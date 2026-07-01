НЕПЕНИН ПЕТР ПАВЛОВИЧ

Военная карьера до революции

Учился в реальном училище г. Великие Луки. Окончил курсы при юнкерском училище в г. Москве и в 1893 г. был выпущен в 15-й стрелковый полк 4-й стрелковой бригады, получившее неофициальное наименование «Железной» после успехов в ходе русско-турецкой войны 1877-1878 гг. Принимал участие в боях в Китае, в русско-японской войне. Во время Первой мировой войны 4-я стрелковая бригада находилась под командованием А.И. Деникина и была переформирована в 4-ю стрелковую дивизию в апреле 1915 г., сохранив свое почетное наименование. Непенин 27 августа 1915 г. был удостоен чина полковника, с мая 1916 г. стал командиром 13-го стрелкового полка в составе дивизии, вскоре принявшим участие в Брусиловском прорыве . За проявленное в бою мужество в районе Олыка, когда Непенин во главе средней колонны под сильнейшим огнем противника пошел в атаку и взял две линии укреплений противника, его наградили орденом Святого Георгия IV степени.

Во время Гражданской войны

После событий Октябрьской революции 1917 г. и демобилизации находился в Одессе, где в ноябре 1918 г. примкнул к белому движению, став командиром офицерской роты сводного полка 4-ой стрелковой дивизии, образованного на основе 5-й гетманской дивизии. Принимал участие в обороне Одессы, но 20 марта 1919 г. союзники приняли решение оставить город. В это время стал командиром Сводного полка 4-й стрелковой дивизии в составе Одесской стрелковой бригады во главе с Н.С. Тимановским. Бригада отступала к границам с Румынией, многие военные дезертировали. Французское судно эвакуировало остатки бригады в Тульчу, откуда вскоре их перебросили в Новороссийск. В мае из частей была сформирована в 7-я пехотная дивизия, вошедшая в состав Кавказской армии ВСЮР. В июне 1919 г. Непепин некоторое время командовал под Царицыном 7-й пехотной дивизией и прекрасно себя проявил во время штурма города. В июле 1919 г. получил чин генерал-майора. Затем вместе с дивизией во главе 1-ой бригады участвовал в боях на Украине (Полтава, Киев, Чернигов). После тяжелого поражения белого движения, вместе со своей 4-ой стрелковой дивизии из состава Полтавского отряда войск Новороссийской области принял участие в т.н. Бредовском походе, на территории Польши был интернирован. Благодаря соглашению П.Н. Врангеля с польским командованием, летом 1920 г. Непепин вернулся в Крым вместе с остатками дивизии (многие погибли от эпидемии тифа) и другими участниками Бредовского похода, и в июле стал командиром 34-й пехотной дивизии. После поражения белых в Крыму, на транспортном судне «Корнилов» из Севастополя вместе с войсками ушел в Галлиполи . Из-за плохого состояния здоровья вскоре покинул лагерь и перебрался в Королевство СХС в город Великая Кикинда, где и скончался.