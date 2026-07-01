НЕПЕЯ Осип Григорьевич

НЕПЕЯ Осип Григорьевич (Не­пея Гри­горь­е­вич Во­лог­жа­нин, Гри­горь­ев Осип Не­пея) - русский дипломат, дьяк.

В мар­те 1556 года по при­ка­зу ца­ря Ива­на IV Ва­силь­е­ви­ча Гроз­но­го воз­гла­вил пер­вое русское по­соль­ст­во (16 человек, позд­нее к не­му при­сое­ди­ни­лись 10 хол­мо­гор­ских куп­цов) в Анг­лию к ко­ро­ле­ве Ма­рии Тю­дор , на­прав­лен­ное ту­да в от­вет на вто­рую мис­сию Р. Ченс­ле­ра. О.Г. Непея по­лу­чил почетный ти­тул на­ме­ст­ни­ка Во­ло­год­ско­го.

20 июля 1556 года от­был из пор­та Святого Ни­ко­лая (близ Ни­ко­ло-Ко­рель­ско­го монастыря) на ко­раб­ле «Эду­ард - Бла­гое пред­при­ятие», вхо­див­шем в со­став от­ря­да из 4 су­дов под ко­мандованием Ченс­ле­ра. На под­хо­де к северно-западным бе­ре­гам Шот­лан­дии фло­ти­лия по­па­ла в шторм, в бух­те Питс­ли­го 7 ноября 1556 года ко­рабль «Эду­ард - Бла­гое пред­при­ятие» со­рва­ло с яко­рей и вы­бро­си­ло на при­бреж­ные ска­лы, од­на­ко О.Г. Непея су­мел до­б­рать­ся до бе­ре­га. Зна­чительная часть уце­лев­ше­го иму­ще­ст­ва бы­ла рас­хи­ще­на ме­ст­ны­ми жи­те­ля­ми. 28 февраля 1557 года по­соль­ство бы­ло дос­тав­ле­но в Лон­дон; 25 мар­та О.Г. Непея был пред­став­лен ко­ро­ле­ве. Вёл пе­ре­го­во­ры об ус­та­нов­ле­нии тор­го­вых от­но­ше­ний (в том числе о бес­по­шлин­ной тор­гов­ле руссийских куп­цов в Анг­лии, а анг­лий­ских - в Русском государстве), воз­мож­но, о по­став­ках ору­жия, до­бил­ся раз­ре­ше­ния при­гла­шать ре­мес­лен­ни­ков для ра­бо­ты в Русское государство. 3 мая 1557 года по­сле тор­жественных про­во­дов О.Г. Непея от­был на ро­ди­ну. 12 июля 1557 года ко­рабль «Прим­роз» под ко­мандованием А. Джен­кин­со­на дос­та­вил русское по­соль­ст­во в порт Святого Ни­ко­лая, от­ку­да О.Г. Непея от­пра­вил­ся с от­чё­том в Мо­ск­ву. О.Г. Непея при­вёз с со­бой «мас­те­ров мно­гих, дох­то­ров, зла­ту и се­реб­ру ис­ка­те­лей, и иных мно­гих мас­те­ров», в том числе Р. Стэн­ди­ша (стал при­двор­ным ле­ка­рем). Ца­рю Ива­ну IV пе­ре­да­ли две гра­мо­ты английской ко­ро­ле­вы и по­дар­ки, в том числе жи­вых льва и льви­цу. Мис­сия О.Г. Непея по­ло­жи­ла на­ча­ло ре­гу­ляр­но­му вза­им­но­му об­ме­ну по­соль­ст­ва­ми ме­ж­ду Анг­ли­ей и Рос­си­ей.

В 1559-1570 годах О.Г. Непея не­од­но­крат­но упо­ми­нал­ся как дьяк По­соль­ско­го при­ка­за. В 1561 году по­мог Джен­кин­со­ну по­лу­чить раз­ре­ше­ние на пу­те­ше­ст­вие в Пер­сию че­рез тер­ри­то­рию Русского государства. Уча­ст­во­вал в Зем­ском со­бо­ре 1566 года. В ию­не 1570 года на­прав­лен вме­сте с князем И.А. Кан­ба­ро­вым в по­соль­ст­во в Речь По­спо­ли­ту . Даль­ней­шая судь­ба не­из­вест­на. Ро­до­на­чаль­ник во­ло­год­ско­го дво­рян­ско­го ро­да Не­пеи­ных.