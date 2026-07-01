НЕПЛЮЕВ Николай Николаевич

НЕПЛЮЕВ Николай Николаевич - российский общественный деятель, религиозный мыслитель и публицист.

Дво­ря­нин . Круп­ный зем­ле­вла­де­лец. Окон­чил юри­дический фа­культет Санкт-Пе­тербургского университета (1874 год). Со­вет­ник российского по­соль­ст­ва при Ба­вар­ском ко­ро­лев­ском дво­ре в Мюн­хе­не (1875-1877 годы). Воль­но­слу­ша­тель Пет­ров­ской зем­ле­дельческой и лес­ной ака­де­мии в Мо­ск­ве (1878-1880 годы). В 1880 году вер­нул­ся в ро­до­вое име­ние в местечке Ян­поль, где от­крыл си­рот­ский при­ют. При­зы­вал по­ме­щи­ков за­нять­ся куль­тур­ным пе­ре­уст­рой­ст­вом и про­све­ще­ни­ем де­рев­ни («Ис­то­ри­че­ское при­зва­ние рус­ско­го по­ме­щи­ка», 1880 год; «Хлеб на­сущ­ный», 1883 год; и другие). Ос­но­вал низ­шие сельско-хозяйственные шко­лы - 5-лет­нюю муж­скую на ху­то­ре Воз­дви­жен­ский (1885 год, 75 уче­ни­ков к 1900 году) и 4-лет­нюю жен­скую на ху­то­ре Пре­об­ра­жен­ский (1891 год, 77 уче­ниц к 1900 году), раз­ра­бо­тал для них про­грам­му хри­сти­ан­ско­го вос­пи­та­ния и профессионального обу­че­ния, в ко­то­рой зна­чительное ме­сто от­во­ди­лось ин­тел­лек­ту­аль­но­му и эс­те­тическому раз­ви­тию (обе шко­лы по­лу­ча­ли еже­год­ные суб­си­дии Министерств государственых иму­ществ).

Н.Н. Неплюев - один из ли­де­ров и идео­ло­гов ком­му­ни­тар­но­го дви­же­ния в Рос­сии. В 1889 году Н.Н. Неплюев с груп­пой вы­пу­ск­ни­ков муж­ской шко­лы ор­га­ни­зо­вал сельско-хозяйственную об­щи­ну - Пра­во­слав­ное тру­до­вое брат­ст­во (по­лу­чи­ло название Воз­дви­жен­ско­го, за­тем Кре­сто­воз­дви­жен­ско­го, ус­тав ут­вер­ждён в 1893 году), пе­ре­дал ему в арен­ду, позд­нее в соб­ствен­ность зем­лю в Воз­дви­жен­ском площадью 5,8 тыс. гектар. Ос­но­вой об­щин­ной жиз­ни, идеа­лом её ре­лигиозно-нравственного ук­ла­да ста­ли еван­гель­ские этического на­ча­ла - дея­тель­ная хри­сти­ан­ская ве­ра, брат­ское еди­не­ние лю­дей, вза­им­ная по­мощь, а так­же со­вме­ст­ный соз­на­тель­ный труд ра­ди об­щей поль­зы. Брат­ст­во по­пол­ня­лось в основном вы­пу­ск­ни­ка­ми соз­дан­ных Н.Н. Неплюевым школ, всту­п­ле­ние и вы­ход из не­го бы­ли доб­ро­воль­ны­ми, но­вые чле­ны про­хо­ди­ли кон­курс кан­ди­да­тов и долж­ны бы­ли вы­дер­жать ис­пы­тательный срок. Об­щи­ну воз­глав­ля­ла вы­бор­ная ду­ма (Н.Н. Неплюев из­бран её по­жиз­нен­ным пред­се­да­те­лем), про­из­водстводственными де­ла­ми брат­ст­ва управ­ля­ли из­бран­ные ду­мой хо­зяйственный со­вет и прав­ле­ние. Все чле­ны брат­ст­ва объ­е­ди­ня­лись по профессиональному прин­ци­пу в ар­те­ли, или «брат­ские се­мьи» (11 к 1900 году: зем­ле­дель­цев, жи­вот­но­во­дов, са­до­во­дов, пче­ло­во­дов, учи­те­лей и других), ко­то­рые жи­ли в отдельных до­мах-об­ще­жи­ти­ях (се­мей­ным па­рам от­во­ди­лись отдельные ком­на­ты). Стар­ши­ну ар­те­ли на­зна­ча­ла ду­ма. В брат­ст­ве ре­гу­ляр­но про­во­ди­лись об­щие де­ло­вые со­б­ра­ния, ре­лигиозные и свет­ские тор­же­ст­ва, ду­хов­ные чте­ния, литературно-музыкальные ве­че­ра. Чле­ны об­щи­ны поль­зо­ва­лись рав­ны­ми пра­ва­ми, боль­ные и не­тру­до­спо­соб­ные со­дер­жа­лись брат­ст­вом, большая часть до­хо­дов и иму­ще­ст­ва бы­ли кол­лек­тив­ной соб­ст­вен­но­стью. Со вре­ме­нем под руководительством Н.Н. Неплюева чле­ны брат­ст­ва соз­да­ли мно­го­от­рас­ле­вое об­раз­цо­вое хо­зяй­ст­во, ко­то­рое вклю­ча­ло са­хар­ный, кир­пич­ный и ви­но­ку­рен­ный за­во­ды, сы­ро­вар­ное, мас­ло­бой­ное, де­ре­во­об­ра­ба­ты­ваю­щее про­изводства и другие. К дея­тель­но­сти брат­ст­ва про­яв­ля­ли ин­те­рес Л.Н. Тол­стой (с ним Н.Н. Неплюев был лич­но зна­ком и пе­ре­пи­сы­вал­ся), В.С. Со­ловь­ёв, П.А. Фло­рен­ский, про­то­иерей Ио­анн Крон­штадт­ский, ряд иностранных учёных и ме­ж­ду­народных ор­га­ни­за­ций. В брат­ст­ве со­стоя­ло свыше 150 человек в 1900 году, 195 человек в 1905 году, около 500 человек к 1908 году (вклю­чая уче­ни­ков брат­ских сельско-хозяйственных школ), оно яв­ля­лось круп­ней­шей ком­му­ни­тар­ной ор­га­ни­за­ци­ей в Российской им­пе­рии.

Н.Н. Неплюев на­де­ял­ся, что по при­ме­ру Кре­сто­воз­дви­жен­ско­го тру­до­во­го брат­ст­ва по­доб­ные ре­ли­ги­оз­но-тру­до­вые объ­е­ди­не­ния воз­ник­нут по всей Рос­сии и во всех сфе­рах дея­тель­но­сти. В ре­зуль­та­те это мог­ло бы, по­ла­гал он, при­вес­ти к мир­но­му пре­об­ра­зо­ва­нию об­ще­ст­ва на ос­но­ве со­ци­аль­ной со­ли­дар­но­сти и пра­во­слав­ных ду­хов­ных цен­но­стей. Бу­ду­чи сто­рон­ни­ком цер­ков­но­го об­нов­ле­ния, в ря­де ста­тей и вы­сту­п­ле­ний Н.Н. Неплюев под­верг кри­ти­ке современную ему бо­го­слов­скую литературу и цер­ков­ное управ­ле­ние; он пред­ла­гал пре­дос­та­вить цер­ков­ным при­хо­дам ста­тус юри­дического ли­ца, вос­ста­но­вить вы­бор­ность свя­щен­ни­ков, прин­цип со­бор­но­сти, обес­пе­чить бе­ло­му ду­хо­вен­ст­ву и ми­ря­нам воз­мож­ность бо­лее ши­ро­ко­го уча­стия в управ­ле­нии Цер­ко­вью, вес­ти бо­го­слу­же­ние не на цер­ков­но­сла­вян­ском, а на современном русском язы­ке и другое. Один из ини­циа­то­ров со­зы­ва, ав­тор про­грам­мы, воз­зва­ния и ус­та­ва Кон­грес­са еди­но­го че­ло­ве­че­ст­ва (цель - ре­лигиозная, фи­лосовская, национальная и по­ли­тическая тер­пи­мость), ко­то­рый со­сто­ял­ся в рам­ках Все­мир­ной вы­став­ки в Па­ри­же 1900 года. Член Глу­хов­ско­го уезд­но­го комитета Осо­бо­го со­ве­ща­ния о ну­ж­дах сельско-хозяйственной промышленности (1902-1905 годы). В пе­ри­од Ре­во­лю­ции 1905-1907 годов Н.Н. Неплюев вы­сту­пил с ини­циа­ти­вой уч­ре­ж­де­ния ре­лигиозной организации «Все­рос­сий­ское брат­ст­во» и свет­ско­го объ­е­ди­не­ния «Пар­тия мир­но­го про­грес­са», од­на­ко эти за­мыс­лы не бы­ли реа­ли­зо­ва­ны.

По­сле кон­чи­ны Н.Н. Неплюев ру­ко­во­дство брат­ст­вом пе­ре­шло к его се­ст­ре М.Н. Ума­нец. Во вре­мя 1-й ми­ро­вой вой­ны брат­ст­во уча­ст­во­ва­ло в ока­за­нии по­мо­щи ар­мии, в 1915 году при­ня­то в Российскоее общество Крас­но­го Кре­ста. По­сле Октябрьской ре­во­лю­ции 1917 года пре­об­ра­зо­ва­но в Пер­вую украинскую советскую ком­му­ну (1919 год), за­тем в сельско-хозяйственный ар­тель (1923 год) и кол­хоз (1924 год), по­сле че­го его ру­ко­во­ди­те­ли под­верг­лись ре­прес­си­ям, а в 1929 году бывшее брат­ст­во бы­ло рас­пу­ще­но. В 2001 году в селе Воз­дви­жен­ское соз­дан му­зей «Тру­до­вое брат­ст­во Н.Н. Не­плюе­ва».