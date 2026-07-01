НЕПАЛ
Федеративная Демократическая Республика Непал (непальское – Сангхия Локтантрик Ганатантра Непал). Государство в Юж. Азии, в центр. части Гималаев.
Граничит на севере с Китаем, на востоке, юге и западе с Индией. Пл. 147,18 тыс. км2. Нас. ок. 29,9 млн. чел. (2012). Столица – Катманду. Офиц. язык – непальский (распространён хинди, широко используется англ. яз.). Денежная единица – непальская рупия. В адм. отношении территория Н. разделена на 14 анчолов (зон) [включают 75 округов (дистриктов)], объединённых в 5 регионов развития (табл.).
Н. – член ООН (1955), МВФ (1961), МБРР (1961), СААРК (1985), ВТО (2004).
Государственный строй
Н. – федеративное гос-во. Действует промежуточная конституция, принятая 15.1.2007, согласно которой Н. стал республикой.
Глава гос-ва – президент, впервые избранный в июле 2008 Учредит. собранием. Он же является верховным главнокомандующим.
Законодат. орган – Учредит. собрание (601 депутат; 240 избрано прямым голосованием населения, 335 – по парт. спискам, 26 назначены правительством). Действует с апр. 2008, дата следующих выборов не назначена.
Исполнит. власть принадлежит правительству во главе с премьер-министром. Правительство сформировано коалицией парламентского большинства.
В Н. существует многопартийная система. Ведущие партии: Непальский конгресс, Объединённая марксистско-ленинская партия, Коммунистич. партия Н. (маоистская).
Природа
Рельеф. Св. 85% площади страны занимают горы, гл. обр. Гималаи, в Н. представлена их средняя, наиболее высокая часть (до 8848 м, гора Джомолунгма – высочайшая вершина Земли).
Гималаи в пределах Н. состоят из трёх, простирающихся с северо-запада на юго- восток и ступенчато возвышающихся к северу горных хребтов, разделённых продольными впадинами. Первую ступень над Индо-Гангской равниной образуют предгорные гряды Сивалик (Предгималаи) выс. 700–900 м, сильно расчленённые эрозией (иногда до состояния бедленда). К северу от Сивалика по тектонич. разлому протягивается пониженная полоса с пологими участками межгорных котловин (дунов), по которым текут реки Рапти, Кали-Гандаки (Гандак) и др.
Вторую ступень в системе Малых (Низких) Гималаев составляет интенсивно расчленённый складчато-глыбовый хребет Махабхарат с острыми гребнями выс. до 2891 м, с крутыми южными и более пологими сев. склонами. К северу от него протягивается цепь межгорных впадин и древнеледниковых котловин (долины Катманду, Покхара), преобладает холмистый и низкогорный рельеф. В этих котловинах, лежащих на выс. 600–2000 м и обладающих благоприятными условиями для развития с. х-ва, сосредоточена осн. часть населения страны.
Третью ступень в Больших (Высоких) Гималаях образуют массивные складчато-глыбовые хребты, прорезанные глубокими, часто сквозными ущельями рек; р. Кали-Гандаки образует одну из самых глубоких (5571 м) речных долин мира. В Больших Гималаях Н. расположено ок. 90 вершин, превышающих 7000 м, и 8 – превышающих 8000 м: Джомолунгма, Канченджанга (8598 м), Лхоцзе (Лходцзe; 8516 м), Макалу (8463 м), Чововуяг (Чо-Ою; 8201 м), Дхаулагири (8167 м), Манаслу (8163 м), Аннапурна (8091 м). Характерны альпийский рельеф, мощное современное (на вершинах-восьмитысячниках) и многочисл. следы древнего оледенения. Крупный центр оледенения находится в районе Джомолунгмы: св. 350 ледников разл. типа в стадии отступания, на территории Н. их площадь в 1980–2010 сократилась на 20%. Ледники опускаются до выс. 4700–4800 м на юж. склонах и до 5200–5400 м – на северных. В высокогорьях типичны огромные оползни и обвалы, селевые процессы. В условиях глобальных климатич. изменений увеличивается опасность обрушения и подвижек ледников, гляциальных селей, прорывов приледниковых водоёмов.
На сев. окраине Н. сев.-зап. (плоскогорье Бхот) и центральная (Мустанг) области Н. относятся к Тибетскому нагорью. На юге протягивается сев. окраина Индо-Гангской равнины, образующая полосу аллювиальных равнин шириной 20–40 км – тераи (до осушения были представлены сильно заболоченными джунглями).
Геологическое строение и полезные ископаемые. Н. расположен в центр. части Гималайской складчато-покровной горной системы, формирование которой началось в конце палеоцена. С севера на юг выделяют ряд зон. Центральная Кристаллич. зона Высоких Гималаев сложена гл. обр. докембрийскими метаморфич. комплексами – кристаллич. сланцами, гнейсами, кварцитами, мигматитами, прорванными миоценовыми лейкогранитами. Эта зона надвинута по Главному Центральному надвигу на зону Низких Гималаев, образованную осадочными толщами верхнего протерозоя – нижнего эоцена (песчаниками, глинами, известняками, тиллитами), которые претерпели зеленосланцевый метаморфизм. На юге зона Низких Гималаев граничит по Главному Пограничному надвигу с зоной Предгималаев (или Внешних Гималаев), представляющей собой передовой прогиб, который возник в неоген-четвертичное время перед фронтом растущего Гималайского орогена и заполнен миоценовой песчано-глинистой и плиоценовой грубообломочной молассой (мощность до 7 км). Вдоль юж. границы Н. протягивается сев. окраина Индо-Гангской впадины, отделённой от Предгималаев системой пологих разрывов Фронтального Гималайского надвига; молассы впадины не деформированы и не вовлечены в поднятие Гималаев. Территория Н. сохраняет тектонич. подвижность, сопровождающуюся интенсивной сейсмичностью, которая сконцентрирована гл. обр. вдоль надвигов. Сильное разрушит. землетрясение произошло 20.8.1988 в вост. части Н. (магнитуда 6,8, интенсивность 8 баллов); погиб 721 чел., ранены 6533 чел., повреждены 64470 зданий.
Недра Н. бедны полезными ископаемыми. Имеются месторождения природных строит. материалов. Известно 6 мелких месторождений свинцово-цинковых руд; пром. интерес может представлять Ганеш-Химал (Хунгигхат) в 150 км к северо-западу от г. Катманду. Выявлены месторождения и проявления руд железа (в центр. части), олова и вольфрама, золота, фосфоритов (фосфоритоносный пояс на западе), бурых углей (в центр., зап. и вост. частях страны).
Климат. Большая часть Н. лежит в условиях субэкваториального муссонного климата с резко выраженными высотными климатич. градиентами. Климат сев. склонов Гималаев холодный, высокогорно-пустынный. В области тераев и Сивалика зима тёплая, лето жаркое (ср. темп-ры января 15 °C, июля 30 °C). Годовая сумма осадков в вост. части тераев составляет 1800 мм, в западной – до 1000 мм; выпадают в период летнего муссона, с июня по сентябрь. Для Сивалика характерны сезонные засухи в весенние месяцы.
В горных районах, лежащих на выс. 1200–2500 м, а также во внутригорных котловинах зима прохладная (ср. темп-ра января 0–10 °C), лето умеренно тёплое (ср. темп-ра июля до 20 °C). Количество осадков уменьшается с востока на запад от 2500 до 1700 мм в год, в котловинах – менее 1500 мм (в долине Катманду – 1400 мм), зимой иногда выпадает снег. На выс. 2500–4000 м климат близок к умеренному с холодной продолжительной зимой (ниже 0 °C) и прохладным летом (15–20 °C). Выше 4000 м температуры б. ч. года отрицательны, летом не превышают 10 °C, выше 4500 м располагается область отрицательных летних температур. Годовая сумма осадков 1000–1500 мм, осадки выпадают не только летом, но и зимой (под влиянием циклонов). Макс. количество осадков отмечается на наветренных юж. склонах. Максимум (5500 мм в год) зафиксирован в районе горы Аннапурна. В высокогорьях осадки выпадают гл. обр. в виде снега. На сев. склонах Гималаев, обращённых в сторону Тибетского нагорья, зима суровая и сухая, с сильными ветрами; осадков не более 150–160 мм в год. На плоскогорье Бхот годовая сумма осадков не превышает 200–400 мм.
Внутренние воды. Большинство рек имеет истоки на Тибетском нагорье, из них самые значительные – Карнали, Кали-Гандаки (Нараяни, на территории Индии – Гандак), Сун-Коси, характерны сквозные антецедентные ущелья и сочетание снегово-дождевого питания с дождевым. Реки, берущие начало в горах Махабхарат (в т. ч. дренирующие долину Катманду), имеют дождевое питание и отличаются большими колебаниями стока. Реки, текущие с Гималаев, бурные, порожистые, характеризуются смешанным (снегово-ледниково-дождевым) питанием и летними паводками. В период муссонных дождей на реках случа- ются наводнения, в нижних частях долин нередко катастрофические. Крупнейшее оз. Рара-Даха расположено на северо-западе страны. В концевых частях долинных ледников часто формируются приледниковые озёра.
Ежегодно возобновляемые водные ресурсы составляют 210 км3 (2000), водообеспеченность высокая – 8171 м3 на чел. в год, вдвое выше, чем в ср. по Азии. Ежегодный водозабор 10,2 км3, из них 96% расходуется на нужды с. х-ва, 3% идёт на коммунально-бытовое водоснабжение, 1% потребляют пром. предприятия. Гидроэнергопотенциал рек Н. (общий 83290 МВт, экономический 42140 МВт) освоен слабо (600 МВт). На р. Нараяни построено крупное водохранилище.
Почвы, растительный и животный мир. Большой перепад высот и резкая смена климатич. условий обусловливают значит. биологич. разнообразие Н. Высотный спектр ландшафтов наиболее полно представлен на юж. склонах Гималаев: от подножий до нивальной зоны выделяют не менее 8 высотных поясов.
В тераях участки саванны с высокотравьем (дикий сахарный тростник, аланг-аланг, бамбуки и др.) чередуются с массивами вечнозелёных и листопадных лесов, наиболее увлажнённые места заняты джунглями на лугово-болотных тропич. почвах. В нач. 21 в. тераи б. ч. освоены и распаханы. У подножий Гималаев и на юж. склонах Сивалика произрастают муссонные листопадные леса (сал, терминалии, акации, древовидные папоротники, пальмы) на аллювиальных почвах. В нижних и средних частях склонов (1000–2000 м) хребта Махабхарат и в межгорных впадинах и котловинах к северу от него господствуют горные субтропич. вечнозелёные и смешанные леса (магнолии, лавры, кастанопсис, фотиния, вечнозелёные дубы, клёны) на горных желтозёмах. На этих же высотах произрастают субтропич. хвойные леса из чира (сосна длиннохвойная). Выше по склону, до выс. 2800–3000 м, распространены листопадные виды, формирующие пояс горных суббореальных широколиственных и смешанных лесов (разл. виды дубов, клёнов, каштан, вишня непальская, тисс, древовидный рододендрон, из хвойных – ель гималайская, тсуга) на горных бурых лесных почвах.
С выс. 3000 м начинается пояс горных бореальных темнохвойных лесов из ели гималайской, пихты замечательной, с участием кедра гималайского. Верхнюю границу леса, проходящую на выс. 4000 м на востоке и 3500 м на западе Н., образуют криволесья из сосны гималайской, берёзы серебристой и древовидного можжевельника. До выс. 4500 м простирается субальпийский пояс с преобладанием рододендронов и кустарниковых форм можжевельника. Выше 4500 м господство переходит к альпийской растительности с карликовыми кустарниками и разнотравными лугами (горечавки, анемоны, генцианы, лилии, примулы) на горных луговых почвах. Выше 5200 м простирается нивальная зона: на скалах встречаются только лишайники, мхи, редкие подушки трав. Б. ч. высокогорий представляет собой безжизненные скалы, осыпи, каменистые морены, ледники.
На плоскогорье Бхот распространены высокогорные пустынно-степные ландшафты, характерные для Тибетского нагорья. На маломощных каменистых горно-пустынных почвах произрастают подушечники (полыни, софора, карагана) и ксерофитные травы.
Животный мир богат и разнообразен. Известен 181 вид млекопитающих, под угрозой исчезновения находится 31 вид. Богата орнитофауна, насчитывающая 274 вида гнездящихся птиц, под угрозой исчезновения – 25 видов. В Н. обитает 119 видов пресмыкающихся (5 под угрозой исчезновения). Браконьерство и сокращение мест обитания диких животных привели к уменьшению популяций однорогого носорога, гималайского мускусного оленя, снежного барса и др. В джунглях тераев и в лесах Сивалика встречаются слоны, носороги, тигры и леопарды, кабаны, гауры, олень замбар; многочисленны обезьяны. Много ядовитых змей. В среднегорьях обитают гималайские медведи, гималайские мускусные олени, тибетский волк; в высокогорьях – гималайские тары, горные бараны, тибетская антилопа, из хищников – снежный барс, тибетская лисица. Многочисленны грызуны.
Состояние и охрана окружающей среды. Лесистость Н. составляет 25,4% (2005). Первичными являются только 10% всех лесов. Темпы обезлесения в 2000–05 составили 1,4% в год, они сократились по сравнению с 1990. Б. ч. заготовляемой древесины идёт на топливные нужды. Вырубки и широкомасштабная деградация лесов привели к активизации эрозии почв и усилению наводнений в среднем и нижнем течении рек. В ряде районов отмечается загрязнение поверхностных вод с.-х. и бытовыми стоками, сбросами пром. предприятий.
Охраняемые природные территории занимают 19,7% пл. страны. В Н. функционируют 9 нац. парков, в т. ч. Макалу-Барун (преим. на склонах Макалу), Лангтанг, Рара (близ оз. Рара-Даха), Бардия (склоны Сивалика), а также включённые в список Всемирного наследия Читван (в области тераев), Сагарматха (на склонах Джомолунгмы); 3 заповедника, 1 охотничий заказник, 3 охраняемые территории в районе массивов Аннапурна, Канченджанга и Манаслу, 11 буферных зон. В Н. находится 8 водно-болотных угодий, имеющих междунар. значение.
Население
Большинство населения Н. составляют народы, говорящие на индоарийских языках (75,3%, в т. ч. непали – 67,4%, тхару – 6,8%, и др.), которые живут на западе и юге страны. На севере проживают тибето-бирманские народы (23,8%, в т. ч. магары – 7,1%, таманг – 5,6%, невары – 5,5%, гурунги – 2,4%, лимбу – 1,6%, шерпа – 0,7% и др.), на юго-востоке – небольшие группы ораонов (45 тыс. чел.), санталов (40 тыс. чел.) и мунда (ок. 1 тыс. чел.).
За 1960–2012 нас. Н. выросло более чем в 3 раза (9,4 млн. чел. в 1961; 15,0 млн. чел. в 1981; 23,2 млн. чел. в 2001). Высокий естеств. прирост (св. 2% в год в 1970-х – нач. 2000-х гг.) был обусловлен высокой рождаемостью при низком уровне смертности, со 2-й пол. 2000-х гг. темпы естеств. прироста снизились (1,5% в 2012). Рождаемость 21,9 на 1000 жит. (2012), смертность 6,8 на 1000 жит. Показатель фертильности 2,4 ребёнка на 1 женщину; младенческая смертность высокая – 43,1 на 1000 живорождённых. Население молодое – ср. возраст 22,1 года. В возрастной структуре населения доля детей до 15 лет составляет 34,6%, лиц 15–64 лет – 61,1%, 65 лет и старше – 4,3%. Ср. ожидаемая продолжительность жизни – 66,5 года (мужчины – 65,3, женщины – 67,8). На 100 женщин приходится 96 мужчин.
Ср. плотность населения 203 чел./км2 (2012). Наиболее плотно заселены юж. равнинная часть страны (на 20% территории сконцентрировано ок. 1/2 нас.) и межгорные долины (особенно долина Катманду – св. 1000 чел./км2). Гор. нас. – 19% (2010). Крупнейший город – Катманду (997,9 тыс. чел., 2012). Др. крупные города (тыс. чел.): Покхара 250,9, Патан (Лалитпур) 230,0, Биратнагар 217,5, Биргандж 184,4, Бхаратпур 147,4. Экономически активное нас. – 18,0 млн. чел. (2009); среди работающих в с. х-ве занято 75%, в сфере услуг – 18%, в пром-сти – 7% (2010). Уровень безработицы (с учётом скрытой) 46% (2008).
Религия
Ок. 80% населения Н. – индуисты, ок. 10% – буддисты махаяны, ок. 4% – мусульмане (гл. обр. сунниты), ок. 3,5% – адепты синкретич. религии кират-мундхум (см. Кираты), ок. 1,5% – христиане (гл. обр. протестанты разл. деноминаций) (2010, оценка). Есть также приверженцы традиц. верований, бахаиты и др. Действует 1 апостольский викариат Римско-католич. церкви. Большинство протестантских организаций объединяет Нац. совет церквей Н. (1999). В Катманду действует приход РПЦ в честь иконы Божией Матери «Спорительница хлебов» (2009).
Исторический очерк
Территория Непала с древности до образования единого государства. Начало заселения территории Н. относится к финалу среднего плейстоцена. Стоянки Гадари и Сатпати в окр. Данг-Деокхури (анчол Рапти) маркируют сев.-вост. границу ареала индустрии ручных рубил (известна и на территории Индии), распространению которой далее препятствовали Гималаи. В позднем плейстоцене и раннем голоцене отмечается сосуществование 2 индустрий – галечной и отщеповой, с которой связаны находки в долине р. Туй (приток р. Бабай в зап. части Н.), показательные для индустрии Мустье, а также нуклеусы стоянки Арджун 3 (бассейн р. Рапти), сходные с заготовками, типичными для Леваллуа.
Для раннего голоцена в долине Деокхури (зап. часть Н.) зафиксирована микролитич. индустрия, сходная с мезолитич. памятниками Индостана. Находки из вост. части Н. относятся к индустрии Пату, для которой характерны массивные тёсле и тесловидные орудия, суматралиты, скребки, унифасы; микролитов нет. Она ближе культурам Юго-Вост. Азии (прежде всего Хоабинь), чем Индостана. В окрестностях Навалпура (анчол Багмати) чопперы, остроконечники, скрёбла палеолитич. облика найдены на тех же памятниках, что и шлифов. топоры и мотыги. Такое сочетание характерно для культур хоабиньского круга. Орудия архаичного облика из кварцита обнаружены в русле р. Дхоби-Кхола (центр. часть Н.).
Небольшие шлифов. топоры и шнуровая керамика обнаружены в Бракути (долина Туй) и Басантапуре (долина Данг). В орудийном наборе из Чарикота (окр. Долакха, центр. часть Н.), Джугугаона (Джугу-Гаон; окр. Каврепаланчок, центр. часть Н.) и Коттанри (окр. Навалпараси, юг зап. части Н.) преобладают топоры и тёсла округлой или подтреугольной формы (в осн. из базальта, гранита, филлита), аналогии которым известны в штате Ассам (Индия). На поселении в Тилауракоте (анчол Лумбини) найдены материалы серой расписной керамики культуры, что рассматривают как свидетельство проникновения ариев.
Первыми династиями Н. считаются Гопалы и Ахиры. Начало правления сменившей их династии Киратов (см. в ст. Кираты) относится к 7 в. до н. э.; сведения о ней содержатся не только в непальских, но и в древних инд. и греч. источниках. Ранние гос-ва, входившие в состав инд. империй, существовали в сер. 1-го тыс. до н. э. в непальских и инд. тераях.
Памятники в Лумбини (древнейшие этапы строительства храма – сер. 3 в. до н. э.) в осн. связаны с почитанием места рождения Будды Шакьямуни. Расположенный в 25 км к западу археологич. памятник Тилауракот связывают с остатками г. Капилавасту (основан не позднее 600 до н. э.), столицы гос-ва Шакьев, где прошла юность Будды. По археологич. данным, город существовал с 8 или 7 в. до н. э. до 2–3 вв. н. э.; прослежены 3 этапа сооружения оборонит. стен (ок. 600–150 до н. э.); изучались вост. и зап. ворота, мощённые кирпичом дороги, неск. ступ, колодцы, резервуары для хранения воды; среди находок – терракотовые фигуры людей и животных, серебряные и бронзовые монеты, железные топоры, лопаты, наконечники стрел и др., чёрная лощёная и серая керамика. В Бхедеари раскопан храм, относящийся к периоду Шунга (Сунга; 185–73 до н. э.).
Долина Катманду была важным торговым центром на пути из Индии в Тибет. Религ. ситуация там характеризовалась мирным сосуществованием буддизма и индуизма. К 3 в. до н. э. – 5 в. н. э. относится строительство знаменитых ступ Сваямбхунатх и Боднатх (Бодхнатх), а также ступ в Киртипуре и Патане. В Варахакшетре, Нарасингха-Таппе (юг вост. части Н.) и др. найдены храмы и статуи индуистских божеств, относящиеся к эпохе Гуптов. С кон. 1-го тыс. до н. э. – 1-й пол. 1-го тыс. н. э. связано большинство памятников Мустанга пещерных комплексов, существовавших и позднее.
В 1–2 вв. (по др. данным, во 2-й пол. 4 в. или нач. 5 в.) в долине Катманду выходцами из инд. области Видеха было основано раннефеодальное гос-во династии Личчхавов, которое, однако, быстро распалось. О последующем периоде в истории Н., охватывающем неск. веков, достоверные сведения отсутствуют. Для 9 в. и более позднего времени на территории Н. можно выделить 4 района, обладавших этнич. и культурной спецификой. Три из них находились в горах и были привязаны к бассейнам рек: зап. район располагался в бассейнах Карнали и Бхери; центральный – Кали-Гандаки и Багмати; восточный – Сун-Коси и Аруна. К четвёртому можно отнести всю территорию тераев. С крепостью, построенной в 1097–98 Наньядевой, основателем одного из княжеств, связывают городище Симараонгархе (пл. 16 км2; продолжается на территории инд. штата Бихар; изучались рвы, валы, стены из обожжённого кирпича, остатки ворот и храмов, найдено более 100 изображений и скульптур – в осн. индуистских богов).
Запад к этому времени был заселён кхасами, носителями вост. диалектов пахари. В 12–14 вв. они стали этнич. основой политич. объединения Кхасараджья («Государство кхасов»). В 12 в. началось переселение кхасов в Гималаи, что было вызвано мусульм. завоеваниями в Сев. Индии. Переселенцы способствовали распространению элементов индуизма и некоторых принципов инд. кастовой системы. Индуизированные кхасские правители ещё в период существования Кхасараджьи стали распространять свою власть к востоку от р. Бхери, на территорию с тибето-бирманским населением. Одновременно происходило расселение кхасов с запада на восток вдоль Гималаев. После распада Кхасараджьи в кон. 14 в. в Зап. Н. сложилась конфедерация княжеств Баиси (дословно «22 княжества»), а несколько позднее – конфедерация Чоубиси (Чаубиси; «24 княжества»). На вост. рубеже кхасского региона находилось самостоят. кн-во Горкха, которое не входило в состав Чоубиси, несмотря на тесные связи с зап. соседями.
Самым развитым районом Центр. Н. оставалась долина Катманду. В 9–12 вв. здесь правила династия Тхакуров (историч. свидетельства о ней малочисленны и недостоверны), а в 13 в. утвердилась династия неварских правителей Малла. В этот период высокого уровня развития достигли ремесло, резьба по дереву (15–18 вв.) и изготовление бронзовых скульптур, в 15–18 вв. почти полностью вытеснивших каменные. Малла вели активное гор. строительство, покровительствовали иск-вам и лит-ре (в т. ч. светской). Широкое распространение получили пагоды (некоторые учёные полагают, что они появились именно в долине Катманду). Практически вся сухопутная торговля между Индией и Китаем велась через долину Катманду. Местное население занималось гл. обр. мотыжным земледелием; осн. культурами были рис, кукуруза (с 17 в.), пшеница, ячмень, сахарный тростник, бобовые и садово- огородные культуры. В землевладении этого региона постепенно усиливались частные компоненты в рамках гос. и общинных форм собственности. Эта система оказывала влияние на развитие земельных отношений в горных княжествах, а с 17 в. стала основой гос. политики в аграрной сфере. Высокая интенсивность с. х-ва и ремесла в долине Катманду обусловила опережающее (по сравнению с др. районами центр. Гималаев) развитие социальной структуры местного населения. Здесь сложилась развитая кастовая система. В 17 в. долина Катманду превратилась в гл. экономич. и культурный центр, что во многом определило её превращение в политич. ядро будущего общенепальского гос-ва.
В вост. части Н. социальные отношения развивались значительно медленнее. Местное население – кираты, сунвары, дхималь, тхами – занималось подсечно-огневым мотыжным земледелием. В 18 в. сюда проникли переселенцы с запада. На территории Вост. Н. находились княжества Чауданди и Виджаяпур, входившие в сферу влияния соседних инд. государств.
Непал в 17 – кон. 19 вв. В 1-й трети 17 в., в период правления Рамы Шаха (1606–36), началось возвышение кн-ва Горкха. Рама Шах ввёл систему высших гос. должностей с разграничением их функций. Ему приписывается также создание свода законов – «Эдиктов Рамы Шаха», в которых индуистские традиции были переработаны и приспособлены к условиям жизни полиэтничного населения горного княжества, в котором утверждение индуизма и кастовой системы только начиналось. В Горкхе активно развивались торговля и ремесло, расширялись и укреплялись политич. и династич. связи с др. княжествами.
В 1742 трон Горкхи занял Притхвинараян Шах, начавший активную завоеват. политику. В конце сент. 1744 он овладел Нувакотом, находившимся в долине Катманду, планируя в дальнейшем захватить стратегич. пункты к северу и востоку от долины. В сер. 1750-х гг. осн. торговые пути, связывавшие её с Тибетом, Центр. и Зап. Н., оказались под контролем Горкхи. В 1767 Притхвинараяну удалось захватить Киртипур, расположенный юго-западнее Катманду. Отряд Брит. Ост-Индской компании (ОИК), посланный защитить долину Катманду, был разгромлен гуркхами в том же году. В сент. 1768 Притхвинараян занял Катманду, а в нояб. 1769 – Бхадгаон (Бхактапур), последнее независимое княжество долины. В 1769 столица была перенесена из Горкхи в Катманду. Этот год считается офиц. датой возникновения Королевства Н. После завоевания долины Притхвинараян сосредоточил внимание на вопросах гос. строительства, поручив своим военачальникам руководство продолжавшимися воен. кампаниями (на короткое время приостановились после его смерти в 1775). После оккупации зап. районов Сиккима в 1788 началась непало- тибетская война, проигранная Н. в 1792 после того, как сюзерен Тибета – Китай прислал ему на помощь свои войска (по некоторым данным, до 70 тыс. чел.). Экспансия Н. на территорию совр. Индии, приостановленная ОИК, привела к нарастанию напряжённости в отношениях между двумя гос-вами и стала причиной англо-непальской войны 1814–16. По её итогам Н. утратил почти треть своей территории [Кумаон, Гархвал, Алмору, зап. Сикким, почти все тераи (впоследствии б. ч. их была возвращена)] и согласился на допуск в Катманду брит. резидента. Внешняя политика Н. была поставлена под контроль ОИК, власти Н. обязались не принимать на службу европейцев без ведома англичан.
Политич. организация Н. в этот период во многом воспроизводила организацию Горкхи. Особое внимание уделялось сакральной легитимации власти короля. По непальской традиции он не рассматривался как живое божество, однако считался носителем божественной благодати (за пределами Н. короля ассоциировали с Вишну или его аватарами). В первые десятилетия существования Н. новые правители не проводили адм. реформ. Все устремления были сосредоточены на дальнейшей экспансии. Процессу унификации гос. систем препятствовала борьба за власть в условиях постепенного ослабления роли короля в управлении гос-вом. Формирование значит. слоя ср. и мелких служилых феодалов ускорило процесс феодализации племенных и полуплеменных структур. Среди населения Н. распространялись представления о кастовости. Расширялось применение разл. форм подневольного труда.
Значит. влияние на политич. жизнь Н. с кон. 1830-х гг. оказывала междоусобная борьба между кланами аристократии. В сент. 1846 ген. Джанг Бахадур из незнатного служилого рода при поддержке армии произвёл гос. переворот, во время которого за одну ночь были убиты 55 влиятельных аристократов. Вскоре по подозрению в причастности к организации заговора с целью уничтожения нового лидера король и королева Н. были высланы в Индию, а на трон возведён их малолетний сын. Неск. сотен представителей знатных родов бежали в Индию. Джанг Бахадур занял посты премьер- мин., главнокомандующего и правителя (махараджи). Официально верховная власть в стране стала делиться между королём и махараджей, однако фактически король обладал лишь представительскими функциями. Премьер-мин. имел право назначения и увольнения любого должностного лица. После его смерти пост передавался старшему члену его рода по мужской линии. Для поднятия статуса своего рода Джанг Бахадур переименовал его в Рана, получив согласие короля на образование «касты Рана». Позднее представители Рана сумели породниться с королевской династией Шах.
В 1854 был издан свод законов «Мулуки Аин» («Закон страны») – первое законодат. уложение общенепальского гос-ва. Он регулировал земельные, собственнич., семейно-брачные, межкастовые отношения, содержал зачатки уголовного права. Индуизм являлся сакральной и этич. основой «Мулуки Аин». Каждая каста и этнич. группа получали законодательно закреплённое место в общей иерархии, что способствовало формированию кастовой и гос. самоидентификации населения, всё ещё находившегося под сильным влиянием родо-племенных традиций.
Рана сумели сосредоточить в своих руках б. ч. земель. В качестве землевладельцев или опосредованно, через гос. аппарат, в котором они занимали ведущие посты, Рана участвовали в распределении и присвоении налогов. Гос. политика была направлена на лишение общины функций самоуправления и превращение её в фискальную и адм. единицу низшего уровня. Юрисдикция землевладельцев была ограничена. Теперь они могли привлекаться к ответственности за «превышение полномочий». Это способствовало укреплению гос. власти и увеличивало поступления в казну. В центре и на местах была создана система судов. Высшей судебной инстанцией считался премьер-министр.
После смерти Джанга Бахадура в 1877 политич. борьба в Н. обострилась. В 1885 трон захватили его племянники – Шамшеры. При них Н. переживал период социально-экономич. застоя. Если ранее непальские власти препятствовали вербовке гуркхов в брит. армию, то теперь Шамшеры сами стремились помочь брит. колониальным властям получить как можно больше рекрутов из Н. Гуркхи участвовали практически во всех войнах, которые вела Брит. империя, а также в подавлении восстаний в её колониях. Не происходило также качественных изменений в с. х-ве. Ремесло переживало упадок, нац. пром-сть не развивалась, города деградировали. Имея огромные средства, Шамшеры не вкладывали их в развитие страны, а переводили в иностр. банки или тратили на роскошь. Строгая самоизоляция страны, направленная на предотвращение проникновения в Н. свободомыслия, сдерживала развитие культуры.
Непал с нач. 20 в. В 1901–29 премьер-министром Н. был Чандра Шамшер. Он укрепил центр. органы власти. Правящее семейство присваивало себе в этот период до 75% гос. доходов и осн. часть частнофеодальной ренты.
Внешнюю торговлю Н. вёл в осн. с Индией. Дешёвые брит. и инд. товары вытесняли продукцию традиц. непальского ремесла. Рана не проявляли интереса к развитию нац. пром-сти. Появившиеся на юге страны первые пром. предприятия принадлежали инд. капиталу и были ориентированы на экспорт в Индию, администрация и рабочие также были индийцами. В социальной сфере, как и в экономике Н., в 1-й пол. 20 в. продолжалась стагнация. Единственным заметным явлением можно считать медленное вытеснение родо-племенных отношений сословно-кастовыми, что вырази- лось в постепенном переводе общинной земельной собственности в гос. земельный фонд.
Хотя Н. официально не принимал участия в 1-й мировой войне, он поставлял Великобритании сырьё и рекрутов. В этот период в брит. армии служили 200 тыс. непальских гуркхов (ок. 25% мужского населения из категории «воинских классов» в возрасте от 18 до 50 лет), из которых 55 тыс. чел. воевали во Франции, Фландрии, Месопотамии, Палестине, Сирии, на Салоникском и др. фронтах (Н. потерял убитыми не менее 20 тыс. чел.).
В период 2-й мировой войны непальские части в составе брит. армии (св. 200 тыс. чел.) сражались против герм. и итал. войск в Сев. и Вост. Африке, Италии, Греции, Ираке, против япон. войск в Бирме. Участие в войне способствовало росту политич. сознания непальских военнослужащих. Особая роль в начавшемся процессе политизации принадлежала непальской эмиграции в Индии. К 1945 на территории Индии действовали неск. политич. организаций непальских эмигрантов, которые выступали за установление в Н. конституц. монархии и использование радикальных методов борьбы. На учредит. конференции, прошедшей в Калькутте (ныне Колката) в янв. 1947, неск. таких организаций объединились в партию Непальский нац. конгресс (ННК; с 1950 Непальский конгресс, НК). ННК инициировал по примеру индийцев кампанию гражд. неповиновения на территории Н., которая постепенно распространилась на гл. города тераев и Катманду. Действия ННК пользовались поддержкой инд. правительства, которое считало лучшим средством обеспечения своих долговременных интересов в Н. достижение компромисса между премьер-министром и ННК, а также демократизацию на этой основе гос. строя Н. Это не могло не сказаться на деятельности ННК, руководство которого ориентировалось не столько на развитие антиранистской борьбы «снизу», сколько на давление на непальского премьер- министра «извне». Однако неуступчивость премьер-мин. Мохана Шамшера (1948–51) и его жёсткий курс в отношении оппозиции блокировали путь к переговорам и достижению компромисса. В этих условиях в руководстве ННК возобладала линия на насильственную ликвидацию «ранакратии». Бегство короля Трибхувана (1911–55) в Индию ускорило развитие событий. В нояб. 1950 воен. отряды конгрессистов развернули боевые действия в тераях, а затем начали продвижение к Катманду. Поддержку конгрессистам оказывали крестьяне, а также гор. население. Не получив поддержки извне, Мохан Шамшер был вынужден согласиться на посредничество инд. правительства. В янв. 1951 он обнародовал Декларацию о конституц. реформах, в которую вошли пункты инд. меморандума об урегулировании конфликта. В соответствии с ней в Н. созывалось Учредит. собрание и создавался Кабинет министров с участием конгрессистов. В февр. 1951 возвратившийся в Н. король издал прокламацию об образовании коалиц. врем. правительства (5 членов семейства Рана и 5 представителей НК; премьер-министром оставался Мохан Шамшер), ответственного перед королём. Юридически оформила ликвидацию «ранакратии» врем. конституция, принятая в апр. 1951. Она провозгласила установление в стране конституц. монархии, отменила исключит. права и привилегии членов семейства Рана, декларировала осн. права и гражд. свободы. Король наделялся чрезвычайно широкими полномочиями: ему принадлежало право назначать и смещать министров, издавать законы и пр. Вместе с тем конституция предусматривала определённое ограничение прав монарха. Высшей судебной инстанцией становился Верховный суд. Было объявлено, что врем. конституция будет действовать до принятия Учредит. собранием новой.
Политич. революция, произошедшая в стране, не была подкреплена серьёзными социальными переменами. Данные переписей 1952–54 и 1961 свидетельствуют о том, что социальная структура практически не изменилась. Доля лиц, занятых в с. х-ве, по-прежнему составляла 94% экономически активного населения.
В 1950-х гг. происходило постепенное укрепление позиций королевской власти. Непальские политич. объединения (к маю 1951 в Н. их было 32, а к 1955 – 130) не смогли противодействовать этому процессу. Только НК, «Горкха паришад» (возглавлявшаяся членами семейства Рана и выступавшая за сохранение феод. привилегий) и Коммунистич. партия Н. (КПН) являлись партиями в подлинном смысле этого слова. Остальные организации строились на традиц. клановой и этнокастовой основе и были призваны обслуживать интересы своих лидеров и функционеров. Король, привлекая то одну, то др. группировку в правительств. кабинет, способствовал росту разногласий и расколам в их среде. Практически все политич. объединения Н. были в той или иной степени удовлетворены сложившейся системой управления. НК являлся единственной партией, последовательно призывавшей к проведению всеобщих выборов. Королевская власть сначала добилась отсрочки проведения выборов в Учредит. собрание, а затем проведения выборов не в него, а в парламент, что было закреплено новой конституцией, обнародованной в февр. 1959. В соответствии с ней в Н. устанавливалась система правления, при которой король делил законодат. власть с парламентом, исполнительную – с правительством, судебную – с Верховным судом. Первые в истории Н. выборы в парламент были проведены в том же месяце. Победу на них одержал НК, получивший 68% мест в парламенте. Правительство НК, придя к власти, приступило к проведению аграрной реформы, предусматривавшей постепенную ликвидацию системы бирта (не облагаемые налогами земли, находившиеся в пользовании Рана) и национализацию земельных излишков за частичную компенсацию. В этот период заметные успехи были достигнуты в выполнении первого 5-летнего плана. Активная поддержка оказывалась частным непальским и иностр. инвесторам.
Однако деятельность правительства была недостаточно эффективной из-за социальной и политич. неоднородности партии, а также оппозиции со стороны королевской власти, гражд. администрации и разл. политич. организаций. Либерально-демократич. модель гос. управления переживала кризис, вызванный её несоответствием уровню развития и традициям непальского общества, слабостью и формальностью институтов парламентской демократии, господством в обществе монархич. представлений, разочарованием в результатах демократич. реформ 1950-х гг. и, как следствие, усилением консервативных настроений в разл. слоях общества. 15.12.1960 король Н. совершил гос. переворот, распустил Кабинет министров, отменил ряд статей конституции, установил режим личной власти и запретил все партии и политич. объединения (ок. 600 парт. лидеров были арестованы). Конституция 1962 юридически закрепила произошедшие в Н. перемены. Была установлена т. н. система панчаятов – особая форма режима личной власти. Королю принадлежала исполнит., законодат. и судебная власть; вместо партий и политич. организаций создавались т. н. классовые организации. В зависимости от проф. принадлежности, пола и возраста любой непалец автоматически становился членом к.-л. «классовой организации»: крестьянской, молодёжной, женской и т. д. В 1975 эти организации потеряли статус всенепальских и стали действовать только на уровне дистриктов (округов).
Несмотря на то, что установление «панчаятской демократии» стало шагом назад по сравнению с достижениями 1950-х гг., определённые сдвиги происходили во всех сферах жизни непальского общества. Наибольшие успехи были достигнуты в области внешней политики. Н., гл. целью которого в течение 2 веков являлось сохранение нац. единства, начал активно развивать связи с Китаем в целях ослабления влияния Индии. Король приступил к решению таких задач, как ликвидация феод. отношений, земельная реформа и индустриализация. В 1963 панчаят принял новый свод законов, провозглашавший равенство всех людей, отменявший феод. привилегии и запрещавший использование принудит. труда. В том же году было объявлено о проведении аграрной реформы: устанавливались макс. размеры земельных владений (с изъятием излишков земли), арендуемой территории и ренты, гарантировались права арендаторов, принимались меры по развитию крупных и ср. хозяйств и развитию кооперации. В тераях возникла база для развития капитализма в с. х-ве, тогда как в горных районах продолжало преобладать мелкое крестьянское землевладение и сохранялись феод. отношения. Большое значение придавалось пром. развитию страны. Вплоть до сер. 1970-х гг. в Н. развивался преим. гос. пром. сектор и активно привлекался иностр. капитал. Пром. предприятия концентрировались в тераях и долине Катманду и принадлежали по-прежнему гл. обр. инд. капиталу. С сер. 1970-х гг. королевская власть в целях ускорения экономич. развития взяла курс на свёртывание гос. регулирования, более активное привлечение иностр. капитала и поддержку мелких и ср. предпринимателей. Однако достигнутый экономич. рост уже к кон. 1970-х гг. привёл к сильной инфляции и девальвации непальской рупии. Положение усугублялось острым экологич. кризисом в горных районах страны. Валовой сбор зерна в Н. уменьшился по сравнению с концом периода правления Рана. Это привело к росту недовольства населения, преим. городского. Весной 1979 в Н. имели место массовые волнения; активную роль в них сыграли студенты, школьники, учителя, служащие, поддержанные мелкими торговцами и с.-х. рабочими. Правящие круги Н. были вынуждены предпринять шаги, направленные на постепенное приближение формы гос-ва к конституц. монархии. Король Бирендра объявил о внесении «третьего дополнения» в конституцию – о проведении прямых всеобщих выборов в парламент, ответственности правительства перед последним и др. В 1981 было объявлено о переходе к новой пром. политике, подразумевавшей открытие для частного капитала всех отраслей, кроме воен. пром-сти, предоставление гарантий от национализации, освобождение новых предприятий от налогов, сокращение гос. ассигнований в экономику и т. д. Большие льготы были предоставлены иностр. инвесторам (снижение налогов, разрешение вывоза капитала из страны в твёрдой валюте). Началась приватизация предприятий госсектора, которые переходили в первую очередь в руки крупных чиновников. Было также разрешено создание частных банков и финансовых компаний. В рамках новой продовольств. политики сокращались субсидии на произ-во и закупку продовольствия. Однако инфляция и сокращение субсидий существенно ухудшили положение населения, осн. часть которого находилась за чертой бедности. Усиливались этнокастовые и межрегиональные противоречия. Активизировались также политич. партии, формально находившиеся под запретом. Конгрессисты и коммунисты стали координировать свои действия. Активизации политич. борьбы в стране способствовал индийско-непальский конфликт (Индия, недовольная внешнеполитич. ориентацией Н., ввела экспортные и импортные пошлины при торговле с ним и закрыла 13 из 15 пропускных пунктов на границе), вызвавший перебои со снабжением в стране. В февр. 1990 НК и Объединённый левый фронт (ОЛФ; 7 коммунистич. группировок) начали проведение совместных акций с требованием воссоздания многопартийной системы. Их кульминацией стало 200-тысячное шествие к королевскому дворцу 6.4.1990. Король был вынужден объявить об отмене панчаятской системы, распустить Нац. панчаят и «классовые организации», образовать коалиц. кабинет из представителей НК и ОЛФ (премьер-министром стал пред. НК К. П. Бхаттараи). В нояб. 1990 была обнародована новая конституция, в соответствии с которой в Н. провозглашалась конституц. монархия и вводилась многопартийная система, декларировались осн. права и свободы населения, независимость судебной власти. Кабинет министров объявлялся подотчётным нижней палате парламента, а парламент наделялся законодат. властью. Вместе с тем все поправки к законодательству по финансам, налогообложению, бюджету, деятельности армии и полиции требовали одобрения короля. Король оставался главнокомандующим, мог вводить чрезвычайное положение и брать всю полноту власти в стране в свои руки (нижняя палата наделялась правом отмены чрезвычайного положения 2/3 голосов).
В мае 1991 состоялись всеобщие выборы в парламент. НК получил 110 мест из 205, Объединённая марксистско-ленинская партия (ОМЛ), образовавшаяся после слияния КПН (марксистской) и Марксистско-ленинской партии, – 69 мест. Три др. коммунистич. группировки получили 13 мест. Премьер-министром стал лидер НК Г. П. Коирала. Мероприятия правительства НК в экономич. сфере (приватизация, льготное налогообложение и др.) способствовали росту пром. произ-ва. Однако не было предпринято никаких серьёзных шагов, направленных на структурные изменения в с. х-ве. Декларировалась борьба с бедностью, но, по офиц. данным, 2/3 населения Н. относились к категории «бедных», а более 20% – к категории «беднейших».
Внутриполитич. разногласия и активная оппозиция со стороны коммунистов привели к отставке кабинета НК в 1994. Новые выборы принесли победу ОМЛ, но она не получила большинства в парламенте. В течение 5 лет у власти находились сменявшие друг друга коалиц. правительства. В 1999 на выборах НК вновь получил большинство мест и образовал правительство во главе с К. П. Бхаттараи.
В февр. 1996 КПН (маоистская), созданная в 1994 из нескольких левацких групп, инициировала вооруж. выступление, названное ею «нар. войной», целями которой объявлялись ликвидация непальской монархии и образование республики. Идеологич. основой маоистского движения провозглашался «путь Прачанды» (имя лидера партии), объявленный «творческим развитием марксизма-ленинизма-маоизма в условиях современного Непала». Первоначально вооруж. борьба велась в Зап. и Центр. Н., где маоистов поддерживала значит. часть крестьянства отсталых горных районов, исключённого из товарного произ-ва и ничего не получившего от многолетней аграрной реформы. За короткое время КПН (маоистской) удалось распространить своё влияние по всей стране и создать сеть под- контрольных ей т. н. базовых районов.
Кризис, нараставший с сер. 1990-х гг., к нач. 21 в. охватил все стороны жизни непальского общества. С 2001 оппозиция практически парализовала работу парламента. В июне 2001 король Бирендра вместе с несколькими членами семьи был убит, по офиц. версии, в ходе семейной ссоры. Королём был провозглашён его младший брат Гьянендра (1950–51, 2001–2008), единственный уцелевший представитель династии Шах, имевший законные права на престол, которого, однако, общественность считала гл. организатором трагедии. Обострившаяся внутрифракционная борьба в НК привела к крайней политич. нестабильности: в 1-й пол. 2000-х гг. премьер-министры менялись ежегодно.
В этот период «нар. война» маоистов вступила в фазу, получившую назв. «этап автоматич. оружия». Повстанцы начали проводить вооруж. и террористич. акции в городах и практически во всех дистриктах страны. Участились нападения на объекты пром-сти, транспорта, связи и туризма. В ответ король ввёл в Н. чрезвычайное положение сроком на 3 мес и официально объявил КПН (маоистскую) террористич. организацией. В операциях против маоистов впервые стала использоваться армия. К кон. 2002 количество жертв конфликта оценивалось в 4,5 тыс. чел. В нач. 2003 непальские власти объявили о прекращении огня и начале мирных переговоров, которые, однако, были сорваны; с авг. 2003 вооруж. противоборство развернулось с новой силой. В 2004 маоистам удалось на неделю организовать блокаду долины Катманду; вслед за этим они провозгласили начало 3-й фазы борьбы – «стратегич. наступления» с целью вынудить правительств. силы перейти исключительно к оборонит. тактике. В связи с неспособностью коалиц. правительств справиться с маоистами в февр. 2005 было объявлено о введении чрезвычайного положения и установлении режима прямого правления короля, правительство распущено, парт. лидеры арестованы. Однако уже в мае того же года Гьянендра был вынужден отменить режим прямого правления и начать переговоры с оппозицией. В условиях падения авторитета королевской власти оппозиц. политич. силы образовали антимонархич. Семипартийный альянс, включавший также НК и ОМЛ. Трёхнедельная масштабная кампания протеста в апр. 2006 вынудила короля дать разрешение на возобновление работы парламента и назначить премьер- министром Г. П. Коиралу. Уже летом парламент страны приступил к постепенному ограничению прерогатив монарха: он был лишён должности верховного главнокомандующего и судебного иммунитета, его также обязали платить налоги и лишили права налагать вето на законопроекты. Н. объявлялся светским гос-вом, создавалось коалиц. правительство Семипартийного альянса, которое вступило в переговоры с маоистскими повстанцами и 21.11.2006 подписало с ними Всеобъемлющее мирное соглашение. В соответствии с этим соглашением в янв. 2007 был сформирован Врем. парламент и принята врем. конституция, предусматривающая лишение короля верховной власти в стране, передачу исполнит. власти премьер-министру и национализацию королевской собственности. Органом конституц. контроля объявлялся Верховный суд. Официально закреплялось создание фракции маоистов в парламенте, они вводились в состав правительства. В сент. 2007 маоисты вышли из правительства, потребовав полной ликвидации института монархии. В декабре того же года правительство согласилось с этим требованием. Попытки Г. П. Коиралы спасти монархию в Н. не увенчались успехом. Король отказался последовать его совету и передать корону наследному принцу. В апр. 2008 были проведены всеобщие выборы в Конституц. ассамблею. Они принесли победу КПН (маоистской), получившей 38% голосов (229 мест из 601). За НК отдали голоса 19% избирателей (115 мест), за ОМЛ – 18% (108 мест). 28.5.2008 на первом заседании Конституц. ассамблеи монархия была ликвидирована, Н. провозглашён «федеративной демократич. республикой» во главе с президентом. В июле 2008 на пост президента Н. избран пред. НК Р. Б. Ядав, премьер- министром стал лидер КПН (маоистской) П. К. Дахал (Прачанда). В мае 2009 Прачанда, не проявивший способностей к гос. управлению, был отстранён от должности и образован коалиц. кабинет, в который вошли представители всех осн. партий, кроме КПН (маоистской). В февр. – авг. 2011 премьер-министром Н. являлся лидер ОМЛ Дж. Кханал. С авг. 2011 премьер-министр – зам. председателя КПН (маоистской) Б. Бхаттараи. Принятие новой конституции постоянно откладывается. В стране сохраняется политич. напряжённость.
Дипломатич. отношения между Н. и СССР установлены 20.7.1956. Н. признал Российскую Федерацию в качестве государства – преемника СССР 27.12.1991.
Хозяйство
Н. – одна из наименее развитых стран мира (30,9% нас. живёт за чертой бедности, 2011). Факторами, сдерживающими экономич. развитие страны, являются сложные природные условия (б. ч. территории – высокогорные районы Гималаев) и связанная с этим внутр. разобщённость, многоукладность хозяйства, а также нестабильная политич. обстановка. Основа экономики – аграрный сектор, часть населения ведёт натуральное (особенно в высокогорьях) и полунатуральное хозяйство.
Экономич. развитие Н. с 1955 осуществляется на основе гос. планирования. С нач. 1990-х гг. правительство проводит политику либерализации: приватизация предприятий, привлечение иностр. инвестиций, сокращение гос. субсидий. В 2011 прирост ВВП составил 3,5% (4,6% в 2010, 4,4% в 2009). Важное значение имеет финансовая помощь междунар. организаций, а также стран ЕС, США, Японии и др.
Объём ВВП 38,1 млрд. долл. (2011; по паритету покупательной способности), в расчёте на душу населения 1,2 тыс. долл. Индекс человеческого развития 0,458 (2011; 157-е место среди 187 стран мира). В структуре ВВП (2010) на сферу услуг приходится 50,1%, с. х-во – 34,9%, пром-сть – 15,0%.
Промышленность. Н. относится к группе стран с низким уровнем индустриального развития. Разрабатываются месторождения природных строит. материалов (известняк, мрамор, магнезит). В энергобалансе страны в нач. 2000-х гг. почти 2/3 приходилось на древесное топливо. Потребление импортных нефтепродуктов ок. 1 млн. т (2010). Произ-во электроэнергии (3,2 млрд. кВт·ч в 2010) в осн. покрывает собств. потребности; св. 90% вырабатывается на ГЭС, крупнейшая – «Kali Gandaki A» на р. Кали- Гандаки (анчол Гандаки) мощностью 144 МВт. Строятся (2012) неск. ГЭС (в т. ч. «Upper Tamakoshi», «Chamelia», «Kulekhani III») общей мощностью св. 500 МВт.
Обрабатывающая пром-сть развивается с 1950-х гг., представлена в осн. мелкими полукустарными предприятиями, осуществляющими переработку с.-х. сырья. Гл. индустриальные центры – агломерация Катманду и города вдоль границы с Индией. Произ-во сахара (заводы в Биргандже и Биратнагаре), сигарет (Джанакпур), хлопчатобумажных, джутовых и др. текстильных изделий, одежды и обуви, канифоли и скипидара, стройматериалов. Важное значение имеет кустарное ковроткачество (сосредоточено гл. обр. в долине Катманду; сырьё б. ч. импортное, продукция идёт на экспорт), дерево- и металлообработка (в т. ч. произ-во с.-х. орудий в Биргандже). Худож. ремёсла (в т. ч. изготовление ювелирных изделий, резьба по дереву и слоновой кости, ткачество).
Сельское хозяйство. Ведущую роль играет растениеводство. Б. ч. посевных площадей приурочена к аллювиальным равнинам у подножия Гималаев – тераям; обрабатываются также земли в речных долинах и межгорных котловинах, террасированные склоны. Гл. продовольственная культура – рис, выращивают также др. зерновые, бобовые, картофель и овощи, фрукты. Произ-во (тыс. т в 2010): рис 4023,8, кукуруза 1855,2, пшеница 1556,5, просо 299,5, чечевица 151,8, картофель 2517,7, овощи 3003,8, фрукты 1009,2. Среди технич. культур (в осн. выращиваются в вост. части тераев): джут, сахарный тростник (2592,7 тыс. т в 2010), масличные (304,7 тыс. т, в т. ч. горчица 155,1 тыс. т), табак, чай. Культивируются пряности (кардамон, имбирь и др.), лекарственные растения; развивается цветоводство (в т. ч. орхидеи; гл. обр. на экспорт).
Животноводство в целом играет второстепенную роль, за исключением высокогорных районов севера страны, где доминирует отгонно-пастбищное скотоводство (яки, овцы и козы). На юге разводят коров и буйволов. Б. ч. крупного рогатого скота используется как тягловая сила. Птицеводство распространено повсеместно. Поголовье (млн. голов, 2007/08): крупный рогатый скот 7,1, буйволы 4,5, козы 8,1, овцы 0,8, свиньи 1,0, домашняя птица 25. Произ-во (тыс. т, 2009/10): мясо буйволов 165,0, коз и овец 46,8, домашней птицы 16,9, свинина 17,1, молоко 1495,9; яйца 631,3 млн. шт.
Сфера услуг. Осн. отрасль – иностр. туризм (обеспечивает значит. часть валютных поступлений), в т. ч. культурно-познавательный и религиозный (историко-архит. памятники Лумбини, долин Катманду и Покхара), а также горный туризм (трекинг) и альпинизм. Развиваются гостиничное дело, торговля, в т. ч. сувенирами, и др. В 2010 Н. посетили 602,9 тыс. чел., в т. ч. из Индии 20,1%, Китая 7,7%, Шри-Ланки 7,6%, США 6,0%, Великобритании 5,8%. На развитии туристич. бизнеса негативно сказывается нестабильная политич. обстановка.
Финансовая система страны, регулируемая Центр. банком Н. (Nepal Rastra Bank, основан в 1956), включает коммерч. банки (26 в 2010, среди них – Nepal Bank, Rastriya Banijya Bank, Himalayan Bank, Bank of Kathmandu), банки развития и др. денежно-кредитные учреждения.
Транспорт. Транспортная инфраструктура развита слабо. Длина автомобильных дорог 18,8 тыс. км, из них с твёрдым покрытием ок. 10,2 тыс. км (2009). Самая загруженная трасса Катманду – Покхара. Важную роль в экономич. связях страны играет автомагистраль Восток – Запад (проходит от Канкарбхитты до Махендранагара по юж. части Н., вдоль подножия Гималаев), а также дороги, идущие от границы с Индией во внутр. районы страны: Биратнагар – Дхаран – Дханкута, Биргандж – Хетауда – Катманду, Сиддхартханагар (Бхайрава) – Бутавал – Покхара. Из Катманду через Бхактапур по маршруту древнего торгового пути проходит дорога в Китай. Функционирует единственная узкоколейная ж.-д. ветка (ширина колеи 762 мм, длина 59 км), связывающая Джанакпур с г. Джайнагар (Индия); ж.-д. ветка Раксаул (Индия) – Биргандж – Амлекхгандж не действует с нач. 1990-х гг.
Важный транспортный узел – Биргандж, связанный с инд. мор. портами Калькутта и Халдия. Сложный горный рельеф обуславливает большое значение авиац. транспорта. В Н. 47 аэропортов и аэродромов (в т. ч. 11 с твёрдым покрытием взлётно-посадочной полосы). Междунар. аэропорт им. Трибхувана в Катманду.
Внешняя торговля. Внешнеторговый баланс хронически дефицитен – в 2011 стоимость экспорта (0,9 млрд. долл.) была в 6 раз меньше стоимости импорта (5,4 млрд. долл.). Экспортируются ковры ручной работы, продукция лёгкой пром-сти [одежда, ткани, джут и изделия из него, пашмина (мягкая шерсть)], чечевица, пшеница, фруктовые соки, пряности, лекарственные растения и др. Важнейшие статьи импорта: нефтепродукты, машины и оборудование, минер. удобрения, цемент, потребительские товары, золото. Внешняя торговля традиционно ориентирована на Индию (59,2% экспорта и 54,4% импорта), среди др. стран: Китай (27,5% импорта), США (9,2% экспорта).
Вооружённые силы
Вооруж. силы (ВС) Н. насчитывают 95,7 тыс. чел. (2010) и состоят из Сухопутных войск (СВ) и ВВС, кроме того, имеются военизир. формирования (62 тыс. чел.) – полиция и др. Воен. годовой бюджет 209 млн. долл. (2009).
Верховным главнокомандующим ВС является глава гос-ва – король, осуществляющий руководство по рекомендации Нац. совета по обороне, в который входят премьер-министр (пред.), мин. обороны и главнокомандующий (назначается по представлению премьер-министра). Непосредств. руководство ВС возложено на начальника штаба армии.
СВ (95,7 тыс. чел.) – основа ВС, организационно включают 6 штабов дивизий, командование в долине Катманду, 17 бригад (1 королевской гвардии, 15 пехотных, 1 спец. назначения), 4 арт. полка, 2 зенитных полка, 5 инж. батальонов, батальон рейнджеров. На вооружении СВ находятся 40 БРМ, 40 БТР, ок. 40 буксируемых арт. орудий, св. 70 миномётов, св. 30 зенитных арт. установок. ВВС (320 чел.) представлены авиакрылом в составе СВ. На вооружении – 5 транспортных самолётов, 6 вертолётов поддержки и 6 транспортных вертолётов. 5 аэродромов со взлётно-посадочной полосой с асфальтовым покрытием. Всё вооружение и воен. техника иностр. произ-ва, гл. обр. из Индии, США и стран Зап. Европы. Есть патронный завод и завод ВВ.
Комплектование регулярных ВС – на контрактной основе. Подготовка сержантского состава проводится в частях и учебных центрах, офицеров – в осн. за рубежом. Мобилизац. ресурсы 6,9 млн. чел., в т. ч. годных к воен. службе 3,6 млн. чел.
Здравоохранение
В Н. на 100 тыс. жит. приходится 21 врач, 46 лиц ср. мед. персонала и акушерок, 57 стоматологов (2009). Общие расходы на здравоохранение составляют 5,7% ВВП (бюджетное финансирование – 36,3%, частный сектор – 63,7%) (2009). Правовое регулирование системы здравоохранения осуществляют: Временная конституция (2007); законы о правах человека (1997), о защите окружающей среды (1997), о защите потребителя (1998), о детском труде (2000). Управление системой здравоохранения возложено на Мин-во здравоохранения. Деп-т служб здравоохранения отвечает за организацию первичной медико-санитарной помощи на местах. Первичную мед. помощь оказывают в 3129 кабинетах здоровья; базовую – в 698 пунктах и 187 центрах здоровья, в 84 больницах (66 районных, 13 зональных и 5 центральных) (2008). Существует сеть частных некоммерч. больниц, аюрведич. и гомеопатич. диспансеров. Действуют целевые гос. программы (по гепатиту, полиомиелиту, проказе), Второй долгосрочный план развития здравоохранения (1997–2017), группа по организации мед. помощи в чрезвычайных ситуациях (в т. ч. при эпидемиях). Осн. причины смерти: заболевания дыхат. путей, ишемич. болезнь сердца, дизентерия, туберкулёз (2006). Наиболее распространённые инфекции – бактериальная дизентерия, гепатит А, тиф, малярия, лихорадка денге (2009). Зоны отдыха – Покхара, нац. парк Читван и др.
Спорт
Нац. олимпийский к-т Н. создан в 1962, признан МОК в 1963. С 1964 спортсмены Н. принимают участие в Олимпийских играх в состязаниях по боксу, лёгкой атлетике, дзюдо, тяжёлой атлетике, стрельбе. Призовых мест не завоёвано (на 1.1.2013). В 1960 создан Нац. совет спорта Н. – первый руководящий спортивный орган страны. Молодёжная организация Н. занималась вопросами развития физич. культуры и спорта в колледжах и ун-тах страны. Среди первых спортивных клубов – «Мохабир клаб» и «Банишори Леван». Наиболее популярные виды спорта – футбол, крикет, хоккей на траве, автогонки, альпинизм, теннис, шахматы и др. Старейшая спортивная организация – Всенепальская футбольная ассоциация (основана в 1951, с 1970 в ФИФА). С кон. 1990-х гг. в Н. растёт популярность рафтинга и трекинга (туристич. пешеходные походы) с проводниками. Крупнейший стадион «Дасаратх Рангасала» построен в Катманду в 1956 (на 25 тыс. мест). В 1984 и 1999 здесь проходили 1-е и 8-е Южноазиатские игры; за годы участия (1984–2010) в 11 состязаниях непальские спортсмены завоевали 76 золотых, 99 серебряных и 238 бронзовых медалей. Первые частные корты в стране появились в 1900; в 1950 основана Всенепальская теннисная ассоциация (с 1971 в Междунар. федерации тенниса), с 1954 в Катманду проходят теннисные турниры. В 2004 мужская команда Н. дебютировала на Всемирной шахматной олимпиаде в Кальвии (Испания). В историю альпинизма вошёл непальский шерпа Тенцинг Норгей (1914–86), ставший (совм. с Э. Хиллари) первым покорителем Джомолунгмы (29.5.1953). С сер. 1970-х гг. Н. входит в маршрут популярного «Гималайского ралли».
Образование. Учреждения науки и культуры
Система образования в Н. включает незначит. число детских садов, часть которых даёт предшкольную подготовку; 5-летнее начальное образование, 3-летнее начальное среднее, 2-летнее среднее и 2-летнее высшее среднее образование, среднее проф. образование – 4-летнее на базе начальной школы (элементарные технич. школы), 4-летнее на базе средней школы (техникумы), 2-летнее высшее техническое на базе высшей средней школы (высшие технич. училища), высшее образование. Дошкольным и начальным образованием охвачено 46% детей, начальным средним образованием – 45,2%, средним – 44,3%, высшим средним – 38,5%, высшим проф. образованием – 27,6%. Грамотность населения в возрасте старше 15 лет составляет 48,6% (2010). Гл. вузы, науч. учреждения, музеи и библиотеки находятся в Катманду. Действуют также ун-т Пурбанчал в Биратнагаре (1993), ун-т в Покхаре (1996), Нац. б-ка в Патане (Лалитпур; 1956).
Средства массовой информации
Издаются ежедневные газеты на непальском яз. (все – в г. Катманду): «Горкхапатра» («Газета гуркхов», выходит с 1901; 75 тыс. экз.), «Сомадж» («Общество», с 1953; 5 тыс. экз.), «Непали таймс» («Непальское время», с 1954; 3 тыс. экз.), «Самайя» («Время», с 1957; 18 тыс. экз.). Выпускаются ежедневные газеты на англ. яз. (все – в Катманду): «Rising Nepal» («Возрождающийся Непал»; правительственная газета, с 1965; ок. 20 тыс. экз.), «The Motherland» («Родина», с 1961; ок. 4 тыс. экз.). Интересы неварского меньшинства представляет ежедневная газ. «Непал бхаша патрика» («Газета на неварийском языке», с 1953; ок. 1,2 тыс. экз.); взгляды инд. общины отражает ежедневная газ. «Непали» («Непалец»; на хинди, с 1958; ок. 43 тыс. экз.) (обе – в Катманду). Среди ведущих журналов (все – в Катманду): «Матрибхуми» («Родина»; еженедельный, на непальском яз., с 1957; ок. 5 тыс. экз.), «Арпан» («Жертвоприношение»; еженедельный, на непальском яз., с 1964; ок. 10 тыс. экз.), «Commerce» («Торговля»; ежемесячный, на англ. яз., с 1971; ок. 10 тыс. экз.). Радиовещание осуществляет с 1951 правительств. служба «Radio Nepal», телевещание – с 1985 «Nepalese Television Corporation». Действуют 2 телевизионные станции, а также нац. и региональные радиостанции, более 60 независимых радиостанций. Нац. информац. агентство «Раштрия Самачар Самити» (RSS), большинство акций которого принадлежит правительству, было образовано в 1962 после слияния частных агентств «Непал Самбад Самити» и «Сагармаха Самбад Самити».
Литература
Лит-ра народов Н. представлена произведениями на древнем (санскрите) и на совр. языках страны (непальском, неварском, майтхили и др.).
Литература на санскрите. Наиболее ранние сохранившиеся лит. памятники – надписи на камнях (шалапатра). Надпись царя Манадевы (6 в.) – у истоков жанра генеалогии (ваншавали). С 10 в. распространение получили произведения, в которых воспевались божества и святые места (махатмья): «Сваямбху-пурана» (10 в.), «Непали-махатмья» (14–15 вв.) и др. В 15 в. зародилась светская лит-ра. В поэзии возник жанр стути (панегирик в честь богов и представителей правящей династии). Наиболее известный поэт сер. 17 в. – король Пратап Малла, прославившийся своей любовной лирикой. В 17–18 вв. интенсивно развивалась драматургия: драмы-оперы (натаки) преим. на сюжеты «Махабхараты» и «Рамаяны» – «Махабхарата-натака» раджи Бхупатиндры из династии Малла; «Свадьба Шивы и Гаури» Джагадджйоти Маллы (1629); «Жизнеописание Рамы», приписываемая Ранаджиту Малле (1765), и др.
Литература на неварском языке зародилась в 14 в. Среди ранних произведений – генеалогия «Хронология правителей Непала» (1387–90). В 15–17 вв. появились многочисл. хроники, ваншавали, махатмьи, стути, а также переводы с араб. и перс. языков («Тысяча и одна ночь», 15 в., и др.). С 18 в. лит-ра на неварском яз. пришла в упадок; у истоков её возрождения в нач. 20 в. – переводчики и просветители Ништхананда Баджрачарья и Джагатсундар Малла. Наиболее значит. поэт 1920-х гг. – Сиддхидас Аматья, получивший известность своим переводом «Рамаяны», а также поэмами на классич. сюжеты («Встреча Шука и Рамбхи», 1921–23; и др.). Байкунтхапрасад Лакоул стал основоположником романтизма (стих. «К распускающемуся цветку», 1927), традиции которого были продолжены в творчестве Сиддхичарана Шрестхи и Фатте Бахадура. Поэтам-романтикам противостояли поэты во главе с Читтадхара Хридаем, для творчества которых характерны гражд. пафос и обращение к традиц. сюжетам. С нач. 1950-х гг. лит-ра активно обогащается, постепенно удаляясь от традиц. форм. Основоположником жанра романа стал Дхусван Сейми, получивший признание и как реалист (роман «Женщины»), и как сторонник модернистских экспериментов (роман «Затмение»). Жанр реалистич. романа нашёл воплощение в творчестве Ишварананда Шрестхачарьи (романы «Холодная кровь», «Зеркало» и др.). Развивается поэзия (Дургалал Шрестха, Премананда, Кришна Чадра, Кхвабилу и др.); среди наиболее известных драматургов – Дхусван Сейми, Сударшан Срамар, Сатьямохан Джоши, Гьянкаджи Манандхар (пьеса «Будда в Капилавасту», 2007) и др.
Литература на непальском языке формируется в 19 в. Ранняя поэзия (до 1830-х гг.) развивала преим. религ. тематику: переложение мифов и легенд в творчестве Басанты Шармы (поэма «Жизнеописание Кришны», 1827), Ядунатха, Индираса, Рагхунатаха и др. Славу основоположника совр. непальского лит. языка снискал Бханубхакта Ачарья, получивший широкую известность своим переложением «Рамаяны» (1852). В нач. 19 в. зародилась проза (анонимное «Сказание о Матсьендранатхе»). Крупнейший писатель 2-й пол. 19 в. – просветитель, собиратель фольклора Мотирам Бхатта (повесть «Жизнеописание Бханубхакты», поэма «Кукушка-вестник», газели и др.).
В нач. 20 в. произошло освобождение от религ. и мифологич. тематики и традиц. лит. канонов. Зачинателем жанра романа стал Гириш Баллабх Джоши («Подвиг героя», 1903). Остросоциальной проблематикой проникнута проза 1920–40-х гг.: новеллистика Гурупрасада Майпали, Пушкара Шамшера, Бхавани Бхикшу, Кришнабама Малла, Готхале; романы Рудрараджа Пандея, Рампрасада. Критич. осмысление действительности характерно для поэзии Лекхнатха Паудьялая (аллегорич. поэмы «Встреча Сатья и Кали», «Попугай в клетке» и др.). В традициях романтизма – лирика Лакшмипрасада Девкоты (поэмы «Муна и Мадан», 1935; «Сулочна», 1946), Шьямраджи, Юддхапрасада Мишры, Бхимнидхи Тивари; гражд. пафос присущ лирике Дхарнидхара Коирала. Стремление к экспериментам (часто в духе авангардизма), обновлению поэтич. языка отличает творчество Кедармана Вьятхиты и Балкришны Самы (поэма «Холодная печь», 1958), который стал также одним из зачинателей совр. непальской драмы: затрагивающие социальные проблемы пьесы «Прахлад», «Отдавшийся любви» (обе – 1938) и др. В 1940-е гг. появилась одноактная драма (эканки), наиболее ярко представленная творчеством Хридайчандры Синха Прадхана. Известность получили драматурги Готхале, Биджайи Малла («Живой мертвец», 1960; и др.). В кон. 20 в. интенсивно развивался жанр романа – социального (Хридайчандра Синх Прадхан, Даулатбикрам Бишта, Рамеш Бикал) и исторического (Даймоншамшер Рана); популярностью пользуется проза Друхвачандры Гаутамы и Маданмани Дикшиты (роман «Мантра о Земле», 2001) и др. Среди наиболее известных поэтов кон. 20 – нач. 21 вв. – Мадхавпрасад Гхимире (поэма «Ашваттхама», 1998), Бикрам Субба, Данеш Адхикари.
См. также Майтхили литература.
Издания:
Поэты Непала. Таш., 1958;
Стихи непальских поэтов. М., 1962;
Материнская любовь: Рассказы. М., 1967.
Архитектура и изобразительное искусство
Отличит. чертами культуры Н. являются её изолированность и консерватизм, обеспечившие устойчивость и непрерывность худож. традиции на протяжении мн. столетий. В Тераи, в Лум- бини (место рождения Будды), сохранились: столп с надписью царя Ашоки (3 в. до н. э.), фундаменты архит. сооружений, в т. ч. ступ, терракотовая и каменная скульптура последних веков до н. э. В долине Катманду возведёнными царём Ашокой считаются 4 ступы в Патане (перестраивались в последующие века), а вихара Ча-бахил в форме ступы в Катманду приписывается его дочери Чарумати. Здесь обнаружены произведения каменной пластики 1–3 вв. – небольшого размера статуи божеств, некоторые из них отражают влияния скульптуры Кушанского царства.
Из письм. источников периода Личчхавов и последующего времени (до нач. 13 в.) известно о существовании храмов, монастырей, дворцов, обществ. зданий, ступ, резервуаров и каналов, ритуальных платформ, передвижных храмовых повозок, от которых сохранились лишь отд. памятники. Раки для линги Шивы имели монолитные крыши на 4 коротких опорах, украшенных фигурами стражников и орнаментами (рака близ храма Пашупатинатха на юге долины Катманду). Перед порталами гробниц устанавливались вотивные колонны с надписями и изображением донатора в облике птицы Гаруды. От этого времени сохранились также углублённые ступенчатые фонтаны и водные резервуары на опорах с закрывающимися отверстиями. Большие ступы данного периода (дошедшие, как правило, в расширенном и обновлённом в последующие века виде) украшались рельефами. Древнейшие сооружения в Н. (оба – на окраинах Катманду) – архитектурно-скульптурный комплекс Сваямбхунатх («Обезьяний храм»; ступа, окружённая 13 храмами; 3 в. до н. э., перестроены в 8–9 и в 13–17 вв. н. э.; каменные буддийские рельефы 6–8 вв.) и буддийское святилище (ступа) Боднатх (Бодхнатх; 5 в. н. э., перестроена в 7–9 вв.) – массивная каменная полусфера с башнеобразным завершением; особенностью обоих являются изображения «глаз Будды», инкрустированных слоновой костью в по- золоченную медную облицовку. Сохранилось множество маленьких вотивных ступ (чайтьи), не превышающих 1 м в высоту, как каменных, так и кирпично-деревянных, в форме храмов с архит. и скульптурным декором, вероятно, воспроизводящих формы монументальных построек. К данному периоду относится также часть мон. Рудра-Варна-Махавихара в Патане (12 в.) и обществ. сооружение (т. н. укрытие – дхармасала) Кастамандап в Катманду в форме пагоды (1143). Несмотря на то что непальские строители, по-видимому, находились в прямом контакте с инд. традицией, были хорошо знакомы с гуптским стилем и использовали инд. архит. руководство, стиль этого времени восходит к традициям Кушанского царства.
Памятники скульптуры Н., представляющие индуистских и буддийских персонажей, сохранились начиная примерно с 3 в. (статуя сидящей богини-матери Харити, ок. 3 в., пл. Дарбар, Патан; стоящая мужская фигура, предположительно царский портрет нач. 4 в., Нац. музей, Катманду). Первые датиров. произведения – 2 изображения Вишну Викранта на набережной ручья Тилаганга (467). Для монументальной каменной пластики характерно использование местного неарийского иконографич. типа, а также близость к кушанской скульптуре (матхурская школа). Начиная с 6 в. различимы заимствования отд. приёмов стиля эпохи Гуптов: 6-метровая фигура Вишну, возлежащего на свернувшемся змее Ананте (641–642, святилище Будханилкантха) в водоёме, который символизирует космич. океан; статуя Кришны, подчиняющего змея Калийя во дворце Хануман-Дхока (Катманду).
К 7 в. в Н. получило развитие произ-во металлич. изделий. Кит. посланник Сюань Цзан (7 в.) описывает богатое металлич. убранство непальских дворцов. Сохранившиеся образцы включают в себя украшенные рельефами золотой футляр (3–5 вв.) для статуи Вишну верхом на птице Гаруде (реставрировался в 607 и 1694), статую Будды Шакьямуни, стоящего на цветке лотоса, из мон. Янгвала (ныне Енгу-Бахал) в Патане (591), статуи Ваджрапани (аналог индуистского бога Индры, 6–7 вв.; Метрополитен-музей в Нью-Йорке и Музей иск-ва окр. Лос- Анджелес) и др. В скульптуре ок. 800 – ок. 1200 усиливаются черты гуптского стиля. Появляются повествоват. сцены, статуи становятся более объёмными.
Период правления династии Малла стал временем наивысшего расцвета архитектуры Н. Осн. типами построек являются храмы-пагоды – квадратные в плане кирпично-дерев. храмы (дега) с возвышающимися друг над другом двумя и более пологими крышами, далеко выступающими за пределы стен и поддерживаемыми резными опорами, с резными дерев. дверями и решётчатыми окнами с широкими переплётами и подоконниками. Строит. и декоративные приёмы близки приёмам жилищной архитектуры и, вероятно, не являются заимствованными. Тип храма-пагоды, разработанный в Н., позднее был перенесён в Китай и распространился по др. странам Азии. В 13 в. непальский мастер Арнико работал при дворе Хубилая. Крупнейшими памятниками являются храмы Чангу- Нараян-Дега близ Бхактапура (основан в 4 в., перестроен в 1698, резные каменные рельефы 5–13 вв.), Пашупатинатх-Дега (построен в 1475 или 1482, перестроен в 1702), Таледжу в Катманду (1549), Чар-Нараян в Патане (1565), дерев. пагода Катх-Мандир (Кастамандап; 1596) и 9-ярусный дворец Вассантпур-Дарбар – в Катманду (1757).
Здания монастырей строятся по инд. образцам и относятся к 2 типам: бахил – для монахов, соблюдающих целибат, и бахал – для семейных монахов. В обоих типах помещения группируются вокруг больших дворов в неск. этажей. В первом случае монастырь приподнят на цоколе, святилище помещается напротив входа и выделяется с помощью двери, окна тантрического святилища на верхнем этаже и венчающей башни (мон. Чикан-бахил и Пинту-бахил, 1469, оба – в Патане). Во 2-м типе святилище украшено несколькими крышами и имеет богато декорированный фасад, что придаёт ему сходство с храмами-пагодами и выделяет среди окружающих жилых помещений. С 15 в. бахалы расширяются и принимают облик жилых кварталов. В монастырях обоих типов дворы заполнены вотивными ступами, каменными мандалами и религ. скульптурой (Уку- бахал, основан в 5–6 вв., резные опоры 13 в., совр. здание 19 в.; Бу-бахал в Патане; Итум-бахал, 11 в., и Дхвака-бахал в Катманду). Тип храма шикхара с параболич. башней восходит к инд. образцам: наиболее ранний датиров. храм Нарасимха на дворцовой площади в Патане относится к 1589 (снаружи стены квадратного святилища имеют по 5 вертикальных выступов и украшены изображениями змеевидных божеств), также храмы – Кришны на дворцовой пл. (1637) и Джагатнараяна (1860, оба в Патане).
При Малла отличит. чертой скульптуры во всех материалах становится декоративность, особое внимание уделялось разработке поверхности. Каменная скульптура постепенно утрачивает ведущие позиции, которые занимает металлич. пластика. Произведения из камня постепенно утрачивают монументальный масштаб, жизненность и внутр. силу, являются скорее повторениями достижений периода Личчхавов – статуи лежащих Будд у входа в ступу Сваямбхунатх. На первый план выдвигается металлич. пластика в техниках потерянного воска и чеканки, которая переживает расцвет. Традиция отливки статуй из чистой меди, с последующим золочением и инкрустацией драгоценными камнями, выделяет Н. среди др. азиат. стран. В технике чеканки создавались декоративные пластины разл. форм, которыми облицовывались фасады храмов, дворцов и др. сооружений (храм Харати вблизи ступы Сваямбху, Золотые ворота Таледжу королевского дворца в Бхактапуре), короны буддийских священников, футляры для скульптурных образов, использовавшиеся во время праздничных процессий, в редких случаях – статуи (Вишну Вишварупа на пл. Дарбар в Катманду, 1657). Непальских скульпторов охотно приглашали в Тибет и Китай, где они оказали заметное влияние на местное иск-во. На данный период пришёлся также расцвет дерев. пластики: резные опоры для храмовых и монастырских крыш в постройках долины Катманду, эволюционирующие от удлинённых и спокойных форм (фигуры женских ду́хов с раки мон. Уку-бахал в Патане, 12 в.) к более собранным и энергичным в 13–14 вв. (фигуры опор храма Шивы в Сулимха-Толе, комплексов Итум-бахал и Яткха-бахал, оба – в Катманду). Начиная с 16 в. резные фигуры становятся более типовыми и условными (храм Таледжу в Катманду). Из дерева вырезались также круглые статуи для украшения храмов (статуя бодхисаттвы, 15 в., Музей Гиме, Париж).
Живопись Н. представлена религ. образами на ткани (ранние сохранившиеся образцы – ок. 1100), росписями дерев. «окладов», в которых хранились манускрипты, представляющими Будду, индуистских или буддийских божеств, и миниатюрами, которые иногда встречаются в буддийских, шиваистских и брахманистских рукописях на пальмовых листьях (начиная примерно с 10 в.). Их худож. язык восходит к живописным традициям Сев. Индии. На их основе в Н. развился собств. стиль, отличит. чертами которого являются изысканность, мягкость форм, утончённость контуров, миниатюрная проработка черт лица, а также яркая палитра, преобладающим цветом которой является красный. Наивысшего совершенства непальская миниатюра достигла в 12 – нач. 13 вв. Начиная с 14 в. рукописи создаются на бумаге, к этому времени пропорции фигур утрачивают свою утончённость, появляются архит. элементы, создающие иллюзию пространства. Несмотря на влияния традиций Тибета, раджуптской миниатюры и миниатюры школы Пахари, в 17–18 вв. непальская живопись приходит в упадок. Долина Катманду была крупным центром создания рукописей, которые экспортировались в Тибет. Непальские ремесленники высоко ценились при дворе великих лам и кит. императоров.
В течение некоторого времени после возникновения в 1769 Королевства Н. продолжается развитие традиций предыдущего периода: дворец короля Притхвинараяна Шаха в Горкхе. В нач. 19 в. возник интерес к араб. мотивам: стукковый декор фасада Багх-Дурбара (1805) и башня Бхимсен-Стамбха (1825). Премьер-мин. Джанг Бахадур стал первым правителем Н., путешествовавшим по Европе. Под впечатлением от архитектуры Англии и Франции он инициировал обращение к стилю классицизма. Его наследниками из рода Рана было возведено св. 50 больших частных дворцов-поместий, многие по европ. образцам: пристройка к Хануман-Дхоке (1834–37) исполнена по образцу здания Нац. галереи в Лондоне, Кайзер-Махал воспроизводит (1895) формы Версальского дворца; Сингха-Дурбар в Катманду (1903, арх. Чандра Шамшер) с 7 большими дворами, с предметами интерьера из европ. стран (б. ч. уничтожена пожаром 1973). Постройки юга страны принадлежат к традициям могольской Индии: храм Джанаки Мандир (нач. 20 в., воспроизводит постройку 17 в.) из кирпича и стука с широкими верандами по всему периметру и плоскими крышами.
Династия Рана исповедовала индуизм и ценила монументальный и роскошный стиль раджей Брит. Индии. О конфликте новых вкусов с многовековыми традициями свидетельствует постепенный упадок непальской скульптуры. Её возрождение началось во 2-й пол. 20 в., когда в Катманду стали прибывать туристы и была проведена выставка непальского иск-ва в Патане.
В живописи 20 в. влияние инд. иск-ва (работы Ч. М. Маскея) и попытки освоения европ. реалистич. худож. приёмов (работы поэта и худ. Балкришны Самы и его дочери Джуалы Сами, а также Амара Читракара и др.) сочетаются с исканиями в духе модернистских европ. течений (работы учившихся в Европе Бангдела, Кали Дас Шреста и др.).
Музыка. Театр. Танец
В Н. сосуществуют муз., театральные и танцевальные традиции непали (осн. носителей культуры индуизма) и др. индоарийских народов, тибето-бирманских народов (в их культуре преобладают традиции буддизма) и ораонов – сев. дравидов. Эти традиции в целом отмечены чертами регионального своеобразия, одна из которых – взаимопроникновение культурных особенностей, связанных с индуизмом, буддизмом и традиц. верованиями.
Важную часть культуры Н. составляет музыка неваров, которая имела высокий социальный статус при королях династии Малла. Традиции придворного музицирования в Катманду, сформировавшиеся под определяющим влиянием инд. придворной музыки и драмы, были развиты уже в 14 в.; к этому времени относится создание ряда трактатов по музыке, танцу и театру (на санскрите и неварском яз.), среди них – непальская версия «Натьяшастры». Покровителем музыки и живописи по традиции считается Джагадджйоти Малла, правивший в Бхактапуре в 17 в. Ок. 18 в. в Н. из Сев. Индии прибыли мусульм. музыканты. Среди придворных музыкантов, обучавших музыке аристократов, – певец Тадж Хан, исполнитель на сароде Нияматулла Хан. В 18–19 вв. муз. иск-во развивалось в гос-ве Горкха.
Богатые традиции музыки и танца существуют у гурунгов: во время праздника Таму дхи (который призван отогнать злых духов от людей и домашних животных) проходят красочные костюмиров. шествия, сопровождаемые игрой на барабанах; в деревнях сохранились архаич. сольные и групповые танцы гханту и чудка; музыка играет большую роль в похоронных ритуалах. К гурунгам восходит древняя традиция дохори, ныне получившая широкое распространение по всему Н.: во время коллективных молодёжных встреч с песнями и танцами организуется импровизированный театрализованный муз.-поэтич. диалог, в котором участвуют две группы – юноши и девушки; сюжеты таких песен-диалогов, как правило, связаны с темами любви и брака; дохори может продолжаться в течение долгого времени (вплоть до нескольких дней) в зависимости от изобретательности участников. У шерпов во время праздников Думдже и Мани римду практикуются театрализов. церемонии изгнания злых духов и тантрические танцы. Танец ке-ланг у лимбу имитирует поведение разл. животных.
Сохраняются касты (группы) музыкантов, которые в особенности характерны для индоарийских народов – потомков выходцев из Индии. Многочисл. праздники, в т. ч. религиозные, сопровождаются пением гимнов, шествиями и театральными представлениями. Среди них – Гай джатра (Праздник коров) с маскарадными шествиями, песнями и шутками, Буддха джайянти (День рождения Будды) и Кришна джанмаштами (День рождения Кришны), сопровождаемые распеванием буддийских и кришнаитских песнопений и гимнов, а также традиц. праздники Ропаи джатра (его участники разыгрывают на улицах церемонию посадки риса), Багх джатра (с процессиями актёров, переодетых в костюмы тигров и охотников). Наряду с муз. инструментами индийского (табла, ситар, сантур и др.) и тибет. происхождения, в Н. распространились и европейские.
До сер. 2000-х гг. для ритуалов и увеселений при непальском королевском дворе существовал штат из 16 певиц (мангалини). В нач. 21 в. традиция придворного музицирования угасает, вместе с тем широкое распространение получили осовремененные (благодаря внедрению элементов поп-музыки) песни народов Н. (лок гит) и совр. популярные песни (адхуник гит). В последние десятилетия стала широко известна рок-музыка.
Авторы статьи: Е. М. Гороховик, Н. Н. Алексеева (физико-географический очерк), С. И. Лунёв, С.А. Комиссаров, П. В. Мартынов (археология), В. Д. Нестёркин, В. С. Нечаев, В. И. Линдер, Шрестха Кришна Пракаш.