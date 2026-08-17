НЕПОБЕДИМАЯ АРМАДА (исп. La armada invencible)

(исп. «La armada invencible») – военный флот, созданный Испанией в 1586 – 1588 гг. для вторжения в Англию. Непобедимая армада, собранная в ходе англо-испанской войны 1587 – 1604 гг., включала в себя 128 судов, около 2400 орудий, более 8 тысяч матросов и 19 тысяч солдат, кроме того, в состав армады входило свыше 2 тысяч гребцов-рабов. Командующим Испанской армадой был Алонсо Перес де Гусман, герцог Медина-Сидоньи. Армада разделялась на 6 эскадр. Испанский флот состоял из кораблей, предназначенных в основном для ведения абордажного боя и плохо оборудованных артиллерией, суда были тяжелы в управлении и обладали высокими бортами.

Предыстория похода непобедимой армады касается таких значительных событий европейской истории как Реформация , Контрреформация , Нидерландская революция . После утверждения в Туманном Альбионе реформированной церкви религиозное и политическое противостояние Англии и Испании достигло апогея. К тому же, к XVI в. испанский флот, начал постепенно терять свою лидирующую позицию на морях, а английские мореплаватели наоборот начали усиливаться. Несмотря на очевидные противоречия в политике двух государства, а также конкуренцию во многих сферах Испания и Англия не торопились с разрывом дипломатических отношений. В 1554 г. наследник испанского престола Филиппа взял в жены королеву Англии Марию Тюдор . Конфликт развивался медленно, однако череда факторов привела к состоянию войны и походу армады. Отношения между Англией и Испанией все больше накалились после того, как английская королева Елизавета I поддержала восставших в испанских Нидерландах протестантов. Кроме того, религиозный разлад между двумя государствами стал непреодолимым после казни Елизаветой I католички Марии Стюарт в 1588 г.

Главнейшей задачей Филиппа II в конфликте с Англией была не только защита католической церкви, но и восстановление испанского экономического могущества и господства на море. После создания Непобедимой армады предполагалось подойти к Ла-Маншу, объединиться с армией герцога Пармского, находившегося во Фландрии, и вторгнуться в Англию. Испанцы рассчитывали на помощь англичан-католиков, которые должны были выступить против протестантского господства.

28 мая 1588 г. Непобедимая армада вышла из Лиссабона. Начало похода было омрачено попаданием флота в шторм, после которого испанский корабли вынуждены были задержаться на ремонт в Ла-Корунье. Трудности на пути к Англии не уменьшали решимости испанского монарха. Реакция Англии не заставила себя долго ждать. По всей стране собирались ополчения, формировался обновленный флот. В результате англичанам удалось выставить флот куда более мощный, чем Непобедимая армада. Английские суда отличались большей маневренностью и были лучше оснащены артиллерией, их количество достигало 197 с 6500 орудиями. Первое столкновение произошло 31 июля. В начале августа в Ла-Манше велись оживленные перестрелки между флотами. Несмотря на непосредственную угрозу со стороны английских кораблей, герцог Мединский продолжал вести армаду на соединение с пехотой во Фландрии. Англичане не переставали застегать испанский флот в врасплох. При Кале англичанам удалось направить к Армаде восемь подожжённых судов с горючими материалами и взрывчаткой. В битве у Гравелина стало окончательно ясно, что английский флот превосходит Испанскую армаду в военно-морском искусстве. Английские суда обстреливали испанские с минимального расстояния и не давали противнику начать атаку. После Гравелинского сражения погодные условия больше не позволяли противникам вновь вступить в схватку. Кампания была завершена, армада отступила к Испании (обогнув Шотландию и Ирландию), непреследуемая английскими кораблями. Больший ущерб, чем противник, армаде нанесла стихия. У берегов Шотландии в сентябре 1588 г. испанцев настиг страшный шторм, в результате которого множество кораблей разбилось о скалы и пропало без вести. Испании достигли всего около 60 судов и 10 тысяч человек. Кроме того, в снабжении Непобедимой армады наблюдались существенные проблемы, не хватало запасов, тысячи матросов голодали и умирали от эпидемий.

Неудача Непобедимой армады побудила испанцев обратить внимание на новейшие достижения кораблестроения и строить более легкие и маневренные суда. Несмотря на тяжелые потери, до окончательного краха испанского колониального и морского могущества было еще далеко. Однако стремление к возрождению в Англии католичества навсегда осталось нереализованным.

Иллюстрация:

Английские корабли и Непобедимая Армада. Август 1588 г.

Автор статьи: Медведь А.О.