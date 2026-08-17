НЕПЕРСПЕКТИВНЫЕ ДЕРЕВНИ

НЕПЕРСПЕКТИВНЫЕ ДЕРЕВНИ - принятое в советских официальных документах и публицистике название деревень и сёл, предназначенных к ликвидации при проведении политики создания «агрогородов» в 1960-1970-х годах.

Тер­мин «Неперспективные деревни» впер­вые поя­вил­ся в ре­ко­мен­да­ци­ях по про­ек­ти­ро­ва­нию сель­ских на­се­лён­ных пунк­тов, под­го­тов­лен­ных в 1960 году Ака­де­ми­ей строи­тель­ст­ва и ар­хи­тек­ту­ры СССР в со­от­вет­ст­вии с ре­ше­ния­ми Пле­ну­ма ЦК КПСС (декабрь 1959 года) о раз­ра­бот­ке но­вых схем «рай­он­ных и внут­ри­хо­зяй­ст­вен­ных пла­ни­ро­вок» в сель­ской ме­ст­но­сти. Ре­ко­мен­да­ции пре­ду­смат­ри­ва­ли де­ле­ние сёл и де­ре­вень в за­ви­си­мо­сти от чис­лен­но­сти на­се­ле­ния, обес­пе­чен­но­сти ком­му­ни­ка­ция­ми, со­от­вет­ст­вия ус­ло­ви­ям и за­да­чам хо­зяйственного раз­ви­тия ме­ст­но­сти на пер­спек­тив­ные (не ме­нее 1-1,5 тыс. человек) и не­пер­спек­тив­ные. По пер­во­на­чаль­ным рас­чё­там к 1979 году пред­по­ла­га­лось со­кра­тить чис­ло сель­ских по­се­ле­ний в СССР бо­лее чем в 6 раз (с 705 тыс. до 115 тыс.), од­на­ко впо­след­ст­вии эти по­ка­за­те­ли по­сто­ян­но кор­рек­ти­ро­ва­лись по ме­ре раз­ра­бот­ки про­ект­ных пла­нов. В со­от­вет­ствии с по­ста­нов­ле­ни­ем ЦК КПСС и СМ СССР от 20 марта 1974 года в Не­чер­но­зём­ной зо­не РСФСР пла­ни­ро­ва­лось ли­кви­ди­ро­вать 114 тыс. на­се­лён­ных пунк­тов из 143 тыс., пе­ре­се­лить 170 тыс. се­мей в «бла­го­уст­ро­ен­ные кол­хоз­ные и сов­хоз­ные по­се­ле­ния», пре­до­ста­вить им зна­чительные льго­ты и кре­ди­ты для ин­ди­ви­ду­аль­но­го строи­тель­ст­ва.

Пер­во­на­чаль­но ли­к­ви­да­ция «Неперспективных деревень» про­во­ди­лась в ог­ра­ни­чен­ных мас­шта­бах и но­си­ла ло­каль­ный ха­рак­тер. Основное вни­ма­ние уде­ля­лось ре­ви­зии и пе­ре­ре­ги­ст­ра­ции сель­ских по­се­ле­ний, про­ек­ти­ро­ва­нию тер­ри­то­ри­аль­ной и хо­зяйственной ор­га­ни­за­ции рай­онов. С 1968 года пре­кра­ща­лись но­вое строи­тель­ст­во и ка­пи­таль­ный ре­монт зда­ний и со­ору­же­ний в «Неперспективных деревнях», сво­ра­чи­ва­лась со­ци­аль­ная и про­из­водственная ин­фра­струк­ту­ра, ог­ра­ни­чи­ва­лось транс­порт­ное со­об­ще­ние. Од­на­ко средств для бла­го­уст­рой­ст­ва и рас­ши­ре­ния ин­ди­ви­ду­аль­но­го жи­лищ­но­го строи­тель­ст­ва на центральных усадь­бах не хва­та­ло (ча­сто лю­дям для пе­ре­се­ле­ния пре­до­став­ля­ли мно­го­квар­тир­ные па­нель­ные до­ма городского ти­па), часть жи­те­лей «Неперспективных деревень» не­га­тив­но от­но­си­лась к пе­ре­ме­не ме­сто­жи­тель­ст­ва. Вы­тес­няе­мые с при­выч­ных мест про­жи­ва­ния се­ля­не пе­ре­ез­жа­ли пре­имущественно в го­ро­да , что уси­ли­ло ми­гра­цию из сель­ской мест­но­сти и при­ве­ло к де­мо­гра­фическому ста­ре­нию де­рев­ни. В 1959-1979 годы чис­ло се­ле­ний в СССР со­кра­ти­лось на 54,3% (до 383,1 тыс.), в РСФСР - на 60,2% (до 177,1 тыс.); наи­боль­ших масш­та­бов пе­ре­се­ле­ние жи­те­лей «Неперспективных деревень» до­стиг­ло в Не­чер­но­зём­ной зо­не.

На фо­не на­зре­вав­ше­го со­ци­аль­но-де­мо­гра­фического кри­зи­са и де­по­пу­ля­ции в сель­ской ме­ст­но­сти не­со­стоя­тель­ность по­ли­ти­ки ли­к­ви­да­ции «Неперспективных деревень» ста­но­ви­лась всё бо­лее оче­вид­ной. В об­ще­ст­ве раз­вер­ну­лась по­ле­ми­ка о судь­бе русской де­рев­ни, де­мо­граф Б.С. Хо­рев, пи­са­те­ли В.Г. Рас­пу­тин, Ф.А. Аб­ра­мов, В.И. Бе­лов и другие под­верг­ли кри­ти­ке официальные кри­те­рии пер­спек­тив­но­сти сель­ских на­се­лён­ных пунк­тов. В 1980 годк де­ле­ние де­ре­вень на пер­спек­тив­ные и не­пер­спек­тив­ные от­ме­не­но ре­ше­ни­ем Государственного комитета по гражданскому строи­тель­ст­ву и ар­хи­тек­ту­ре при Гос­строе СССР, од­на­ко про­цесс де­гра­да­ции и раз­ру­ше­ния русской де­рев­ни про­дол­жил­ся.

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