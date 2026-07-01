НЕПАЛЬСКИЙ КОНГРЕСС
НЕПАЛЬСКИЙ КОНГРЕСС - политическая партия в Непале.
Образован на учредительной конференции в Калькутте (ныне Колката) 25-26 января 1947 года непальскими эмигрантами, выступавшими против автократического режима Рана. Первоначально получил название «Непали раштрия конгресс» (Непальский национальный конгресс; ННК). Его лидером стал видный политический деятель Б.П. Коирала. ННК имел тесные связи с Индийским национальным конгрессом и с индийскими социалистами. Решение первой конференции перенести действия на территорию Непала и начать там кампанию гражданского неповиновения (см. Сатьяграха) было реализовано уже весной того же года. В программном заявлении партии, принятом в июне 1948 года, намечались основные цели конгресса: установление конституционной монархии, ликвидация системы «ранакратии», принятие демократической конституции, проведение прогрессивной аграрной реформы. В 1950 году в ННК произошёл раскол. Меньшая часть, ориентировавшаяся исключительно на мирные методы ведения борьбы, сохранила прежнее название, а основная часть взяла название НК (ещё в 1949 году левые конгрессисты вышли из партии и образовали Коммунистическую партию Непала). В сентябре 1950 года НК принял решение начать вооружённые действия против правительства. Менее чем за месяц посланным на непальскую территорию отрядам удалось захватить важные населённые пункты в тераях, где была создана параллельная администрация. Военные успехи отрядов НК вынудили Рана пойти на переговоры с индийским правительством и принять его условия. В феврале 1951 года была издана королевская прокламация, согласно которой образовывалось временным правительство в составе 5 членов семейства Рана и 5 представителей НК, ответственное перед королём. Временная конституция, изданная в апреле 1951 года, стала юридическим оформлением ликвидации ранакратии.
В 1950-е годы происходило постепенное укрепление позиций королевской власти, которая использовала ошибки и слабые стороны деятельности непальских партий. Привлекая то одну, то другую политическую организацию в правительственный кабинет, король способствовал росту разногласий и расколам среди партий. Стремясь не допустить созыва Учредительного собрания, она добилась отсрочки проведения выборов в него, а затем - назначения выборов в парламент, что было закреплено новой конституцией 1959 года. Первые всеобщие выборы в Непале закончились победой НК, который получил 68% мест, имея 37% голосов. Опираясь на парламентское большинство, правительство НК начало проводить меры по реформированию аграрного сектора, реорганизации административного аппарата, развитию национальной промышленности и борьбе с коррупцией. Однако увеличить доходы государства удавалось в основном за счёт повышения налогов, в связи с чем во 2-й половине 1960 года в стране усилились антиправительственные выступления. В резкой оппозиции к НК оказались армия, полиция, чиновники и помещики. Попытка правительства взять под контроль административный аппарат, полицию и армию подтолкнула короля к решительным действиям. 15 декабря 1960 года был совершён государственный переворот, введена система панчаятской демократии; НК, как и других партии, запрещён, его лидеры арестованы. Представители НК бежали в Индию, откуда в конце 1961 года объявили о начале вооружённой борьбы против режима личной власти короля. Вплоть до середины 1970-х годов они организовывали террористические акты: покушения на жизнь королей Махендры и Бирендры, налёты на непальскую территорию, захват государственных учреждений и населённых пунктов.
В 1980-х годах НК, несмотря на официальный запрет, активизировал свою деятельность в Непале. Уже в конце 1980-х - начале 1990-х годов НК открыто возглавил борьбу за установление в стране конституционной монархии. В апреле 1990 года НК вместе с Объединённым левым фронтом (7 коммунистических группировок) образовал коалиционный кабинет (премьер-министром назначен представитель НК - К.П. Бхаттараи), а вскоре санкционировал принятие конституции 1990 года, в соответствии с которой в стране провозглашалась конституционная монархия и вводилась многопартийная система. В мае 1991 года состоялись всеобщие выборы в парламент, на которых НК получил 38% голосов и 110 мест (из 205). Премьер-министром стал Г.П. Коирала. Под его руководством была начата приватизация, введено льготное налогообложение, однако проводимые реформы носили половинчатый характер. Нарастали экономические трудности, в НК усилилась межфракционная борьба. В результате в ноябре 1994 года Коирала подал в отставку. На досрочных парламентских выборах в ноября 1994 года НК, переживавший раскол, получил 83 места, уступив таким образом Объединённой марксистско-ленинской партии (ОМЛ), занявшей 88 мест, и до 1995 года находился в оппозиции. После падения кабинета ОМЛ и вплоть до лета 1999 года смена правительств в Непале происходила каждые 6-8 месяцев. НК возглавлял коалиционные кабинеты в 1995-1997 годах (премьер-министр Ш.Б. Деуба) и в 1998-1999 годах (премьер-министр Коирала). Правительства не могли ни найти выход из политического тупика, ни справиться с экономическими проблемами. В НК вновь обострились внутрипартийные противоречия.
Несмотря на это, в мае 1999 года НК по результатам выборов (113 из 205 мест) сформировал однопартийное правительство, возглавляемое К.П. Бхаттараи, а позднее Г.П. Коиралой, которое временно стабилизировало ситуацию в стране, но не смогло улучшить экономическое положение Непала (он оставался одной из самых слаборазвитых стран в мире) и решить проблему маоистского террора и гражданской войны. В 2001 году премьер-министром стал Ш.Б. Деуба, который в 2002 году расколол партию и образовал НК (демократический) (партии вновь объединились в 2007 году). НК находился в оппозиции до апреля 2006 года, когда король назначил премьер-министром Г.П. Коиралу. Было сформировано коалиционное правительство Семипартийного альянса. Согласно временной конституции 2007 года, НК получил в парламенте 85 мандатов (по 83 мандата получили маоисты и ОМЛ). На выборах 2008 года в Конституционную ассамблею за НК отдали голоса 19% избирателей (115 мест), и он уступил маоистам. Однако в июле того же года на пост президента Непала был выбран представитель НК - Р.Б. Ядав. В мае 2009 года НК вошёл в коалиционный кабинет.
Руководящим органом НК является Рабочий комитет, состоящий из избираемого президента, 18 выбранных членов и 18 человек, назначенных президентом партии (на 12-м съезде в 2010 года им был избран С. Коирала). Генеральный совет состоит из 615 избираемых членов и 10 лиц, назначаемых президентом. Делегатами партийного съезда являются 1435 избираемых лиц и 30 назначаемых. Организационная структура партии доходит до уровня деревень. НК контролирует Непальскую женскую ассоциацию, Непальский студенческий союз, Непальский конгресс профсоюзов, Непальский молодёжный форум, Непальский крестьянский союз и т. д. НК заявляет, что на 2010 год «активными» членами партии были 101 тыс. человек, а 500 тыс. человек - «обычными» членами, и рассчитывает увеличить численность партии до 1,2 млн. человек.
См. также Непал, раздел Исторический очерк.
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