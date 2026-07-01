НЕПОЛНАЯ СРЕДНЯЯ ШКОЛА

НЕПОЛНАЯ СРЕДНЯЯ ШКОЛА - тип общеобразовательного учебного заведения, промежуточное звено между начальной и полной средней школой.

В до­ре­во­люц. Рос­сии к неполной средней школе при­чис­ля­лись про­гим­на­зии и выс­шие на­чаль­ные учи­ли­ща. В РСФСР по «По­ло­же­нию об еди­ной тру­до­вой шко­ле» (1918 год) к неполной средней школе от­но­си­лись 6-й и 7-й го­ды обу­че­ния в шко­ле 2-й сту­пе­ни; за­тем 7-лет­няя шко­ла. Официальное на­име­но­ва­ние «Неполная средняя школа» вве­де­но По­ста­нов­ле­ни­ем СНК СССР и ЦК ВКП(б) «О струк­ту­ре на­чаль­ной и сред­ней шко­лы» (1934 год). С 1958 года по За­ко­ну «Об ук­ре­п­ле­нии свя­зи шко­лы с жиз­нью» неполная средняя школа ста­ла 8-лет­ней; с 1984 года в со­от­вет­ст­вии с но­вой струк­ту­рой об­ще­об­ра­зо­вательной шко­лы - 9-лет­ней. За­ко­ном РФ об об­ра­зо­ва­нии (1992 год) неполная средняя школа от­не­се­на к уч­ре­ж­де­ни­ям ос­нов­но­го об­ще­го об­ра­зо­ва­ния. Обу­че­ние в ней (сро­ком 9 лет) при­зна­но обя­за­тель­ным, учеб­ный курс обес­пе­чи­ва­ет уча­щим­ся ба­зо­вое об­ра­зо­ва­ние.

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