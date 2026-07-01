НЕПЛЮЕВ Иван Иванович

НЕПЛЮЕВ Иван Иванович - Российский государственный деятель, дипломат, мемуарист, действительный тайный советник (1751 год). Дво­ря­нин.

Шу­рин Н.И. Па­ни­на (с 1741 года) и пра­дед М.С. Лу­ни­на . Учил­ся в Нов­го­род­ской ма­те­ма­тической и Нарв­ской на­ви­гац­кой шко­лах (1715 год), Морской ака­де­мии в Санкт-Пе­тер­бур­ге (1715-1716 годы) и в Ко­ро­лев­ской морской ака­де­мии в испанском городе Ка­дикс (1719 год). Ов­ла­дел итальянским, турецким, французским язы­ка­ми. Слу­жил на га­лер­ном фло­те Ве­не­ци­ан­ской рес­пуб­ли­ки (1717-1719 годы), на её сто­ро­не уча­ст­во­вал в ту­рец­ко-ве­не­ци­ан­ской вой­не 1714-1718 годов. Смот­ри­тель и ко­ман­дир над строя­щи­ми­ся морскими су­да­ми (Санкт-Пе­тер­бург, 1720-1721 годы; на­зна­чен Пет­ром I по­сле сда­чи ему эк­за­ме­на). Российский ре­зи­дент в Кон­стан­ти­но­по­ле (1721-1734(35) годы), от­крыл при российской мис­сии шко­лу для обу­че­ния пе­ре­во­дчи­ков, уча­ст­во­вал в под­го­тов­ке Кон­стан­ти­но­поль­ско­го до­го­во­ра 1724 года с Ос­ман­ской им­пе­ри­ей и под­пи­сал его с российской сто­ро­ны. Ор­га­ни­зо­вал раз­ве­ды­вательную и контр­раз­ве­ды­вательную аген­тур­ную сеть в Тур­ции, Ре­чи По­спо­ли­той, Шве­ции и других го­су­дар­ст­вах. Член Кол­ле­гии иностранных дел (1736-1742 годы). Поль­зо­вал­ся по­кро­ви­тель­ст­вом графа А.И. Ос­тер­ма­на. Во вре­мя русско-турецкой вой­ны 1735-1739 годов чрез­вы­чай­ный по­сол и пол­но­моч­ный министр на Не­ми­ров­ском кон­грес­се 1737 года (совместно с ба­ро­нами П.П. Ша­фи­ро­вым и А.П. Во­лын­ским), за­тем ос­тав­лен в Кие­ве для сбо­ра различных све­де­ний, в ча­ст­но­сти о пе­ре­дви­же­ни­ях турецких войск. Вёл сек­рет­ную пе­ре­пис­ку с генералом-фельдмаршалом графом Х.А. фон Ми­ни­хом, генералом-фельдмаршалом П.П. Лас­си, генералом-лейтенантом А.И. Ру­мян­це­вым и другими. Член Ге­не­раль­но­го су­да над князем Д.М. Го­ли­цы­ным (1737 год), осо­бой ко­мис­сии по де­лу Во­лын­ско­го (1740 год; совместно с генералом-ан­ше­фом А.И. Уша­ко­вым вёл до­про­сы, под­го­то­вил об­ви­нительный при­го­вор). Ко­мис­сар (совместно с генералом-лейтенантом князем В.А. Реп­ни­ным) раз­гра­ни­чительной ко­мис­сии, за­ни­мав­шей­ся ус­та­нов­ле­ни­ем российско-турецкой гра­ни­цы в со­от­вет­ст­вии с Бел­град­ским ми­ром 1739 года (1740 года). Гу­бер­на­тор Ки­ев­ской губернии (1740-1741 годы), главный ко­ман­дир над «всею Ма­ло­рос­си­ею» (1741 год). По­пал в опа­лу по­сле вос­ше­ст­вия на российский пре­стол императрицы Ели­за­ве­ты Пет­ров­ны и аре­ста Ос­тер­ма­на, сам при­был в Санкт-Пе­тер­бург для уча­стия в рас­смот­ре­нии сво­его де­ла; в начале 1742 года об­ви­не­ния с И.И. Неплюева сня­ты.

Ко­ман­дир Орен­бург­ской ко­мис­сии (1742-1744 годы), ко­то­рая по про­ек­ту И.И. Неплюева пре­об­ра­зо­ва­на в Орен­бург­скую гу­бер­нию (1744 год), её пер­вый гу­бер­на­тор (1744-1758 годы). Про­дол­жил на­ча­тое в 1730-е годы Орен­бург­ской экс­пе­ди­ци­ей воз­ве­де­ние 5 ук­ре­п­лён­ных ли­ний (Верх­не- и Ниж­не­яиц­кой, Сак­мар­ской, Са­мар­ской, Уй­ской) для за­щи­ты от на­бе­гов кир­гиз-кай­са­ков (ка­за­хов). Один из ос­но­ва­те­лей города Орен­бург, воз­гла­вил ра­бо­ты по его бла­го­ус­т­рой­ст­ву. За­ло­жил кре­по­сти Маг­нит­ная (ны­не город Маг­ни­то­горск), Тро­иц­кая (ны­не город Тро­ицк Че­ля­бин­ской область) (обе 1743 года), Илец­кая За­щи­та (ны­не город Соль-Илецк) (1754 год) и других. Пред­ло­жил сде­лать Че­ля­бин­скую кре­пость (с 1787 года город Че­ля­бинск) цент­ром Исет­ской провинции (про­ект одоб­рен Се­на­том в 1743 году). Ини­циа­тор фор­ми­ро­ва­ния Орен­бург­ско­го не­ре­гу­ляр­но­го кор­пу­са (с 1755 года Орен­бург­ское ка­за­чье вой­ско), ре­ор­га­ни­за­ции управ­ле­ния Яиц­ко­го ка­зачь­е­го вой­ска (с 1775 года Ураль­ское ка­за­чье вой­ско) (1748 год). Ор­га­ни­зо­вал строи­тель­ст­во 15 ме­де­пла­виль­ных и 13 же­ле­зо­де­ла­тель­ных за­во­дов, раз­ра­бот­ку Илец­ких со­ля­ных ко­пей близ кре­по­сти Илец­кая За­щи­та. Ру­ко­во­дил по­дав­ле­ни­ем вы­сту­п­ле­ний теп­тя­ро-бо­быль­ско­го на­се­ле­ния Баш­ки­рии, не­до­воль­но­го за­ме­ной яса­ка по­душ­ной по­да­тью (1747 год), а так­же башкирского вос­ста­ния 1755-1756 годов (пред­во­ди­тель вос­став­ших Ба­тыр­ша пле­нён и от­прав­лен в Санкт-Пе­тер­бург). Про­во­дил по­ли­ти­ку ос­лаб­ле­ния вла­сти пра­ви­те­лей Млад­ше­го и Сред­не­го жу­зов. Ус­та­но­вил ре­гу­ляр­ные от­но­ше­ния Российской им­пе­рии с Хи­вин­ским хан­ст­вом (пер­вый хи­вин­ский по­сол при­был в Орен­бург в 1750 году). Со­дей­ст­во­вал раз­ви­тию на тер­ри­то­рии Орен­бург­ской губернии ме­но­вой и ка­ра­ван­ной тор­гов­ли с на­ро­да­ми Средней Азии. Спо­соб­ст­во­вал со­став­ле­нию И. Кра­силь­ни­ко­вым «Ат­ла­са Орен­бург­ской гу­бер­нии» (1755 год; впер­вые опубликовал в книге «Орен­бург­ская гу­бер­ния с при­ле­жа­щи­ми к ней мес­та­ми. По "Ланд­кар­там" Кра­силь­ни­ко­ва и "То­по­гра­фии" П.И. Рыч­ко­ва 1755 го­да», 1880 год), под­го­тов­ке П.И. Рыч­ко­вым со­чи­не­ний - «Ис­то­рия орен­бург­ская...» (1759 год) и «То­по­гра­фия орен­бург­ская...» (части 1-2, 1762 год).

Член Кон­фе­рен­ции при Вы­со­чай­шем дво­ре (1760-1762 годы); пред­ло­жил пе­ре­дать Ре­чи По­спо­ли­той за­ня­тую российскими вой­ска­ми в хо­де Се­ми­лет­ней вой­ны 1756-1763 годов провинции Прус­сия (ны­не Ка­ли­нин­град­ская область РФ) в об­мен на Пра­во­бе­реж­ную Ук­раи­ну и Бе­ло­рус­сию (идея И.И. Неплюева одоб­ре­на императрицей Ели­за­ве­той Пет­ров­ной в 1760 году). Се­на­тор (1760-1764 годы), пер­во­при­сут­ст­вую­щий в Санкт-Пе­тербургской се­нат­ской кон­то­ре (1762-1764 годы). Во вре­мя пе­ре­во­ро­та 1762 года, со­вер­шён­но­го в поль­зу императрицы Ека­те­ри­ны II , И.И. Неплюеву до­ве­ре­на ох­ра­на великого князя Пав­ла Пет­ро­ви­ча (бу­ду­ще­го императора Пав­ла I), по­ру­че­но главное ко­ман­до­ва­ние все­ми на­хо­див­ши­ми­ся в Санкт-Пе­тер­бур­ге вой­ска­ми. Главный ко­ман­дир Санкт-Пе­тер­бур­га в от­сут­ст­вие Ека­те­ри­ны II (1762-1763 и вновь в 1764 годы). Член 3-й Ко­мис­сии о ком­мер­ции (1763-1764 годы).

Круп­ный зем­ле­вла­де­лец (зем­ли в Нов­го­род­ской, Санкт-Пе­тербургских гу­бер­ни­ях, в 1764 году по­жа­ло­ва­ны так­же Че­хов­ская и Ям­поль­ская во­лос­ти Пе­ре­яс­лав­ско­го пол­ка Ма­ло­рос­сий­ской губернии). На сред­ст­ва И.И. Неплюева в селе Под­ду­бье по­строе­на ка­мен­ная церковь во имя Святого Ио­ан­на Пред­те­чи (1772 год; не сохранилась). Со­ста­вил ав­то­био­гра­фические запис­ки (пуб­ли­ко­ва­лись не­од­но­крат­но, впер­вые в 1796 году И.И. Го­ли­ко­вым , по­след­нее пол­ное из­да­ние - в книге «Им­пе­рия по­сле Пет­ра. 1725-1765 годы», 1998 год).

На­гра­ж­дён ор­де­на­ми Святого Алек­сан­д­ра Нев­ско­го (1740 год), Святого Ан­д­рея Пер­во­зван­но­го (1762 год).

Име­нем И.И. Неплюева на­зва­ны Ка­дет­ский кор­пус в городе Орен­бург (1824 год; до 1844 года Не­плю­ев­ское во­енное училище; за­крыт в 1919 году, вос­соз­дан в 1995 году), село Не­плю­ев­ка Кар­та­лин­ско­го района Че­ля­бин­ской области, а так­же ули­ца в городе Тро­ицк Че­ля­бин­ской области и пе­ре­улок в Орен­бур­ге. И.И. Неплюеву ус­та­нов­ле­ны бюст в Орен­бур­ге (1994 год, скульп­тор Н.Г. Пе­ти­на), па­мят­ник в Тро­иц­ке (2001 год, скульп­тор В.П. Жа­ри­ков).