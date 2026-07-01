НЕПЕЯ Осип Григорьевич
НЕПЕЯ Осип Григорьевич (Непея Григорьевич Вологжанин, Григорьев Осип Непея) - русский дипломат, дьяк.
В марте 1556 года по приказу царя Ивана IV Васильевича Грозного возглавил первое русское посольство (16 человек, позднее к нему присоединились 10 холмогорских купцов) в Англию к королеве Марии Тюдор, направленное туда в ответ на вторую миссию Р. Ченслера. О.Г. Непея получил почетный титул наместника Вологодского.
20 июля 1556 года отбыл из порта Святого Николая (близ Николо-Корельского монастыря) на корабле «Эдуард - Благое предприятие», входившем в состав отряда из 4 судов под командованием Ченслера. На подходе к северно-западным берегам Шотландии флотилия попала в шторм, в бухте Питслиго 7 ноября 1556 года корабль «Эдуард - Благое предприятие» сорвало с якорей и выбросило на прибрежные скалы, однако О.Г. Непея сумел добраться до берега. Значительная часть уцелевшего имущества была расхищена местными жителями. 28 февраля 1557 года посольство было доставлено в Лондон; 25 марта О.Г. Непея был представлен королеве. Вёл переговоры об установлении торговых отношений (в том числе о беспошлинной торговле руссийских купцов в Англии, а английских - в Русском государстве), возможно, о поставках оружия, добился разрешения приглашать ремесленников для работы в Русское государство. 3 мая 1557 года после торжественных проводов О.Г. Непея отбыл на родину. 12 июля 1557 года корабль «Примроз» под командованием А. Дженкинсона доставил русское посольство в порт Святого Николая, откуда О.Г. Непея отправился с отчётом в Москву. О.Г. Непея привёз с собой «мастеров многих, дохторов, злату и серебру искателей, и иных многих мастеров», в том числе Р. Стэндиша (стал придворным лекарем). Царю Ивану IV передали две грамоты английской королевы и подарки, в том числе живых льва и львицу. Миссия О.Г. Непея положила начало регулярному взаимному обмену посольствами между Англией и Россией.
В 1559-1570 годах О.Г. Непея неоднократно упоминался как дьяк Посольского приказа. В 1561 году помог Дженкинсону получить разрешение на путешествие в Персию через территорию Русского государства. Участвовал в Земском соборе 1566 года. В июне 1570 года направлен вместе с князем И.А. Канбаровым в посольство в Речь Посполиту. Дальнейшая судьба неизвестна. Родоначальник вологодского дворянского рода Непеиных.