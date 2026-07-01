НЕПЛЮЕВ Николай Николаевич
НЕПЛЮЕВ Николай Николаевич - российский общественный деятель, религиозный мыслитель и публицист.
Дворянин. Крупный землевладелец. Окончил юридический факультет Санкт-Петербургского университета (1874 год). Советник российского посольства при Баварском королевском дворе в Мюнхене (1875-1877 годы). Вольнослушатель Петровской земледельческой и лесной академии в Москве (1878-1880 годы). В 1880 году вернулся в родовое имение в местечке Янполь, где открыл сиротский приют. Призывал помещиков заняться культурным переустройством и просвещением деревни («Историческое призвание русского помещика», 1880 год; «Хлеб насущный», 1883 год; и другие). Основал низшие сельско-хозяйственные школы - 5-летнюю мужскую на хуторе Воздвиженский (1885 год, 75 учеников к 1900 году) и 4-летнюю женскую на хуторе Преображенский (1891 год, 77 учениц к 1900 году), разработал для них программу христианского воспитания и профессионального обучения, в которой значительное место отводилось интеллектуальному и эстетическому развитию (обе школы получали ежегодные субсидии Министерств государственых имуществ).
Н.Н. Неплюев - один из лидеров и идеологов коммунитарного движения в России. В 1889 году Н.Н. Неплюев с группой выпускников мужской школы организовал сельско-хозяйственную общину - Православное трудовое братство (получило название Воздвиженского, затем Крестовоздвиженского, устав утверждён в 1893 году), передал ему в аренду, позднее в собственность землю в Воздвиженском площадью 5,8 тыс. гектар. Основой общинной жизни, идеалом её религиозно-нравственного уклада стали евангельские этического начала - деятельная христианская вера, братское единение людей, взаимная помощь, а также совместный сознательный труд ради общей пользы. Братство пополнялось в основном выпускниками созданных Н.Н. Неплюевым школ, вступление и выход из него были добровольными, новые члены проходили конкурс кандидатов и должны были выдержать испытательный срок. Общину возглавляла выборная дума (Н.Н. Неплюев избран её пожизненным председателем), производстводственными делами братства управляли избранные думой хозяйственный совет и правление. Все члены братства объединялись по профессиональному принципу в артели, или «братские семьи» (11 к 1900 году: земледельцев, животноводов, садоводов, пчеловодов, учителей и других), которые жили в отдельных домах-общежитиях (семейным парам отводились отдельные комнаты). Старшину артели назначала дума. В братстве регулярно проводились общие деловые собрания, религиозные и светские торжества, духовные чтения, литературно-музыкальные вечера. Члены общины пользовались равными правами, больные и нетрудоспособные содержались братством, большая часть доходов и имущества были коллективной собственностью. Со временем под руководительством Н.Н. Неплюева члены братства создали многоотраслевое образцовое хозяйство, которое включало сахарный, кирпичный и винокуренный заводы, сыроварное, маслобойное, деревообрабатывающее производства и другие. К деятельности братства проявляли интерес Л.Н. Толстой (с ним Н.Н. Неплюев был лично знаком и переписывался), В.С. Соловьёв, П.А. Флоренский, протоиерей Иоанн Кронштадтский, ряд иностранных учёных и международных организаций. В братстве состояло свыше 150 человек в 1900 году, 195 человек в 1905 году, около 500 человек к 1908 году (включая учеников братских сельско-хозяйственных школ), оно являлось крупнейшей коммунитарной организацией в Российской империи.
Н.Н. Неплюев надеялся, что по примеру Крестовоздвиженского трудового братства подобные религиозно-трудовые объединения возникнут по всей России и во всех сферах деятельности. В результате это могло бы, полагал он, привести к мирному преобразованию общества на основе социальной солидарности и православных духовных ценностей. Будучи сторонником церковного обновления, в ряде статей и выступлений Н.Н. Неплюев подверг критике современную ему богословскую литературу и церковное управление; он предлагал предоставить церковным приходам статус юридического лица, восстановить выборность священников, принцип соборности, обеспечить белому духовенству и мирянам возможность более широкого участия в управлении Церковью, вести богослужение не на церковнославянском, а на современном русском языке и другое. Один из инициаторов созыва, автор программы, воззвания и устава Конгресса единого человечества (цель - религиозная, филосовская, национальная и политическая терпимость), который состоялся в рамках Всемирной выставки в Париже 1900 года. Член Глуховского уездного комитета Особого совещания о нуждах сельско-хозяйственной промышленности (1902-1905 годы). В период Революции 1905-1907 годов Н.Н. Неплюев выступил с инициативой учреждения религиозной организации «Всероссийское братство» и светского объединения «Партия мирного прогресса», однако эти замыслы не были реализованы.
После кончины Н.Н. Неплюев руководство братством перешло к его сестре М.Н. Уманец. Во время 1-й мировой войны братство участвовало в оказании помощи армии, в 1915 году принято в Российскоее общество Красного Креста. После Октябрьской революции 1917 года преобразовано в Первую украинскую советскую коммуну (1919 год), затем в сельско-хозяйственный артель (1923 год) и колхоз (1924 год), после чего его руководители подверглись репрессиям, а в 1929 году бывшее братство было распущено. В 2001 году в селе Воздвиженское создан музей «Трудовое братство Н.Н. Неплюева».