-летней. Законом РФ об образовании (1992 год) неполная средняя школа отнесена к учреждениям основного общего образования. Обучение в ней (сроком 9 лет) признано обязательным, учебный курс обеспечивает учащимся базовое образование.