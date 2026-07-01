НЕПЛЮЕВ Иван Иванович
НЕПЛЮЕВ Иван Иванович - Российский государственный деятель, дипломат, мемуарист, действительный тайный советник (1751 год). Дворянин.
Шурин Н.И. Панина (с 1741 года) и прадед М.С. Лунина. Учился в Новгородской математической и Нарвской навигацкой школах (1715 год), Морской академии в Санкт-Петербурге (1715-1716 годы) и в Королевской морской академии в испанском городе Кадикс (1719 год). Овладел итальянским, турецким, французским языками. Служил на галерном флоте Венецианской республики (1717-1719 годы), на её стороне участвовал в турецко-венецианской войне 1714-1718 годов. Смотритель и командир над строящимися морскими судами (Санкт-Петербург, 1720-1721 годы; назначен Петром I после сдачи ему экзамена). Российский резидент в Константинополе (1721-1734(35) годы), открыл при российской миссии школу для обучения переводчиков, участвовал в подготовке Константинопольского договора 1724 года с Османской империей и подписал его с российской стороны. Организовал разведывательную и контрразведывательную агентурную сеть в Турции, Речи Посполитой, Швеции и других государствах. Член Коллегии иностранных дел (1736-1742 годы). Пользовался покровительством графа А.И. Остермана. Во время русско-турецкой войны 1735-1739 годов чрезвычайный посол и полномочный министр на Немировском конгрессе 1737 года (совместно с баронами П.П. Шафировым и А.П. Волынским), затем оставлен в Киеве для сбора различных сведений, в частности о передвижениях турецких войск. Вёл секретную переписку с генералом-фельдмаршалом графом Х.А. фон Минихом, генералом-фельдмаршалом П.П. Ласси, генералом-лейтенантом А.И. Румянцевым и другими. Член Генерального суда над князем Д.М. Голицыным (1737 год), особой комиссии по делу Волынского (1740 год; совместно с генералом-аншефом А.И. Ушаковым вёл допросы, подготовил обвинительный приговор). Комиссар (совместно с генералом-лейтенантом князем В.А. Репниным) разграничительной комиссии, занимавшейся установлением российско-турецкой границы в соответствии с Белградским миром 1739 года (1740 года). Губернатор Киевской губернии (1740-1741 годы), главный командир над «всею Малороссиею» (1741 год). Попал в опалу после восшествия на российский престол императрицы Елизаветы Петровны и ареста Остермана, сам прибыл в Санкт-Петербург для участия в рассмотрении своего дела; в начале 1742 года обвинения с И.И. Неплюева сняты.
Командир Оренбургской комиссии (1742-1744 годы), которая по проекту И.И. Неплюева преобразована в Оренбургскую губернию (1744 год), её первый губернатор (1744-1758 годы). Продолжил начатое в 1730-е годы Оренбургской экспедицией возведение 5 укреплённых линий (Верхне- и Нижнеяицкой, Сакмарской, Самарской, Уйской) для защиты от набегов киргиз-кайсаков (казахов). Один из основателей города Оренбург, возглавил работы по его благоустройству. Заложил крепости Магнитная (ныне город Магнитогорск), Троицкая (ныне город Троицк Челябинской область) (обе 1743 года), Илецкая Защита (ныне город Соль-Илецк) (1754 год) и других. Предложил сделать Челябинскую крепость (с 1787 года город Челябинск) центром Исетской провинции (проект одобрен Сенатом в 1743 году). Инициатор формирования Оренбургского нерегулярного корпуса (с 1755 года Оренбургское казачье войско), реорганизации управления Яицкого казачьего войска (с 1775 года Уральское казачье войско) (1748 год). Организовал строительство 15 медеплавильных и 13 железоделательных заводов, разработку Илецких соляных копей близ крепости Илецкая Защита. Руководил подавлением выступлений тептяро-бобыльского населения Башкирии, недовольного заменой ясака подушной податью (1747 год), а также башкирского восстания 1755-1756 годов (предводитель восставших Батырша пленён и отправлен в Санкт-Петербург). Проводил политику ослабления власти правителей Младшего и Среднего жузов. Установил регулярные отношения Российской империи с Хивинским ханством (первый хивинский посол прибыл в Оренбург в 1750 году). Содействовал развитию на территории Оренбургской губернии меновой и караванной торговли с народами Средней Азии. Способствовал составлению И. Красильниковым «Атласа Оренбургской губернии» (1755 год; впервые опубликовал в книге «Оренбургская губерния с прилежащими к ней местами. По "Ландкартам" Красильникова и "Топографии" П.И. Рычкова 1755 года», 1880 год), подготовке П.И. Рычковым сочинений - «История оренбургская...» (1759 год) и «Топография оренбургская...» (части 1-2, 1762 год).
Член Конференции при Высочайшем дворе (1760-1762 годы); предложил передать Речи Посполитой занятую российскими войсками в ходе Семилетней войны 1756-1763 годов провинции Пруссия (ныне Калининградская область РФ) в обмен на Правобережную Украину и Белоруссию (идея И.И. Неплюева одобрена императрицей Елизаветой Петровной в 1760 году). Сенатор (1760-1764 годы), первоприсутствующий в Санкт-Петербургской сенатской конторе (1762-1764 годы). Во время переворота 1762 года, совершённого в пользу императрицы Екатерины II, И.И. Неплюеву доверена охрана великого князя Павла Петровича (будущего императора Павла I), поручено главное командование всеми находившимися в Санкт-Петербурге войсками. Главный командир Санкт-Петербурга в отсутствие Екатерины II (1762-1763 и вновь в 1764 годы). Член 3-й Комиссии о коммерции (1763-1764 годы).
Крупный землевладелец (земли в Новгородской, Санкт-Петербургских губерниях, в 1764 году пожалованы также Чеховская и Ямпольская волости Переяславского полка Малороссийской губернии). На средства И.И. Неплюева в селе Поддубье построена каменная церковь во имя Святого Иоанна Предтечи (1772 год; не сохранилась). Составил автобиографические записки (публиковались неоднократно, впервые в 1796 году И.И. Голиковым, последнее полное издание - в книге «Империя после Петра. 1725-1765 годы», 1998 год).
Награждён орденами Святого Александра Невского (1740 год), Святого Андрея Первозванного (1762 год).
Именем И.И. Неплюева названы Кадетский корпус в городе Оренбург (1824 год; до 1844 года Неплюевское военное училище; закрыт в 1919 году, воссоздан в 1995 году), село Неплюевка Карталинского района Челябинской области, а также улица в городе Троицк Челябинской области и переулок в Оренбурге. И.И. Неплюеву установлены бюст в Оренбурге (1994 год, скульптор Н.Г. Петина), памятник в Троицке (2001 год, скульптор В.П. Жариков).