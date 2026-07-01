НЕПАЛЬСКИЙ КОНГРЕСС

НЕПАЛЬСКИЙ КОНГРЕСС - политическая партия в Непале .

Об­ра­зо­ван на уч­ре­ди­тель­ной кон­фе­рен­ции в Каль­кут­те (ны­не Кол­ка­та) 25-26 января 1947 года не­паль­ски­ми эмиг­ран­та­ми, вы­сту­пав­ши­ми про­тив ав­то­кра­тического ре­жи­ма Ра­на. Пер­во­на­чаль­но по­лу­чил название «Не­па­ли раш­трия кон­гресс» (Не­паль­ский национальный кон­гресс; ННК). Его ли­де­ром стал вид­ный по­ли­тический дея­тель Б.П. Кои­ра­ла. ННК имел тес­ные свя­зи с Ин­дий­ским на­цио­наль­ным кон­грес­сом и с индийскими со­циа­ли­ста­ми. Ре­ше­ние пер­вой кон­фе­рен­ции пе­ре­не­сти дей­ст­вия на тер­ри­то­рию Не­па­ла и на­чать там кам­па­нию гражданского не­по­ви­но­ве­ния (см. Сатья­гра­ха) бы­ло реа­ли­зо­ва­но уже вес­ной то­го же го­да. В про­грамм­ном за­яв­ле­нии пар­тии, при­ня­том в ию­не 1948 года, на­ме­ча­лись основные це­ли кон­грес­са: ус­та­нов­ле­ние кон­сти­ту­ци­он­ной мо­нар­хии, ли­к­ви­да­ция сис­те­мы «ра­на­кра­тии», при­ня­тие де­мо­кра­тической кон­сти­ту­ции, про­ве­де­ние про­грес­сив­ной аг­рар­ной ре­фор­мы. В 1950 году в ННК про­изо­шёл рас­кол. Мень­шая часть, ори­ен­ти­ро­вав­шая­ся ис­клю­чи­тель­но на мир­ные ме­то­ды ве­де­ния борь­бы, со­хра­ни­ла преж­нее название, а основная часть взя­ла название НК (ещё в 1949 году ле­вые кон­грес­си­сты вы­шли из пар­тии и об­ра­зо­ва­ли Ком­му­ни­стическую пар­тию Не­па­ла). В сентябре 1950 года НК при­нял ре­ше­ние на­чать воо­ружённые дей­ст­вия про­тив пра­ви­тель­ст­ва. Ме­нее чем за ме­сяц по­слан­ным на не­паль­скую тер­ри­то­рию от­ря­дам уда­лось за­хва­тить важ­ные на­се­лён­ные пунк­ты в те­ра­ях, где бы­ла соз­да­на па­рал­лель­ная ад­ми­ни­ст­ра­ция. Военные ус­пе­хи от­ря­дов НК вы­ну­ди­ли Ра­на пой­ти на пе­ре­го­во­ры с индийским пра­ви­тель­ст­вом и при­нять его ус­ло­вия. В феврале 1951 года бы­ла из­да­на ко­ро­лев­ская про­кла­ма­ция, со­глас­но ко­то­рой об­ра­зо­вы­ва­лось временным пра­ви­тель­ст­во в со­ста­ве 5 чле­нов се­мей­ст­ва Ра­на и 5 пред­ста­ви­те­лей НК, от­вет­ст­вен­ное пе­ред ко­ро­лём. Временная кон­сти­ту­ция , из­дан­ная в апреле 1951 года, ста­ла юри­дическим оформ­ле­ни­ем ли­к­ви­да­ции ра­на­кра­тии.

В 1950-е годы про­ис­хо­ди­ло по­сте­пен­ное ук­ре­п­ле­ние по­зи­ций ко­ро­лев­ской вла­сти, ко­то­рая ис­поль­зо­ва­ла ошиб­ки и сла­бые сто­ро­ны дея­тель­но­сти не­паль­ских пар­тий. При­вле­кая то од­ну, то другую по­ли­тическую ор­га­ни­за­цию в пра­ви­тельственный ка­би­нет, ко­роль спо­соб­ст­во­вал рос­ту раз­но­гла­сий и рас­ко­лам сре­ди пар­тий. Стре­мясь не до­пус­тить со­зы­ва Уч­ре­дительного со­б­ра­ния, она до­би­лась от­сроч­ки про­ве­де­ния вы­бо­ров в не­го, а за­тем - на­зна­че­ния вы­бо­ров в пар­ла­мент, что бы­ло за­кре­п­ле­но но­вой кон­сти­ту­ци­ей 1959 года. Пер­вые все­об­щие вы­бо­ры в Не­па­ле за­кон­чились по­бе­дой НК, ко­то­рый по­лу­чил 68% мест, имея 37% го­ло­сов. Опи­ра­ясь на пар­ла­мент­ское боль­шин­ст­во, пра­ви­тель­ст­во НК на­ча­ло про­во­дить ме­ры по ре­фор­ми­ро­ва­нию аг­рар­но­го сек­то­ра, ре­ор­га­ни­за­ции административного ап­пара­та, раз­ви­тию национальной промышленности и борь­бе с кор­руп­ци­ей. Од­на­ко уве­ли­чить до­хо­ды го­су­дар­ст­ва уда­ва­лось в основном за счёт по­вы­ше­ния на­ло­гов, в свя­зи с чем во 2-й половине 1960 года в стра­не уси­ли­лись ан­ти­пра­ви­тельственные вы­сту­п­ле­ния. В рез­кой оп­по­зи­ции к НК ока­за­лись ар­мия, по­ли­ция, чи­нов­ни­ки и по­ме­щи­ки. По­пыт­ка пра­ви­тель­ст­ва взять под кон­троль административный ап­па­рат, по­ли­цию и ар­мию под­толк­ну­ла ко­ро­ля к ре­ши­тель­ным дей­ст­ви­ям. 15 декабря 1960 года был со­вер­шён государственный пе­ре­во­рот, вве­де­на сис­те­ма пан­ча­ят­ской де­мо­кра­тии; НК, как и других пар­тии, за­пре­щён, его ли­де­ры аре­сто­ва­ны. Пред­ста­ви­те­ли НК бе­жа­ли в Ин­дию , от­ку­да в конце 1961 года объ­я­ви­ли о на­ча­ле воо­ружённой борь­бы про­тив ре­жи­ма лич­ной вла­сти ко­ро­ля. Вплоть до середины 1970-х годов они ор­га­ни­зо­вы­ва­ли тер­ро­ри­стические ак­ты: по­ку­ше­ния на жизнь ко­ро­лей Ма­хен­д­ры и Би­рен­д­ры, на­лё­ты на не­паль­скую тер­ри­то­рию, за­хват государственных уч­ре­ж­де­ний и на­се­лён­ных пунк­тов.

В 1980-х годах НК, не­смот­ря на официальный за­прет, ак­ти­ви­зи­ро­вал свою дея­тель­ность в Не­па­ле. Уже в конце 1980-х - начале 1990-х годов НК от­кры­то воз­гла­вил борь­бу за ус­та­нов­ле­ние в стра­не кон­сти­туционной мо­нар­хии. В апреле 1990 года НК вме­сте с Объ­еди­нён­ным ле­вым фрон­том (7 ком­му­ни­стических груп­пи­ро­вок) об­ра­зо­вал коа­ли­цион­ный ка­би­нет (пре­мьер-ми­ни­ст­ром на­зна­чен представитель НК - К.П. Бхат­та­раи), а вско­ре санк­цио­ни­ро­вал при­ня­тие кон­сти­ту­ции 1990 года, в со­от­вет­ст­вии с ко­то­рой в стра­не про­воз­гла­ша­лась кон­сти­туционная мо­нар­хия и вво­ди­лась мно­го­пар­тий­ная сис­те­ма. В мае 1991 года со­стоя­лись все­об­щие вы­бо­ры в пар­ла­мент, на ко­то­рых НК по­лу­чил 38% го­ло­сов и 110 мест (из 205). Пре­мьер-ми­ни­ст­ром стал Г.П. Кои­ра­ла. Под его ру­ко­во­дством бы­ла на­ча­та при­ва­ти­за­ция, вве­де­но льгот­ное на­ло­го­об­ло­же­ние, од­на­ко про­во­ди­мые ре­фор­мы но­си­ли по­ло­вин­ча­тый ха­рак­тер. На­рас­та­ли эко­но­мические труд­но­сти, в НК уси­ли­лась меж­фрак­ци­он­ная борь­ба. В ре­зуль­та­те в но­ябре 1994 года Кои­ра­ла по­дал в от­став­ку. На дос­роч­ных пар­ла­мент­ских вы­бо­рах в но­ября 1994 года НК, пе­ре­жи­вав­ший рас­кол, по­лу­чил 83 мес­та, усту­пив таким образом Объ­еди­нён­ной мар­кси­ст­ско-ле­нин­ской пар­тии (ОМЛ), за­няв­шей 88 мест, и до 1995 года на­хо­дил­ся в оп­по­зи­ции. По­сле па­де­ния ка­би­не­та ОМЛ и вплоть до ле­та 1999 года сме­на пра­ви­тельств в Не­па­ле про­ис­хо­ди­ла ка­ж­дые 6-8 ме­ся­цев. НК воз­глав­лял коа­лиционные ка­би­не­ты в 1995-1997 годах (пре­мьер-министр Ш.Б. Де­уба) и в 1998-1999 годах (пре­мьер-министр Кои­ра­ла). Пра­ви­тель­ст­ва не мог­ли ни най­ти вы­ход из по­ли­тического ту­пи­ка, ни спра­вить­ся с эко­но­мическими про­бле­ма­ми. В НК вновь обо­ст­ри­лись внут­ри­пар­тий­ные про­ти­во­ре­чия.

Не­смот­ря на это, в мае 1999 года НК по ре­зуль­та­там вы­бо­ров (113 из 205 мест) сфор­ми­ро­вал од­но­пар­тий­ное пра­ви­тель­ст­во, воз­глав­ляе­мое К.П. Бхат­та­раи, а поз­днее Г.П. Кои­ра­лой, ко­то­рое вре­мен­но ста­би­ли­зи­ро­ва­ло си­туа­цию в стра­не, но не смог­ло улуч­шить эко­но­мическое по­ло­же­ние Не­па­ла (он ос­та­вал­ся од­ной из са­мых сла­бо­раз­ви­тых стран в ми­ре) и ре­шить про­бле­му мао­и­ст­ско­го тер­ро­ра и гражданской вой­ны. В 2001 году пре­мьер-ми­ни­ст­ром стал Ш.Б. Де­уба, ко­то­рый в 2002 году рас­ко­лол пар­тию и об­ра­зо­вал НК (де­мо­кра­ти­че­ский) (пар­тии вновь объ­е­ди­ни­лись в 2007 году). НК на­хо­дил­ся в оп­по­зи­ции до апреля 2006 года, ко­гда ко­роль на­зна­чил пре­мьер-ми­ни­ст­ром Г.П. Кои­ра­лу. Бы­ло сфор­ми­ро­ва­но коа­лиционное пра­ви­тель­ст­во Се­ми­пар­тий­но­го аль­ян­са. Со­глас­но временной кон­сти­ту­ции 2007 года, НК по­лу­чил в пар­ла­мен­те 85 ман­да­тов (по 83 ман­да­та по­лу­чи­ли мао­и­сты и ОМЛ). На вы­бо­рах 2008 года в Кон­сти­туционную ас­самб­лею за НК от­да­ли го­ло­са 19% из­би­ра­те­лей (115 мест), и он ус­ту­пил мао­и­стам. Од­на­ко в ию­ле то­го же го­да на пост пре­зи­ден­та Не­па­ла был вы­бран пред­ста­ви­тель НК - Р.Б. Ядав. В мае 2009 года НК во­шёл в коа­лиционный ка­би­нет.

Ру­ко­во­дя­щим ор­га­ном НК яв­ля­ет­ся Ра­бо­чий комитет, со­стоя­щий из из­би­рае­мо­го пре­зи­ден­та , 18 вы­бран­ных чле­нов и 18 че­ло­век, на­зна­чен­ных пре­зи­ден­том пар­тии (на 12-м съез­де в 2010 года им был из­бран С. Кои­ра­ла). Ге­не­раль­ный со­вет со­сто­ит из 615 из­би­рае­мых чле­нов и 10 лиц, на­зна­чае­мых пре­зи­ден­том. Де­ле­га­та­ми пар­тий­но­го съез­да яв­ля­ют­ся 1435 из­би­рае­мых лиц и 30 на­зна­чае­мых. Ор­га­ни­за­ци­он­ная струк­ту­ра пар­тии до­хо­дит до уров­ня де­ре­вень. НК кон­тро­ли­ру­ет Не­паль­скую жен­скую ас­со­циа­цию, Не­паль­ский сту­денческий со­юз, Не­паль­ский кон­гресс проф­сою­зов, Не­паль­ский мо­ло­дёж­ный фо­рум, Не­паль­ский кре­сть­ян­ский со­юз и т. д. НК за­яв­ля­ет, что на 2010 год «ак­тив­ны­ми» чле­на­ми пар­тии бы­ли 101 тыс. человек, а 500 тыс. человек - «обыч­ны­ми» чле­на­ми, и рас­счи­ты­ва­ет уве­ли­чить чис­лен­ность пар­тии до 1,2 млн. человек.

См. так­же Не­пал, раз­дел Ис­то­ри­че­ский очерк.

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