НЕПАЛ

Федеративная Демократическая Республика Непал (не­паль­ское – Санг­хия Лок­тан­трик Га­на­тан­тра Не­пал). Го­су­дар­ст­во в Юж. Азии, в центр. час­ти Ги­ма­ла­ев.

Гра­ни­чит на се­ве­ре с Ки­та­ем, на вос­то­ке, юге и за­па­де с Ин­ди­ей. Пл. 147,18 тыс. км2. Нас. ок. 29,9 млн. чел. (2012). Сто­ли­ца – Кат­ман­ду. Офиц. язык – не­паль­ский (рас­про­стра­нён хин­ди, ши­ро­ко ис­поль­зу­ет­ся англ. яз.). Де­неж­ная еди­ни­ца – не­паль­ская ру­пия. В адм. от­но­ше­нии тер­ри­то­рия Н. раз­де­ле­на на 14 ан­чо­лов (зон) [вклю­ча­ют 75 ок­ру­гов (ди­ст­рик­тов)], объ­е­ди­нён­ных в 5 ре­гио­нов раз­ви­тия (табл.).

Н. – член ООН (1955), МВФ (1961), МБРР (1961), СААРК (1985), ВТО (2004).

Го­су­дар­ст­вен­ный строй

Н. – фе­де­ра­тив­ное гос-во. Дей­ст­ву­ет про­ме­жу­точ­ная кон­сти­ту­ция, при­ня­тая 15.1.2007, со­глас­но ко­то­рой Н. стал рес­пуб­ли­кой .

Гла­ва гос-ва – пре­зи­дент, впер­вые из­бран­ный в ию­ле 2008 Уч­ре­дит. со­б­ра­ни­ем. Он же яв­ля­ет­ся вер­хов­ным глав­но­ко­ман­дую­щим.

За­ко­но­дат. ор­ган – Уч­ре­дит. со­б­ра­ние (601 де­пу­тат; 240 из­бра­но пря­мым го­ло­со­ва­ни­ем на­се­ле­ния, 335 – по парт. спи­скам, 26 на­зна­че­ны пра­ви­тель­ст­вом). Дей­ст­ву­ет с апр. 2008, да­та сле­дую­щих вы­бо­ров не на­зна­че­на.

Ис­пол­нит. власть при­над­ле­жит пра­ви­тель­ст­ву во гла­ве с пре­мьер-ми­ни­ст­ром. Пра­ви­тель­ст­во сфор­ми­ро­ва­но коа­ли­ци­ей пар­ла­мент­ско­го боль­шин­ст­ва.

В Н. су­ще­ст­ву­ет мно­го­пар­тий­ная сис­те­ма. Ве­ду­щие пар­тии: Не­паль­ский кон­гресс, Объ­е­ди­нён­ная мар­кси­ст­ско-ле­нин­ская пар­тия, Ком­му­ни­стич. пар­тия Н. (мао­и­ст­ская).

При­ро­да

Рель­еф. Св. 85% пло­ща­ди стра­ны за­ни­ма­ют го­ры, гл. обр. Ги­ма­лаи, в Н. пред­став­ле­на их сред­няя, наи­бо­лее вы­со­кая часть (до 8848 м, го­ра Джо­мо­лун­гма – вы­со­чай­шая вер­ши­на Зем­ли).

Ги­ма­лаи в пре­де­лах Н. со­сто­ят из трёх, про­сти­раю­щих­ся с се­ве­ро-за­па­да на юго- вос­ток и сту­пен­ча­то воз­вы­шаю­щих­ся к се­ве­ру гор­ных хреб­тов, раз­де­лён­ных про­доль­ны­ми впа­ди­на­ми. Пер­вую сту­пень над Ин­до-Ганг­ской рав­ни­ной об­ра­зу­ют пред­гор­ные гря­ды Си­ва­лик (Пред­ги­ма­лаи) выс. 700–900 м, силь­но рас­чле­нён­ные эро­зи­ей (ино­гда до со­стоя­ния бед­лен­да). К се­ве­ру от Си­ва­ли­ка по тек­то­нич. раз­ло­му про­тя­ги­ва­ет­ся по­ни­жен­ная по­ло­са с по­ло­ги­ми уча­ст­ка­ми меж­гор­ных кот­ло­вин (ду­нов), по ко­то­рым те­кут ре­ки Рап­ти, Ка­ли-Ган­да­ки (Ган­дак) и др.

Вто­рую сту­пень в сис­те­ме Ма­лых (Низ­ких) Ги­ма­ла­ев со­став­ля­ет ин­тен­сив­но рас­чле­нён­ный склад­ча­то-глы­бо­вый хре­бет Ма­хаб­ха­рат с ост­ры­ми греб­ня­ми выс. до 2891 м, с кру­ты­ми юж­ны­ми и бо­лее по­ло­ги­ми сев. скло­на­ми. К се­ве­ру от не­го про­тя­ги­ва­ет­ся цепь меж­гор­ных впа­дин и древ­не­лед­ни­ко­вых кот­ло­вин (до­ли­ны Кат­ман­ду, По­кха­ра), пре­об­ла­да­ет хол­ми­стый и низ­ко­гор­ный рель­еф. В этих кот­ло­ви­нах, ле­жа­щих на выс. 600–2000 м и об­ла­даю­щих бла­го­при­ят­ны­ми ус­ло­вия­ми для раз­ви­тия с. х-ва, со­сре­до­то­че­на осн. часть на­се­ле­ния стра­ны.

Тре­тью сту­пень в Боль­ших (Вы­со­ких) Ги­ма­ла­ях об­ра­зу­ют мас­сив­ные склад­ча­то-глы­бо­вые хреб­ты, про­ре­зан­ные глу­бо­ки­ми, час­то сквоз­ны­ми ущель­я­ми рек; р. Ка­ли-Ган­да­ки об­ра­зу­ет од­ну из са­мых глу­бо­ких (5571 м) реч­ных до­лин ми­ра. В Боль­ших Ги­ма­ла­ях Н. рас­по­ло­же­но ок. 90 вер­шин, пре­вы­шаю­щих 7000 м, и 8 – пре­вы­шаю­щих 8000 м: Джо­мо­лун­гма, Кан­ченд­жан­га (8598 м), Лхоц­зе (Лход­цзe; 8516 м), Ма­ка­лу (8463 м), Чо­во­ву­яг (Чо-Ою; 8201 м), Дхау­ла­ги­ри (8167 м), Ма­нас­лу (8163 м), Ан­на­пур­на (8091 м). Ха­рак­те­рны аль­пий­ский рель­еф, мощ­ное со­вре­мен­ное (на вер­ши­нах-вось­ми­ты­сяч­ни­ках) и мно­го­числ. сле­ды древ­не­го оле­де­не­ния. Круп­ный центр оле­де­не­ния на­хо­дит­ся в рай­оне Джо­мо­лун­гмы: св. 350 лед­ни­ков разл. ти­па в стадии отступания, на территории Н. их площадь в 1980–2010 сократилась на 20%. Лед­ни­ки опус­ка­ют­ся до выс. 4700–4800 м на юж. скло­нах и до 5200–5400 м – на се­вер­ных. В вы­со­ко­горь­ях ти­пич­ны ог­ром­ные ополз­ни и об­ва­лы, се­ле­вые про­цес­сы. В ус­ло­ви­ях гло­баль­ных кли­ма­тич. из­ме­не­ний уве­ли­чи­ва­ет­ся опас­ность об­ру­ше­ния и под­ви­жек лед­ни­ков, гля­ци­аль­ных се­лей, про­ры­вов при­лед­ни­ко­вых во­до­ёмов.

На сев. ок­раи­не Н. сев.-зап. (плос­ко­го­рье Бхот) и цен­траль­ная (Мус­танг) об­лас­ти Н. от­но­сят­ся к Ти­бет­ско­му на­го­рью. На юге про­тя­ги­ва­ет­ся сев. ок­раи­на Ин­до-Ганг­ской рав­ни­ны, об­ра­зую­щая по­ло­су ал­лю­ви­аль­ных рав­нин ши­ри­ной 20–40 км – те­раи (до осу­ше­ния бы­ли пред­став­ле­ны силь­но за­бо­ло­чен­ны­ми джунг­ля­ми).

Гео­ло­ги­че­ское строе­ние и по­лез­ные ис­ко­пае­мые. Н. рас­по­ло­жен в центр. час­ти Ги­ма­лай­ской склад­ча­то-по­кров­ной гор­ной сис­те­мы, фор­ми­ро­ва­ние ко­то­рой на­ча­лось в кон­це па­лео­це­на. С се­ве­ра на юг вы­де­ля­ют ряд зон. Цен­траль­ная Кри­стал­лич. зо­на Вы­со­ких Ги­ма­ла­ев сло­же­на гл. обр. до­кем­брий­ски­ми ме­та­мор­фич. ком­плек­са­ми – кри­стал­лич. слан­ца­ми, гней­са­ми, квар­ци­та­ми, миг­ма­ти­та­ми, про­рван­ны­ми мио­це­но­вы­ми лей­ко­гра­ни­та­ми. Эта зо­на над­ви­ну­та по Глав­но­му Цен­траль­но­му над­ви­гу на зо­ну Низ­ких Ги­ма­ла­ев, об­ра­зо­ван­ную оса­доч­ны­ми тол­ща­ми верх­не­го про­те­ро­зоя – ниж­не­го эо­це­на (пес­ча­ни­ка­ми, гли­на­ми, из­вест­ня­ка­ми, тил­ли­та­ми), ко­то­рые пре­тер­пе­ли зе­ле­нос­лан­це­вый ме­та­мор­физм. На юге зо­на Низ­ких Ги­ма­ла­ев гра­ни­чит по Глав­но­му По­гра­нич­но­му над­ви­гу с зо­ной Пред­ги­ма­ла­ев (или Внеш­них Ги­ма­ла­ев), пред­став­ляю­щей со­бой пе­ре­до­вой про­гиб, ко­то­рый воз­ник в нео­ген-чет­вер­тич­ное вре­мя пе­ред фрон­том рас­ту­ще­го Ги­ма­лай­ско­го оро­ге­на и за­пол­нен мио­це­но­вой пес­ча­но-гли­ни­стой и плио­це­но­вой гру­бо­об­ло­моч­ной мо­лас­сой (мощ­ность до 7 км). Вдоль юж. гра­ни­цы Н. про­тя­ги­ва­ет­ся сев. ок­раи­на Ин­до-Ганг­ской впа­ди­ны, от­де­лён­ной от Пред­ги­ма­ла­ев сис­те­мой по­ло­гих раз­ры­вов Фрон­таль­но­го Ги­ма­лай­ско­го над­ви­га; мо­лас­сы впа­ди­ны не де­фор­ми­ро­ва­ны и не во­вле­че­ны в под­ня­тие Ги­ма­ла­ев. Тер­ри­то­рия Н. со­хра­ня­ет тек­то­нич. под­виж­ность, со­про­во­ж­даю­щую­ся ин­тен­сив­ной сейс­мич­но­стью, ко­то­рая скон­цен­три­ро­ва­на гл. обр. вдоль над­ви­гов. Силь­ное раз­ру­шит. зем­ле­тря­се­ние про­изош­ло 20.8.1988 в вост. час­ти Н. (маг­ни­ту­да 6,8, ин­тен­сив­ность 8 бал­лов); по­гиб 721 чел., ра­не­ны 6533 чел., по­вре­ж­де­ны 64470 зда­ний.

Не­дра Н. бед­ны по­лез­ны­ми ис­ко­пае­мы­ми. Име­ют­ся ме­сто­ро­ж­де­ния при­род­ных стро­ит. ма­те­риа­лов. Из­вест­но 6 мел­ких ме­сто­ро­ж­де­ний свин­цо­во-цин­ко­вых руд; пром. ин­те­рес мо­жет пред­став­лять Га­неш-Хи­мал (Хун­гиг­хат) в 150 км к се­ве­ро-за­па­ду от г. Кат­ман­ду. Вы­яв­ле­ны ме­сто­ро­ж­де­ния и про­яв­ле­ния руд же­ле­за (в центр. час­ти), оло­ва и вольф­ра­ма, зо­ло­та, фос­фо­ри­тов (фос­фо­ри­то­нос­ный по­яс на за­па­де), бу­рых уг­лей (в центр., зап. и вост. час­тях стра­ны).

Кли­мат. Боль­шая часть Н. ле­жит в ус­ло­ви­ях су­бэ­к­ва­то­ри­аль­но­го мус­сон­но­го кли­ма­та с рез­ко вы­ра­жен­ны­ми вы­сот­ны­ми кли­ма­тич. гра­ди­ен­та­ми. Кли­мат сев. скло­нов Ги­ма­ла­ев хо­лод­ный, вы­соко­гор­но-пус­тын­ный. В об­лас­ти те­ра­ев и Си­ва­ли­ка зи­ма тё­п­лая, ле­то жар­кое (ср. темп-ры ян­ва­ря 15 °C, ию­ля 30 °C). Го­до­вая сум­ма осад­ков в вост. час­ти те­ра­ев со­став­ля­ет 1800 мм, в за­пад­ной – до 1000 мм; вы­па­да­ют в пе­ри­од лет­не­го мус­со­на, с ию­ня по сен­тябрь. Для Си­ва­ли­ка ха­рак­тер­ны се­зон­ные за­су­хи в ве­сен­ние ме­ся­цы.

В гор­ных рай­онах, ле­жа­щих на выс. 1200–2500 м, а так­же во внут­ри­гор­ных кот­ло­ви­нах зи­ма про­хлад­ная (ср. темп-ра ян­ва­ря 0–10 °C), ле­то уме­рен­но тё­п­лое (ср. темп-ра ию­ля до 20 °C). Ко­ли­че­ст­во осад­ков умень­ша­ет­ся с вос­то­ка на за­пад от 2500 до 1700 мм в год, в кот­ло­ви­нах – ме­нее 1500 мм (в до­ли­не Кат­ман­ду – 1400 мм), зи­мой ино­гда вы­па­да­ет снег. На выс. 2500–4000 м кли­мат бли­зок к уме­рен­но­му с хо­лод­ной про­дол­жи­тель­ной зи­мой (ни­же 0 °C) и про­хлад­ным ле­том (15–20 °C). Вы­ше 4000 м тем­пе­ра­ту­ры б. ч. го­да от­ри­ца­тель­ны, ле­том не пре­вы­ша­ют 10 °C, вы­ше 4500 м рас­по­ла­га­ет­ся об­ласть от­рица­тель­ных лет­них тем­пе­ра­тур. Го­до­вая сум­ма осад­ков 1000–1500 мм, осад­ки вы­па­да­ют не толь­ко ле­том, но и зи­мой (под влия­ни­ем ци­кло­нов). Макс. ко­ли­че­ст­во осад­ков от­ме­ча­ет­ся на на­вет­рен­ных юж. скло­нах. Мак­си­мум (5500 мм в год) за­фик­си­ро­ван в рай­оне го­ры Ан­на­пур­на. В вы­со­ко­горь­ях осад­ки вы­па­да­ют гл. обр. в ви­де сне­га. На сев. скло­нах Ги­ма­ла­ев, об­ра­щён­ных в сто­ро­ну Ти­бет­ско­го на­го­рья, зи­ма су­ро­вая и су­хая, с силь­ны­ми вет­ра­ми; осад­ков не бо­лее 150–160 мм в год. На плос­ко­го­рье Бхот го­до­вая сум­ма осад­ков не пре­вы­ша­ет 200–400 мм.

Внут­рен­ние во­ды. Большинство рек име­ет ис­то­ки на Ти­бет­ском на­го­рье, из них са­мые зна­чи­тель­ные – Кар­на­ли, Ка­ли-Ган­да­ки (На­рая­ни, на тер­ри­то­рии Ин­дии – Ган­дак), Сун-Ко­си, ха­рак­тер­ны сквоз­ные ан­те­це­дент­ные уще­лья и со­че­та­ние сне­го­во-до­ж­де­во­го пи­та­ния с до­ж­де­вым. Ре­ки, бе­ру­щие на­ча­ло в го­рах Ма­хаб­ха­рат (в т. ч. дре­ни­рую­щие до­ли­ну Кат­ман­ду), име­ют до­ж­де­вое пи­та­ние и от­ли­ча­ют­ся боль­ши­ми ко­ле­ба­ния­ми сто­ка. Ре­ки, те­ку­щие с Ги­ма­ла­ев, бур­ные, по­ро­жи­стые, ха­рак­те­ри­зу­ют­ся сме­шан­ным (сне­го­во-лед­ни­ко­во-до­ж­де­вым) пи­та­ни­ем и лет­ни­ми па­вод­ка­ми. В пе­ри­од мус­сон­ных до­ж­дей на ре­ках случа- ют­ся на­вод­не­ния, в ниж­них час­тях до­лин не­ред­ко ка­та­ст­ро­фи­че­ские. Круп­ней­шее оз. Ра­ра-Да­ха рас­по­ло­же­но на се­ве­ро-за­па­де стра­ны. В кон­це­вых час­тях до­лин­ных лед­ни­ков час­то фор­ми­ру­ют­ся при­лед­ни­ко­вые озё­ра.

Еже­год­но во­зоб­нов­ляе­мые вод­ные ре­сур­сы со­став­ля­ют 210 км3 (2000), во­до­обес­пе­чен­ность вы­со­кая – 8171 м3 на чел. в год, вдвое вы­ше, чем в ср. по Азии. Еже­год­ный во­до­за­бор 10,2 км3, из них 96% рас­хо­ду­ет­ся на ну­ж­ды с. х-ва, 3% идёт на ком­му­наль­но-бы­то­вое во­до­снаб­же­ние, 1% по­треб­ля­ют пром. пред­при­я­тия. Гид­ро­энер­го­по­тен­ци­ал рек Н. (об­щий 83290 МВт, эко­но­ми­че­ский 42140 МВт) ос­во­ен сла­бо (600 МВт). На р. На­рая­ни по­строе­но круп­ное во­до­хра­ни­ли­ще.

Поч­вы, рас­ти­тель­ный и жи­вот­ный мир. Боль­шой пе­ре­пад вы­сот и рез­кая сме­на кли­ма­тич. ус­ло­вий обу­слов­ли­ва­ют зна­чит. био­ло­гич. раз­но­об­ра­зие Н. Вы­сот­ный спектр ланд­шаф­тов наи­бо­лее пол­но пред­став­лен на юж. скло­нах Ги­ма­ла­ев: от под­но­жий до ни­валь­ной зо­ны вы­де­ля­ют не ме­нее 8 вы­сот­ных поя­сов.

В те­ра­ях уча­ст­ки са­ван­ны с вы­со­ко­травь­ем (ди­кий са­хар­ный тро­ст­ник, аланг-аланг, бам­бу­ки и др.) че­ре­ду­ют­ся с мас­си­ва­ми веч­но­зе­лё­ных и лис­то­пад­ных ле­сов, наи­бо­лее ув­лаж­нён­ные мес­та за­ня­ты джунг­ля­ми на лу­го­во-бо­лот­ных тро­пич. поч­вах. В нач. 21 в. те­раи б. ч. ос­вое­ны и рас­па­ха­ны. У под­но­жий Ги­ма­ла­ев и на юж. скло­нах Си­ва­ли­ка про­из­ра­ста­ют мус­сон­ные лис­то­пад­ные ле­са (сал, тер­ми­на­лии, ака­ции, дре­во­вид­ные па­по­рот­ни­ки, паль­мы) на ал­лю­ви­аль­ных поч­вах. В ниж­них и сред­них час­тях скло­нов (1000–2000 м) хреб­та Ма­ха­бха­рат и в меж­гор­ных впа­ди­нах и кот­ло­ви­нах к се­ве­ру от не­го гос­под­ст­ву­ют гор­ные суб­тро­пич. веч­но­зе­лё­ные и сме­шан­ные ле­са (маг­но­лии, лав­ры, кас­та­ноп­сис, фо­ти­ния, веч­но­зе­лё­ные ду­бы, клё­ны) на гор­ных жел­то­зё­мах. На этих же вы­со­тах про­из­ра­ста­ют суб­тро­пич. хвой­ные ле­са из чи­ра (со­сна длин­но­хвой­ная). Вы­ше по скло­ну, до выс. 2800–3000 м, рас­про­стра­не­ны лис­то­пад­ные ви­ды, фор­ми­рую­щие по­яс гор­ных суб­бо­ре­аль­ных ши­ро­ко­ли­ст­вен­ных и сме­шан­ных ле­сов (разл. ви­ды ду­бов, клё­нов, каш­тан, виш­ня не­паль­ская, тисс, дре­во­вид­ный ро­до­ден­д­рон, из хвой­ных – ель ги­ма­лай­ская, тсу­га) на гор­ных бу­рых лес­ных поч­вах.

С выс. 3000 м на­чи­на­ет­ся по­яс гор­ных бо­ре­аль­ных тем­но­хвой­ных ле­сов из ели ги­ма­лай­ской, пих­ты за­ме­ча­тель­ной, с уча­сти­ем кед­ра ги­ма­лай­ско­го. Верх­нюю гра­ни­цу ле­са, про­хо­дя­щую на выс. 4000 м на вос­то­ке и 3500 м на за­па­де Н., об­ра­зу­ют кри­во­ле­сья из со­сны ги­ма­лай­ской, бе­рё­зы се­реб­ри­стой и дре­во­вид­но­го мож­же­вель­ни­ка. До выс. 4500 м про­сти­ра­ет­ся суб­аль­пий­ский по­яс с пре­об­ла­да­ни­ем ро­до­ден­д­ро­нов и кус­тар­ни­ко­вых форм мож­же­вель­ни­ка. Вы­ше 4500 м гос­под­ст­во пе­ре­хо­дит к аль­пий­ской рас­ти­тель­но­сти с кар­ли­ко­вы­ми кус­тар­ни­ка­ми и раз­но­трав­ны­ми лу­га­ми (го­ре­чав­ки, ане­мо­ны, ген­циа­ны, ли­лии, при­му­лы) на гор­ных лу­го­вых поч­вах. Вы­ше 5200 м про­сти­ра­ет­ся ни­валь­ная зо­на: на ска­лах встре­ча­ют­ся толь­ко ли­шай­ни­ки, мхи, ред­кие по­душ­ки трав. Б. ч. вы­со­ко­го­рий пред­став­ля­ет со­бой без­жиз­нен­ные ска­лы, осы­пи, ка­ме­ни­стые мо­ре­ны, лед­ни­ки.

На плос­ко­го­рье Бхот рас­про­стра­не­ны вы­со­ко­гор­ные пус­тын­но-степ­ные ланд­шаф­ты, ха­рак­тер­ные для Ти­бет­ско­го на­го­рья. На ма­ло­мощ­ных ка­ме­ни­стых гор­но-пус­тын­ных поч­вах про­из­ра­ста­ют по­ду­шеч­ни­ки (по­лы­ни, со­фо­ра, ка­ра­га­на) и ксе­ро­фит­ные тра­вы.

Жи­вот­ный мир бо­гат и раз­но­об­ра­зен. Из­вес­тен 181 вид мле­ко­пи­таю­щих, под уг­ро­зой ис­чез­но­ве­ния на­хо­дит­ся 31 вид. Бо­га­та ор­ни­то­фау­на, на­счи­ты­ваю­щая 274 ви­да гнез­дя­щих­ся птиц, под уг­ро­зой ис­чез­но­ве­ния – 25 ви­дов. В Н. оби­та­ет 119 ви­дов пре­смы­каю­щих­ся (5 под уг­ро­зой ис­чез­но­ве­ния). Бра­конь­ер­ст­во и со­кра­ще­ние мест оби­та­ния ди­ких жи­вот­ных при­ве­ли к умень­ше­нию по­пу­ля­ций од­но­ро­го­го но­со­ро­га, ги­ма­лай­ско­го мус­кус­но­го оле­ня, снеж­но­го бар­са и др. В джунг­лях те­ра­ев и в ле­сах Си­ва­ли­ка встре­ча­ют­ся сло­ны, но­со­ро­ги, тиг­ры и ле­о­пар­ды, ка­ба­ны, гау­ры, олень зам­бар; мно­го­чис­лен­ны обезь­я­ны. Мно­го ядо­ви­тых змей. В сред­не­горь­ях оби­та­ют ги­ма­лай­ские мед­ве­ди, ги­ма­лай­ские мус­кус­ные оле­ни, ти­бет­ский волк; в вы­со­ко­горь­ях – ги­ма­лай­ские та­ры, гор­ные ба­ра­ны, ти­бет­ская ан­ти­ло­па, из хищ­ни­ков – снеж­ный барс, ти­бет­ская ли­си­ца. Мно­го­чис­лен­ны гры­зу­ны.

Со­стоя­ние и ох­ра­на ок­ру­жаю­щей сре­ды. Ле­си­стость Н. со­став­ля­ет 25,4% (2005). Пер­вич­ны­ми яв­ля­ют­ся толь­ко 10% всех ле­сов. Тем­пы обез­ле­се­ния в 2000–05 со­ста­ви­ли 1,4% в год, они со­кра­ти­лись по срав­не­нию с 1990. Б. ч. за­го­тов­ляе­мой дре­ве­си­ны идёт на то­п­лив­ные ну­ж­ды. Вы­руб­ки и ши­ро­ко­мас­штаб­ная де­гра­да­ция ле­сов при­ве­ли к ак­ти­ви­за­ции эро­зии почв и уси­ле­нию на­вод­не­ний в сред­нем и ниж­нем те­че­нии рек. В ря­де рай­онов от­ме­ча­ет­ся за­гряз­не­ние по­верх­но­ст­ных вод с.-х. и бы­то­вы­ми сто­ка­ми, сбро­са­ми пром. пред­при­ятий.

Ох­ра­няе­мые при­род­ные тер­ри­то­рии за­ни­ма­ют 19,7% пл. стра­ны. В Н. функ­цио­ни­ру­ют 9 нац. пар­ков, в т. ч. Ма­ка­лу-Ба­рун (пре­им. на скло­нах Ма­ка­лу), Ланг­танг, Ра­ра (близ оз. Ра­ра-Да­ха), Бар­дия (скло­ны Си­ва­ли­ка), а так­же вклю­чён­ные в спи­сок Все­мир­но­го на­сле­дия Чит­ван (в об­лас­ти те­ра­ев), Са­гар­мат­ха (на скло­нах Джо­мо­лун­гмы); 3 за­по­вед­ни­ка, 1 охот­ни­чий за­каз­ник, 3 ох­ра­няе­мые тер­ри­то­рии в рай­оне мас­си­вов Ан­на­пур­на, Кан­ченд­жан­га и Ма­нас­лу, 11 бу­фер­ных зон. В Н. на­хо­дит­ся 8 вод­но-бо­лот­ных уго­дий, имею­щих ме­ж­ду­нар. зна­че­ние.

На­се­ле­ние

Боль­шин­ст­во на­се­ле­ния Н. со­став­ля­ют на­ро­ды, го­во­ря­щие на ин­доарийских язы­ках (75,3%, в т. ч. не­па­ли – 67,4%, тха­ру – 6,8%, и др.), ко­то­рые жи­вут на за­па­де и юге стра­ны. На се­ве­ре про­жи­ва­ют ти­бе­то-бир­ман­ские на­ро­ды (23,8%, в т. ч. ма­га­ры – 7,1%, та­манг – 5,6%, не­ва­ры – 5,5%, гу­рун­ги – 2,4%, лим­бу – 1,6%, шер­па – 0,7% и др.), на юго-вос­то­ке – не­боль­шие груп­пы орао­нов (45 тыс. чел.), сан­та­лов (40 тыс. чел.) и мун­да (ок. 1 тыс. чел.).

За 1960–2012 нас. Н. вы­рос­ло более чем в 3 раза (9,4 млн. чел. в 1961; 15,0 млн. чел. в 1981; 23,2 млн. чел. в 2001). Вы­со­кий ес­теств. при­рост (св. 2% в год в 1970-х – нач. 2000-х гг.) был обу­слов­лен вы­со­кой ро­ж­дае­мо­стью при низ­ком уров­не смерт­но­сти, со 2-й пол. 2000-х гг. тем­пы ес­теств. при­рос­та сни­зи­лись (1,5% в 2012). Ро­ж­дае­мость 21,9 на 1000 жит. (2012), смерт­ность 6,8 на 1000 жит. По­ка­за­тель фер­тиль­но­сти 2,4 ре­бён­ка на 1 жен­щи­ну; мла­ден­че­ская смерт­ность вы­со­кая – 43,1 на 1000 жи­во­ро­ж­дён­ных. На­се­ле­ние мо­ло­дое – ср. воз­раст 22,1 го­да. В воз­рас­тной струк­ту­ре на­се­ле­ния до­ля де­тей до 15 лет со­став­ля­ет 34,6%, лиц 15–64 лет – 61,1%, 65 лет и стар­ше – 4,3%. Ср. ожи­дае­мая про­дол­жи­тель­ность жиз­ни – 66,5 го­да (муж­чи­ны – 65,3, жен­щи­ны – 67,8). На 100 жен­щин при­хо­дит­ся 96 муж­чин.

Ср. плот­ность на­се­ле­ния 203 чел./км2 (2012). Наи­бо­лее плот­но за­се­ле­ны юж. рав­нин­ная часть стра­ны (на 20% тер­ри­то­рии скон­цен­три­ро­ва­но ок. 1/2 нас.) и меж­гор­ные до­ли­ны (осо­бен­но до­ли­на Кат­ман­ду – св. 1000 чел./км2). Гор. нас. – 19% (2010). Круп­ней­ший го­род – Кат­ман­ду (997,9 тыс. чел., 2012). Др. круп­ные го­ро­да (тыс. чел.): По­кха­ра 250,9, Па­тан (Ла­лит­пур) 230,0, Би­рат­на­гар 217,5, Бир­гандж 184,4, Бха­рат­пур 147,4. Эко­но­ми­че­ски ак­тив­ное нас. – 18,0 млн. чел. (2009); сре­ди ра­бо­таю­щих в с. х-ве за­ня­то 75%, в сфе­ре ус­луг – 18%, в пром-сти – 7% (2010). Уро­вень без­ра­бо­ти­цы (с учё­том скры­той) 46% (2008).

Ре­ли­гия

Ок. 80% на­се­ле­ния Н. – ин­дуи­сты, ок. 10% – буд­ди­сты ма­хая­ны, ок. 4% – му­суль­ма­не (гл. обр. сун­ни­ты), ок. 3,5% – адеп­ты син­кре­тич. ре­ли­гии ки­рат-мунд­хум (см. Ки­ра­ты), ок. 1,5% – хри­стиа­не (гл. обр. про­тес­тан­ты разл. де­но­ми­на­ций) (2010, оцен­ка). Есть так­же при­вер­жен­цы тра­диц. ве­ро­ва­ний, ба­хаи­ты и др. Дей­ст­ву­ет 1 апо­столь­ский ви­ка­ри­ат Рим­ско-ка­то­лич. церк­ви. Боль­шин­ст­во про­тес­тант­ских ор­га­ни­за­ций объ­еди­ня­ет Нац. со­вет церк­вей Н. (1999). В Кат­ман­ду дей­ст­ву­ет при­ход РПЦ в честь ико­ны Бо­жи­ей Ма­те­ри «Спо­ри­тель­ни­ца хле­бов» (2009).

Ис­то­ри­че­ский очерк

Тер­ри­то­рия Не­па­ла с древ­но­сти до об­ра­зо­ва­ния еди­но­го го­су­дар­ст­ва. На­ча­ло за­се­ле­ния тер­ри­то­рии Н. от­но­сит­ся к фи­на­лу сред­не­го плей­сто­це­на. Сто­ян­ки Га­да­ри и Сат­па­ти в окр. Данг-Де­ок­ху­ри (ан­чол Рап­ти) мар­ки­ру­ют сев.-вост. гра­ни­цу ареа­ла ин­ду­ст­рии руч­ных ру­бил (из­вест­на и на тер­ри­то­рии Ин­дии), рас­про­стра­не­нию ко­то­рой да­лее пре­пят­ст­во­ва­ли Ги­ма­лаи. В позд­нем плей­сто­це­не и ран­нем го­ло­це­не от­ме­ча­ет­ся со­су­ще­ст­во­ва­ние 2 ин­ду­ст­рий – га­леч­ной и от­ще­по­вой, с ко­то­рой свя­за­ны на­ход­ки в до­ли­не р. Туй (при­ток р. Ба­бай в зап. части Н.), по­ка­за­тель­ные для ин­ду­ст­рии Му­стье, а так­же нук­ле­усы сто­ян­ки Ард­жун 3 (бас­сейн р. Рап­ти), сход­ные с за­го­тов­ка­ми, ти­пич­ны­ми для Ле­вал­луа.

Для ран­не­го го­ло­це­на в до­ли­не Де­ок­ху­ри (зап. часть Н.) за­фик­си­ро­ва­на мик­ро­ли­тич. ин­ду­ст­рия, сход­ная с ме­зо­ли­тич. па­мят­ни­ка­ми Ин­до­ста­на. На­ход­ки из вост. части Н. от­но­сят­ся к ин­ду­ст­рии Па­ту, для ко­то­рой ха­рак­тер­ны мас­сив­ные тёс­ле и тесло­вид­ные ору­дия, су­мат­ра­ли­ты, скреб­ки, уни­фа­сы; мик­ро­ли­тов нет. Она бли­же куль­ту­рам Юго-Вост. Азии (пре­ж­де все­го Хоа­бинь), чем Ин­до­ста­на. В окрестностях На­вал­пура (ан­чол Баг­ма­ти) чоп­пе­ры, ост­ро­ко­неч­ни­ки, скрёб­ла па­лео­ли­тич. об­ли­ка най­де­ны на тех же па­мят­ни­ках, что и шли­фов. то­по­ры и мо­ты­ги. Та­кое со­че­та­ние ха­рак­тер­но для куль­тур хоа­бинь­ско­го кру­га. Ору­дия ар­ха­ич­но­го об­ли­ка из квар­ци­та об­на­ру­же­ны в рус­ле р. Дхо­би-Кхо­ла (центр. часть Н.).

Не­боль­шие шли­фов. то­по­ры и шну­ро­вая ке­ра­ми­ка об­на­ру­же­ны в Бра­ку­ти (до­ли­на Туй) и Ба­сан­та­пу­ре (до­ли­на Данг). В ору­дий­ном на­бо­ре из Ча­ри­ко­та (окр. До­лак­ха, центр. часть Н.), Джу­гу­гао­на (Джу­гу-Га­он; окр. Кав­ре­па­лан­чок, центр. часть Н.) и Кот­тан­ри (окр. На­вал­па­ра­си, юг зап. части Н.) пре­об­ла­да­ют то­по­ры и тёс­ла ок­руг­лой или под­тре­уголь­ной фор­мы (в осн. из ба­заль­та, гра­ни­та, фил­ли­та), ана­ло­гии ко­то­рым из­вест­ны в шта­те Ас­сам (Ин­дия). На по­се­ле­нии в Ти­лау­ра­ко­те (ан­чол Лум­би­ни) най­де­ны ма­те­риа­лы се­рой рас­пис­ной ке­ра­ми­ки куль­ту­ры, что рас­смат­ри­ва­ют как сви­де­тель­ст­во про­ник­но­ве­ния ари­ев.

Пер­вы­ми ди­на­стия­ми Н. счи­та­ют­ся Го­па­лы и Ахи­ры. На­ча­ло прав­ле­ния сме­нив­шей их ди­на­стии Ки­ра­тов (см. в ст. Ки­ра­ты) от­но­сит­ся к 7 в. до н. э.; све­де­ния о ней со­дер­жат­ся не толь­ко в не­паль­ских, но и в древ­них инд. и греч. ис­точ­ни­ках. Ран­ние гос-ва, вхо­див­шие в со­став инд. им­пе­рий, су­ще­ст­во­ва­ли в сер. 1-го тыс. до н. э. в не­паль­ских и инд. те­ра­ях.

Па­мят­ни­ки в Лум­би­ни (древ­ней­шие эта­пы строи­тель­ст­ва хра­ма – сер. 3 в. до н. э.) в осн. свя­за­ны с по­чи­та­ни­ем мес­та ро­ж­де­ния Буд­ды Шакь­я­му­ни. Рас­по­ло­жен­ный в 25 км к за­па­ду ар­хео­ло­гич. па­мят­ник Ти­лау­ра­кот свя­зы­ва­ют с ос­тат­ка­ми г. Ка­пи­ла­ва­сту (ос­но­ван не позд­нее 600 до н. э.), сто­ли­цы гос-ва Шакь­ев, где про­шла юность Буд­ды. По ар­хео­ло­гич. дан­ным, го­род су­ще­ст­во­вал с 8 или 7 в. до н. э. до 2–3 вв. н. э.; про­сле­же­ны 3 эта­па со­ору­же­ния обо­ро­нит. стен (ок. 600–150 до н. э.); изу­ча­лись вост. и зап. во­ро­та, мо­щён­ные кир­пи­чом до­ро­ги, неск. ступ, ко­лод­цы, ре­зер­вуа­ры для хра­не­ния во­ды; сре­ди на­хо­док – тер­ра­ко­то­вые фи­гу­ры лю­дей и жи­вот­ных, се­реб­ря­ные и брон­зо­вые мо­не­ты, же­лез­ные то­по­ры, ло­па­ты, на­ко­неч­ни­ки стрел и др., чёр­ная ло­щё­ная и се­рая ке­ра­ми­ка. В Бхе­деа­ри рас­ко­пан храм, от­но­ся­щий­ся к пе­рио­ду Шун­га (Сун­га; 185–73 до н. э.).

До­ли­на Кат­ман­ду бы­ла важ­ным тор­го­вым цен­тром на пу­ти из Ин­дии в Ти­бет. Ре­лиг. си­туа­ция там ха­рак­те­ри­зо­ва­лась мир­ным со­су­ще­ст­во­ва­ни­ем буд­диз­ма и ин­ду­из­ма. К 3 в. до н. э. – 5 в. н. э. от­но­сит­ся строи­тель­ст­во зна­ме­ни­тых ступ Сва­ямб­ху­натх и Бод­натх (Бодх­натх), а так­же ступ в Кир­ти­пу­ре и Па­та­не. В Ва­ра­хак­шет­ре, На­ра­синг­ха-Тап­пе (юг вост. части Н.) и др. най­де­ны хра­мы и ста­туи ин­дуи­ст­ских бо­жеств, от­но­ся­щие­ся к эпо­хе Гуп­тов. С кон. 1-го тыс. до н. э. – 1-й пол. 1-го тыс. н. э. свя­за­но боль­шин­ст­во па­мят­ни­ков Мус­тан­га пе­щер­ных ком­плек­сов, су­ще­ст­во­вав­ших и позд­нее.

В 1–2 вв. (по др. дан­ным, во 2-й пол. 4 в. или нач. 5 в.) в до­ли­не Кат­ман­ду вы­ход­ца­ми из инд. об­лас­ти Ви­де­ха бы­ло ос­но­ва­но ран­не­фе­о­даль­ное гос-во ди­на­стии Личч­ха­вов, ко­то­рое, од­на­ко, бы­ст­ро рас­па­лось. О по­сле­дую­щем пе­рио­де в ис­то­рии Н., ох­ва­ты­ваю­щем неск. ве­ков, дос­то­вер­ные све­де­ния от­сут­ст­ву­ют. Для 9 в. и бо­лее позд­не­го вре­ме­ни на тер­ри­то­рии Н. мож­но вы­де­лить 4 рай­она, об­ла­дав­ших эт­нич. и куль­тур­ной спе­ци­фи­кой. Три из них на­хо­ди­лись в го­рах и бы­ли при­вя­за­ны к бас­сей­нам рек: зап. рай­он рас­по­ла­гал­ся в бас­сей­нах Кар­на­ли и Бхе­ри; цен­траль­ный – Ка­ли-Ган­да­ки и Баг­ма­ти; вос­точ­ный – Сун-Ко­си и Ару­на. К чет­вёр­то­му мож­но от­не­сти всю тер­ри­то­рию те­ра­ев. С кре­по­стью, по­стро­ен­ной в 1097–98 Нань­я­де­вой, ос­но­ва­те­лем од­но­го из кня­жеств, свя­зы­ва­ют го­ро­ди­ще Си­ма­ра­он­гар­хе (пл. 16 км2; про­дол­жа­ет­ся на тер­ри­то­рии инд. шта­та Би­хар; изу­ча­лись рвы, ва­лы, сте­ны из обож­жён­но­го кир­пи­ча, ос­тат­ки во­рот и хра­мов, най­де­но бо­лее 100 изо­бра­же­ний и скульп­тур – в осн. ин­дуи­ст­ских бо­гов).

За­пад к это­му вре­ме­ни был за­се­лён кха­са­ми, но­си­те­ля­ми вост. диа­лек­тов па­ха­ри. В 12–14 вв. они ста­ли этнич. ос­но­вой по­ли­тич. объ­е­ди­не­ния Кха­са­рад­жья («Го­су­дар­ст­во кха­сов»). В 12 в. на­ча­лось пе­ре­се­ле­ние кха­сов в Ги­ма­лаи, что бы­ло вы­зва­но му­сульм. за­вое­ва­ния­ми в Сев. Ин­дии. Пе­ре­се­лен­цы спо­соб­ст­во­ва­ли рас­про­стра­не­нию эле­мен­тов ин­ду­из­ма и не­ко­то­рых прин­ци­пов инд. кас­то­вой сис­те­мы. Ин­дуи­зи­ро­ван­ные кхас­ские пра­ви­те­ли ещё в пе­ри­од су­ще­ст­во­ва­ния Кха­са­рад­жьи ста­ли рас­про­стра­нять свою власть к вос­то­ку от р. Бхе­ри, на тер­ри­то­рию с ти­бе­то-бир­ман­ским на­се­ле­ни­ем. Од­но­вре­мен­но про­ис­хо­ди­ло рас­се­ле­ние кха­сов с за­па­да на вос­ток вдоль Ги­ма­ла­ев. По­сле рас­па­да Кха­са­рад­жьи в кон. 14 в. в Зап. Н. сло­жи­лась кон­фе­де­ра­ция кня­жеств Баи­си (до­слов­но «22 кня­же­ст­ва»), а не­сколь­ко позд­нее – кон­фе­де­ра­ция Чо­уби­си (Чау­би­си; «24 кня­же­ст­ва»). На вост. ру­бе­же кхас­ско­го ре­гио­на на­хо­ди­лось са­мо­сто­ят. кн-во Горк­ха, ко­то­рое не вхо­ди­ло в со­став Чо­уби­си, не­смот­ря на тес­ные свя­зи с зап. со­се­дя­ми.

Са­мым раз­ви­тым рай­оном Центр. Н. ос­та­ва­лась до­ли­на Кат­ман­ду. В 9–12 вв. здесь пра­ви­ла ди­на­стия Тха­ку­ров (ис­то­рич. сви­де­тель­ст­ва о ней ма­ло­чис­лен­ны и не­дос­то­вер­ны), а в 13 в. ут­вер­ди­лась ди­на­стия не­вар­ских пра­ви­те­лей Мал­ла. В этот пе­ри­од вы­со­ко­го уров­ня раз­ви­тия дос­тиг­ли ре­мес­ло, резь­ба по де­ре­ву (15–18 вв.) и из­го­тов­ле­ние брон­зо­вых скульп­тур, в 15–18 вв. поч­ти пол­но­стью вы­тес­нив­ших ка­мен­ные. Мал­ла ве­ли ак­тив­ное гор. строи­тель­ст­во, по­кро­ви­тель­ст­во­ва­ли иск-вам и лит-ре (в т. ч. свет­ской). Ши­ро­кое рас­про­стра­не­ние по­лу­чи­ли па­го­ды (не­ко­то­рые учё­ные по­ла­га­ют, что они поя­ви­лись имен­но в до­ли­не Кат­ман­ду). Прак­ти­че­ски вся су­хо­пут­ная тор­гов­ля ме­ж­ду Ин­ди­ей и Ки­та­ем ве­лась че­рез до­ли­ну Кат­ман­ду. Ме­ст­ное на­се­ле­ние за­ни­ма­лось гл. обр. мо­тыж­ным зем­ле­де­ли­ем; осн. куль­ту­ра­ми бы­ли рис, ку­ку­ру­за (с 17 в.), пше­ни­ца, яч­мень, са­хар­ный тро­ст­ник, бо­бо­вые и са­до­во- ого­род­ные куль­ту­ры. В зем­ле­вла­де­нии это­го ре­гио­на по­сте­пен­но уси­ли­ва­лись ча­ст­ные ком­по­нен­ты в рам­ках гос. и об­щин­ных форм соб­ст­вен­но­сти. Эта сис­те­ма ока­зы­ва­ла влия­ние на раз­ви­тие зе­мель­ных от­но­ше­ний в гор­ных кня­же­ст­вах, а с 17 в. ста­ла ос­но­вой гос. по­ли­ти­ки в аг­рар­ной сфе­ре. Вы­со­кая ин­тен­сив­ность с. х-ва и ре­мес­ла в до­ли­не Кат­ман­ду обу­сло­ви­ла опе­ре­жаю­щее (по срав­не­нию с др. рай­она­ми центр. Ги­ма­ла­ев) раз­ви­тие со­ци­аль­ной струк­ту­ры ме­ст­но­го на­се­ле­ния. Здесь сло­жи­лась раз­ви­тая кас­то­вая сис­те­ма. В 17 в. до­ли­на Кат­ман­ду пре­вра­ти­лась в гл. эко­но­мич. и куль­тур­ный центр, что во мно­гом оп­ре­де­ли­ло её пре­вра­ще­ние в по­литич. яд­ро бу­ду­ще­го об­ще­не­паль­ско­го гос-ва.

В вост. час­ти Н. со­ци­аль­ные от­но­ше­ния раз­ви­ва­лись зна­чи­тель­но мед­лен­нее. Ме­ст­ное на­се­ле­ние – ки­ра­ты, сун­ва­ры, дхи­маль, тха­ми – за­ни­ма­лось под­сеч­но-ог­не­вым мо­тыж­ным зем­ле­де­ли­ем. В 18 в. сю­да про­ник­ли пе­ре­се­лен­цы с за­па­да. На тер­ри­то­рии Вост. Н. на­хо­ди­лись кня­же­ст­ва Чау­дан­ди и Вид­жая­пур, вхо­див­шие в сфе­ру влия­ния со­сед­них инд. го­су­дарств.

Не­пал в 17 – кон. 19 вв. В 1-й тре­ти 17 в., в пе­ри­од прав­ле­ния Ра­мы Ша­ха (1606–36), на­ча­лось воз­вы­ше­ние кн-ва Горк­ха. Рама Шах ввёл сис­те­му выс­ших гос. долж­но­стей с раз­гра­ни­че­ни­ем их функ­ций. Ему при­пи­сы­ва­ет­ся так­же соз­да­ние сво­да за­ко­нов – «Эдик­тов Ра­мы Ша­ха», в ко­то­рых ин­дуи­ст­ские тра­ди­ции бы­ли пе­ре­ра­бо­та­ны и при­спо­соб­ле­ны к ус­ло­ви­ям жиз­ни по­ли­эт­нич­но­го на­се­ле­ния гор­но­го кня­же­ст­ва, в ко­то­ром ут­вер­ж­де­ние ин­ду­из­ма и кас­то­вой сис­те­мы толь­ко на­чи­на­лось. В Горк­хе ак­тив­но раз­ви­ва­лись тор­гов­ля и ре­мес­ло, рас­ши­ря­лись и ук­ре­п­ля­лись по­ли­тич. и ди­на­стич. свя­зи с др. кня­же­ст­ва­ми.

В 1742 трон Горк­хи за­нял При­тхви­на­ра­ян Шах, на­чав­ший ак­тив­ную за­вое­ват. по­ли­ти­ку. В кон­це сент. 1744 он ов­ла­дел Ну­ва­ко­том, на­хо­див­шим­ся в до­ли­не Кат­ман­ду, пла­ни­руя в даль­ней­шем за­хва­тить стра­те­гич. пунк­ты к се­ве­ру и вос­то­ку от до­ли­ны. В сер. 1750-х гг. осн. тор­го­вые пу­ти, свя­зы­вав­шие её с Ти­бе­том, Центр. и Зап. Н., ока­за­лись под кон­тро­лем Горк­хи. В 1767 При­тхви­на­рая­ну уда­лось за­хва­тить Кир­ти­пур, рас­по­ло­жен­ный юго-за­пад­нее Кат­ман­ду. От­ряд Брит. Ост-Инд­ской ком­па­нии (ОИК), по­слан­ный защитить до­ли­ну Кат­ман­ду, был раз­гром­лен гурк­ха­ми в том же го­ду. В сент. 1768 При­тхви­на­ра­ян за­нял Кат­ман­ду, а в но­яб. 1769 – Бхад­га­он (Бхак­та­пур), по­след­нее не­за­ви­си­мое кня­же­ст­во до­ли­ны. В 1769 сто­ли­ца бы­ла пе­ре­не­се­на из Горк­хи в Кат­ман­ду. Этот год счи­та­ет­ся офиц. да­той воз­ник­но­ве­ния Ко­ро­лев­ст­ва Н. По­сле за­вое­ва­ния до­ли­ны При­тхви­на­ра­ян со­сре­до­то­чил вни­ма­ние на во­про­сах гос. строи­тель­ст­ва, по­ру­чив сво­им вое­на­чаль­ни­кам ру­ко­во­дство про­дол­жав­ши­ми­ся во­ен. кам­па­ния­ми (на ко­рот­кое вре­мя при­ос­та­но­ви­лись по­сле его смер­ти в 1775). По­сле ок­ку­па­ции зап. рай­о­нов Сик­ки­ма в 1788 на­ча­лась не­па­ло- ти­бет­ская вой­на, про­иг­ран­ная Н. в 1792 по­сле то­го, как сю­зе­рен Ти­бе­та – Ки­тай при­слал ему на по­мощь свои вой­ска (по не­ко­то­рым дан­ным, до 70 тыс. чел.). Экс­пан­сия Н. на тер­ри­то­рию совр. Ин­дии, при­ос­та­нов­лен­ная ОИК, при­ве­ла к на­рас­та­нию на­пря­жён­но­сти в от­но­ше­ни­ях ме­ж­ду дву­мя гос-ва­ми и ста­ла при­чи­ной анг­ло-не­паль­ской вой­ны 1814–16. По её ито­гам Н. ут­ра­тил поч­ти треть сво­ей тер­ри­то­рии [Ку­ма­он, Гар­хвал, Ал­мо­ру, зап. Сик­ким, поч­ти все те­раи (впо­след­ст­вии б. ч. их бы­ла воз­вра­ще­на)] и со­гла­сил­ся на до­пуск в Кат­ман­ду брит. ре­зи­ден­та. Внеш­няя по­ли­ти­ка Н. бы­ла по­став­ле­на под кон­троль ОИК, вла­сти Н. обя­за­лись не при­ни­мать на служ­бу ев­ро­пей­цев без ве­до­ма анг­ли­чан.

По­ли­тич. ор­га­ни­за­ция Н. в этот пе­ри­од во мно­гом вос­про­из­во­ди­ла ор­га­ни­за­цию Горк­хи. Осо­бое вни­ма­ние уде­ля­лось са­краль­ной ле­ги­ти­ма­ции вла­сти ко­ро­ля. По не­паль­ской тра­ди­ции он не рас­смат­ри­вал­ся как жи­вое бо­же­ст­во, од­на­ко счи­тал­ся но­си­те­лем бо­же­ст­вен­ной бла­го­да­ти (за пре­де­ла­ми Н. ко­ро­ля ас­со­ции­ро­ва­ли с Виш­ну или его ава­та­ра­ми). В пер­вые де­ся­ти­ле­тия су­ще­ст­во­ва­ния Н. но­вые пра­ви­те­ли не про­во­ди­ли адм. ре­форм. Все уст­рем­ле­ния бы­ли со­сре­до­то­че­ны на даль­ней­шей экс­пан­сии. Про­цес­су уни­фи­ка­ции гос. сис­тем пре­пят­ст­во­ва­ла борь­ба за власть в ус­ло­ви­ях по­сте­пен­но­го ос­лаб­ле­ния ро­ли ко­ро­ля в управ­ле­нии гос-вом. Фор­ми­ро­ва­ние зна­чит. слоя ср. и мел­ких слу­жи­лых фео­да­лов ус­ко­ри­ло про­цесс фео­да­ли­за­ции пле­мен­ных и по­лу­пле­мен­ных струк­тур. Сре­ди на­се­ле­ния Н. рас­про­стра­ня­лись пред­став­ле­ния о кас­то­во­сти. Рас­ши­ря­лось при­ме­не­ние разл. форм под­не­воль­но­го тру­да.

Зна­чит. влия­ние на по­ли­тич. жизнь Н. с кон. 1830-х гг. ока­зы­ва­ла меж­до­усоб­ная борь­ба ме­ж­ду кла­на­ми ари­сто­кра­тии. В сент. 1846 ген. Джанг Ба­ха­дур из не­знат­но­го слу­жи­ло­го ро­да при под­держ­ке ар­мии про­из­вёл гос. пе­ре­во­рот, во вре­мя ко­то­ро­го за од­ну ночь бы­ли уби­ты 55 влия­тель­ных ари­сто­кра­тов. Вско­ре по по­доз­ре­нию в при­ча­ст­но­сти к ор­га­ни­за­ции за­го­во­ра с це­лью унич­то­же­ния но­во­го ли­де­ра ко­роль и ко­ро­ле­ва Н. бы­ли вы­сла­ны в Ин­дию, а на трон воз­ве­дён их ма­ло­лет­ний сын. Неск. со­тен пред­ста­ви­те­лей знат­ных ро­дов бе­жа­ли в Ин­дию. Джанг Ба­ха­дур за­нял по­сты пре­мьер- мин., глав­но­ко­ман­дую­ще­го и пра­ви­те­ля (ма­ха­рад­жи). Офи­ци­аль­но вер­хов­ная власть в стра­не ста­ла де­лить­ся ме­ж­ду ко­ро­лём и ма­ха­рад­жей, од­на­ко фак­ти­че­ски ко­роль об­ла­дал лишь пред­ста­ви­тель­ски­ми функ­ция­ми. Пре­мьер-мин. имел пра­во на­зна­че­ния и уволь­не­ния лю­бо­го долж­но­ст­но­го ли­ца. По­сле его смер­ти пост пе­ре­да­вал­ся стар­ше­му чле­ну его ро­да по муж­ской ли­нии. Для под­ня­тия ста­ту­са сво­его ро­да Джанг Ба­ха­дур пе­ре­име­но­вал его в Ра­на, по­лу­чив со­гла­сие ко­ро­ля на об­ра­зо­ва­ние «кас­ты Ра­на». Позд­нее пред­ста­ви­те­ли Ра­на су­ме­ли по­род­нить­ся с ко­ро­лев­ской ди­на­сти­ей Шах.

В 1854 был из­дан свод за­ко­нов «Му­лу­ки Аин» («За­кон стра­ны») – пер­вое за­ко­но­дат. уло­же­ние об­ще­не­паль­ско­го гос-ва. Он ре­гу­ли­ро­вал зе­мель­ные, соб­ст­вен­нич., се­мей­но-брач­ные, меж­кас­то­вые от­но­ше­ния, со­дер­жал за­чат­ки уго­лов­но­го пра­ва. Ин­ду­изм яв­лял­ся са­краль­ной и этич. ос­но­вой «Му­лу­ки Аин». Ка­ж­дая кас­та и эт­нич. груп­па по­лу­ча­ли за­ко­но­да­тель­но за­кре­п­лён­ное ме­сто в об­щей ие­рар­хии, что спо­соб­ст­во­ва­ло фор­ми­ро­ва­нию кас­то­вой и гос. са­мо­иден­ти­фи­ка­ции на­се­ле­ния, всё ещё на­хо­див­ше­го­ся под силь­ным влия­ни­ем ро­до-пле­мен­ных тра­ди­ций.

Ра­на су­ме­ли со­сре­до­то­чить в сво­их ру­ках б. ч. зе­мель. В ка­че­ст­ве зем­ле­вла­дель­цев или опо­сре­до­ван­но, че­рез гос. ап­па­рат, в ко­то­ром они за­ни­ма­ли ве­ду­щие по­сты, Ра­на уча­ст­во­ва­ли в рас­пре­де­ле­нии и при­свое­нии на­ло­гов. Гос. по­ли­ти­ка бы­ла на­прав­ле­на на ли­ше­ние об­щи­ны функ­ций са­мо­управ­ле­ния и пре­вра­ще­ние её в фис­каль­ную и адм. еди­ни­цу низ­ше­го уров­ня. Юрис­дик­ция зем­ле­вла­дель­цев бы­ла ог­ра­ни­че­на. Те­перь они мог­ли при­вле­кать­ся к от­вет­ст­вен­но­сти за «пре­вы­ше­ние пол­но­мо­чий». Это спо­соб­ст­во­ва­ло ук­ре­п­ле­нию гос. вла­сти и уве­ли­чи­ва­ло по­сту­п­ле­ния в каз­ну. В цен­тре и на мес­тах бы­ла соз­да­на сис­те­ма су­дов. Выс­шей су­деб­ной ин­стан­ци­ей счи­тал­ся пре­мьер-ми­нистр.

По­сле смер­ти Джан­га Ба­ха­ду­ра в 1877 по­ли­тич. борь­ба в Н. обо­ст­ри­лась. В 1885 трон за­хва­ти­ли его пле­мян­ни­ки – Шам­ше­ры. При них Н. пе­ре­жи­вал пе­ри­од со­ци­аль­но-эко­но­мич. за­стоя. Ес­ли ра­нее не­паль­ские вла­сти пре­пят­ст­во­ва­ли вер­бов­ке гурк­хов в брит. ар­мию, то те­перь Шам­ше­ры са­ми стре­ми­лись по­мочь брит. ко­ло­ни­аль­ным вла­стям по­лу­чить как мож­но боль­ше рек­ру­тов из Н. Гурк­хи уча­ст­во­ва­ли прак­ти­че­ски во всех вой­нах, ко­то­рые ве­ла Брит. им­пе­рия, а так­же в по­дав­ле­нии вос­ста­ний в её ко­ло­ни­ях. Не про­ис­хо­ди­ло так­же ка­че­ст­вен­ных из­ме­не­ний в с. х-ве. Ре­мес­ло пе­ре­жи­ва­ло упа­док, нац. пром-сть не раз­ви­ва­лась, го­ро­да де­гра­ди­ро­ва­ли. Имея ог­ром­ные сред­ст­ва, Шам­ше­ры не вкла­ды­ва­ли их в раз­ви­тие стра­ны, а пе­ре­во­ди­ли в иностр. бан­ки или тра­ти­ли на рос­кошь. Стро­гая са­мо­изо­ля­ция стра­ны, на­прав­лен­ная на пре­дот­вра­ще­ние про­ник­но­вения в Н. сво­бо­до­мыс­лия, сдер­жи­ва­ла раз­ви­тие куль­ту­ры.

Не­пал с нач. 20 в. В 1901–29 пре­мьер-ми­ни­ст­ром Н. был Чан­д­ра Шам­шер. Он ук­ре­пил центр. ор­га­ны вла­сти. Пра­вя­щее се­мей­ст­во при­сваи­ва­ло се­бе в этот пе­ри­од до 75% гос. до­хо­дов и осн. часть ча­ст­но­фе­о­даль­ной рен­ты.

Внеш­нюю тор­гов­лю Н. вёл в осн. с Ин­ди­ей. Де­шё­вые брит. и инд. то­ва­ры вы­тес­ня­ли про­дук­цию тра­диц. не­паль­ско­го ре­мес­ла. Ра­на не про­яв­ля­ли ин­те­ре­са к раз­ви­тию нац. пром-сти. Поя­вив­шие­ся на юге стра­ны пер­вые пром. пред­при­я­тия при­над­ле­жа­ли инд. ка­пи­та­лу и бы­ли ори­ен­ти­ро­ва­ны на экс­порт в Ин­дию, ад­ми­ни­ст­ра­ция и ра­бо­чие так­же бы­ли ин­дий­ца­ми. В со­ци­аль­ной сфе­ре, как и в эко­но­ми­ке Н., в 1-й пол. 20 в. про­дол­жа­лась стаг­на­ция. Един­ст­вен­ным за­мет­ным яв­ле­ни­ем мож­но счи­тать мед­лен­ное вы­тес­не­ние ро­до-пле­мен­ных от­но­ше­ний со­слов­но-кас­то­вы­ми, что вы­ра­зи- лось в по­сте­пен­ном пе­ре­во­де об­щин­ной зе­мель­ной соб­ст­вен­но­сти в гос. зе­мель­ный фонд.

Хо­тя Н. офи­ци­аль­но не при­ни­мал уча­стия в 1-й ми­ро­вой вой­не, он по­став­лял Ве­ли­ко­бри­та­нии сы­рьё и рек­ру­тов. В этот пе­ри­од в брит. ар­мии слу­жи­ли 200 тыс. не­паль­ских гурк­хов (ок. 25% муж­ско­го на­се­ле­ния из ка­те­го­рии «во­ин­ских клас­сов» в воз­рас­те от 18 до 50 лет), из ко­то­рых 55 тыс. чел. вое­ва­ли во Фран­ции, Флан­д­рии, Ме­со­по­та­мии, Па­ле­сти­не, Си­рии, на Са­ло­ник­ском и др. фрон­тах (Н. по­те­рял уби­ты­ми не ме­нее 20 тыс. чел.).

В пе­ри­од 2-й ми­ро­вой вой­ны не­паль­ские час­ти в со­ста­ве брит. ар­мии (св. 200 тыс. чел.) сра­жа­лись про­тив герм. и итал. войск в Сев. и Вост. Аф­ри­ке, Ита­лии, Гре­ции, Ира­ке, про­тив япон. войск в Бир­ме. Уча­стие в вой­не спо­соб­ство­ва­ло рос­ту по­ли­тич. соз­на­ния не­паль­ских во­ен­но­слу­жа­щих. Осо­бая роль в на­чав­шем­ся про­цес­се по­ли­ти­за­ции при­над­ле­жа­ла не­паль­ской эмиг­ра­ции в Ин­дии. К 1945 на тер­ри­то­рии Ин­дии дей­ст­во­ва­ли неск. по­ли­тич. ор­га­ни­за­ций не­паль­ских эмиг­ран­тов, ко­то­рые вы­сту­па­ли за ус­та­нов­ле­ние в Н. кон­сти­туц. мо­нар­хии и ис­поль­зо­ва­ние ра­ди­каль­ных ме­то­дов борь­бы. На уч­ре­дит. кон­фе­рен­ции, про­шед­шей в Каль­кут­те (ны­не Кол­ка­та) в янв. 1947, неск. та­ких ор­га­ни­за­ций объ­е­ди­ни­лись в пар­тию Не­паль­ский нац. кон­гресс (ННК; с 1950 Не­паль­ский кон­гресс, НК). ННК ини­ции­ро­вал по при­ме­ру ин­дий­цев кам­па­нию гражд. не­по­ви­но­ве­ния на тер­ри­то­рии Н., ко­то­рая по­сте­пен­но рас­про­стра­ни­лась на гл. го­ро­да те­ра­ев и Кат­ман­ду. Дей­ст­вия ННК поль­зо­ва­лись под­держ­кой инд. пра­ви­тель­ства, ко­то­рое счи­та­ло луч­шим сред­ст­вом обес­пе­че­ния сво­их дол­го­вре­мен­ных ин­те­ре­сов в Н. дос­ти­же­ние ком­про­мис­са ме­ж­ду пре­мьер-мини­ст­ром и ННК, а так­же де­мо­кра­ти­за­цию на этой ос­но­ве гос. строя Н. Это не мог­ло не ска­зать­ся на дея­тель­но­сти ННК, ру­ко­во­дство ко­то­ро­го ори­ен­ти­ро­ва­лось не столь­ко на раз­ви­тие ан­ти­ра­ни­ст­ской борь­бы «сни­зу», сколь­ко на дав­ле­ние на не­паль­ско­го пре­мьер- ми­ни­ст­ра «из­вне». Од­на­ко не­ус­туп­чи­вость пре­мьер-мин. Мо­ха­на Шам­ше­ра (1948–51) и его жё­ст­кий курс в от­но­ше­нии оп­по­зи­ции бло­ки­ро­ва­ли путь к пе­ре­го­во­рам и дос­ти­же­нию ком­про­мис­са. В этих ус­ло­ви­ях в ру­ко­во­дстве ННК во­зоб­ла­да­ла ли­ния на на­силь­ст­вен­ную ли­к­ви­да­цию «ра­на­кра­тии». Бег­ст­во ко­ро­ля Триб­ху­ва­на (1911–55) в Ин­дию ус­ко­ри­ло раз­ви­тие со­бы­тий. В но­яб. 1950 во­ен. от­ря­ды кон­грес­си­стов раз­вер­ну­ли бое­вые дей­ст­вия в те­ра­ях, а за­тем на­ча­ли про­дви­же­ние к Кат­ман­ду. Под­держ­ку кон­грес­си­стам ока­зы­ва­ли кре­сть­я­не, а так­же гор. на­се­ле­ние. Не по­лу­чив под­держ­ки из­вне, Мо­хан Шам­шер был вы­ну­ж­ден со­гла­сить­ся на по­сред­ни­че­ст­во инд. пра­ви­тель­ст­ва. В янв. 1951 он об­на­ро­до­вал Дек­ла­ра­цию о кон­сти­туц. ре­фор­мах, в ко­то­рую во­шли пунк­ты инд. ме­мо­ран­ду­ма об уре­гу­ли­ро­ва­нии кон­флик­та. В со­от­вет­ст­вии с ней в Н. со­зы­ва­лось Уч­ре­дит. со­б­ра­ние и соз­да­вал­ся Ка­би­нет ми­ни­ст­ров с уча­сти­ем кон­грес­си­стов. В февр. 1951 воз­вра­тив­ший­ся в Н. ко­роль из­дал про­кла­ма­цию об об­ра­зо­ва­нии коа­лиц. врем. пра­ви­тель­ст­ва (5 чле­нов се­мей­ст­ва Ра­на и 5 пред­ста­ви­те­лей НК; пре­мьер-ми­ни­ст­ром ос­та­вал­ся Мо­хан Шам­шер), от­вет­ст­вен­но­го пе­ред ко­ро­лём. Юри­ди­че­ски офор­ми­ла ли­к­ви­да­цию «ра­на­кра­тии» врем. кон­сти­ту­ция, при­ня­тая в апр. 1951. Она про­воз­гла­си­ла ус­та­нов­ле­ние в стра­не кон­сти­туц. мо­нар­хии, от­ме­ни­ла ис­клю­чит. пра­ва и при­ви­ле­гии чле­нов се­мей­ст­ва Ра­на, дек­ла­ри­ро­ва­ла осн. пра­ва и гражд. сво­бо­ды. Ко­роль на­де­лял­ся чрез­вы­чай­но ши­ро­ки­ми пол­но­мо­чия­ми: ему при­над­ле­жа­ло пра­во на­зна­чать и сме­щать ми­ни­ст­ров, из­да­вать за­ко­ны и пр. Вме­сте с тем кон­сти­ту­ция пре­ду­смат­ри­ва­ла оп­ре­де­лён­ное ог­ра­ни­че­ние прав мо­нар­ха. Выс­шей су­деб­ной ин­стан­ци­ей ста­но­вил­ся Вер­хов­ный суд. Бы­ло объ­яв­ле­но, что врем. кон­сти­ту­ция бу­дет дей­ст­во­вать до при­ня­тия Уч­ре­дит. со­б­ра­ни­ем но­вой.

По­ли­тич. ре­во­лю­ция, про­изо­шед­шая в стра­не, не бы­ла под­кре­п­ле­на серь­ёз­ны­ми со­ци­аль­ны­ми пе­ре­ме­на­ми. Дан­ные пе­ре­пи­сей 1952–54 и 1961 сви­де­тель­ст­ву­ют о том, что со­ци­аль­ная струк­ту­ра прак­ти­че­ски не из­ме­ни­лась. До­ля лиц, за­ня­тых в с. х-ве, по-преж­не­му со­став­ля­ла 94% эко­но­ми­че­ски ак­тив­но­го на­се­ле­ния.

В 1950-х гг. про­ис­хо­ди­ло по­сте­пен­ное ук­ре­п­ле­ние по­зи­ций ко­ро­лев­ской вла­сти. Не­паль­ские по­ли­тич. объ­е­ди­не­ния (к маю 1951 в Н. их бы­ло 32, а к 1955 – 130) не смог­ли про­ти­во­дей­ст­во­вать это­му про­цес­су. Толь­ко НК, «Горк­ха па­ри­шад» (воз­глав­ляв­шая­ся чле­на­ми се­мей­ст­ва Ра­на и вы­сту­пав­шая за со­хра­не­ние феод. при­ви­ле­гий) и Ком­му­ни­стич. пар­тия Н. (КПН) яв­ля­лись пар­тия­ми в под­лин­ном смыс­ле это­го сло­ва. Ос­таль­ные ор­га­ни­за­ции строи­лись на тра­диц. кла­но­вой и эт­но­ка­сто­вой ос­но­ве и бы­ли при­зва­ны об­слу­жи­вать ин­те­ре­сы сво­их ли­де­ров и функ­цио­не­ров. Ко­роль, при­вле­кая то од­ну, то др. груп­пи­ров­ку в пра­ви­тельств. ка­би­нет, спо­соб­ст­во­вал рос­ту раз­но­гла­сий и рас­ко­лам в их сре­де. Прак­ти­че­ски все по­ли­тич. объ­е­ди­не­ния Н. бы­ли в той или иной сте­пе­ни удов­ле­тво­ре­ны сло­жив­шей­ся сис­те­мой управ­ле­ния. НК яв­лял­ся един­ст­вен­ной пар­ти­ей, по­сле­до­ва­тель­но при­зы­вав­шей к про­ве­де­нию все­об­щих вы­бо­ров. Ко­ро­лев­ская власть сна­ча­ла до­би­лась от­сроч­ки про­ве­де­ния вы­бо­ров в Уч­ре­дит. со­б­ра­ние, а за­тем про­ве­де­ния вы­бо­ров не в не­го, а в пар­ла­мент, что бы­ло за­кре­п­ле­но но­вой кон­сти­ту­ци­ей, об­на­ро­до­ван­ной в февр. 1959. В со­от­вет­ст­вии с ней в Н. ус­та­нав­ли­ва­лась сис­те­ма прав­ле­ния, при ко­то­рой ко­роль де­лил за­ко­но­дат. власть с пар­ла­мен­том, ис­пол­ни­тель­ную – с пра­ви­тель­ст­вом, су­деб­ную – с Вер­хов­ным су­дом. Пер­вые в ис­то­рии Н. вы­бо­ры в пар­ла­мент бы­ли про­ве­де­ны в том же ме­ся­це. По­бе­ду на них одер­жал НК, по­лу­чив­ший 68% мест в пар­ла­мен­те. Пра­ви­тель­ст­во НК, при­дя к вла­сти, при­сту­пи­ло к про­ве­де­нию аг­рар­ной ре­фор­мы, пре­ду­смат­ри­вав­шей по­сте­пен­ную ли­к­ви­да­цию сис­те­мы бир­та (не об­ла­гае­мые на­ло­га­ми зем­ли, на­хо­див­шие­ся в поль­зо­ва­нии Ра­на) и на­цио­на­ли­за­цию зе­мель­ных из­лиш­ков за час­тич­ную ком­пен­са­цию. В этот пе­ри­од за­мет­ные ус­пе­хи бы­ли до­стиг­ну­ты в вы­пол­не­нии пер­во­го 5-лет­не­го пла­на. Ак­тив­ная под­держ­ка ока­зы­ва­лась ча­ст­ным не­паль­ским и иностр. ин­ве­сто­рам.

Од­на­ко дея­тель­ность пра­ви­тель­ст­ва бы­ла не­дос­та­точ­но эф­фек­тив­ной из-за со­ци­аль­ной и по­ли­тич. не­од­но­род­но­сти пар­тии, а так­же оп­по­зи­ции со сто­ро­ны ко­ро­лев­ской вла­сти, гражд. ад­ми­ни­ст­ра­ции и разл. по­ли­тич. ор­га­ни­за­ций. Ли­бе­раль­но-де­мо­кра­тич. мо­дель гос. управ­ле­ния пе­ре­жи­ва­ла кри­зис, вы­зван­ный её не­со­от­вет­ст­ви­ем уров­ню раз­ви­тия и тра­ди­ци­ям не­паль­ско­го об­ще­ст­ва, сла­бо­стью и фор­маль­но­стью ин­сти­ту­тов пар­ла­мент­ской де­мо­кра­тии, гос­под­ством в об­ще­ст­ве мо­нар­хич. пред­став­ле­ний, раз­оча­ро­ва­ни­ем в ре­зуль­та­тах де­мо­кра­тич. ре­форм 1950-х гг. и, как след­ст­вие, уси­ле­ни­ем кон­сер­ва­тив­ных на­строе­ний в разл. сло­ях об­ще­ст­ва. 15.12.1960 ко­роль Н. со­вер­шил гос. пе­ре­во­рот, рас­пус­тил Ка­би­нет ми­ни­ст­ров, от­ме­нил ряд ста­тей кон­сти­ту­ции, ус­та­но­вил ре­жим лич­ной вла­сти и за­пре­тил все пар­тии и по­ли­тич. объ­еди­не­ния (ок. 600 парт. ли­де­ров бы­ли аре­сто­ва­ны). Кон­сти­ту­ция 1962 юри­ди­че­ски за­кре­пи­ла про­изо­шед­шие в Н. пе­ре­ме­ны. Бы­ла ус­та­нов­ле­на т. н. сис­те­ма пан­чая­тов – осо­бая фор­ма ре­жи­ма лич­ной вла­сти. Ко­ро­лю при­над­ле­жа­ла ис­пол­нит., за­ко­но­дат. и су­деб­ная власть; вме­сто пар­тий и по­ли­тич. ор­га­ни­за­ций со­зда­ва­лись т. н. клас­со­вые ор­га­ни­за­ции. В за­ви­си­мо­сти от проф. при­над­леж­но­сти, по­ла и воз­рас­та лю­бой не­па­лец ав­то­ма­ти­че­ски ста­но­вил­ся чле­ном к.-л. «клас­со­вой ор­га­ни­за­ции»: кре­сть­ян­ской, мо­ло­дёж­ной, жен­ской и т. д. В 1975 эти ор­га­ни­за­ции по­те­ря­ли ста­тус все­не­паль­ских и ста­ли дей­ст­во­вать толь­ко на уров­не ди­ст­рик­тов (ок­ру­гов).

Не­смот­ря на то, что ус­та­нов­ле­ние «пан­ча­ят­ской де­мо­кра­тии» ста­ло ша­гом на­зад по срав­не­нию с дос­ти­же­ния­ми 1950-х гг., оп­ре­де­лён­ные сдви­ги про­ис­хо­ди­ли во всех сфе­рах жиз­ни не­паль­ско­го об­ще­ст­ва. Наи­боль­шие ус­пе­хи бы­ли дос­тиг­ну­ты в об­лас­ти внеш­ней по­ли­ти­ки. Н., гл. це­лью ко­то­ро­го в те­че­ние 2 ве­ков яв­ля­лось со­хра­не­ние нац. един­ст­ва, на­чал ак­тив­но раз­ви­вать свя­зи с Ки­та­ем в це­лях ос­лаб­ле­ния влия­ния Ин­дии. Ко­роль при­сту­пил к ре­ше­нию та­ких за­дач, как ли­к­ви­да­ция феод. от­но­ше­ний, зе­мель­ная ре­фор­ма и ин­ду­ст­риа­ли­за­ция. В 1963 пан­ча­ят при­нял но­вый свод за­ко­нов, про­воз­гла­шав­ший ра­вен­ст­во всех лю­дей, от­ме­няв­ший феод. при­ви­ле­гии и за­пре­щав­ший ис­поль­зо­ва­ние при­ну­дит. тру­да. В том же го­ду бы­ло объ­яв­ле­но о про­ве­де­нии аг­рар­ной ре­фор­мы: ус­та­нав­ли­ва­лись макс. раз­ме­ры зе­мель­ных вла­де­ний (с изъ­я­ти­ем из­лиш­ков зем­ли), арен­дуе­мой тер­ри­то­рии и рен­ты, га­ран­ти­ро­ва­лись пра­ва арен­да­то­ров, при­ни­ма­лись ме­ры по раз­ви­тию круп­ных и ср. хо­зяйств и раз­ви­тию ко­опе­ра­ции. В те­ра­ях воз­ник­ла ба­за для раз­ви­тия ка­пи­та­лиз­ма в с. х-ве, то­гда как в гор­ных рай­онах про­дол­жа­ло пре­об­ла­дать мел­кое кре­сть­ян­ское зем­ле­вла­де­ние и со­хра­ня­лись феод. от­но­ше­ния. Боль­шое зна­че­ние при­да­ва­лось пром. раз­ви­тию стра­ны. Вплоть до сер. 1970-х гг. в Н. раз­ви­вал­ся пре­им. гос. пром. сек­тор и ак­тив­но при­вле­кал­ся иностр. ка­пи­тал. Пром. пред­при­ятия кон­цен­три­ро­ва­лись в те­ра­ях и до­ли­не Кат­ман­ду и при­над­ле­жа­ли по-преж­не­му гл. обр. инд. ка­пи­та­лу. С сер. 1970-х гг. ко­ро­лев­ская власть в це­лях ус­ко­ре­ния эко­но­мич. раз­ви­тия взя­ла курс на свёр­ты­ва­ние гос. ре­гу­ли­ро­ва­ния, бо­лее ак­тив­ное при­вле­че­ние иностр. ка­пи­та­ла и под­держ­ку мел­ких и ср. пред­при­ни­ма­те­лей. Од­на­ко дос­тиг­ну­тый эко­но­мич. рост уже к кон. 1970-х гг. при­вёл к силь­ной ин­фля­ции и де­валь­ва­ции не­паль­ской ру­пии. По­ло­же­ние усу­губ­ля­лось ост­рым эко­ло­гич. кри­зи­сом в гор­ных рай­онах стра­ны. Ва­ло­вой сбор зер­на в Н. умень­шил­ся по срав­не­нию с кон­цом пе­рио­да прав­ле­ния Ра­на. Это при­ве­ло к рос­ту не­до­воль­ст­ва на­се­ле­ния, пре­им. го­род­ско­го. Вес­ной 1979 в Н. име­ли ме­сто мас­со­вые вол­не­ния; ак­тив­ную роль в них сыг­ра­ли сту­ден­ты, школь­ни­ки, учи­те­ля, слу­жа­щие, под­дер­жан­ные мел­ки­ми тор­гов­ца­ми и с.-х. ра­бо­чи­ми. Пра­вя­щие кру­ги Н. бы­ли вы­ну­ж­де­ны пред­при­нять ша­ги, на­прав­лен­ные на по­сте­пен­ное при­бли­же­ние фор­мы гос-ва к кон­сти­туц. мо­нар­хии. Ко­роль Би­рен­д­ра объ­я­вил о вне­се­нии «третье­го до­пол­не­ния» в кон­сти­ту­цию – о про­ве­де­нии пря­мых все­об­щих вы­бо­ров в пар­ла­мент, от­вет­ст­вен­но­сти пра­ви­тель­ст­ва пе­ред по­след­ним и др. В 1981 бы­ло объ­яв­ле­но о пе­ре­хо­де к но­вой пром. по­ли­ти­ке, под­ра­зу­ме­вав­шей от­кры­тие для ча­ст­но­го ка­пи­та­ла всех от­рас­лей, кро­ме во­ен. пром-сти, пре­до­став­ле­ние га­ран­тий от на­цио­на­ли­за­ции, ос­во­бо­ж­де­ние но­вых пред­при­ятий от на­ло­гов, со­кра­ще­ние гос. ас­сиг­но­ва­ний в эко­но­ми­ку и т. д. Боль­шие льго­ты бы­ли пре­дос­тав­ле­ны иностр. ин­ве­сто­рам (сни­же­ние на­ло­гов, раз­ре­ше­ние вы­во­за ка­пи­та­ла из стра­ны в твёр­дой ва­лю­те). На­ча­лась при­ва­ти­за­ция пред­при­ятий гос­сек­то­ра, ко­то­рые пе­ре­хо­ди­ли в пер­вую оче­редь в ру­ки круп­ных чи­нов­ни­ков. Бы­ло так­же раз­ре­ше­но соз­да­ние ча­ст­ных бан­ков и фи­нан­со­вых ком­па­ний. В рам­ках но­вой про­до­вольств. по­ли­ти­ки со­кра­ща­лись суб­си­дии на про­из-во и за­куп­ку про­до­воль­ст­вия. Од­на­ко ин­фля­ция и со­кра­ще­ние суб­си­дий су­ще­ст­вен­но ухуд­ши­ли по­ло­же­ние на­се­ле­ния, осн. часть ко­то­ро­го на­хо­ди­лась за чер­той бед­но­сти. Уси­ли­ва­лись эт­но­ка­сто­вые и меж­ре­гио­наль­ные про­ти­во­ре­чия. Ак­ти­ви­зи­ро­ва­лись так­же по­ли­тич. пар­тии, фор­маль­но на­хо­див­шие­ся под за­пре­том. Кон­грес­си­сты и ком­му­ни­сты ста­ли ко­ор­ди­ни­ро­вать свои дей­ст­вия. Ак­ти­ви­за­ции по­ли­тич. борь­бы в стра­не спо­соб­ст­во­вал ин­дий­ско-не­паль­ский кон­фликт (Ин­дия, не­до­воль­ная внеш­не­по­ли­тич. ори­ен­та­ци­ей Н., вве­ла экс­порт­ные и им­порт­ные по­шли­ны при тор­гов­ле с ним и за­кры­ла 13 из 15 про­пу­ск­ных пунк­тов на гра­ни­це), вы­звав­ший пе­ре­бои со снаб­же­ни­ем в стра­не. В февр. 1990 НК и Объ­е­ди­нён­ный ле­вый фронт (ОЛФ; 7 ком­му­ни­стич. груп­пи­ро­вок) на­ча­ли про­ве­де­ние со­вме­ст­ных ак­ций с тре­бо­ва­ни­ем вос­соз­да­ния мно­го­пар­тий­ной сис­те­мы. Их куль­ми­на­ци­ей ста­ло 200-ты­сяч­ное ше­ст­вие к ко­ро­лев­ско­му двор­цу 6.4.1990. Ко­роль был вы­ну­ж­ден объ­я­вить об от­ме­не пан­ча­ят­ской сис­те­мы, рас­пус­тить Нац. пан­ча­ят и «клас­со­вые ор­га­ни­за­ции», об­ра­зо­вать коа­лиц. ка­би­нет из пред­ста­ви­те­лей НК и ОЛФ (пре­мьер-ми­ни­ст­ром стал пред. НК К. П. Бхат­та­раи). В но­яб. 1990 бы­ла об­на­ро­до­ва­на но­вая кон­сти­ту­ция, в со­от­вет­ст­вии с ко­то­рой в Н. про­воз­гла­ша­лась кон­сти­туц. мо­нар­хия и вво­ди­лась мно­го­пар­тий­ная сис­те­ма, де­кла­ри­ро­ва­лись осн. пра­ва и сво­бо­ды на­се­ле­ния, не­за­ви­си­мость су­деб­ной вла­сти. Ка­би­нет ми­ни­ст­ров объ­яв­лял­ся под­от­чёт­ным ниж­ней па­ла­те пар­ла­мен­та, а пар­ла­мент на­де­лял­ся за­ко­но­дат. вла­стью. Вме­сте с тем все по­прав­ки к за­ко­но­да­тель­ст­ву по фи­нан­сам, на­ло­го­об­ло­же­нию, бюд­же­ту, дея­тель­но­сти ар­мии и по­ли­ции тре­бо­ва­ли одоб­ре­ния ко­ро­ля. Ко­роль ос­та­вал­ся глав­но­ко­ман­дую­щим, мог вво­дить чрез­вы­чай­ное по­ло­же­ние и брать всю пол­но­ту вла­сти в стра­не в свои ру­ки (ниж­няя па­ла­та на­де­ля­лась пра­вом от­ме­ны чрез­вы­чай­но­го по­ло­же­ния 2/3 го­ло­сов).

В мае 1991 со­стоя­лись все­об­щие вы­бо­ры в пар­ла­мент. НК по­лу­чил 110 мест из 205, Объ­е­ди­нён­ная мар­кси­ст­ско-ле­нин­ская пар­тия (ОМЛ), об­ра­зо­вав­шая­ся по­сле слия­ния КПН (мар­кси­ст­ской) и Мар­кси­ст­ско-ле­нин­ской пар­тии, – 69 мест. Три др. ком­му­ни­стич. груп­пи­ров­ки по­лу­чи­ли 13 мест. Пре­мьер-ми­ни­ст­ром стал ли­дер НК Г. П. Кои­ра­ла. Ме­ро­прия­тия пра­ви­тель­ст­ва НК в эко­но­мич. сфе­ре (при­ва­ти­за­ция, льгот­ное на­ло­го­об­ло­же­ние и др.) спо­соб­ст­во­ва­ли рос­ту пром. про­из-ва. Од­на­ко не бы­ло пред­при­ня­то ни­ка­ких серь­ёз­ных ша­гов, на­прав­лен­ных на струк­тур­ные из­ме­не­ния в с. х-ве. Дек­ла­ри­ро­ва­лась борь­ба с бед­но­стью, но, по офиц. дан­ным, 2/3 на­се­ле­ния Н. от­но­си­лись к ка­те­го­рии «бед­ных», а бо­лее 20% – к ка­те­го­рии «бед­ней­ших».

Внут­ри­по­ли­тич. раз­но­гла­сия и ак­тив­ная оп­по­зи­ция со сто­ро­ны ком­му­ни­стов при­ве­ли к от­став­ке ка­би­не­та НК в 1994. Но­вые вы­бо­ры при­нес­ли по­бе­ду ОМЛ, но она не по­лу­чи­ла боль­шин­ст­ва в пар­ла­мен­те. В те­че­ние 5 лет у вла­сти на­хо­ди­лись сме­няв­шие друг дру­га коа­лиц. пра­ви­тель­ст­ва. В 1999 на вы­бо­рах НК вновь по­лу­чил боль­шин­ст­во мест и об­ра­зо­вал пра­ви­тель­ст­во во гла­ве с К. П. Бхат­та­раи.

В февр. 1996 КПН (мао­и­ст­ская), соз­дан­ная в 1994 из не­сколь­ких ле­вац­ких групп, ини­ции­ро­ва­ла воо­руж. вы­сту­п­ле­ние, на­зван­ное ею «нар. вой­ной», це­ля­ми ко­то­рой объ­яв­ля­лись ли­к­ви­да­ция не­паль­ской мо­нар­хии и об­ра­зо­ва­ние рес­пуб­ли­ки. Идео­ло­гич. ос­но­вой мао­и­ст­ско­го дви­же­ния про­воз­гла­шал­ся «путь Пра­чан­ды» (имя ли­де­ра пар­тии), объ­яв­лен­ный «твор­че­ским раз­ви­ти­ем мар­ксиз­ма-ле­ни­низ­ма-мао­из­ма в ус­ло­ви­ях со­вре­мен­но­го Не­па­ла». Пер­во­на­чаль­но воо­руж. борь­ба ве­лась в Зап. и Центр. Н., где мао­и­стов под­дер­жи­ва­ла зна­чит. часть кре­сть­ян­ст­ва от­ста­лых гор­ных рай­онов, ис­клю­чён­но­го из то­вар­но­го про­из-ва и ни­че­го не по­лу­чив­ше­го от мно­го­лет­ней аг­рар­ной ре­фор­мы. За ко­рот­кое вре­мя КПН (мао­и­ст­ской) уда­лось рас­про­стра­нить своё влия­ние по всей стра­не и соз­дать сеть под- кон­троль­ных ей т. н. ба­зо­вых рай­онов.

Кри­зис, на­рас­тав­ший с сер. 1990-х гг., к нач. 21 в. ох­ва­тил все сто­ро­ны жиз­ни не­паль­ско­го об­ще­ст­ва. С 2001 оп­по­зи­ция прак­ти­че­ски па­ра­ли­зо­ва­ла ра­бо­ту пар­ла­мен­та. В ию­не 2001 ко­роль Би­рен­д­ра вме­сте с не­сколь­ки­ми чле­на­ми се­мьи был убит, по офиц. вер­сии, в хо­де се­мей­ной ссо­ры. Ко­ро­лём был про­воз­гла­шён его млад­ший брат Гья­нен­д­ра (1950–51, 2001–2008), един­ст­вен­ный уце­лев­ший пред­ста­ви­тель ди­на­стии Шах, имев­ший за­кон­ные пра­ва на пре­стол, ко­то­ро­го, од­на­ко, об­ще­ст­вен­ность счи­та­ла гл. ор­га­ни­за­то­ром тра­ге­дии. Обо­ст­рив­шая­ся внут­ри­фрак­ци­он­ная борь­ба в НК при­ве­ла к край­ней по­ли­тич. не­ста­биль­но­сти: в 1-й пол. 2000-х гг. пре­мьер-ми­нистры ме­ня­лись еже­год­но.

В этот пе­ри­од «нар. вой­на» мао­и­стов всту­пи­ла в фа­зу, по­лу­чив­шую назв. «этап ав­то­ма­тич. ору­жия». Пов­стан­цы на­ча­ли про­во­дить воо­руж. и тер­ро­ри­стич. ак­ции в го­ро­дах и прак­ти­че­ски во всех ди­ст­рик­тах стра­ны. Уча­сти­лись на­па­де­ния на объ­ек­ты пром-сти, транс­пор­та, свя­зи и ту­риз­ма. В от­вет ко­роль ввёл в Н. чрез­вы­чай­ное по­ло­же­ние сро­ком на 3 мес и офи­ци­аль­но объ­я­вил КПН (мао­и­ст­скую) тер­ро­ри­стич. ор­га­ни­за­ци­ей. В опе­ра­ци­ях про­тив мао­и­стов впер­вые ста­ла ис­поль­зо­вать­ся ар­мия. К кон. 2002 ко­ли­че­ст­во жертв кон­флик­та оце­ни­ва­лось в 4,5 тыс. чел. В нач. 2003 не­паль­ские вла­сти объ­я­ви­ли о пре­кра­ще­нии ог­ня и на­ча­ле мир­ных пе­ре­го­во­ров, ко­то­рые, од­на­ко, бы­ли со­рва­ны; с авг. 2003 во­оруж. про­ти­во­бор­ст­во раз­вер­ну­лось с но­вой си­лой. В 2004 мао­и­стам уда­лось на не­де­лю ор­га­ни­зо­вать бло­ка­ду до­ли­ны Кат­ман­ду; вслед за этим они про­воз­гла­си­ли на­ча­ло 3-й фа­зы борь­бы – «стра­те­гич. на­сту­п­ле­ния» с це­лью вы­ну­дить пра­ви­тельств. си­лы пе­рей­ти ис­клю­чи­тель­но к обо­ро­нит. так­ти­ке. В свя­зи с не­спо­соб­но­стью коа­лиц. пра­ви­тельств спра­вить­ся с мао­и­ста­ми в февр. 2005 бы­ло объ­яв­ле­но о вве­де­нии чрез­вы­чай­но­го по­ло­же­ния и ус­та­нов­ле­нии ре­жи­ма пря­мо­го прав­ле­ния ко­ро­ля, пра­ви­тель­ст­во рас­пу­ще­но, парт. ли­де­ры аре­сто­ва­ны. Од­на­ко уже в мае то­го же го­да Гья­нен­д­ра был вы­ну­ж­ден от­ме­нить ре­жим пря­мо­го прав­ле­ния и на­чать пе­ре­го­во­ры с оп­по­зи­ци­ей. В ус­ло­ви­ях па­де­ния ав­то­ри­те­та ко­ро­лев­ской вла­сти оп­по­зиц. по­ли­тич. си­лы об­ра­зо­ва­ли ан­ти­мо­нар­хич. Се­ми­пар­тий­ный аль­янс, вклю­чав­ший так­же НК и ОМЛ. Трёх­не­дель­ная мас­штаб­ная кам­па­ния про­тес­та в апр. 2006 вы­ну­ди­ла ко­ро­ля дать раз­ре­ше­ние на во­зоб­нов­ле­ние ра­бо­ты пар­ла­мен­та и на­зна­чить пре­мьер- ми­ни­ст­ром Г. П. Кои­ра­лу. Уже ле­том пар­ла­мент стра­ны при­сту­пил к по­сте­пен­но­му ог­ра­ни­че­нию пре­ро­га­тив мо­нар­ха: он был ли­шён долж­но­сти вер­хов­но­го глав­но­ко­ман­дую­ще­го и су­деб­но­го им­му­ни­те­та, его так­же обя­за­ли пла­тить на­ло­ги и ли­ши­ли пра­ва на­ла­гать ве­то на за­ко­но­про­ек­ты. Н. объ­яв­лял­ся свет­ским гос-вом, соз­да­ва­лось коа­лиц. пра­ви­тель­ст­во Се­ми­пар­тий­но­го аль­ян­са, ко­то­рое всту­пи­ло в пе­ре­го­во­ры с мао­и­ст­ски­ми пов­стан­ца­ми и 21.11.2006 под­пи­са­ло с ни­ми Все­объ­ем­лю­щее мир­ное со­гла­ше­ние. В со­от­вет­ст­вии с этим со­гла­ше­ни­ем в янв. 2007 был сфор­ми­ро­ван Врем. пар­ла­мент и при­ня­та врем. кон­сти­ту­ция, пре­ду­смат­ри­ваю­щая ли­ше­ние ко­ро­ля вер­хов­ной вла­сти в стра­не, пе­ре­да­чу ис­пол­нит. вла­сти пре­мьер-ми­ни­ст­ру и на­цио­на­ли­за­цию ко­ро­лев­ской соб­ст­вен­но­сти. Ор­га­ном кон­сти­туц. кон­тро­ля объ­яв­лял­ся Вер­хов­ный суд. Офи­ци­аль­но за­кре­п­ля­лось соз­да­ние фрак­ции мао­и­стов в пар­ла­мен­те, они вво­ди­лись в со­став пра­ви­тель­ст­ва. В сент. 2007 мао­и­сты вы­шли из пра­ви­тель­ст­ва, по­тре­бо­вав пол­ной ли­к­ви­да­ции ин­сти­ту­та мо­нар­хии. В де­каб­ре то­го же го­да пра­ви­тель­ст­во со­гла­си­лось с этим тре­бо­ва­ни­ем. По­пыт­ки Г. П. Кои­ра­лы спа­сти мо­нар­хию в Н. не увен­ча­лись ус­пе­хом. Ко­роль от­ка­зал­ся по­сле­до­вать его со­ве­ту и пе­ре­дать ко­ро­ну на­след­но­му прин­цу. В апр. 2008 бы­ли про­ве­де­ны все­об­щие вы­бо­ры в Кон­сти­туц. ас­самб­лею. Они при­нес­ли по­бе­ду КПН (мао­и­ст­ской), по­лу­чив­шей 38% го­ло­сов (229 мест из 601). За НК от­да­ли го­ло­са 19% из­би­ра­те­лей (115 мест), за ОМЛ – 18% (108 мест). 28.5.2008 на пер­вом за­се­да­нии Кон­сти­туц. ас­самб­леи мо­нар­хия бы­ла ли­к­ви­ди­ро­ва­на, Н. про­воз­гла­шён «фе­де­ра­тив­ной де­мо­кра­тич. рес­пуб­ли­кой» во гла­ве с пре­зи­ден­том. В ию­ле 2008 на пост пре­зи­ден­та Н. из­бран пред. НК Р. Б. Ядав, пре­мьер- ми­ни­ст­ром стал ли­дер КПН (мао­и­ст­ской) П. К. Да­хал (Пра­чан­да). В мае 2009 Пра­чан­да, не про­явив­ший спо­соб­но­стей к гос. управ­ле­нию, был от­стра­нён от долж­но­сти и об­ра­зо­ван коа­лиц. ка­би­нет, в ко­то­рый во­шли пред­ста­ви­те­ли всех осн. пар­тий, кро­ме КПН (мао­и­ст­ской). В февр. – авг. 2011 пре­мьер-ми­ни­ст­ром Н. яв­лял­ся ли­дер ОМЛ Дж. Кха­нал. С авг. 2011 премьер-министр – зам. пред­се­да­те­ля КПН (мао­ист­ской) Б. Бхат­та­раи. При­ня­тие но­вой кон­сти­ту­ции по­сто­ян­но от­кла­ды­ва­ет­ся. В стра­не со­хра­ня­ет­ся по­ли­тич. на­пря­жён­ность.

Ди­пло­ма­тич. от­но­ше­ния ме­ж­ду Н. и СССР ус­та­нов­ле­ны 20.7.1956. Н. при­знал Рос­сий­скую Фе­де­ра­цию в ка­че­ст­ве го­су­дар­ст­ва – пре­ем­ни­ка СССР 27.12.1991.

Хо­зяй­ст­во

Н. – од­на из наи­ме­нее раз­ви­тых стран ми­ра (30,9% нас. жи­вёт за чер­той бед­но­сти, 2011). Фак­то­ра­ми, сдер­жи­ваю­щи­ми эко­но­мич. раз­ви­тие стра­ны, яв­ля­ют­ся слож­ные при­род­ные ус­ло­вия (б. ч. тер­ри­то­рии – вы­со­ко­гор­ные рай­оны Ги­ма­ла­ев) и свя­зан­ная с этим внутр. ра­з­об­щён­ность, мно­го­ук­лад­ность хо­зяй­ст­ва, а так­же не­ста­биль­ная по­ли­тич. об­ста­нов­ка. Ос­но­ва эко­но­ми­ки – аг­рар­ный сек­тор, часть на­се­ле­ния ве­дёт на­ту­раль­ное (осо­бен­но в вы­со­ко­горь­ях) и по­лу­на­ту­раль­ное хо­зяй­ст­во.

Эко­но­мич. раз­ви­тие Н. с 1955 осу­ще­ст­в­ля­ет­ся на ос­но­ве гос. пла­ни­ро­ва­ния. С нач. 1990-х гг. пра­ви­тель­ст­во про­во­дит по­ли­ти­ку ли­бе­ра­ли­за­ции: при­ва­ти­за­ция пред­при­ятий, при­вле­че­ние иностр. ин­ве­сти­ций, со­кра­ще­ние гос. суб­си­дий. В 2011 при­рост ВВП со­ста­вил 3,5% (4,6% в 2010, 4,4% в 2009). Важ­ное зна­че­ние име­ет фи­нан­со­вая по­мощь ме­ж­ду­нар. ор­га­ни­за­ций, а так­же стран ЕС, США, Япо­нии и др.

Объ­ём ВВП 38,1 млрд. долл. (2011; по па­ри­те­ту по­ку­па­тель­ной спо­соб­но­сти), в рас­чё­те на ду­шу на­се­ле­ния 1,2 тыс. долл. Ин­декс че­ло­ве­че­ско­го раз­ви­тия 0,458 (2011; 157-е ме­сто сре­ди 187 стран ми­ра). В струк­ту­ре ВВП (2010) на сфе­ру ус­луг при­хо­дит­ся 50,1%, с. х-во – 34,9%, пром-сть – 15,0%.

Про­мыш­лен­ность. Н. от­но­сит­ся к груп­пе стран с низ­ким уров­нем ин­ду­ст­ри­аль­но­го раз­ви­тия. Раз­ра­ба­ты­ва­ют­ся ме­сто­ро­ж­де­ния при­род­ных стро­ит. ма­те­риа­лов (из­вест­няк, мра­мор, маг­не­зит). В энер­го­ба­лан­се стра­ны в нач. 2000-х гг. поч­ти 2/3 при­хо­ди­лось на дре­вес­ное то­п­ли­во. По­треб­ле­ние им­по­рт­ных неф­те­про­дук­тов ок. 1 млн. т (2010). Про­из-во элек­тро­энер­гии (3,2 млрд. кВт·ч в 2010) в осн. по­кры­ва­ет собств. по­треб­но­сти; св. 90% вы­ра­ба­ты­ва­ет­ся на ГЭС, круп­ней­шая – «Kali Gandaki A» на р. Ка­ли- Ган­да­ки (ан­чол Ган­да­ки) мощ­но­стью 144 МВт. Стро­ят­ся (2012) неск. ГЭС (в т. ч. «Upper Ta­makoshi», «Chamelia», «Kulekhani III») об­щей мощ­но­стью св. 500 МВт.

Об­ра­ба­ты­ваю­щая пром-сть раз­ви­ва­ет­ся с 1950-х гг., пред­став­ле­на в осн. мел­ки­ми по­лу­кус­тар­ны­ми пред­при­ятия­ми, осу­ще­ст­в­ляю­щи­ми пе­ре­ра­бот­ку с.-х. сы­рья. Гл. ин­ду­ст­ри­аль­ные цен­тры – аг­ло­ме­ра­ция Кат­ман­ду и го­ро­да вдоль гра­ни­цы с Ин­ди­ей. Про­из-во са­ха­ра (за­во­ды в Бир­ганд­же и Би­рат­на­га­ре), си­га­рет (Джа­нак­пур), хлоп­ча­то­бу­маж­ных, джу­то­вых и др. тек­стиль­ных из­де­лий, оде­ж­ды и обу­ви, ка­ни­фо­ли и ски­пи­да­ра, строй­ма­те­риа­лов. Важ­ное зна­че­ние име­ет кус­тар­ное ков­ро­тка­че­ст­во (со­сре­до­то­че­но гл. обр. в до­ли­не Кат­ман­ду; сы­рьё б. ч. им­порт­ное, про­дук­ция идёт на экс­порт), де­ре­во- и ме­тал­ло­об­ра­бот­ка (в т. ч. про­из-во с.-х. ору­дий в Бир­ганд­же). Ху­дож. ре­мёс­ла (в т. ч. из­го­тов­ле­ние юве­лир­ных из­де­лий, резь­ба по де­ре­ву и сло­но­вой кос­ти, тка­че­ст­во).

Сель­ское хо­зяй­ст­во. Ве­ду­щую роль иг­ра­ет рас­те­ние­вод­ст­во. Б. ч. по­сев­ных пло­ща­дей при­уро­че­на к ал­лю­ви­аль­ным рав­ни­нам у под­но­жия Ги­ма­ла­ев – те­ра­ям; об­ра­ба­ты­ва­ют­ся так­же зем­ли в реч­ных до­ли­нах и меж­гор­ных кот­ло­ви­нах, тер­ра­си­ро­ван­ные скло­ны. Гл. про­до­воль­ст­вен­ная куль­ту­ра – рис, вы­ра­щи­ва­ют так­же др. зер­но­вые, бо­бо­вые, кар­то­фель и ово­щи, фрук­ты. Про­из-во (тыс. т в 2010): рис 4023,8, ку­ку­ру­за 1855,2, пше­ни­ца 1556,5, про­со 299,5, че­че­ви­ца 151,8, кар­то­фель 2517,7, ово­щи 3003,8, фрук­ты 1009,2. Сре­ди тех­нич. куль­тур (в осн. вы­ра­щи­ва­ют­ся в вост. час­ти те­ра­ев): джут, са­хар­ный тро­ст­ник (2592,7 тыс. т в 2010), мас­лич­ные (304,7 тыс. т, в т. ч. гор­чи­ца 155,1 тыс. т), та­бак, чай. Куль­ти­ви­ру­ют­ся пря­но­сти (кар­да­мон, им­бирь и др.), ле­кар­ст­вен­ные рас­те­ния; раз­ви­ва­ет­ся цве­то­вод­ст­во (в т. ч. ор­хи­деи; гл. обр. на экс­порт).

Жи­вот­но­вод­ст­во в це­лом иг­ра­ет вто­ро­сте­пен­ную роль, за ис­клю­че­ни­ем вы­со­ко­гор­ных рай­онов се­ве­ра стра­ны, где до­ми­ни­ру­ет от­гон­но-па­ст­бищ­ное ско­то­вод­ст­во (яки, ов­цы и ко­зы). На юге раз­во­дят ко­ров и буй­во­лов. Б. ч. круп­но­го ро­га­то­го ско­та ис­поль­зу­ет­ся как тяг­ло­вая си­ла. Пти­це­вод­ст­во рас­про­стра­не­но по­все­ме­ст­но. По­го­ло­вье (млн. го­лов, 2007/08): круп­ный ро­га­тый скот 7,1, буй­во­лы 4,5, ко­зы 8,1, ов­цы 0,8, сви­ньи 1,0, до­маш­няя пти­ца 25. Про­из-во (тыс. т, 2009/10): мя­со буй­во­лов 165,0, коз и овец 46,8, до­маш­ней пти­цы 16,9, сви­ни­на 17,1, мо­ло­ко 1495,9; яй­ца 631,3 млн. шт.

Сфе­ра ус­луг. Осн. от­расль – иностр. ту­ризм (обес­пе­чи­ва­ет зна­чит. часть ва­лют­ных по­сту­п­ле­ний), в т. ч. куль­тур­но-по­зна­ва­тель­ный и ре­ли­ги­оз­ный (ис­то­ри­ко-ар­хит. па­мят­ни­ки Лум­би­ни, до­лин Кат­ман­ду и По­кха­ра), а так­же гор­ный ту­ризм (тре­кинг) и аль­пи­низм. Раз­ви­ва­ют­ся гос­ти­нич­ное де­ло, тор­гов­ля, в т. ч. су­ве­ни­ра­ми, и др. В 2010 Н. по­се­ти­ли 602,9 тыс. чел., в т. ч. из Ин­дии 20,1%, Ки­тая 7,7%, Шри-Лан­ки 7,6%, США 6,0%, Ве­ли­ко­бри­та­нии 5,8%. На раз­ви­тии ту­ри­стич. биз­не­са не­га­тив­но ска­зы­ва­ет­ся не­ста­биль­ная по­ли­тич. об­ста­нов­ка.

Фи­нан­со­вая сис­те­ма стра­ны, ре­гу­ли­руе­мая Центр. бан­ком Н. (Nepal Rastra Bank, ос­но­ван в 1956), вклю­ча­ет ком­мерч. бан­ки (26 в 2010, сре­ди них – Ne­pal Bank, Rastriya Banijya Bank, Hima­layan Bank, Bank of Kathmandu), бан­ки раз­ви­тия и др. де­неж­но-кре­дит­ные уч­реж­де­ния.

Транс­порт. Транс­порт­ная ин­фра­струк­ту­ра раз­ви­та сла­бо. Дли­на ав­то­мо­биль­ных до­рог 18,8 тыс. км, из них с твёр­дым по­кры­ти­ем ок. 10,2 тыс. км (2009). Са­мая за­гру­жен­ная трас­са Кат­ман­ду – По­кха­ра. Важ­ную роль в эко­но­мич. свя­зях стра­ны иг­ра­ет ав­то­ма­ги­ст­раль Вос­ток – За­пад (про­хо­дит от Кан­карб­хит­ты до Ма­хен­д­ра­на­га­ра по юж. час­ти Н., вдоль под­но­жия Ги­ма­ла­ев), а так­же до­ро­ги, иду­щие от гра­ни­цы с Ин­ди­ей во внутр. рай­оны стра­ны: Би­рат­на­гар – Дха­ран – Дхан­ку­та, Бир­гандж – Хе­тау­да – Кат­ман­ду, Сидд­харт­ха­на­гар (Бхай­ра­ва) – Бу­та­вал – По­кха­ра. Из Кат­ман­ду че­рез Бхак­та­пур по мар­шру­ту древ­не­го тор­го­во­го пу­ти про­хо­дит до­ро­га в Ки­тай. Функ­цио­ни­ру­ет един­ст­вен­ная уз­ко­ко­лей­ная ж.-д. вет­ка (ши­ри­на ко­леи 762 мм, дли­на 59 км), свя­зы­ваю­щая Джа­нак­пур с г. Джай­на­гар (Ин­дия); ж.-д. вет­ка Рак­са­ул (Ин­дия) – Бир­гандж – Ам­лекх­гандж не дей­ст­ву­ет с нач. 1990-х гг.

Важ­ный транс­порт­ный узел – Бир­гандж, свя­зан­ный с инд. мор. пор­та­ми Каль­кут­та и Хал­дия. Слож­ный гор­ный рель­еф обу­слав­ли­ва­ет боль­шое зна­че­ние авиац. транс­пор­та. В Н. 47 аэ­ро­пор­тов и аэ­ро­дро­мов (в т. ч. 11 с твёр­дым по­кры­ти­ем взлёт­но-по­са­доч­ной по­ло­сы). Ме­ж­ду­нар. аэ­ро­порт им. Триб­ху­ва­на в Кат­ман­ду.

Внеш­няя тор­гов­ля. Внеш­не­тор­го­вый ба­ланс хро­ни­че­ски де­фи­ци­тен – в 2011 стои­мость экс­пор­та (0,9 млрд. долл.) бы­ла в 6 раз мень­ше стои­мо­сти им­пор­та (5,4 млрд. долл.). Экс­пор­ти­ру­ют­ся ков­ры руч­ной ра­бо­ты, про­дук­ция лёг­кой пром-сти [оде­ж­да, тка­ни, джут и из­де­лия из не­го, паш­ми­на (мяг­кая шерсть)], чечевица, пшеница, фруктовые соки, пря­но­сти, ле­кар­ст­вен­ные рас­те­ния и др. Важ­ней­шие ста­тьи им­пор­та: неф­те­про­дук­ты, ма­ши­ны и обо­ру­до­ва­ние, ми­нер. удоб­ре­ния, це­мент, по­тре­би­тель­ские то­ва­ры, зо­ло­то. Внеш­няя тор­гов­ля тра­ди­ци­он­но ори­ен­ти­ро­ва­на на Ин­дию (59,2% экс­пор­та и 54,4% им­пор­та), сре­ди др. стран: Ки­тай (27,5% им­пор­та), США (9,2% экс­пор­та).

Воо­ру­жён­ные си­лы

Воо­руж. си­лы (ВС) Н. на­счи­ты­ва­ют 95,7 тыс. чел. (2010) и со­сто­ят из Су­хопут­ных войск (СВ) и ВВС, кро­ме того, име­ют­ся вое­ни­зир. фор­ми­ро­ва­ния (62 тыс. чел.) – по­ли­ция и др. Во­ен. го­до­вой бюд­жет 209 млн. долл. (2009).

Вер­хов­ным глав­но­ко­ман­дую­щим ВС яв­ля­ет­ся гла­ва гос-ва – ко­роль, осу­ще­ст­в­ляю­щий ру­ко­во­дство по ре­ко­мен­да­ции Нац. со­ве­та по обо­ро­не, в ко­то­рый вхо­дят пре­мьер-ми­нистр (пред.), мин. обо­ро­ны и глав­но­ко­ман­дую­щий (на­зна­ча­ет­ся по пред­став­ле­нию пре­мьер-ми­ни­ст­ра). Не­по­средств. ру­ко­во­дство ВС воз­ло­же­но на на­чаль­ни­ка шта­ба ар­мии.

СВ (95,7 тыс. чел.) – ос­но­ва ВС, ор­га­ни­за­ци­он­но вклю­ча­ют 6 шта­бов ди­ви­зий, ко­ман­до­ва­ние в до­ли­не Кат­ман­ду, 17 бри­гад (1 ко­ро­лев­ской гвар­дии, 15 пе­хот­ных, 1 спец. на­зна­че­ния), 4 арт. пол­ка, 2 зе­нит­ных пол­ка, 5 инж. ба­таль­о­нов, ба­таль­он рейнд­же­ров. На воо­ру­же­нии СВ на­хо­дят­ся 40 БРМ, 40 БТР, ок. 40 бук­си­руе­мых арт. ору­дий, св. 70 ми­но­мё­тов, св. 30 зе­нит­ных арт. ус­та­но­вок. ВВС (320 чел.) пред­став­ле­ны авиа­кры­лом в со­ста­ве СВ. На воо­ру­же­нии – 5 транс­порт­ных са­мо­лё­тов, 6 вер­то­лё­тов под­держ­ки и 6 транс­порт­ных вер­то­лё­тов. 5 аэ­ро­дро­мов со взлёт­но-по­са­доч­ной по­ло­сой с ас­фаль­то­вым по­кры­ти­ем. Всё во­ору­же­ние и во­ен. тех­ни­ка иностр. про­из-ва, гл. обр. из Ин­дии, США и стран Зап. Ев­ро­пы. Есть па­трон­ный за­вод и за­вод ВВ.

Ком­плек­то­ва­ние ре­гу­ляр­ных ВС – на кон­тракт­ной ос­но­ве. Под­го­тов­ка сер­жант­ско­го со­ста­ва про­во­дит­ся в час­тях и учеб­ных цен­трах, офи­це­ров – в осн. за ру­бе­жом. Мо­би­ли­зац. ре­сур­сы 6,9 млн. чел., в т. ч. год­ных к во­ен. служ­бе 3,6 млн. чел.

Здра­во­охра­не­ние

В Н. на 100 тыс. жит. при­хо­дит­ся 21 врач, 46 лиц ср. мед. пер­со­на­ла и аку­ше­рок, 57 сто­ма­то­ло­гов (2009). Об­щие рас­хо­ды на здра­во­охра­не­ние со­став­ля­ют 5,7% ВВП (бюд­жет­ное фи­нан­си­ро­ва­ние – 36,3%, ча­ст­ный сек­тор – 63,7%) (2009). Пра­во­вое ре­гу­ли­ро­ва­ние сис­те­мы здра­во­охра­не­ния осу­ще­ст­в­ля­ют: Вре­мен­ная кон­сти­ту­ция (2007); за­ко­ны о пра­вах че­ло­ве­ка (1997), о за­щи­те ок­ру­жаю­щей сре­ды (1997), о за­щи­те по­тре­би­те­ля (1998), о дет­ском тру­де (2000). Управ­ле­ние сис­те­мой здра­во­охра­не­ния воз­ло­же­но на Мин-во здра­во­охра­не­ния. Деп-т служб здра­во­охра­не­ния от­ве­ча­ет за ор­га­ни­за­цию пер­вич­ной ме­ди­ко-са­ни­тар­ной по­мо­щи на мес­тах. Пер­вич­ную мед. по­мощь ока­зы­ва­ют в 3129 ка­би­не­тах здо­ро­вья; ба­зо­вую – в 698 пунк­тах и 187 цен­трах здо­ро­вья, в 84 боль­ни­цах (66 рай­он­ных, 13 зо­наль­ных и 5 цен­траль­ных) (2008). Су­ще­ст­ву­ет сеть ча­ст­ных не­ком­мерч. боль­ниц, аюр­ве­дич. и го­мео­па­тич. дис­пан­се­ров. Дей­ст­ву­ют це­ле­вые гос. про­грам­мы (по ге­па­ти­ту, по­лио­мие­ли­ту, про­ка­зе), Вто­рой дол­го­сроч­ный план раз­ви­тия здра­во­ох­ра­не­ния (1997–2017), груп­па по ор­га­ни­за­ции мед. по­мо­щи в чрез­вы­чай­ных си­туа­ци­ях (в т. ч. при эпи­де­ми­ях). Осн. при­чи­ны смер­ти: за­бо­ле­ва­ния ды­хат. пу­тей, ише­мич. бо­лезнь серд­ца, ди­зен­те­рия, ту­бер­ку­лёз (2006). Наи­бо­лее рас­про­стра­нён­ные ин­фек­ции – бак­те­ри­аль­ная ди­зен­те­рия, ге­па­тит А, тиф, ма­ля­рия, ли­хо­рад­ка ден­ге (2009). Зо­ны от­ды­ха – По­кха­ра, нац. парк Чит­ван и др.

Спорт

Нац. олим­пий­ский к-т Н. соз­дан в 1962, при­знан МОК в 1963. С 1964 спорт­сме­ны Н. при­ни­ма­ют уча­стие в Олим­пий­ских иг­рах в со­стя­за­ни­ях по бок­су, лёг­кой ат­ле­ти­ке, дзю­до, тя­жё­лой ат­ле­ти­ке, стрель­бе. При­зо­вых мест не за­воё­ва­но (на 1.1.2013). В 1960 соз­дан Нац. со­вет спор­та Н. – пер­вый ру­ко­во­дя­щий спор­тив­ный ор­ган стра­ны. Мо­ло­дёж­ная ор­га­ни­за­ция Н. за­ни­ма­лась во­про­са­ми раз­ви­тия фи­зич. куль­ту­ры и спор­та в кол­лед­жах и ун-тах стра­ны. Сре­ди пер­вых спор­тив­ных клу­бов – «Мо­ха­бир клаб» и «Ба­ни­шо­ри Ле­ван». Наи­бо­лее по­пу­ляр­ные ви­ды спор­та – фут­бол, кри­кет, хок­кей на тра­ве, ав­то­гон­ки, аль­пи­низм, тен­нис, шах­ма­ты и др. Ста­рей­шая спор­тив­ная ор­га­ни­за­ция – Все­не­паль­ская фут­боль­ная ас­со­циа­ция (ос­но­ва­на в 1951, с 1970 в ФИФА). С кон. 1990-х гг. в Н. рас­тёт по­пу­ляр­ность раф­тин­га и тре­кин­га (ту­ри­стич. пе­ше­ход­ные по­хо­ды) с про­вод­ни­ка­ми. Круп­ней­ший ста­ди­он «Да­са­ратх Ран­га­са­ла» по­стро­ен в Кат­ман­ду в 1956 (на 25 тыс. мест). В 1984 и 1999 здесь про­хо­ди­ли 1-е и 8-е Юж­но­ази­ат­ские иг­ры; за го­ды уча­стия (1984–2010) в 11 со­стя­за­ни­ях не­паль­ские спорт­сме­ны за­вое­ва­ли 76 зо­ло­тых, 99 се­реб­ря­ных и 238 брон­зо­вых ме­да­лей. Пер­вые ча­ст­ные кор­ты в стра­не поя­ви­лись в 1900; в 1950 ос­но­ва­на Все­не­паль­ская тен­нис­ная ас­со­циа­ция (с 1971 в Ме­ж­ду­нар. фе­де­ра­ции тен­ни­са), с 1954 в Кат­ман­ду про­хо­дят тен­нис­ные тур­ни­ры. В 2004 муж­ская ко­ман­да Н. де­бю­ти­ро­ва­ла на Все­мир­ной шах­мат­ной олим­пиа­де в Каль­вии (Ис­па­ния). В ис­то­рию аль­пи­низ­ма во­шёл не­паль­ский шер­па Тен­цинг Нор­гей (1914–86), став­ший (совм. с Э. Хил­ла­ри) пер­вым по­ко­ри­те­лем Джо­мо­лун­г­мы (29.5.1953). С сер. 1970-х гг. Н. вхо­дит в мар­шрут по­пу­ляр­но­го «Ги­ма­лай­ско­го рал­ли».

Об­ра­зо­ва­ние. Уч­ре­ж­де­ния нау­ки и куль­ту­ры

Сис­те­ма об­ра­зо­ва­ния в Н. вклю­ча­ет не­зна­чит. чис­ло дет­ских са­дов, часть ко­то­рых да­ёт пред­школь­ную под­го­тов­ку; 5-лет­нее на­чаль­ное об­ра­зо­ва­ние, 3-лет­нее на­чаль­ное сред­нее, 2-лет­нее сред­нее и 2-лет­нее выс­шее сред­нее об­ра­зо­ва­ние, сред­нее проф. об­ра­зо­ва­ние – 4-лет­нее на ба­зе на­чаль­ной шко­лы (эле­мен­тар­ные тех­нич. шко­лы), 4-лет­нее на ба­зе сред­ней шко­лы (тех­ни­ку­мы), 2-лет­нее выс­шее тех­ни­че­ское на ба­зе выс­шей сред­ней шко­лы (выс­шие тех­нич. учи­ли­ща), выс­шее об­ра­зо­ва­ние. До­шко­ль­ным и на­чаль­ным об­ра­зо­ва­ни­ем ох­ва­че­но 46% де­тей, на­чаль­ным сред­ним об­ра­зо­ва­ни­ем – 45,2%, сред­ним – 44,3%, выс­шим сред­ним – 38,5%, выс­шим проф. об­ра­зо­ва­ни­ем – 27,6%. Гра­мот­ность на­се­ле­ния в воз­рас­те стар­ше 15 лет со­став­ля­ет 48,6% (2010). Гл. ву­зы, на­уч. уч­ре­ж­де­ния, му­зеи и би­б­лио­те­ки на­хо­дят­ся в Кат­ман­ду. Дей­ст­ву­ют так­же ун-т Пур­бан­чал в Би­рат­на­га­ре (1993), ун-т в По­кха­ре (1996), Нац. б-ка в Па­та­не (Ла­лит­пур; 1956).

Сред­ст­ва мас­со­вой ин­фор­ма­ции

Из­да­ют­ся еже­днев­ные га­зе­ты на не­паль­ском яз. (все – в г. Кат­ман­ду): «Гор­к­ха­пат­ра» («Га­зе­та гурк­хов», вы­хо­дит с 1901; 75 тыс. экз.), «Со­мадж» («Об­ще­ст­во», с 1953; 5 тыс. экз.), «Не­па­ли таймс» («Не­паль­ское вре­мя», с 1954; 3 тыс. экз.), «Са­майя» («Вре­мя», с 1957; 18 тыс. экз.). Вы­пус­ка­ют­ся еже­днев­ные га­зе­ты на англ. яз. (все – в Кат­ман­ду): «Rising Nepal» («Воз­ро­ж­даю­щий­ся Не­пал»; пра­ви­тель­ст­вен­ная га­зе­та, с 1965; ок. 20 тыс. экз.), «The Motherland» («Ро­ди­на», с 1961; ок. 4 тыс. экз.). Ин­те­ре­сы не­вар­ско­го мень­шин­ст­ва пред­став­ля­ет еже­днев­ная газ. «Не­пал бха­ша пат­ри­ка» («Га­зе­та на не­ва­рий­ском язы­ке», с 1953; ок. 1,2 тыс. экз.); взгля­ды инд. об­щи­ны от­ра­жа­ет еже­днев­ная газ. «Не­па­ли» («Не­па­лец»; на хин­ди, с 1958; ок. 43 тыс. экз.) (обе – в Кат­ман­ду). Сре­ди ве­ду­щих жур­на­лов (все – в Кат­ман­ду): «Мат­ри­б­ху­ми» («Ро­ди­на»; еже­не­дель­ный, на не­паль­ском яз., с 1957; ок. 5 тыс. экз.), «Ар­пан» («Жерт­во­при­но­ше­ние»; еже­не­дель­ный, на не­паль­ском яз., с 1964; ок. 10 тыс. экз.), «Commerce» («Тор­гов­ля»; еже­ме­сяч­ный, на англ. яз., с 1971; ок. 10 тыс. экз.). Ра­дио­ве­ща­ние осу­ще­ст­в­ля­ет с 1951 пра­ви­тельств. служ­ба «Ra­dio Nepal», те­ле­ве­ща­ние – с 1985 «Ne­pa­lese Television Corporation». Дей­ст­ву­ют 2 те­ле­ви­зи­он­ные стан­ции, а так­же нац. и ре­гио­наль­ные ра­дио­стан­ции, бо­лее 60 не­за­ви­си­мых ра­дио­стан­ций. Нац. ин­фор­мац. агент­ст­во «Раш­трия Са­ма­чар Са­ми­ти» (RSS), боль­шин­ст­во ак­ций ко­то­ро­го при­над­ле­жит пра­ви­тель­ст­ву, бы­ло об­ра­зо­ва­но в 1962 по­сле слия­ния ча­ст­ных агентств «Не­пал Сам­бад Са­ми­ти» и «Са­гар­ма­ха Сам­бад Са­ми­ти».

Ли­те­ра­ту­ра

Лит-ра на­ро­дов Н. пред­став­ле­на про­из­ве­де­ния­ми на древ­нем (сан­ск­ри­те) и на совр. язы­ках стра­ны (не­паль­ском, не­вар­ском, майт­хи­ли и др.).

Лите­ра­ту­ра на сан­ск­ри­те. Наи­бо­лее ран­ние со­хра­нив­шие­ся лит. па­мят­ни­ки – над­пи­си на кам­нях (ша­ла­пат­ра). Над­пись ца­ря Ма­на­де­вы (6 в.) – у ис­то­ков жан­ра ге­неа­ло­гии (ван­ша­ва­ли). С 10 в. рас­про­стра­не­ние по­лу­чи­ли про­из­ве­де­ния, в ко­то­рых вос­пе­ва­лись бо­же­ст­ва и свя­тые мес­та (ма­хат­мья): «Сва­ямб­ху-пу­ра­на» (10 в.), «Не­па­ли-ма­хат­мья» (14–15 вв.) и др. В 15 в. за­ро­ди­лась свет­ская лит-ра. В по­эзии воз­ник жанр сту­ти (па­не­ги­рик в честь бо­гов и пред­ста­ви­те­лей пра­вя­щей ди­на­стии). Наи­бо­лее из­вест­ный по­эт сер. 17 в. – ко­роль Пра­тап Мал­ла, про­сла­вив­ший­ся сво­ей лю­бов­ной ли­ри­кой. В 17–18 вв. ин­тен­сив­но раз­ви­ва­лась дра­ма­тур­гия: дра­мы-опе­ры (на­та­ки) пре­им. на сю­же­ты «Ма­хаб­ха­ра­ты» и «Ра­мая­ны» – «Ма­хаб­ха­ра­та-на­та­ка» рад­жи Бху­па­тин­д­ры из ди­на­стии Мал­ла; «Свадь­ба Ши­вы и Гау­ри» Джа­гад­джй­оти Мал­лы (1629); «Жиз­не­опи­са­ние Ра­мы», при­пи­сы­вае­мая Ра­над­жи­ту Мал­ле (1765), и др.

Лите­ра­ту­ра на не­вар­ском язы­ке за­ро­ди­лась в 14 в. Сре­ди ран­них про­из­ве­де­ний – ге­неа­ло­гия «Хро­но­ло­гия пра­ви­те­лей Не­па­ла» (1387–90). В 15–17 вв. поя­ви­лись мно­го­числ. хро­ни­ки, ван­ша­ва­ли, ма­хат­мьи, сту­ти, а так­же пе­ре­во­ды с араб. и перс. язы­ков («Ты­ся­ча и од­на ночь», 15 в., и др.). С 18 в. лит-ра на не­вар­ском яз. при­шла в упа­док; у ис­то­ков её воз­ро­ж­де­ния в нач. 20 в. – пе­ре­во­дчи­ки и про­све­ти­те­ли Ништ­ха­нан­да Бад­жра­ча­рья и Джа­гат­сун­дар Мал­ла. Наи­бо­лее зна­чит. по­эт 1920-х гг. – Сидд­хи­дас Ама­тья, по­лу­чив­ший из­вест­ность сво­им пе­ре­во­дом «Ра­мая­ны», а так­же по­эма­ми на клас­сич. сю­же­ты («Встре­ча Шу­ка и Рамб­хи», 1921–23; и др.). Бай­кунт­хап­ра­сад Ла­ко­ул стал ос­но­во­по­лож­ни­ком ро­ман­тиз­ма (стих. «К рас­пус­каю­ще­му­ся цвет­ку», 1927), тра­ди­ции ко­то­ро­го бы­ли про­дол­же­ны в твор­че­ст­ве Сидд­хи­ча­ра­на Шрест­хи и Фат­те Ба­ха­ду­ра. По­этам-ро­ман­ти­кам про­ти­во­стоя­ли по­эты во гла­ве с Чит­тад­ха­ра Хри­да­ем, для твор­че­ст­ва ко­то­рых ха­рак­тер­ны гражд. па­фос и об­ра­ще­ние к тра­диц. сю­же­там. С нач. 1950-х гг. лит-ра ак­тив­но обо­га­ща­ет­ся, по­сте­пен­но уда­ля­ясь от тра­диц. форм. Ос­но­во­по­лож­ни­ком жан­ра ро­ма­на стал Дхус­ван Сей­ми, по­лу­чив­ший при­зна­ние и как реа­лист (ро­ман «Жен­щи­ны»), и как сто­рон­ник мо­дер­ни­ст­ских экс­пе­ри­мен­тов (ро­ман «За­тме­ние»). Жанр реа­ли­стич. ро­ма­на на­шёл во­пло­ще­ние в твор­че­ст­ве Иш­ва­ра­нан­да Шрест­ха­ча­рьи (ро­ма­ны «Хо­лод­ная кровь», «Зер­ка­ло» и др.). Раз­ви­ва­ет­ся по­эзия (Дур­га­лал Шрест­ха, Пре­ма­нан­да, Криш­на Чад­ра, Кхва­би­лу и др.); сре­ди наи­бо­лее из­вест­ных дра­ма­тур­гов – Дхус­ван Сей­ми, Су­дар­шан Сра­мар, Са­ть­я­мо­хан Джо­ши, Гьян­кад­жи Ма­нан­дхар (пье­са «Буд­да в Ка­пи­ла­ва­сту», 2007) и др.

Лите­ра­ту­ра на не­паль­ском язы­ке фор­ми­ру­ет­ся в 19 в. Ран­няя по­эзия (до 1830-х гг.) раз­ви­ва­ла пре­им. ре­лиг. те­ма­ти­ку: пе­ре­ло­же­ние ми­фов и ле­генд в твор­че­ст­ве Ба­сан­ты Шар­мы (по­эма «Жиз­не­опи­са­ние Криш­ны», 1827), Яду­нат­ха, Ин­ди­ра­са, Раг­ху­на­та­ха и др. Сла­ву ос­но­во­по­лож­ни­ка совр. не­паль­ско­го лит. язы­ка сни­скал Бха­нуб­хак­та Ача­рья, по­лу­чив­ший ши­ро­кую из­вест­ность сво­им пе­ре­ло­же­ни­ем «Ра­мая­ны» (1852). В нач. 19 в. за­ро­ди­лась про­за (ано­ним­ное «Ска­за­ние о Мат­сь­ен­д­ра­нат­хе»). Круп­ней­ший пи­са­тель 2-й пол. 19 в. – про­све­ти­тель, со­би­ра­тель фольк­ло­ра Мо­ти­рам Бхат­та (по­весть «Жиз­не­опи­са­ние Бха­нуб­хак­ты», по­эма «Ку­куш­ка-вест­ник», га­зе­ли и др.).

В нач. 20 в. про­изош­ло ос­во­бо­ж­де­ние от ре­лиг. и ми­фо­ло­гич. те­ма­ти­ки и тра­диц. лит. ка­но­нов. За­чи­на­те­лем жан­ра ро­ма­на стал Ги­риш Бал­лабх Джо­ши («Под­виг ге­роя», 1903). Ост­ро­со­ци­аль­ной про­бле­ма­ти­кой про­ник­ну­та про­за 1920–40-х гг.: но­вел­ли­сти­ка Гу­руп­ра­са­да Май­па­ли, Пуш­ка­ра Шам­ше­ра, Бха­ва­ни Бхик­шу, Криш­на­ба­ма Мал­ла, Гот­ха­ле; ро­ма­ны Руд­ра­рад­жа Пан­дея, Рам­пра­са­да. Кри­тич. ос­мыс­ле­ние дей­ст­ви­тель­но­сти ха­рак­тер­но для по­эзии Лекх­нат­ха Па­удь­я­лая (ал­ле­го­рич. по­эмы «Встре­ча Са­тья и Ка­ли», «По­пу­гай в клет­ке» и др.). В тра­ди­ци­ях ро­ман­тиз­ма – ли­ри­ка Лак­шми­пра­са­да Дев­ко­ты (по­эмы «Му­на и Ма­дан», 1935; «Су­лоч­на», 1946), Шья­м­рад­жи, Юдд­хап­ра­са­да Миш­ры, Бхим­нид­хи Ти­ва­ри; гражд. па­фос при­сущ ли­ри­ке Дхар­нид­ха­ра Кои­ра­ла. Стрем­ле­ние к экс­пе­ри­мен­там (час­то в ду­хе аван­гар­диз­ма), об­нов­ле­нию по­этич. язы­ка от­ли­ча­ет твор­че­ст­во Ке­дар­ма­на Вьят­хи­ты и Бал­криш­ны Са­мы (по­эма «Хо­лод­ная печь», 1958), ко­то­рый стал так­же од­ним из за­чи­на­те­лей совр. не­паль­ской дра­мы: за­тра­ги­ваю­щие со­ци­аль­ные про­бле­мы пье­сы «Прах­лад», «От­дав­ший­ся люб­ви» (обе – 1938) и др. В 1940-е гг. поя­ви­лась од­но­акт­ная дра­ма (экан­ки), наи­бо­лее яр­ко пред­став­лен­ная твор­че­ст­вом Хри­дай­чан­д­ры Син­ха Прад­ха­на. Из­вест­ность по­лу­чи­ли дра­ма­тур­ги Гот­ха­ле, Бид­жайи Мал­ла («Жи­вой мерт­вец», 1960; и др.). В кон. 20 в. ин­тен­сив­но раз­ви­вал­ся жанр ро­ма­на – со­ци­аль­но­го (Хри­дай­чан­д­ра Синх Прад­хан, Дау­лат­би­крам Биш­та, Ра­меш Би­кал) и ис­то­ри­че­ско­го (Дай­мон­шам­шер Ра­на); по­пу­ляр­но­стью поль­зу­ет­ся про­за Друх­ва­чан­д­ры Гау­та­мы и Ма­дан­ма­ни Дик­ши­ты (ро­ман «Ман­тра о Зем­ле», 2001) и др. Сре­ди наи­бо­лее из­вест­ных по­этов кон. 20 – нач. 21 вв. – Мад­хав­пра­сад Гхи­ми­ре (по­эма «Аш­ватт­ха­ма», 1998), Би­крам Суб­ба, Да­неш Ад­хи­ка­ри.

См. так­же Майт­хи­ли ли­те­ра­ту­ра.

Издания:

По­эты Не­па­ла. Таш., 1958;

Сти­хи не­паль­ских по­этов. М., 1962;

Ма­те­рин­ская лю­бовь: Рас­ска­зы. М., 1967.

Ар­хи­тек­ту­ра и изо­бра­зи­тель­ное ис­кус­ст­во

От­ли­чит. чер­та­ми куль­ту­ры Н. яв­ля­ют­ся её изо­ли­ро­ван­ность и кон­сер­ва­тизм, обес­пе­чив­шие ус­той­чи­вость и не­пре­рыв­ность ху­дож. тра­ди­ции на про­тя­же­нии мн. сто­ле­тий. В Те­раи, в Лум- би­ни (мес­то ро­ж­де­ния Буд­ды), со­хра­ни­лись: столп с над­пи­сью ца­ря Ашо­ки (3 в. до н. э.), фун­да­мен­ты ар­хит. со­ору­же­ний, в т. ч. ступ, тер­ра­ко­то­вая и ка­мен­ная скульп­ту­ра по­след­них ве­ков до н. э. В до­ли­не Кат­ман­ду воз­ве­дён­ны­ми ца­рём Ашо­кой счи­та­ют­ся 4 сту­пы в Па­та­не (пе­ре­страи­ва­лись в по­сле­дую­щие ве­ка), а ви­ха­ра Ча-ба­хил в фор­ме сту­пы в Кат­ман­ду при­пи­сы­ва­ет­ся его до­че­ри Ча­ру­ма­ти. Здесь об­на­ру­же­ны про­из­ве­де­ния ка­мен­ной пла­сти­ки 1–3 вв. – не­боль­шо­го раз­ме­ра ста­туи бо­жеств, неко­то­рые из них от­ра­жа­ют влия­ния скульп­ту­ры Ку­шан­ско­го цар­ст­ва.

Из письм. ис­точ­ни­ков пе­рио­да Личч­ха­вов и по­сле­дую­ще­го вре­ме­ни (до нач. 13 в.) из­вест­но о су­ще­ст­во­ва­нии хра­мов, мо­на­сты­рей, двор­цов, об­ществ. зда­ний, ступ, ре­зер­вуа­ров и ка­на­лов, ри­ту­аль­ных плат­форм, пе­ре­движ­ных хра­мо­вых по­во­зок, от ко­то­рых со­хра­ни­лись лишь отд. па­мят­ни­ки. Ра­ки для лин­ги Ши­вы име­ли мо­но­лит­ные кры­ши на 4 ко­рот­ких опо­рах, ук­ра­шен­ных фи­гу­ра­ми страж­ни­ков и ор­на­мен­та­ми (ра­ка близ хра­ма Па­шу­па­ти­нат­ха на юге до­ли­ны Кат­ман­ду). Пе­ред пор­та­ла­ми гроб­ниц ус­та­нав­ли­ва­лись во­тив­ные ко­лон­ны с над­пи­ся­ми и изо­бра­же­ни­ем до­на­то­ра в об­ли­ке пти­цы Га­ру­ды. От это­го вре­ме­ни со­хра­ни­лись так­же уг­луб­лён­ные сту­пен­ча­тые фон­та­ны и вод­ные ре­зер­вуа­ры на опо­рах с за­кры­ваю­щи­ми­ся от­вер­стия­ми. Боль­шие сту­пы дан­но­го пе­рио­да (до­шед­шие, как пра­ви­ло, в рас­ши­рен­ном и об­нов­лён­ном в по­сле­дую­щие ве­ка ви­де) ук­ра­ша­лись рель­е­фа­ми. Древ­ней­шие со­ору­же­ния в Н. (оба – на ок­раи­нах Кат­ман­ду) – ар­хи­тек­тур­но-скульп­тур­ный ком­плекс Сва­ямб­ху­натх («Обезь­я­ний храм»; сту­па, ок­ру­жён­ная 13 хра­ма­ми; 3 в. до н. э., пе­ре­строе­ны в 8–9 и в 13–17 вв. н. э.; ка­мен­ные буд­дий­ские рель­е­фы 6–8 вв.) и буд­дий­ское свя­ти­ли­ще (сту­па) Бод­натх (Бодх­натх; 5 в. н. э., пе­ре­строе­на в 7–9 вв.) – мас­сив­ная ка­мен­ная по­лу­сфе­ра с баш­не­об­раз­ным за­вер­ше­ни­ем; осо­бен­но­стью обо­их яв­ля­ют­ся изо­бра­же­ния «глаз Буд­ды», ин­кру­сти­ро­ван­ных сло­но­вой ко­стью в по- зо­ло­чен­ную мед­ную об­ли­цов­ку. Со­хра­ни­лось мно­же­ст­во ма­лень­ких во­тив­ных ступ (чай­тьи), не пре­вы­шаю­щих 1 м в вы­со­ту, как ка­мен­ных, так и кир­пич­но-де­ре­вян­ных, в фор­ме хра­мов с ар­хит. и скульп­тур­ным де­ко­ром, ве­ро­ят­но, вос­про­из­во­дя­щих фор­мы мо­ну­мен­таль­ных по­стро­ек. К дан­но­му пе­рио­ду от­но­сит­ся так­же часть мон. Руд­ра-Вар­на-Ма­ха­ви­ха­ра в Па­та­не (12 в.) и об­ществ. со­ору­же­ние (т. н. ук­ры­тие – дхар­ма­са­ла) Кас­та­ман­дап в Кат­ман­ду в фор­ме па­го­ды (1143). Не­смот­ря на то что не­паль­ские строи­те­ли, по-ви­ди­мо­му, на­хо­ди­лись в пря­мом кон­так­те с инд. тра­ди­ци­ей, бы­ли хо­ро­шо зна­ко­мы с гупт­ским сти­лем и ис­поль­зо­ва­ли инд. ар­хит. ру­ко­во­дство, стиль это­го вре­ме­ни вос­хо­дит к тра­ди­ци­ям Ку­шан­ско­го цар­ст­ва.

Па­мят­ни­ки скульп­ту­ры Н., пред­став­ляю­щие ин­дуи­ст­ских и буд­дий­ских пер­со­на­жей, со­хра­ни­лись на­чи­ная при­мер­но с 3 в. (ста­туя си­дя­щей бо­ги­ни-ма­те­ри Ха­ри­ти, ок. 3 в., пл. Дар­бар, Па­тан; сто­я­щая муж­ская фи­гу­ра, пред­по­ло­жи­тель­но цар­ский порт­рет нач. 4 в., Нац. му­зей, Кат­ман­ду). Пер­вые да­ти­ров. про­из­ве­де­ния – 2 изо­бра­же­ния Виш­ну Ви­кран­та на на­бе­реж­ной ру­чья Ти­ла­ган­га (467). Для мо­ну­мен­таль­ной ка­мен­ной пла­сти­ки ха­рак­тер­но ис­поль­зо­ва­ние ме­ст­но­го не­арий­ско­го ико­но­гра­фич. ти­па, а так­же бли­зость к ку­шан­ской скульп­ту­ре (мат­хур­ская шко­ла). На­чи­ная с 6 в. раз­ли­чи­мы за­им­ст­во­ва­ния отд. приё­мов сти­ля эпо­хи Гуп­тов: 6-мет­ро­вая фи­гу­ра Виш­ну, воз­ле­жа­ще­го на свер­нув­шем­ся змее Анан­те (641–642, свя­ти­ли­ще Буд­ха­нил­кант­ха) в во­до­ёме, ко­то­рый сим­во­ли­зи­ру­ет кос­мич. оке­ан; ста­туя Криш­ны, под­чи­няю­ще­го змея Ка­лийя во двор­це Ха­ну­ман-Дхо­ка (Кат­ман­ду).

К 7 в. в Н. по­лу­чи­ло раз­ви­тие про­из-во ме­тал­лич. из­де­лий. Кит. по­слан­ник Сю­ань Цзан (7 в.) опи­сы­ва­ет бо­га­тое ме­тал­лич. уб­ран­ст­во не­паль­ских двор­цов. Со­хра­нив­шие­ся об­раз­цы вклю­ча­ют в се­бя ук­ра­шен­ные рель­е­фа­ми зо­ло­той фут­ляр (3–5 вв.) для ста­туи Виш­ну вер­хом на пти­це Га­ру­де (рес­тав­ри­ро­вал­ся в 607 и 1694), ста­тую Буд­ды Шакь­я­му­ни, стоя­ще­го на цвет­ке ло­то­са, из мон. Ян­гва­ла (ны­не Ен­гу-Ба­хал) в Па­та­не (591), ста­туи Вад­жра­па­ни (ана­лог ин­дуи­ст­ско­го бо­га Ин­д­ры, 6–7 вв.; Мет­ро­по­ли­тен-му­зей в Нью-Йор­ке и Му­зей иск-ва окр. Лос- Анд­же­лес) и др. В скульп­ту­ре ок. 800 – ок. 1200 уси­ли­ва­ют­ся чер­ты гупт­ско­го сти­ля. По­яв­ля­ют­ся по­ве­ст­во­ват. сце­ны, ста­туи ста­но­вят­ся бо­лее объ­ём­ны­ми.

Пе­ри­од прав­ле­ния ди­на­стии Мал­ла стал вре­ме­нем наи­выс­ше­го рас­цве­та ар­хи­тек­ту­ры Н. Осн. ти­па­ми по­стро­ек явля­ют­ся хра­мы-па­го­ды – квад­рат­ные в пла­не кир­пич­но-де­рев. хра­мы (де­га) с воз­вы­шаю­щи­ми­ся друг над дру­гом дву­мя и бо­лее по­ло­ги­ми кры­ша­ми, да­ле­ко вы­сту­паю­щи­ми за пре­де­лы стен и под­дер­жи­вае­мы­ми рез­ны­ми опо­ра­ми, с рез­ны­ми де­рев. две­ря­ми и ре­шёт­ча­ты­ми ок­на­ми с ши­ро­ки­ми пе­ре­плё­та­ми и по­до­кон­ни­ка­ми. Стро­ит. и де­ко­ра­тив­ные приё­мы близ­ки приё­мам жи­лищ­ной ар­хи­тек­ту­ры и, ве­ро­ят­но, не яв­ля­ют­ся за­им­ст­во­ван­ны­ми. Тип хра­ма-па­го­ды, раз­ра­бо­тан­ный в Н., позд­нее был пе­ре­не­сён в Ки­тай и рас­про­стра­нил­ся по др. стра­нам Азии. В 13 в. не­паль­ский мас­тер Ар­ни­ко ра­бо­тал при дво­ре Ху­би­лая. Круп­ней­ши­ми па­мят­ни­ка­ми яв­ля­ют­ся хра­мы Чан­гу- На­ра­ян-Де­га близ Бхак­та­пу­ра (ос­но­ван в 4 в., пе­ре­стро­ен в 1698, рез­ные ка­мен­ные релье­фы 5–13 вв.), Па­шу­па­ти­натх-Де­га (по­стро­ен в 1475 или 1482, пе­ре­стро­ен в 1702), Та­лед­жу в Кат­ман­ду (1549), Чар-На­ра­ян в Па­та­не (1565), де­рев. па­го­да Катх-Ман­дир (Кас­та­ман­дап; 1596) и 9-ярус­ный дво­рец Вас­сант­пур-Дар­бар – в Кат­ман­ду (1757).

Зда­ния мо­на­сты­рей стро­ят­ся по инд. об­раз­цам и от­но­сят­ся к 2 ти­пам: ба­хил – для мо­на­хов, со­блю­даю­щих це­ли­бат, и ба­хал – для се­мей­ных мо­на­хов. В обо­их ти­пах по­ме­ще­ния груп­пи­ру­ют­ся во­круг боль­ших дво­ров в неск. эта­жей. В пер­вом слу­чае мо­на­стырь при­под­нят на цо­ко­ле, свя­ти­ли­ще по­ме­ща­ет­ся на­про­тив вхо­да и вы­де­ля­ет­ся с по­мо­щью две­ри, ок­на тан­три­че­ско­го свя­ти­ли­ща на верх­нем эта­же и вен­чаю­щей баш­ни (мон. Чи­кан-ба­хил и Пин­ту-ба­хил, 1469, оба – в Па­та­не). Во 2-м ти­пе свя­ти­ли­ще ук­ра­ше­но не­сколь­ки­ми кры­ша­ми и име­ет бо­га­то де­ко­ри­ро­ван­ный фа­сад, что при­да­ёт ему сход­ст­во с хра­ма­ми-па­го­да­ми и вы­де­ля­ет сре­ди ок­ру­жаю­щих жи­лых по­ме­ще­ний. С 15 в. ба­ха­лы рас­ши­ря­ют­ся и при­ни­ма­ют об­лик жи­лых квар­та­лов. В мо­на­сты­рях обо­их ти­пов дво­ры за­пол­не­ны во­тив­ны­ми сту­па­ми, ка­мен­ны­ми ман­да­ла­ми и ре­лиг. скульп­ту­рой (Уку- ба­хал, ос­но­ван в 5–6 вв., рез­ные опо­ры 13 в., совр. зда­ние 19 в.; Бу-ба­хал в Па­та­не; Итум-ба­хал, 11 в., и Дхва­ка-ба­хал в Кат­ман­ду). Тип хра­ма шик­ха­ра с па­ра­бо­лич. баш­ней вос­хо­дит к инд. об­раз­цам: наи­бо­лее ран­ний да­ти­ров. храм На­ра­сим­ха на двор­цо­вой пло­ща­ди в Па­та­не от­но­сит­ся к 1589 (сна­ру­жи сте­ны квад­рат­но­го свя­ти­ли­ща име­ют по 5 вер­ти­каль­ных вы­сту­пов и ук­ра­ше­ны изо­бра­же­ния­ми змее­вид­ных бо­жеств), так­же хра­мы – Криш­ны на двор­цо­вой пл. (1637) и Джа­гат­на­рая­на (1860, оба в Па­та­не).

При Мал­ла от­ли­чит. чер­той скульп­ту­ры во всех ма­те­риа­лах ста­но­вит­ся де­ко­ра­тив­ность, осо­бое вни­ма­ние уде­ля­лось раз­ра­бот­ке по­верх­но­сти. Ка­мен­ная скульп­ту­ра по­сте­пен­но ут­ра­чи­ва­ет ве­ду­щие по­зи­ции, ко­то­рые за­ни­ма­ет ме­тал­лич. пла­сти­ка. Про­из­ве­де­ния из кам­ня по­сте­пен­но ут­ра­чи­ва­ют мо­ну­мен­таль­ный мас­штаб, жиз­нен­ность и внутр. си­лу, яв­ля­ют­ся ско­рее по­вто­ре­ния­ми дос­ти­же­ний пе­рио­да Лич­ч­ха­вов – ста­туи ле­жа­щих Будд у вхо­да в сту­пу Сва­ямб­ху­натх. На пер­вый план вы­дви­га­ет­ся ме­тал­лич. пла­сти­ка в тех­ни­ках по­те­рян­но­го вос­ка и че­кан­ки, ко­то­рая пе­ре­жи­ва­ет рас­цвет. Тра­ди­ция от­лив­ки ста­туй из чис­той ме­ди, с по­сле­дую­щим зо­ло­че­ни­ем и ин­кру­ста­ци­ей дра­го­цен­ны­ми кам­ня­ми, вы­де­ля­ет Н. сре­ди др. ази­ат. стран. В тех­ни­ке че­кан­ки со­зда­ва­лись де­ко­ра­тив­ные пла­с­ти­ны разл. форм, ко­то­ры­ми об­ли­цо­вы­ва­лись фа­са­ды хра­мов, двор­цов и др. со­ору­же­ний (храм Ха­ра­ти вбли­зи сту­пы Сва­ямб­ху, Зо­ло­тые во­ро­та Та­лед­жу ко­ро­лев­ско­го двор­ца в Бхак­та­пу­ре), ко­ро­ны буд­дий­ских свя­щен­ни­ков, фут­ля­ры для скульп­тур­ных об­ра­зов, ис­поль­зо­вав­шие­ся во вре­мя празд­нич­ных про­цес­сий, в ред­ких слу­ча­ях – ста­туи (Виш­ну Виш­ва­ру­па на пл. Дар­бар в Кат­ман­ду, 1657). Не­паль­ских скульп­то­ров охот­но при­гла­ша­ли в Ти­бет и Ки­тай, где они ока­за­ли за­мет­ное влия­ние на мест­ное иск-во. На дан­ный пе­ри­од при­шёл­ся так­же рас­цвет де­рев. пла­сти­ки: рез­ные опо­ры для хра­мо­вых и мо­на­стыр­ских крыш в по­строй­ках до­ли­ны Кат­ман­ду, эво­лю­цио­ни­рую­щие от уд­ли­нён­ных и спо­кой­ных форм (фи­гу­ры жен­ских ду́­хов с ра­ки мон. Уку-ба­хал в Па­та­не, 12 в.) к бо­лее со­б­ран­ным и энер­гич­ным в 13–14 вв. (фи­гу­ры опор хра­ма Ши­вы в Су­лим­ха-То­ле, ком­плек­сов Итум-ба­хал и Ятк­ха-ба­хал, оба – в Кат­ман­ду). На­чи­ная с 16 в. рез­ные фи­гу­ры ста­но­вят­ся бо­лее ти­по­вы­ми и ус­лов­ны­ми (храм Та­лед­жу в Кат­ман­ду). Из де­ре­ва вы­ре­за­лись так­же круг­лые ста­туи для ук­ра­ше­ния хра­мов (ста­туя бод­хи­сат­твы, 15 в., Му­зей Ги­ме, Па­риж).

Жи­во­пись Н. пред­став­ле­на ре­лиг. об­раз­ами на тка­ни (ран­ние со­хра­нив­шие­ся об­раз­цы – ок. 1100), рос­пи­ся­ми де­рев. «ок­ла­дов», в ко­то­рых хра­ни­лись ма­ну­ск­рип­ты, пред­став­ляю­щи­ми Буд­ду, ин­дуи­ст­ских или буд­дий­ских бо­жеств, и ми­ниа­тю­ра­ми, ко­то­рые ино­гда встре­ча­ют­ся в буд­дий­ских, ши­ваи­ст­ских и брах­ма­ни­ст­ских ру­ко­пи­сях на паль­мо­вых ли­сть­ях (на­чи­ная при­мер­но с 10 в.). Их ху­дож. язык вос­хо­дит к жи­во­пис­ным тра­ди­ци­ям Сев. Ин­дии. На их ос­но­ве в Н. раз­вил­ся собств. стиль, от­ли­чит. чер­та­ми ко­то­ро­го яв­ля­ют­ся изы­скан­ность, мяг­кость форм, утон­чён­ность кон­ту­ров, ми­ни­а­тюр­ная про­ра­бот­ка черт ли­ца, а так­же яр­кая па­лит­ра, пре­об­ла­даю­щим цве­том ко­то­рой яв­ля­ет­ся крас­ный. Наи­выс­ше­го со­вер­шен­ст­ва не­паль­ская ми­ниа­тю­ра дос­тиг­ла в 12 – нач. 13 вв. На­чи­ная с 14 в. ру­ко­пи­си соз­да­ют­ся на бу­ма­ге, к это­му вре­ме­ни про­пор­ции фи­гур ут­ра­чи­ва­ют свою утон­чён­ность, по­яв­ля­ют­ся ар­хит. эле­мен­ты, соз­даю­щие ил­лю­зию про­ст­ран­ст­ва. Не­смот­ря на влия­ния тра­ди­ций Ти­бе­та, рад­жупт­ской ми­ниа­тю­ры и ми­ниа­тю­ры шко­лы Па­ха­ри, в 17–18 вв. не­паль­ская жи­во­пись при­хо­дит в упа­док. До­ли­на Кат­ман­ду бы­ла круп­ным цен­тром соз­да­ния ру­ко­пи­сей, ко­то­рые экс­пор­ти­ро­ва­лись в Ти­бет. Не­паль­ские ре­мес­лен­ни­ки вы­со­ко це­ни­лись при дво­ре ве­ли­ких лам и кит. им­пе­ра­то­ров.

В те­че­ние не­ко­то­ро­го вре­ме­ни по­сле воз­ник­но­ве­ния в 1769 Ко­ро­лев­ст­ва Н. про­дол­жа­ет­ся раз­ви­тие тра­ди­ций пре­ды­ду­ще­го пе­рио­да: дво­рец ко­ро­ля При­тхви­на­рая­на Ша­ха в Горк­хе. В нач. 19 в. воз­ник ин­те­рес к араб. мо­ти­вам: стук­ко­вый де­кор фа­са­да Багх-Дур­ба­ра (1805) и баш­ня Бхим­сен-Стамб­ха (1825). Пре­мьер-мин. Джанг Ба­ха­дур стал пер­вым пра­ви­те­лем Н., пу­те­ше­ст­во­вав­шим по Ев­ро­пе. Под впе­чат­ле­ни­ем от ар­хи­тек­ту­ры Анг­лии и Фран­ции он ини­ции­ро­вал об­ра­ще­ние к сти­лю клас­си­циз­ма. Его на­след­ни­ка­ми из ро­да Ра­на бы­ло воз­ве­де­но св. 50 боль­ших ча­ст­ных двор­цов-по­мес­тий, мно­гие по ев­роп. об­раз­цам: при­строй­ка к Ха­ну­ман-Дхо­ке (1834–37) ис­пол­не­на по об­раз­цу зда­ния Нац. га­ле­реи в Лон­до­не, Кай­зер-Ма­хал вос­про­из­во­дит (1895) фор­мы Вер­саль­ско­го двор­ца; Синг­ха-Дур­бар в Кат­ман­ду (1903, арх. Чан­д­ра Шам­шер) с 7 боль­ши­ми дво­ра­ми, с пред­ме­та­ми ин­терь­е­ра из ев­роп. стран (б. ч. унич­то­же­на по­жа­ром 1973). По­строй­ки юга стра­ны при­над­ле­жат к тра­ди­ци­ям мо­голь­ской Ин­дии: храм Джа­на­ки Мандир (нач. 20 в., вос­про­из­во­дит по­строй­ку 17 в.) из кир­пи­ча и сту­ка с ши­ро­ки­ми ве­ран­да­ми по все­му пе­ри­мет­ру и пло­ски­ми кры­ша­ми.

Ди­на­стия Ра­на ис­по­ве­до­ва­ла ин­ду­изм и це­ни­ла мо­ну­мен­таль­ный и рос­кош­ный стиль рад­жей Брит. Ин­дии. О кон­флик­те но­вых вку­сов с мно­го­ве­ко­вы­ми тра­ди­ция­ми сви­де­тель­ст­ву­ет по­сте­пен­ный упа­док не­паль­ской скульп­ту­ры. Её воз­ро­ж­де­ние на­ча­лось во 2-й пол. 20 в., ко­гда в Кат­ман­ду ста­ли при­бы­вать ту­ри­сты и бы­ла про­ве­де­на вы­став­ка не­паль­ско­го иск-ва в Па­та­не.

В жи­во­пи­си 20 в. влия­ние инд. иск-ва (ра­бо­ты Ч. М. Мас­кея) и по­пыт­ки ос­вое­ния ев­роп. реа­ли­стич. ху­дож. приё­мов (ра­бо­ты по­эта и худ. Бал­криш­ны Са­мы и его до­че­ри Джуа­лы Са­ми, а также Ама­ра Чит­ра­ка­ра и др.) со­че­та­ют­ся с ис­ка­ния­ми в ду­хе мо­дер­ни­ст­ских ев­роп. те­че­ний (ра­бо­ты учив­ших­ся в Ев­ро­пе Бан­где­ла, Ка­ли Дас Шре­ста и др.).

Му­зы­ка. Те­атр. Та­нец

В Н. со­су­ще­ст­ву­ют муз., те­ат­раль­ные и тан­це­валь­ные тра­ди­ции не­па­ли (осн. но­си­те­лей куль­ту­ры ин­ду­из­ма) и др. ин­до­арий­ских на­ро­дов, ти­бе­то-бир­ман­ских на­ро­дов (в их куль­ту­ре пре­об­ла­да­ют тра­ди­ции буд­диз­ма) и орао­нов – сев. дра­ви­дов. Эти тра­ди­ции в це­лом от­ме­че­ны чер­та­ми ре­гио­наль­но­го свое­об­ра­зия, од­на из ко­то­рых – взаи­мо­про­ник­но­ве­ние куль­тур­ных осо­бен­но­стей, свя­зан­ных с ин­ду­из­мом, буд­диз­мом и тра­диц. ве­ро­ва­ния­ми.

Важ­ную часть куль­ту­ры Н. со­став­ля­ет му­зы­ка не­ва­ров, ко­то­рая име­ла вы­со­кий со­ци­аль­ный ста­тус при ко­ро­лях ди­на­стии Мал­ла. Тра­ди­ции при­двор­но­го му­зи­ци­ро­ва­ния в Кат­ман­ду, сфор­ми­ро­вав­шие­ся под оп­ре­де­ляю­щим влия­ни­ем инд. при­двор­ной му­зы­ки и дра­мы, бы­ли раз­ви­ты уже в 14 в.; к это­му вре­ме­ни от­но­сит­ся соз­да­ние ря­да трак­та­тов по му­зы­ке, тан­цу и те­ат­ру (на сан­ск­ри­те и не­вар­ском яз.), сре­ди них – не­паль­ская вер­сия «Нать­я­ша­ст­ры». По­кро­ви­те­лем му­зы­ки и жи­во­пи­си по тра­ди­ции счи­та­ет­ся Джа­гадджйо­ти Мал­ла, пра­вив­ший в Бхак­та­пу­ре в 17 в. Ок. 18 в. в Н. из Сев. Ин­дии при­бы­ли му­сульм. му­зы­кан­ты. Сре­ди при­двор­ных му­зы­кан­тов, обу­чав­ших му­зы­ке ари­сто­кра­тов, – пе­вец Тадж Хан, ис­пол­ни­тель на са­ро­де Ния­ма­тул­ла Хан. В 18–19 вв. муз. иск-во раз­ви­ва­лось в гос-ве Горк­ха.

Бо­га­тые тра­ди­ции му­зы­ки и тан­ца су­ще­ст­ву­ют у гу­рун­гов: во вре­мя празд­ни­ка Та­му дхи (ко­то­рый при­зван ото­гнать злых ду­хов от лю­дей и до­маш­них жи­вот­ных) про­хо­дят кра­соч­ные кос­тю­ми­ров. ше­ст­вия, со­про­во­ж­дае­мые иг­рой на ба­ра­ба­нах; в де­рев­нях со­хра­ни­лись ар­ха­ич. соль­ные и груп­по­вые тан­цы гхан­ту и чуд­ка; му­зы­ка иг­ра­ет боль­шую роль в по­хо­рон­ных ри­туа­лах. К гу­рун­гам вос­хо­дит древ­няя тра­ди­ция до­хо­ри, ны­не по­лу­чив­шая ши­ро­кое рас­про­стра­не­ние по все­му Н.: во вре­мя кол­лек­тив­ных мо­ло­дёж­ных встреч с пес­ня­ми и тан­ца­ми ор­га­ни­зу­ет­ся им­про­ви­зи­ро­ван­ный те­ат­ра­ли­зо­ван­ный муз.-по­этич. диа­лог, в ко­то­ром уча­ст­ву­ют две груп­пы – юно­ши и де­вуш­ки; сю­же­ты та­ких пе­сен-диа­ло­гов, как пра­ви­ло, свя­за­ны с те­ма­ми люб­ви и бра­ка; до­хо­ри мо­жет про­дол­жать­ся в те­че­ние дол­го­го вре­ме­ни (вплоть до не­сколь­ких дней) в за­ви­си­мо­сти от изо­бре­та­тель­но­сти уча­ст­ни­ков. У шер­пов во вре­мя празд­ни­ков Думд­же и Ма­ни рим­ду прак­ти­ку­ют­ся те­ат­ра­ли­зов. це­ре­мо­нии из­гна­ния злых ду­хов и тан­три­че­ские тан­цы. Та­нец ке-ланг у лим­бу ими­ти­ру­ет по­ве­де­ние разл. жи­вот­ных.

Со­хра­ня­ют­ся кас­ты (груп­пы) му­зы­кан­тов, ко­то­рые в осо­бен­но­сти ха­рак­тер­ны для ин­доа­рий­ских на­ро­дов – по­том­ков вы­ход­цев из Ин­дии. Мно­го­числ. празд­ни­ки, в т. ч. ре­ли­ги­оз­ные, со­про­во­ж­да­ют­ся пе­ни­ем гим­нов, ше­ст­вия­ми и те­ат­раль­ны­ми пред­став­ле­ния­ми. Сре­ди них – Гай джат­ра (Празд­ник ко­ров) с мас­ка­рад­ны­ми ше­ст­вия­ми, пес­ня­ми и шут­ка­ми, Будд­ха джай­ян­ти (День ро­ж­де­ния Буд­ды) и Криш­на джан­маш­та­ми (День ро­ж­де­ния Криш­ны), со­про­во­ж­дае­мые рас­пе­ва­ни­ем буд­дий­ских и криш­на­ит­ских пес­но­пе­ний и гим­нов, а так­же тра­диц. празд­ни­ки Ро­паи джат­ра (его уча­ст­ни­ки ра­зыг­ры­ва­ют на ули­цах це­ре­мо­нию по­сад­ки ри­са), Багх джат­ра (с про­цес­сия­ми ак­тё­ров, пе­ре­оде­тых в ко­с­тю­мы тиг­ров и охот­ни­ков). На­ря­ду с муз. ин­стру­мен­та­ми ин­дий­ско­го (таб­ла, си­тар, сан­тур и др.) и ти­бет. про­ис­хо­ж­де­ния, в Н. рас­про­стра­ни­лись и ев­ро­пей­ские.

До сер. 2000-х гг. для ри­туа­лов и уве­се­ле­ний при не­паль­ском ко­ро­лев­ском дво­ре су­ще­ст­во­вал штат из 16 пе­виц (ман­га­ли­ни). В нач. 21 в. тра­ди­ция при­двор­но­го му­зи­ци­ро­ва­ния уга­са­ет, вме­сте с тем ши­ро­кое рас­про­стра­не­ние по­лу­чи­ли осов­ре­ме­нен­ные (бла­го­да­ря вне­дре­нию эле­мен­тов поп-му­зы­ки) пес­ни на­ро­дов Н. (лок гит) и совр. по­пу­ляр­ные пес­ни (ад­ху­ник гит). В по­след­ние де­ся­ти­ле­тия ста­ла ши­ро­ко из­вест­на рок-му­зы­ка.

Авторы статьи: Е. М. Го­ро­хо­вик, Н. Н. Алек­сее­ва (фи­зи­ко-гео­гра­фи­че­ский очерк), С. И. Лу­нёв, С.А. Ко­мис­са­ров, П. В. Мар­ты­нов (ар­хео­ло­гия), В. Д. Не­стёр­кин, В. С. Не­ча­ев, В. И. Лин­дер, Шрест­ха Криш­на Пра­каш.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)